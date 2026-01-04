About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Salon élégant dans un appartement penthouse. Magnifique paysage urbain visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme assis sur le canapé regarde du contenu sur une TV fixée au mur.

Quel est la TV lifestyle la plus adaptée à vous ?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TVs conçues spécialement pour vous. Que vous profitiez de contenus de haute qualité comme le cinéma, le jeu et le sport, ou trouviez le design idéal, découvrez une LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui est important pour une TV de gaming ?

Les saccades et retards d’affichage, c’est agaçant. Pendant les aventures et les batailles palpitantes, un mouvement fluide est essentiel. Un taux de rafraîchissement élevé et la technologie VRR sont essentiels pour une expérience de jeu harmonieuse.

Qu’est-ce qu’un taux de rafraîchissement ?

Le taux de rafraîchissement est le nombre de mises à jour de votre écran, avec une nouvelle image par seconde. Mesurée en Hz (Hertz), cette mesure est un indicateur de la fluidité des performances de votre écran. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz signifie que l’écran se rafraîchit 120 fois par seconde. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le mouvement est fluide, ce qui est plus perceptible lorsque vous jouez à des jeux rapides ou regardez du contenu très dynamique.⁴

Comparaison côte à côte d’un jeu de course et de la différence de taux de rafraîchissement. D’un côté, le taux de rafraîchissement est plus faible, ce qui entraîne plus de flou de mouvement. De l’autre, le taux de rafraîchissement est élevé, montrant la mise au point sur la voiture.

Qu’est-ce d’un VRR (taux de rafraîchissement variable) ?

VRR est une technologie qui synchronise le taux de rafraîchissement des jeux avec votre écran en temps réel. Lorsque les taux de rafraîchissement ne sont pas synchronisés, cela peut provoquer des saccades et déchirures d’écran. Les formats les plus populaires sont Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Pour les joueurs, c’est une fonctionnalité incontournable pour un gameplay fluide et immersif.⁵

Mains tenant une manette de jeu devant une TV avec un jeu de course à l’écran. Le logo VRR, taux de rafraîchissement variable, est visible.

Pourquoi les LG TVs sont-elles parfaites pour les jeux ?

Les LG TVs sont parfaites pour le gaming avec des taux de rafraîchissement élevés allant jusqu’à 165 Hz pour un jeu fluide. Notre portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu et nos écrans plus grands offrent une expérience plus immersive. Nos TVs True Wireless vous permettent de connecter facilement tous vos appareils au boîtier Zero Connect, créant ainsi une configuration de jeu sans fil fluide avec un retard d’affichage extrêmement faible, compatible Nvidia G-Sync et certifié AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Taux de rafraîchissement élevés jusqu’à 165 Hz

Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 165 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 10000. Jouez même sans fil à 144 Hz sans retard d’affichage ou flou de mouvement.² ³ ⁵ ⁶

Un jeu de course qui semble éclatant, complètement mis au point sans flou de mouvement gênant. Le logo Nvidia G-Sync et le logo 165 Hz sont visibles. D’autres certifications de jeu sont également présentées en bas, mettant en valeur les excellentes performances de jeu de la LG TV.

Un jeu de course qui semble éclatant, complètement mis au point sans flou de mouvement gênant. Le logo Nvidia G-Sync et le logo 165 Hz sont visibles. D’autres certifications de jeu sont également présentées en bas, mettant en valeur les excellentes performances de jeu de la LG TV.

Jeu sans fil avec un retard d’affichage extrêmement faible jusqu’à 144 Hz en 4K

Découvrez les joies du jeu sans fil haute performance sur la TV LG True Wireless, compatible avec Nvidia G-Sync et certifiée AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

TV LG OLED M5 avec un jeu en cours à l’écran présentant un gameplay fluide. Le boîtier Zero Connect est visible, mais parfaitement intégré à l’espace. Les logos Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium sont visibles. Les certifications de jeu sont visibles.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

La configuration de vos rêves pour jouer sans fil

Profitez d’une plus grande liberté grâce à une configuration de jeu sans fil. Profitez d’un environnement sans encombrement et d’une plus grande flexibilité pour personnaliser votre espace.⁹

Salle de jeu avec une installation de jeu sans fil. La TV LG True Wireless est fixée au mur avec un jeu haute résolution à l’écran. Le PC, la chaise de gaming, les jouets et les éclairages fluo sont également visibles. Le logo Nvidia G-Sync et le logo 144 Hz sont visibles.

Salle de jeu avec une installation de jeu sans fil. La TV LG True Wireless est fixée au mur avec un jeu haute résolution à l’écran. Le PC, la chaise de gaming, les jouets et les éclairages fluo sont également visibles. Le logo Nvidia G-Sync et le logo 144 Hz sont visibles.

