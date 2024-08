Política de privacidad

Categoría Nombre Cookie Proveedor Descripción Duración

Cookies estrictamente necesarias OptanonAlertBoxClosed .lg.com/cl Esta cookie es establecida por sitios web que utilizan ciertas versiones de la solución de cumplimiento de la ley de cookies de OneTrust. Se establece después de que los visitantes han visto un aviso de información de cookies y en algunos casos sólo cuando cierran activamente el aviso. Permite que el sitio web no muestre el mensaje más de una vez a un usuario. La cookie tiene una vida útil de un año y no contiene información personal. 365 Días

Cookies publicitarias um 360yield.com Este dominio es propiedad de Improve Digital, una empresa con sede en los Países Bajos con oficinas en varias ubicaciones de la UE. Improve Digital es en sí propiedad mayoritaria de PubliGroupe, con sede en Suiza. La compañía proporciona una plataforma tecnológica para permitir a los propietarios de sitios web gestionar la publicidad en línea de terceros a través de sus sitios web. 89 Días

Cookies publicitarias tuuid_lu 360yield.com Esta cookie suele ser proporcionada por bidswitch.net y se utiliza con fines publicitarios. 364 Días

Cookies publicitarias umeh 360yield.com Este dominio es propiedad de Improve Digital, una empresa con sede en los Países Bajos con oficinas en varias ubicaciones de la UE. Improve Digital es en sí propiedad mayoritaria de PubliGroupe, con sede en Suiza. La compañía proporciona una plataforma tecnológica para permitir a los propietarios de sitios web gestionar la publicidad en línea de terceros a través de sus sitios web. 89 Días

Cookies publicitarias tuuid 360yield.com Esta cookie es configurada principalmente por bidswitch.net para hacer que los mensajes publicitarios sean más relevantes para el visitante del sitio web. 89 Días

Cookies publicitarias tluid 3lift.com Este dominio es propiedad de TripleLift, una empresa con sede en Ee. UU. que proporciona servicios de publicidad nativa programática. 89 Días

Cookies publicitarias __lc_cst accounts.livechatinc.com Esta cookie se utiliza para personalizar nuestros sitios, enviarle anuncios personalizados o contactarlo directamente cuando haya dado su consentimiento por separado para dichas comunicaciones. 729 Días

Cookies publicitarias __lc_cid accounts.livechatinc.com Esta cookie se utiliza para personalizar nuestros sitios, enviarle anuncios personalizados o contactarlo directamente cuando haya dado su consentimiento por separado para dichas comunicaciones. 729 Días

Cookies funcionales __oauth_redirect_detector accounts.livechatinc.com Esta cookie se utiliza para reconocerle cuando regresa a nuestro sitio web y no recopila información que pueda identificarle. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias criteo_dsp adingo.jp Este dominio parece ser propiedad de Fluct Ltd, una empresa japonesa de tecnología publicitaria. 29 Días

Cookies publicitarias anj adnxs.com Esta cookie contiene datos que indican si un ID de cookie está sincronizado con un socio de AppNexus. 89 Días

Cookies publicitarias uuid2 adnxs.com Este dominio es propiedad de AppNexus Inc. La compañía ofrece una gama de tecnología y servicios de publicidad en línea. 89 Días

Cookies publicitarias UID ads.stickyadstv.com Esta cookie proporciona un ID de usuario asignado de forma exclusiva y generado por máquina y recopila datos sobre la actividad en el sitio web. Estos datos pueden enviarse a una 3a parte para su análisis e informes. 29 Días

Cookies publicitarias uid-bp-11554 ads.stickyadstv.com Este dominio es propiedad de StickyAdsTV, una empresa francesa que ofrece servicios de publicidad de vídeo en línea. 59 Días

Cookies publicitarias ptrcriteo ads.yieldmo.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 364 Días

