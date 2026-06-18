We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Haut-parleur M5 Sound Suite : Haut-parleur sans fil à 1.1.1 canal avec expériences de son spatial et Dolby Atmos FlexConnect
Système Sound Suite
T3 - CES 2026
« … l’approche Sound Suite vous permet de créer un système qui vous convient le mieux. » (01/2026)
Une performance polyvalente avec une capacité d’extension flexible – haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG
Le modèle M5 est un haut-parleur haut de gamme de la famille Sound Suite de LG, qui combine les principaux atouts de la gamme, y compris l’optimisation du son dans l’espace grâce à la technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), la technologie Sound Follow ainsi qu’une souplesse de positionnement et d’extension. Alimenté par la technologie AI Sound Pro, il s’adapte intelligemment à tous les espaces pour offrir un son Dolby Atmos riche et multidimensionnel, le tout dans une forme élégante et polyvalente conçue pour des environnements variés.
1) Le système Sound Suite de LG avec la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 2) Un haut-parleur du système Sound Suite de LG émet des ondes sonores dorées, illustrant la technologie AI Sound Pro pour un système audio maison optimisé. 3) Les haut-parleurs du système Sound Suite de LG sont disposés près d’un téléviseur, soulignant l’utilisation polyvalente des systèmes audio maison.
* Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
* Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.
* La technologie Sound Follow peut uniquement être utilisée lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout
La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
* La prise en charge de la technologie Dolby Atmos FlexConnect par les haut-parleurs M7/M5 du système Sound Suite n’est disponible que lorsque ceux-ci sont connectés à un téléviseur compatible ou à la barre de son H7 du système Sound Suite.
* Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction puisse être activée.
* Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.
* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Expérience audio immersive alimentée par le legs de Peerless et la technologie Dolby Atmos
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Enceintes Peerless
Audio spatial inspiré par le legs de Peerless, alimenté par un haut-parleur avant et un haut-parleur à rayonnement par le haut
Un son clair et riche provient du réseau de haut-parleurs avant, qui comprend un haut-parleur d’aigus avec diaphragme de soie et un caisson de basses. Assorti à un haut-parleur à rayonnement vers le haut qui réfléchit le son sur le plafond, il crée un son 3D immersif qui remplit tout l’espace.
Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG avec réseaux de haut-parleurs Peerless avant et à rayonnement vers le haut offrant une expérience sonore 3D immersive
Dolby Atmos
Faites l’expérience de la technologie Dolby Atmos à grande échelle
Le haut-parleur M5 offre un son Dolby Atmos intégral de manière autonome, sans haut-parleurs supplémentaires. Faites l’expérience d’un son clair et multidimensionnel qui remplit votre espace, le tout à partir d’un seul appareil.
* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Son AI Pro
Reconnaissance des genres en temps réel pour des performances audio optimisées
La technologie Son AI Pro procède à une analyse avancée des signaux pour déterminer en temps réel si vous écoutez une discussion, de la musique ou un film. Elle ajuste ensuite la clarté, l’équilibre et la profondeur spatiale en fonction de profils propres à chaque genre, offrant ainsi un son qui s’adapte à chaque scène de façon intelligente.
Calibration de la pièce professionnelle pour un son adapté à votre espace
La puissance sonore est adaptée à votre pièce grâce à la mesure des caractéristiques acoustiques de l’espace. Vous obtenez ainsi un son clair et bien équilibré qui semble naturel dans toute la pièce.
Vue descendante d’un salon avec des ondes sonores circulaires qui se propagent uniformément entre le haut-parleur et la barre de son, illustrant la calibration de la pièce
* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Utilisation polyvalente
Utilisez-le comme un haut-parleur autonome pour une écoute personnelle, connectez-le à votre téléviseur pour une installation cinéma maison immersive, ou associez-le à d’autres haut-parleurs pour obtenir un son ambiophonique riche – il s’agit d’un seul appareil offrant une utilisation véritablement polyvalente.
1) Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG utilisé comme haut-parleur autonome à côté d’un téléphone intelligent. 2) Deux haut-parleurs M5 du système Sound Suite de LG qui créent un haut-parleur stéréo, à côté d’un téléphone intelligent. 3) Haut-parleur M5 du système Sound Suite de LG associé à une barre de son H7 pour produire un son ambiophonique élargi. 4) Haut-parleurs M5 du système Sound Suite de LG connectés à un téléviseur afin d’améliorer le son immersif à la maison.
Diffusion en continu sans fil
Diffusion intelligente par le Wi-Fi, alimentée par Google Cast et Apple AirPlay 2
Diffusez votre contenu en continu par le Wi-Fi et obtenez un son cohérent de haute qualité que vous pouvez commander en toute facilité sur toutes les plateformes.
Haut-parleur du système Sound Suite de LG avec Apple AirPlay 2 et Google Cast pour une diffusion facile du contenu par le Wi-Fi.
Une acoustique professionnelle simplifiée grâce à Room Calibration Pro
Obtenez un son de qualité studio en exécutant Room Calibration Pro via l’application LG ThinQ. Le processus basé sur l'intelligence artificielle analyse l’acoustique unique de votre pièce et le mobilier afin d’ajuster avec précision chaque détail audio. Cette calibration rapide offre un son parfaitement équilibré, sans distorsion, optimisé spécifiquement pour votre cadre de vie unique.
Appairage du mode stéréo sans effort via l’application LG ThinQ
Utilisez l’application LG ThinQ pour appairer rapidement deux enceintes M7 ou M5 afin d’obtenir une configuration audio double puissante. L’application détecte automatiquement les enceintes à proximité pour créer une scène sonore plus large et plus immersive pour votre musique préférée.
* Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
*DAFC est pris en charge sur certains modèles LG TV. La prise en charge a commencé avec les séries LG OLED C et G en 2025, puis s’étend en 2026 à d’autres modèles OLED et QNED.
*Les modèles pris en charge comprennent :
2025 : LG OLED G5, C5, CS5
2026 : LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E ; LG MRGB 95, 9M, 85 ; LG QNED 85, 82
*La disponibilité de DAFC peut varier selon la région.
La liberté de se connecter directement au téléviseur
Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.
|Fonctionnalité
|Système Stereo Suite 7 Pro
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7 Pro
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Processeur AI
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Enceintes
|15 enceintes (selon le modèle de TV)
|14 enceintes (selon le modèle de TV)
|12 enceintes (selon le modèle de TV)
|Liste de produits
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Technologie Sound Follow
|X
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 5 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Quad Suite 5
|Suite Cinéma 7
Système Immersive Quad Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Quad Suite 5 pro
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Quad Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Enceintes
|29 enceintes
|21 enceintes
|19 enceintes
|20 enceintes
|18 enceintes
|13 enceintes
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Technologie Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
|En savoir plus
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
Guides officiels pour tirer le meilleur parti de la Sound Suite LG
Vidéos étape par étape et FAQ pour vous aider à configurer et personnaliser la Sound Suite, et à en profiter pleinement, de Dolby Atmos FlexConnect aux fonctionnalités sonores alimentées par l’IA.
Jeu d’enceintes de cinéma maison LG Sound Suite comprenant une barre de son H7, une paire d’enceintes M7, une autre paire d’enceintes M5 et un caisson de basses W7.
Toutes les caractéristiques
CODE BARRE
Code Barre
8806096641989
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en disent
Ceci pourrait aussi t'intéresser
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Résolution des problèmes
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produits
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Mes commandes
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Information de réparation
Veuillez trouver les informations sur la réparation.
Produit recommandé