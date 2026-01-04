About Cookies on This Site

Salon élégant dans un appartement penthouse. Magnifique paysage urbain visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme assis sur le canapé regarde du contenu sur une TV fixée au mur.

Quel est la TV lifestyle la plus adaptée à vous ?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TVs conçues spécialement pour vous. Que vous profitiez de contenus de haute qualité comme le cinéma, le jeu et le sport, ou trouviez le design idéal, découvrez une LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui rend une TV idéale pour regarder des films ?

Les cascades époustouflantes, les scènes à forte intensité et les émotions fortes capturées en gros plan : autant de détails à ne pas manquer lorsque vous regardez un film. Pour une immersion ultime, chaque élément doit être rendu avec la plus grande précision. La technologie HDR rend tout cela possible, offrant une profondeur de couleur accrue et un contrôle de contraste raffiné.¹

Qu’est-ce que le HDR ?

HDR (High Dynamic Range) est une norme technologique qui permet une plus grande plage de contraste et de rendu des couleurs. Sur les contenus compatibles HDR, chaque image peut être plus lumineuse et plus éclatante. Dolby Vision™ est considérée comme la norme HDR la plus élevée capable d’un rendu avec plus de 68 milliards de couleurs et une luminosité maximale de 10 000 nits. Ses métadonnées dynamiques offrent également des couleurs et une luminosité optimisées spécifiques à la scène pour une expérience visuelle cinématographique.

Scène d’un astronaute qui fuit une explosion divisée en deux. D’un côté, les couleurs et le contraste sont ternes, avec l’étiquette SDR. De l’autre, une image nette et éclatante, étiquetée HDR.

Qu’est-ce qui rend les TVs Dolby Vision™ spéciales ?

Avec une TV prenant en charge Dolby Vision™, vous pouvez profiter de contenus maîtrisés en Dolby Vision™ depuis Netflix, Apple TV et plus encore. Dolby Vision™ possède une gamme de couleurs de 68 milliards qui empêche les bandes de couleurs et permet un contrôle plus précis de la luminosité et du rendu des couleurs. Profitez d’une qualité cinématographique même en dehors du cinéma.¹ ²

Salon avec une TV LG à fixation murale. Sur la TV, on voit un film avec des couleurs, une clarté et un contraste incroyables. Le logo Dolby Vision est également visible.

Pourquoi les LG TVs sont-elles parfaites pour regarder des films ?

Dolby Vision™ donne vie aux films sur votre home cinéma. Le FILMMAKER Mode avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur. Dolby Atmos offre un son surround donnant l’impression d’être au cœur de l’action. Et avec les TVs LG True Wireless, vous pouvez obtenir la configuration de home cinéma de vos rêves et profiter d’une qualité visuelle 4K 144 Hz sans perte depuis votre salon.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Complétez votre installation de home cinéma épurée avec les TVs LG True Wireless

Gardez votre espace libre de tout encombrement de câbles. Créez votre installation de home cinéma idéale pour regarder des films avec une immersion cinématographique ultime. ⁷ ⁸

Salon élégant haut de gamme dans un appartement en hauteur. La TV LG True Wireless et la LG Soundbar sont fixées au mur. Un film est diffusé sur l’écran de TV. Aucun câble n’est visible. Le boîtier Zero Connect est caché sous une table d’appoint.

La première et unique TV True Wireless au monde avec la qualité d’image de la LG OLED G5

TV True Wireless avec transfert audio et vidéo 4K 144 Hz

Profitez d’une clarté 4K visuelle sans perte, même lorsque vous regardez sans fil. Notre technologie True Wireless avec transfert audio et vidéo 4K 144Hz garantit qu’il n’y a aucun compromis majeur sur la qualité visuelle.⁷ ⁸

TV sans fil LG avec LG Soundbar dans un home cinéma haut de gamme. Un film s’affiche à l’écran.

Les meilleurs réalisateurs choisissent LG OLED

La LG OLED répond à certaines des normes cinématographiques les plus élevées. Découvrez comment les professionnels reconnus du secteur préfèrent personnellement l’innovation et la qualité de LG OLED.

Entretien du réalisateur Sean Baker. Sa citation est mise en évidence. Les noirs sont profonds. Dans l’ensemble, l’image est tout simplement incroyable. Entretien de la cinéaste Natasha Braier. Sa citation est mise en évidence. C’est principalement parce que seule la LG OLED représente les couleurs que j’avais l’intention d’afficher avec un spectre riche. Entretien du cinéaste Walter Volpatto. Sa citation est mise en évidence. Cela permet de préserver une reproduction fidèle des couleurs et du contraste, telle que l’a souhaitée le créateur.

Découvrez les TVs pour regarder des films, trouvez celle qui vous convient

Comparez facilement les fonctionnalités côte à côte pour choisir la TV qui vous convient le mieux.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Image du produit LG OLED M5
OLED M5 (Meilleure TV sans fil pour les films)
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG OLED C5
OLED C5
Véritablement sans filVéritablement sans fil --
ÉcranLG SIGNATURE OLED (97 pouces) LG OLED evo (83, 77, 65 pouces)LG OLED evoLG OLED evo
DimensionsJusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65 pouces)Jusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65, 55, 48 pouces)Jusqu’à 83 pouces (83, 77, 65, 55, 48, 42 pouces)
ProcesseurProcesseur alpha 11 AI 2e génProcesseur alpha 11 AI 2e génProcesseur alpha 9 AI 8e gén
AI Brightness ControlAmplificateur de luminosité Ultimate (83, 77, 65 po)Amplificateur de luminosité Ultimate (83, 77, 65, 55 po)Amplificateur de luminosité (83, 77, 65, 55 po)
AI PictureSuper-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingSuper-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingSuper-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CouleurNoir parfait, couleur parfaiteNoir parfait, couleur parfaiteNoir parfait, couleur parfaite
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Son DolbyDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

Conseils utiles pour choisir votre TV

Quelle est la taille de TV adaptée à votre espace ? >

 

Qu’est-ce qu’une image TV de qualité ? >

 

Comment les TVs IA améliorent-elles les Smart TVs ? >

 

Consultez tous les guides d’achat pour TV >

¹Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

 

²Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.tomsguide.com/ pour plus de détails.

 

³Images d’écran simulées.

 

*Les modèles LG OLED prennent en charge Dolby Vision™, HDR10 et HLG, HDR10 et HLG. Les modèles LG QNED prennent en charge HDR10 et HLG.

 

⁵FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

 FILMMAKER Mode ambiant avec Dolby Vision est pris en charge. 

 FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

 

⁶La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

 

⁷4K 144 Hz s’applique à la LG OLED M5 83/77/65 pouces. Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz

  LG OLED M5 97 pouces compatible 120 Hz. 

  144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR). 

  La LG OLED TV sans fil fait référence à la connectivité entre le boîtier Zero Connect et l’écran.

  Le placement du boîtier Zero Connect dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé sous le récepteur sans fil de la TV. 

  Les périphériques doivent être connectés via un câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect. 

  Le véritable sans fil est basé sur la comptabilité NVIDIA G-Sync pour la réduction des saccades, du retard d’affichage faible et des performances sans scintillement.

 

*La première au monde basée sur les TVs traditionnelles avec tuner pour la diffusion.

  Visuellement sans perte d’après les résultats des tests internes selon la norme ISO/IEC 29170-2, avec les performances réelles en fonction des réglages, des conditions ambiantes et de l’utilisation. 