Cookies publicitarias TDID adsrvr.org Este dominio es propiedad de TheTradeDesk. La actividad principal del negocio es: Plataforma de publicación de anuncios. Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 364 Días

Cookies publicitarias TDCPM adsrvr.org Este dominio es propiedad de TheTradeDesk. La actividad principal del negocio es: Plataforma de publicación de anuncios. Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 364 Días

Cookies publicitarias IDSYNC analytics.yahoo.com Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 364 Días

Cookies publicitarias sspid aralego.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 364 Días

Cookies funcionales ELOQUA b2bmkt.lge.com Plataforma de Marketing Empresarial eloqua: esta cookie recopila y transfiere información de contacto de formularios web a bases de datos internas. 395 Días

Cookies publicitarias tuuid_lu bidswitch.net Esta cookie suele ser proporcionada por bidswitch.net y se utiliza con fines publicitarios. 364 Días

Cookies publicitarias tuuid bidswitch.net Esta cookie es configurada principalmente por bidswitch.net para hacer que los mensajes publicitarios sean más relevantes para el visitante del sitio web. 89 Días

Cookies publicitarias c bidswitch.net Este dominio es propiedad de IPONWEB y se utiliza para proporcionar una plataforma de pujas en tiempo real para la publicidad en línea. 364 Días

Cookies publicitarias MUID bing.com Esta cookie es ampliamente utilizada mi Microsoft como un identificador de usuario único. Se puede establecer mediante scripts de microsoft incrustados. Ampliamente creído para sincronizar a través de muchos dominios diferentes de Microsoft, lo que permite el seguimiento de usuarios. 389 Días

Cookies publicitarias bkdc bluekai.com Esta cookie suele ser establecida por los sitios web para registrar datos de usuario anónimos (dirección IP, geolocalización, etc.), así como actividades anónimas agregadas para permitir a los vendedores proporcionar publicidad en línea más dirigida. 179 Días

Cookies publicitarias bku bluekai.com Esta cookie es generalmente proporcionada por bluekai.com y se utiliza con fines publicitarios. 180 Días

Cookies publicitarias bkpa bluekai.com This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting 180 Días

Cookies publicitarias MR c.bing.com Esta es una cookie de 1a parte de Microsoft MSN que utilizamos para medir el uso del sitio web para análisis internos. 6 Días

Cookies publicitarias CMID casalemedia.com Estas cookies están vinculadas a la publicidad y el seguimiento de los productos que los usuarios estaban mirando. 364 Días

Cookies publicitarias CMPS casalemedia.com Estas cookies están vinculadas a la publicidad y el seguimiento de los productos que los usuarios estaban mirando. 89 Días

Cookies publicitarias CMPRO casalemedia.com Estas cookies están vinculadas a la publicidad y el seguimiento de los productos que los usuarios estaban mirando. 89 Días

Cookies publicitarias _cc_dc crwdcntrl.net Este dominio es propiedad de Lotame. La actividad principal del negocio es: Plataforma de Gestión de Datos - Segmentación /Publicidad 269 Días

Cookies publicitarias _cc_id crwdcntrl.net Este dominio es propiedad de Lotame. La actividad principal del negocio es: Plataforma de Gestión de Datos - Segmentación /Publicidad 269 Días

Cookies publicitarias _cc_cc crwdcntrl.net Este dominio es propiedad de Lotame. La actividad principal del negocio es: Plataforma de Gestión de Datos - Segmentación /Publicidad Sesión

Cookies analíticas uid dable.io Esta cookie proporciona un ID de usuario asignado de forma exclusiva y generado por máquina y recopila datos sobre la actividad en el sitio web. Estos datos pueden enviarse a una 3a parte para su análisis e informes. 29 Días

Cookies publicitarias demdex demdex.net Esta cookie ayuda a Adobe Audience Manger a realizar funciones básicas como identificación de visitantes, sincronización de ID, segmentación, modelado, informes, etc. 179 Días

