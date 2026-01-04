About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Salon élégant dans un appartement penthouse. Magnifique paysage urbain visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme assis sur le canapé regarde du contenu sur une TV fixée au mur.

Quel est la TV lifestyle la plus adaptée à vous ?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TVs conçues spécialement pour vous. Que vous profitiez de contenus de haute qualité comme le cinéma, le jeu et le sport, ou trouviez le design idéal, découvrez une LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui fait des LG TVs un excellent choix pour les amateurs de design ?

Plus que de simples écrans, les LG TVs peuvent également devenir un élément de design qui s’intègre parfaitement dans votre espace, reflète votre style de vie et vos préférences avec du contenu diversifié et d’autres fonctionnalités intelligentes pour la personnalisation.

Pour ceux qui veulent créer et personnaliser leur espace selon leurs goûts

Sélectionnez, affichez et exprimez vos goûts avec LG Gallery+. Choisissez le type de contenu à afficher sur votre TV et ajoutez une touche vraiment personnelle à n’importe quel espace.

LG OLED evo AI G5
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art différentes sont affichées. Sur le mur central se trouve une LG TV avec des œuvres d’art populaires à l’écran. La TV ressemble à une peinture d’un musée.

Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art différentes sont affichées. Sur le mur central se trouve une LG TV avec des œuvres d’art populaires à l’écran. La TV ressemble à une peinture d’un musée.

Avec LG Gallery+, créez votre espace personnalisé

Transformez votre écran en toile vivante, avec 100 œuvres d’art, des paysages immersifs et des vidéos d’ambiance. Des mises à jour régulières de la bibliothèque vous permettront d’enrichir votre espace, même lorsque vous ne regardez pas la TV. ⁸

LG TV fixée au mur avec une variété de contenus allant de l’art classique, l’art moderne à la 3D et plus encore. Les logos des partenaires de contenu sont également affichés. Le badge gratuit dans le coin indique du contenu gratuit, un mois.

A family is gathered around their LG Ultra Big TV watching an exciting soccer match on the huge screen.

Personnalisez votre galerie d’innombrables façons

Personnalisez votre galerie d’accueil avec votre choix de musique, visuels et plus encore. Choisissez ce que vous souhaitez afficher sur votre TV en fonction de vos préférences actuelles.

Synchronisez la musique et les visuels selon vos envies

Associez de la musique de fond à des visuels pour créer l’ambiance qui vous plaît. Choisissez parmi des musiques prédéfinies ou connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

Découvrez comment une LG TV peut être configurée pour écouter de la musique d’ambiance synchronisée avec les visuels.
Une LG TV murale avec un téléphone portable au premier plan. Le processus de configuration de Google Photos sur la LG TV est présenté.

Une LG TV murale avec un téléphone portable au premier plan. Le processus de configuration de Google Photos sur la LG TV est présenté.

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.¹¹

Le panneau d’informations est affiché sur une LG TV fixée au mur. Différentes fonctionnalités sont affichées : mises à jour météo, alertes sportives, programmation de TV, Home Hub et Google Agenda.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les infos importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.¹²

Pour ceux qui veulent rendre leur espace surréaliste

Améliorez votre espace grâce au design haut de gamme de la première TV transparente et véritablement sans fil au monde. Regardez les visuels de TV se fondre dans la réalité pour une expérience visuelle surréaliste incomparable.³

LG OLED T4 dans un appartement penthouse. Les fenêtres donnent sur la ville et l’océan. La LG OLED T4 est en mode transparent et affiche une image d’un yacht. En raison de la position du téléviseur et de la transparence de l’écran, le yacht semble flotter sur l’océan extérieur.

LG OLED T4 dans un appartement penthouse. Les fenêtres donnent sur la ville et l’océan. La LG OLED T4 est en mode transparent et affiche une image d’un yacht. En raison de la position du téléviseur et de la transparence de l’écran, le yacht semble flotter sur l’océan extérieur.

Pour ceux qui souhaitent un style minimaliste élégant grâce aux dernières technologies

Éliminez l’encombrement des câbles et obtenez un look ultra épuré grâce à notre TV 4K 144 Hz véritablement sans fil. Branchez tous les appareils au boîtier Zero Connect et simplifiez votre installation grâce à une transmission sans fil avancée.⁴

LG OLED evo AI M5
TV LG OLED M5 et LG Soundbar à fixation murale dans le salon d’un appartement chic. Boîtier Zero Connect caché sous une table d’appoint.

TV LG OLED M5 et LG Soundbar à fixation murale dans le salon d’un appartement chic. Boîtier Zero Connect caché sous une table d’appoint.

Position libre

Le boîtier Zero Connect est facile à installer. Sans avoir besoin d’une connexion directe à la TV, vous pouvez concevoir librement votre espace.⁵

Sans encombrement

Transformez votre espace pour qu’il soit aussi agréable visuellement que possible. Gardez tout propre et net sans encombrement de câble.

