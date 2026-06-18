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Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives
Système Sound Suite
T3 - CES 2026
« … l’approche Sound Suite vous permet de créer un système qui vous convient le mieux. » (01/2026)
*Reçoit et émet un signal sonore appliqué à l’IA à partir d’un appareil connecté, mais n’a pas de processeur AI intégré.
Basses profondes de 25,9 Hz avec un positionnement flexible – caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG
Le modèle W7 est le caisson de basses de la gamme Sound Suite de LG doté d’un haut-parleur Peerless de 8 po qui offre des basses ambiophoniques très profondes pouvant aller jusqu’à 25,9 Hz. Sa conception polyvalente permet de le positionner à la verticale et à l’horizontal pour l’adapter à votre configuration et à votre espace.
1) Le système Sound Suite de LG est placé dans un salon. On peut constater la flexibilité de positionnement des haut-parleurs pour obtenir un système audio maison immersif. 2) Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 3) Vue rapprochée du caisson de basses W7 du système de son Sound Suite de LG avec l’amplificateur montrant des performances de basses profondes atteignant 29,5 Hz.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FlexConnect, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Basses profondes allant jusqu’à 25,9 Hz
Tirant parti du legs centenaire de Peerless en matière d’innovation audio, le caisson de basses de 8 po dans son enceinte de 22 litres réglée avec précision offre des basses puissantes et à rendement élevé avec un contrôle remarquable et une distorsion minimale. Chaque note résonne de manière puissante et précise, créant une base immersive que vous pouvez sentir autant qu’entendre.
Caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG avec contrôle de précision des basses profondes pour les systèmes de son ambiophonique sans fil
*Le réglage du niveau et de la phase du caisson de basses est pris en charge lorsqu’il est connecté à un téléviseur.
Connectez votre caisson de basses W7 à votre téléviseur sans fil
Aucun appareil supplémentaire requis pour une configuration sans tracas. Élargissez facilement votre installation audio et remplissez votre espace d’un son immersif et cinématographique.
Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG est placé sous un téléviseur avec une barre de son pour montrer à quel point il est facile d’élargir le son sans fil pour obtenir un système audio stéréo maison immersif.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie s’étendra à tous les téléviseurs OLED et QNED de 85 po ou plus en 2026.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre espace
Qu’il soit placé de manière horizontale ou verticale, le caisson de basses W7 s’adapte sans effort à votre environnement. Sa capacité de positionnement flexible garantit une qualité sonore constante et une intégration parfaite dans votre espace intérieur, afin d’offrir une esthétique propre et moderne qui semble avoir été conçue pour votre maison.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
*DAFC est pris en charge sur certains modèles LG TV. La prise en charge a commencé avec les séries LG OLED C et G en 2025, puis s’étend en 2026 à d’autres modèles OLED et QNED.
*Les modèles pris en charge comprennent :
2025 : LG OLED G5, C5, CS5
2026 : LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilité de DAFC peut varier selon la région.
La liberté de se connecter directement au téléviseur
Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.
|Fonctionnalité
|Système Stereo Suite 7 Pro
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7 Pro
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Processeur AI
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Enceintes
|15 enceintes (selon le modèle de TV)
|14 enceintes (selon le modèle de TV)
|12 enceintes (selon le modèle de TV)
|Liste de produits
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Technologie Sound Follow
|X
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
' Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 5 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Quad Suite 5
|Suite Cinéma 7
Système Immersive Quad Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Quad Suite 5 pro
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Quad Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Enceintes
|29 enceintes
|21 enceintes
|19 enceintes
|20 enceintes
|18 enceintes
|13 enceintes
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Technologie Sound Follow
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|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
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|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
Guides officiels pour tirer le meilleur parti de la Sound Suite LG
Vidéos étape par étape et FAQ pour vous aider à configurer et personnaliser la Sound Suite, et à en profiter pleinement, de Dolby Atmos FlexConnect aux fonctionnalités sonores alimentées par l’IA.
Jeu d’enceintes de cinéma maison LG Sound Suite comprenant une barre de son H7, une paire d’enceintes M7, une autre paire d’enceintes M5 et un caisson de basses W7.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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