Cookies publicitarias dextp demdex.net Adobe Audience Manager configura esta cookie para que grabe la última vez que realizó una llamada de sincronización de datos. Unos pocos segundos

Cookies analíticas browser_data dnacdn.net This cookie allows us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. 389 Días

Cookies publicitarias IDE doubleclick.net Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La actividad comercial principal es: Doubleclick es googles intercambio de publicidad de ofertas en tiempo real Unos pocos segundos

Cookies publicitarias test_cookie doubleclick.net Esta cookie es establecida por DoubleClick (que es propiedad de Google) para determinar si el navegador del visitante del sitio web admite cookies. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias dpm dpm.demdex.net Adobe Audience Manager: la plataforma de gestión de datos utiliza esta cookie para registrar información sobre la sincronización de ID. 179 Días

Cookies publicitarias criteo_write_test dynamic.criteo.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias ELQSTATUS eloqua.com Plataforma de Marketing De Negocios Eloqua - esta cookie se utiliza para reconocer a los visitantes únicos de las páginas del sitio web y para rastrear las páginas que visitan. 395 Días

Cookies publicitarias ELOQUA eloqua.com Plataforma de Marketing Empresarial eloqua: esta cookie recopila y transfiere información de contacto de formularios web a bases de datos internas. 395 Días

Cookies publicitarias everest_session_v2 everesttech.net Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias everest_g_v2 everesttech.net Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias mv_tokens_invalidate-verizon-pushes exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias am_tokens_invalidate-verizon-pushes exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias am_tokens exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias mv_tokens exchange.mediavine.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 13 Días

Cookies publicitarias criteo exchange.mediavine.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. 13 Días

Cookies publicitarias fr facebook.com to provide ad delivery or retargeting. 89 Días

Cookies publicitarias NID google.com Este dominio es propiedad de Google Inc. Aunque Google es conocido principalmente como un motor de búsqueda, la compañía proporciona una amplia gama de productos y servicios. Sin embargo, su principal fuente de ingresos es la publicidad. Google rastrea ampliamente a los usuarios tanto a través de sus propios productos y sitios, como de las numerosas tecnologías integradas en muchos millones de sitios web de todo el mundo. Utiliza los datos recopilados de la mayoría de estos servicios para perfilar los intereses de los usuarios web y vender espacio publicitario a organizaciones basadas en dichos perfiles de interés, así como alinear anuncios con el contenido de las páginas donde aparecen los anuncios de su cliente. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias JSESSIONID gscs.lge.com Cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios escritos en JSP. Normalmente se utiliza para mantener una sesión de usuario anónima por el servidor. Sesión

Cookies estrictamente necesarias LENA-UID gscs.lge.com This cookie is required for the operation of our website. 89 Días

Cookies funcionales SCOUTER gscs.lge.com This cookie is set by "Scouter", which is system monitoring tool of GSCS, and it's used to analyze the log data. 24855 Días

Cookies estrictamente necesarias L-VISITOR gscs.lge.com This cookie is required for the operation of our website. 24855 Días

Cookies publicitarias visitor-id hb.yahoo.net This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 179 Días

Cookies publicitarias data-ttd hb.yahoo.net This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 179 Días

Cookies funcionales data-crt hb.yahoo.net This cookie is used to recognise you when you return to our website and does not collect information that can identify you. 179 Días

Cookies publicitarias _kuid_ krxd.net Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 179 Días

Cookies estrictamente necesarias GLOBAL_LGCOM_IMPROVEMENTS lg.com Ts 364 Días

Cookies estrictamente necesarias PHPSESSID lg.com Cookie de sesión PHP asociada con contenido incrustado de este dominio. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias gpv_p73 lg.com Used to collect information for analytics purposes. 1 Día

Cookies analíticas s_ppvl lg.com Adobe Analytics establece esta cookie para almacenar información sobre el porcentaje de la página que se muestra al usuario final. Sesión