Sans tracas

Branchez tous vos appareils dans le boîtier Zero Connect au lieu de votre TV et créez facilement votre installation de divertissement parfaite.

Pour ceux qui souhaitent un look élégant et harmonieux

Lorsque vous installez votre TV au mur, ses bords étroits et son design harmonieux garantissent qu’il n’y a aucun gap.⁶

LG OLED evo AI G5
Salon avec une LG OLED TV murale avec LG Soundbar. vues de côté. Cet angle met en valeur son design One Wall et la façon dont ses bords et son design s’intègrent parfaitement au mur.

Salon avec une LG OLED TV murale avec LG Soundbar. vues de côté. Cet angle met en valeur son design One Wall et la façon dont ses bords et son design s’intègrent parfaitement au mur.

Pour ceux qui veulent un écran portable

Regardez du contenu où que vous soyez grâce au design portable de LG StanbyMe. Sans fil et avec un support flexible pour une mobilité et un confort ultimes dont vous pouvez profiter où que vous alliez.⁷

Écrans LG Lifestyle
Une femme dans sa grande maison faisant du yoga. À côté d’elle se trouve la TV LG StanbyME sur un support. Elle est orientée verticalement et diffuse une vidéo pédagogique de yoga, que la femme suit.

Une femme dans sa grande maison faisant du yoga. À côté d’elle se trouve la TV LG StanbyME sur un support. Elle est orientée verticalement et diffuse une vidéo pédagogique de yoga, que la femme suit.

Découvrez le meilleur choix pour les passionnés de design comme vous

Comparez facilement les fonctionnalités côte à côte pour choisir la TV qui vous convient le mieux.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Image du produit LG OLED T4
OLED T4
Image du produit LG OLED M5
OLED M5
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
ÉcranLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 pouces) LG OLED evo (83, 77, 65 pouces)LG OLED evo
Véritablement sans filVéritablement sans fil Véritablement sans fil -
DesignPremière OLED TV transparente au mondeOne Wall DesignDesign One Wall (97, 83, 77, 65, 55 pouces)
Dimensions77 poucesJusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65 pouces)Jusqu’à 97 pouces (97, 83, 77, 65, 55, 48 pouces)
ProcesseurProcesseur alpha 11 AI 2e génProcesseur alpha 11 AI 2e génProcesseur alpha 11 AI 2e gén
En savoir plusEn savoir plus

Conseils utiles pour choisir votre TV

Quelle est la taille de TV adaptée à votre espace ? >

 

Qu’est-ce qu’une image TV de qualité ? >

 

Comment les TVs IA améliorent-elles les Smart TVs ? >

 

Consultez tous les guides d’achat pour TV >

¹Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

 

²La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

 

³La première TV transparente au monde comparée aux TVs traditionnelles dotées d’un tuner pour la diffusion. 

  La transparence du produit déterminée par les tests internes est de 43 %, cela peut varier en fonction de l’environnement et des conditions d’usage réels.

 

⁴4K 144 Hz s’applique à la LG OLED M5 83/77/65 pouces. Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz

  LG OLED M5 97 pouces compatible 120 Hz. 

  144 Hz est le taux de rafraîchissement maximal basé sur un taux de rafraîchissement variable (VRR). 

  La LG OLED TV sans fil fait référence à la connectivité entre le boîtier Zero Connect et l’écran.

  Le placement du boîtier Zero Connect dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé sous le récepteur sans fil de la TV. 

  Les périphériques doivent être connectés via un câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

  Le véritable sans fil est basé sur la comptabilité NVIDIA G-Sync pour la réduction des saccades, du retard d’affichage faible et des performances sans scintillement.

 

⁵L’image présentée en Position libre est une TV OLED M5 LG Signature.

 

⁶La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille. 

  *Les modèles LG OLED G5 97/83/77/65/55 pouces présentent un design One Wall. 

  La LG OLED G5 de 48 pouces est dotée d’un design ultra fin.

  En fonction de l’environnement d’installation, il peut y avoir un léger écart entre la TV et le mur. Les exigences d’installation varient. Voir le guide d’installation pour en savoir plus.

 

¹⁸Simulation de scène affichée. 

  L’écran du produit présente une image simulée qui peut différer du produit réel.

  La batterie intégrée prend en charge jusqu’à 3 heures d’utilisation sans fil (3 heures en fonction de l’utilisation en mode standard, mais l’utilisation de la batterie peut varier en fonction des conditions d’utilisation). 

  StanbyME prend uniquement en charge le contenu basé sur le WiFi, il doit donc être connecté à un réseau sans fil. 

  L’écran du produit présente une image simulée qui peut différer du produit réel. 

  Le mode d’écran vertical peut fonctionner différemment en fonction de l’application utilisée. 

  Le produit n’est pas étanche. 

  L’écran d’accueil et les applications prises en charge peuvent varier selon les pays et changer sans préavis.