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre téléviseur LG grâce à l’application GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec manette de jeu aux jeux décontractés jouables avec votre télécommande.⁷

Écran d’accueil du Portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour montrer de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction ajoutée qui permet de sélectionner des jeux en fonction du type de manette que vous avez, qu’il s’agisse d’une manette ou de la télécommande.

Director Sean Baker's interview. His quote is highlighted. The blacks are rich. Overall, it's just an incredible image. Cinematographer Natasha Braier's interview. Her quote is highlighted. That's mainly because only LG OLED represents the colors I intended with a rich spectrum. Cinematographer Walter Volpatto's interview. His quote is highlighted. This allows for detailed color reproduction and contrast to be preserved as the creator intended.

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde — uniquement sur les LG TVs.

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.

LG TV avec une affiche d’un jeu populaire à l’écran. Le logo NVIDIA GeForce NOW est visible.

Jouez sur des écrans plus grands et profitez de jeux plus immersifs

Des écrans plus grands pour plus de divertissement. Découvrez nos TVs ultra larges et faites passer votre expérience de jeu au niveau supérieur.³

Salon avec une LG TV ultra large fixée au mur. À l’écran, on voit un jeu de course. En raison de la taille de l’écran, le contenu semble beaucoup plus immersif.

Salon avec une LG TV ultra large fixée au mur. À l’écran, on voit un jeu de course. En raison de la taille de l’écran, le contenu semble beaucoup plus immersif.

Découvrez les TVs de gaming et trouvez celle qui vous convient

Comparez facilement les fonctionnalités côte à côte pour choisir la TV qui vous convient le mieux.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Image du produit LG OLED M5
OLED M5 (Meilleure TV sans fil pour le jeu)
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG QNED85
QNED85
Image du produit LG OLED C5
OLED C5
Véritablement sans filVéritablement sans fil ---
ÉcranLG SIGNATURE OLED (97 pouces) LG OLED evo (83, 77, 65 pouces)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
DimensionsJusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65 pouces)Jusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65, 55, 48 pouces)Jusqu’à 100 pouces (100, 86, 75, 65, 55, 50 pouces)Jusqu’à 83 pouces (83, 77, 65, 55, 48, 42 pouces)
Taux de rafraîchissement120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
(Nvidia) G-Sync Compatible-
Compatible FreeSync (AMD)
VRR (taux de rafraîchissement variable)Jusqu’à 144 HzJusqu’à 165 HzJusqu’à 144 HzJusqu’à 144 Hz
Fonctionnalités HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MouvementClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
JeuxPortail, tableau de bord et optimiseur de jeuPortail, tableau de bord et optimiseur de jeuPortail, tableau de bord et optimiseur de jeuPortail, tableau de bord et optimiseur de jeu
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

Conseils utiles pour choisir votre TV

Quelle est la taille de TV adaptée à votre espace ? >

 

Qu’est-ce qu’une image TV de qualité ? >

 

Comment les TVs IA améliorent-elles les Smart TVs ? >

 

Consultez tous les guides d’achat pour TV >

¹Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

 

²Images d’écran simulées.

 

³La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

 

*Les LG OLED G5 83/77/65/55 pouces ne fonctionnent qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge 165 Hz. Et elle fonctionne jusqu’à 144 Hz sur les entrées Dolby Vision. 

 

⁵HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs. La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

 

VRR, qui varie de 60Hz à 165Hz, est une spécification certifiée de HDMI 2.1. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la configuration du système et des conditions d’utilisation.

 

⁷La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays. 

  La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays. 

  Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

 

⁸clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran. 

  La prise en charge de cette fonctionnalité peut varier selon le modèle. ClearMR 10000 : certifié pour LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pouces). 

  ClearMR 9000 : Certifié pour LG OLED M5 (83, 77, 65 pouces), LG OLED G5 (48 pouces), LG OLED C5.

 

⁹4K 144 Hz s’applique à la LG OLED M5 83/77/65 pouces. Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz

  LG OLED M5 97 pouces compatible 120 Hz. 

  144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR). 

  La LG OLED TV sans fil fait référence à la connectivité entre le boîtier Zero Connect et l’écran.

  Le placement du boîtier Zero Connect dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé sous le récepteur sans fil de la TV. 

  Les périphériques doivent être connectés via un câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

  Le véritable sans fil est basé sur la comptabilité NVIDIA G-Sync pour la réduction des saccades, du retard d’affichage faible et des performances sans scintillement.

 

¹⁰Validation NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync basée sur un retard d’affichage faible, une réduction des saccades et des performances sans scintillement.

 

11Abonnement séparé requis. Les offres peuvent varier selon le plan d’adhésion.

 

12Disponible uniquement sur les séries LG OLED M5, G5 et C5 (y compris C5E, C5Z, CS5) et QNED9M.