Cookies funcionales _td lg.com NA 729 Días

Cookies estrictamente necesarias test lg.com Seguimiento del sitio de Adobe Analytics. Sesión

Cookies analíticas s_cc lg.com Cookie de Adobe Site Catalyst, determina si las cookies están habilitadas en el navegador Sesión

Cookies estrictamente necesarias CL_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE lg.com These cookies are required to use the pop-up window where the website visitor can choose to enable/disable cookies. 364 Días

Cookies estrictamente necesarias CL_LGCOM_IMPROVEMENTS lg.com These cookies are required to use the pop-up window where the website visitor can choose to enable/disable cookies. 364 Días

Cookies analíticas BVBRANDID lg.com Esta cookie permite que el análisis web de Bazaarvoice interno esté correlacionado con el mismo usuario para interacciones dentro de un dominio de cliente determinado. 364 Días

Cookies estrictamente necesarias OptanonConsent lg.com Esta cookie es establecida por la solución de cumplimiento de cookies de OneTrust. Almacena información sobre las categorías de cookies que utiliza el sitio y si los visitantes han dado o retirado su consentimiento para el uso de cada categoría. Esto permite a los propietarios del sitio evitar que las cookies de cada categoría se establezcan en el navegador de los usuarios, cuando no se da el consentimiento. La cookie tiene una vida útil normal de un año, por lo que los visitantes que regresan al sitio tendrán sus preferencias recordadas. No contiene información que pueda identificar al visitante del sitio. 364 Días

Cookies publicitarias cjUser lg.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 394 Días

Cookies analíticas s_sq lg.com Adobe Site Catalyst, almacena información sobre el enlace anterior en el que se ha hace clic en el sitio Sesión

Cookies analíticas s_nr lg.com Cookie de Adobe Site Catalyst, almacena la fecha de visita y si el visitante es nuevo o regresa 29 Días

Cookies analíticas _gclxxxx lg.com Cookie de seguimiento de conversiones de Google 89 Días

Cookies analíticas s_invisit lg.com La cookie de Adobe Site Catalyst, cuenta las visitas realizadas por un usuario al sitio Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias AKA_A2 lg.com Esta cookie es generalmente proporcionada por Akamai y se utiliza para la función aceleración avanzada, que permite la captura previa de DNS y la inserción HTTP2. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias CL_LGCOM_ADVERTISING lg.com These cookies are required to use the pop-up window where the website visitor can choose to enable/disable cookies. 364 Días

Cookies estrictamente necesarias coveo_visitorId lg.com This cookie is required for the operation of our website 365 Días

Cookies analíticas BVBRANDSID lg.com Esta cookie permite que el análisis web de Bazaarvoice interno esté correlacionado con la misma sesión de navegación de usuario para interacciones dentro de un dominio de cliente determinado. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias NoCookie lg.com Esta cookie se establece cuando un usuario opta por no realizar el seguimiento o indica que es menor de 13 años (requisito de COPPA). Si NoCookie=true en el sitio del cliente o en el sitio de Bazaarvoice, las cookies de seguimiento existentes no se establecen. Este valor se respeta siempre y cuando exista la cookie. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lg.com Google Analytics Unos pocos segundos

Cookies analíticas _gat_UA-nnnnnnn-nn lg.com Se trata de una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento pattern del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Parece ser una variación de la cookie de _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias KINESIS_COOKIE_LOCALE lg.com Cookies for lg.com regulatory response function 364 Días

Cookies publicitarias _fbp lg.com Utilizado por Facebook para entregar una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de terceros anunciantes 89 Días

Cookies analíticas s_vnum lg.com Cookie catalizadora de Adobe Site, seguimiento del número de visitas de un visitante único 13 Días

Cookies estrictamente necesarias TEST_AMCV_COOKIE_WRITE lg.com Determines whether the user has accepted the cookie consent box. Sesión

Cookies analíticas _gid lg.com Este nombre de cookie está asociado a Google Universal Analytics. Esto parece ser una nueva cookie y a partir de la primavera de 2017 no hay información disponible de Google. Parece almacenar y actualizar un valor único para cada página visitada. Unos pocos segundos

Cookies analíticas _ga_xxxxxxxxxx lg.com Esta cookie se establece como _ga y es un identificador de flujo de datos de Google Analytics, y se puede usar para cálculos de sesión. La información recopilada a través de esta cookie también se puede utilizar en combinación con sus datos de registro, para que podamos sugerirle contenido personalizado, incluida publicidad personalizada o marketing directo según sus intereses. 729 Días

Cookies analíticas _ga lg.com Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics, which es una actualización significativa del servicio de análisis más comúnmente utilizado por Google. Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos mediante la asignación de un número generado al azar como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis del sitio. De forma predeterminada, caduca después de 2 años, aunque esto es personalizable por los propietarios del sitio web. La información recopilada a través de esta cookie también se puede utilizar en combinación con sus datos de registro, para que podamos sugerirle contenido personalizado, incluida publicidad personalizada o marketing directo según sus intereses.. 729 Días

Cookies analíticas s_fid lg.com Este nombre de cookie está asociado con el servicio de análisis proporcionado por el conjunto de productos Site Catalyst de Adobe. Es una nueva cookie introducida en 2013 como un identificador de visitante 'fallback' donde se bloquea la s_vi cookie utilizada normalmente para este fin. Contiene un identificador único generado aleatoriamente. 1825 Días

Cookies funcionales _gd############# lg.com Esta cookie no contiene información de identificación y es utilizada con fines de diagnóstico por Impact Radius, un servicio que utilizamos para realizar un seguimiento de las comisiones de registro de nuestro programa de afiliados. Lo hemos categorizado en Funcionalidad porque es necesario para el funcionamiento de nuestro programa de afiliados. Sesión

Cookies estrictamente necesarias ACCESS_TOKEN lg.com Esta cookie se utiliza para obtener los permisos para que los usuarios del portal permitan el acceso a la API con el fin de recuperar la información necesaria para realizar las funciones del portal. Unos pocos segundos

Cookies analíticas s_ppv lg.com Cookie de Adobe Site Catalyst. Sesión

Cookies publicitarias cto_bundle lg.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 395 Días

Cookies publicitarias cto_tld_test lg.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias GLOBAL_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE lg.com These cookies are required to use the pop-up window where the website visitor can choose to enable/disable cookies. 364 Días

Cookies estrictamente necesarias GLOBAL_LGCOM_ADVERTISING lg.com These cookies are required to use the pop-up window where the website visitor can choose to enable/disable cookies. 364 Días

Cookies publicitarias cjConsent lg.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 394 Días

Cookies funcionales form_key lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Sesión

Cookies funcionales at_check lg.com Utilizado por Adobe Target para comprobar si las cookies están habilitadas o son compatibles en el navegador Sesión

Cookies estrictamente necesarias _dc_gtm_UA-xxxxxxxx lg.com Esta cookie está asociada a sitios que utilizan Google Tag Manager para cargar otros scripts y código en una página. Cuando se utiliza puede considerarse estrictamente necesario como sin él, otros scripts pueden no funcionar correctamente. El final del nombre es un número único que también es un identificador para una cuenta de Google Analytics asociada. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias aam_uuid lg.com Adobe Audience Manager : la plataforma de gestión de datos utiliza estas cookies para asignar un ID único cuando los usuarios visitan un sitio web. 29 Días

Cookies funcionales sib_cuid lg-cl.solotodo.com to store unique visits. 181 Días

Cookies publicitarias visitor-id media.net This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 179 Días

Cookies publicitarias data-c-ts media.net Media.net es una red global de tecnología de publicidad en línea. 29 Días

Cookies publicitarias data-c media.net Media.net es una red global de tecnología de publicidad en línea. 29 Días

Cookies funcionales mage-cache-storage-section-invalidation obs.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Unos pocos segundos

Cookies funcionales sib_cuid obs.lg.com to store unique visits. 181 Días

Cookies funcionales form_key obs.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Sesión

Cookies funcionales mage-cache-storage obs.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Sesión

Cookies funcionales mage-messages obs.lg.com Tracks error messages and other notifications displayed to the user, such as the cookie consent message and various error messages. The message is deleted from the cookie after it has been served to the user. Unos pocos segundos

Cookies funcionales mage-cache-sessid obs.lg.com The value of this cookie triggers cleaning of the local cache memory. When the cookie is removed from the back-end application, the administrator cleans up local memory and sets the cookie value to true. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias obuid outbrain.com Esta cookie se utiliza para contener el ID de un usuario anónimo. 89 Días

Cookies publicitarias KRTBCOOKIE_xxxx pubmatic.com Esta cookie se utiliza para correlacionar los ID con los de los socios pubmáticos (como clientes de plataformas secundarias a la demanda u otras empresas de tecnología publicitaria). Pubmatic pasa la información almacenada por el socio en esta cookie al socio cuando está considerando si comprar anuncios. Esto permite al socio tomar mejores decisiones sobre si mostrar un anuncio a usted. 89 Días

Cookies publicitarias PugT pubmatic.com Esta cookie es generalmente proporcionada por pubmatic.com y se utiliza con fines publicitarios. 29 Días

Cookies publicitarias pxrc rlcdn.com Contains information about LiveRamp cookie syncs triggered off the back of this browser. Used to facilitate cookie sync priority queue. 59 Días

Cookies publicitarias rlas3 rlcdn.com Esta cookie es generalmente proporcionada por rlcdn.com y se utiliza con fines publicitarios. 364 Días

Cookies publicitarias khaos rubiconproject.com Esta cookie lleva a cabo información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. 364 Días

Cookies publicitarias audit rubiconproject.com Este dominio es propiedad de Rubicon Project. La principal actividad empresarial es: Publicidad 364 Días

Cookies analíticas uuid sibautomation.com Esta cookie se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos de visitantes de varios sitios web - este intercambio de datos de visitantes normalmente es proporcionado por un centro de datos de terceros o intercambio de anuncios. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias TestIfCookieP smartadserver.com Esta cookie se utiliza para hacer que los mensajes publicitarios sean más relevantes para el visitante del sitio web. 395 Días

Cookies publicitarias pid smartadserver.com Esta cookie permite a los visitantes del sitio web utilizar las funciones relacionadas con Twitter desde la página web que visitan. 395 Días

Cookies publicitarias csync smartadserver.com Optimiza la visualización de anuncios según el movimiento combinado de usuarios y varias campañas 364 Días

Cookies publicitarias SOC socdm.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 729 Días

Cookies publicitarias SOSYNC socdm.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 729 Días

Cookies analíticas _gid solotodo.com Este nombre de cookie está asociado a Google Universal Analytics. Esto parece ser una nueva cookie y a partir de la primavera de 2017 no hay información disponible de Google. Parece almacenar y actualizar un valor único para cada página visitada. Unos pocos segundos

Cookies analíticas _ga solotodo.com Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics, que es una actualización significativa del servicio de análisis más utilizado de Google. Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis de sitios. De forma predeterminada, está configurado para expirar después de 2 años, aunque esto es personalizable por los propietarios del sitio web. 729 Días

Cookies publicitarias _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx solotodo.com Google Analytics Unos pocos segundos

Cookies analíticas _ga_xxxxxxxxxx solotodo.com _ga 729 Días

Cookies estrictamente necesarias G_ENABLED_IDPS sso.lg.com Esta cookie se utiliza para iniciar sesión de forma segura en el sitio web con una cuenta de Google. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias criteo_write_test sso.lg.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias cookieJartestCookie sync.outbrain.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias t_gid taboola.com Esta cookie es proporcionada por taboola.com y se utiliza con fines publicitarios. 364 Días

Cookies publicitarias t_pt_gid taboola.com _gid 364 Días

Cookies publicitarias _GRECAPTCHA www.google.com This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. 179 Días

Cookies estrictamente necesarias coveo-search-token www.lg.com This cookie is required for the operation of our website Unos pocos segundos

Cookies analíticas _omappvp www.lg.com Esta cookie nos permite reconocer y contar el número de visitantes y ver cómo los visitantes se mueven por nuestro sitio web cuando lo utilizan. 3998 Días

Cookies analíticas _omappvs www.lg.com Esta cookie nos permite reconocer y contar el número de visitantes y ver cómo los visitantes se mueven por nuestro sitio web cuando lo utilizan. Unos pocos segundos

Cookies funcionales mage-cache-sessid www.lg.com The value of this cookie triggers cleaning of the local cache memory. When the cookie is removed from the back-end application, the administrator cleans up local memory and sets the cookie value to true. Unos pocos segundos

Cookies funcionales form_key www.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Sesión

Cookies estrictamente necesarias X-Scouter-Gxid www.lg.com Supporting User experience on LG.com. Sesión

Cookies funcionales mage-cache-storage www.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Sesión

Cookies funcionales SCOUTER www.lg.com This cookie is set by "Scouter", which is system monitoring tool of GSCS, and it's used to analyze the log data. 24855 Días

Cookies estrictamente necesarias ACCESS_TOKEN www.lg.com Esta cookie se utiliza para obtener los permisos para que los usuarios del portal permitan el acceso a la API con el fin de recuperar la información necesaria para realizar las funciones del portal. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_CompareCart www.lg.com Used for Compare function for B2C products. Sesión

Cookies funcionales CUSTOMER_GROUP_NAME www.lg.com This cookie is used to recognise you when you return to our website and does not collect information that can identify you. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_RememberAccount_CL www.lg.com Esta cookie se utiliza para reconocerle cuando regresa a nuestro sitio web y no recopila información que pueda identificarle. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias affinity www.lg.com This feature is useful when you want to keep a user session on the same server and when session state is saved locally on the server for a user session. If the application can't handle cookie-based affinity, you can't use this feature. To use it, make sure that the clients support cookies Sesión

Cookies funcionales REFRESH_TOKEN www.lg.com This cookie is used to recognise you when you return to our website and does not collect information that can identify you. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias SESSION www.lg.com It's used to maintain the session Sesión

Cookies estrictamente necesarias G_ENABLED_IDPS www.lg.com Esta cookie se utiliza para iniciar sesión de forma segura en el sitio web con una cuenta de Google. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_SelectShopInitPopup www.lg.com SelectShop pupup use cookie Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias AWSALB www.lg.com Equilibrador de carga de aplicaciones DE AWS ELB 6 Días

Cookies funcionales sib_cuid www.lg.com to store unique visits. 181 Días

Cookies estrictamente necesarias checkout2 www.lg.com Cookie for OBS countries using Magento solution to use Cart funtion. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias cto_tld_test www.lg.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. Unos pocos segundos

Cookies analíticas bv_metrics www.lg.com Esta cookie se utiliza para eventos de diagnóstico de rendimiento para menos de 1/1000 de usuarios. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias LGGP1_CartID www.lg.com Cookie for OBS countries using Magento Solution to use cart function Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias LGGP1_SelectShop www.lg.com This cookie is for enabling multiple product purchase. Sesión

Cookies funcionales private_content_version www.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. 3649 Días

Cookies funcionales AUTH_TOKEN www.lg.com This cookie is used to recognise you when you return to our website and does not collect information that can identify you. Unos pocos segundos

Cookies funcionales mage-messages www.lg.com Tracks error messages and other notifications displayed to the user, such as the cookie consent message and various error messages. The message is deleted from the cookie after it has been served to the user. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_B2B_CompareCart www.lg.com Used for Compare function for B2B products Sesión

Cookies estrictamente necesarias checkout21 www.lg.com Cookie for OBS countries using Magento solution to use Cart funtion. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_RecentlyView www.lg.com This cookie is used to recognise you when you return to our website and does not collect information that can identify you. Unos pocos segundos

Cookies funcionales mage-cache-storage-section-invalidation www.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Unos pocos segundos

Cookies estrictamente necesarias AWSALBCORS www.lg.com AWS administra esta cookie y se utiliza para el equilibrio de carga. 6 Días

Cookies estrictamente necesarias checkout1 www.lg.com Cookie for OBS countries using Magento solution to use Cart funtion. Unos pocos segundos

Cookies funcionales LGGP1_SearchResult www.lg.com Cookie for Search funtion on GNB or Search Result page Sesión

Cookies publicitarias criteo_write_test www.lg.com Esta es una cookie criteo utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite al sitio web presentar al visitante con publicidad relevante - El servicio es proporcionado por centros de publicidad de terceros, que facilitan las pujas en tiempo real para los anunciantes. Unos pocos segundos

Cookies funcionales section_data_ids www.lg.com Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenido en el navegador para que las páginas se carguen más rápido. Unos pocos segundos

Cookies publicitarias A3 yahoo.com This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising 365 Días

Cookies publicitarias yieldmo_id yieldmo.com This cookie is used to personalise our sites, deliver customized advertisements to you, or contact you directly where you have separately consented to such communications. 364 Días

Cookies publicitarias VISITOR_PRIVACY_METADATA youtube.com YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube recopila datos de usuarios a través de vídeos incrustados en sitios web, que se agregan con datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y otros. 179 Días

Cookies publicitarias YSC youtube.com YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar y compartir vídeos. YouTube recopila datos de usuarios a través de vídeos incrustados en sitios web, que se agregan con datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios sitios web y otros. Sesión

Cookies publicitarias VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Esta cookie es establecida por Youtube para realizar un seguimiento de las preferencias del usuario para los vídeos de Youtube incrustados en los sitios;también puede determinar si el visitante del sitio web está utilizando la versión nueva o antigua de la interfaz de Youtube. 179 Días

Cookies analíticas cje CJ Affiliate Hacer una etiqueta universal en GTM puede comportarse de conformidad con la regulación GDPR como el cumplimiento de CJ con GDPR.

Además, CJ pasará y completará automáticamente un nuevo valor del parámetro cjevent en cada clic del cliente 13 meses

Cookies publicitarias uuid Sendinblue Esta cookie se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos de visitantes de varios sitios web - este intercambio de datos de visitantes normalmente es proporcionado por un centro de datos de terceros o intercambio de anuncios. 6 meses

Cookies publicitarias AMCV_####@AdobeOrg lg.com Este es un nombre de cookie de tipo de patrón asociado a Adobe Marketing Cloud. Almacena un identificador de visitante único y utiliza un identificador de organización para permitir a una empresa realizar un seguimiento de los usuarios en sus dominios y servicios. 730 Días

Cookies publicitarias AMCVS_####@AdobeOrg lg.com Este es un nombre de cookie de tipo de patrón asociado a Adobe Marketing Cloud. Almacena un identificador de visitante único y utiliza un identificador de organización. Sesión

Cookies funcionales mbox lg.com Utilizado por Adobe Target para generar contenido dinámico en un cuadro de marketing de la página. Contiene los siguientes valores:



PC ID - ID para el navegador del visitante. Se elimina cuando se elimina la cookie.



ID de sesión: identificador único para una sesión de usuario.



Comprobación : comprueba si se admiten cookies. Establezca en cada carga de página. 731 Días

Cookies publicitarias uid criteo.com La cookie de identificación de Criteo; contiene el identificador de usuario único (UUIDv4) en la red de Criteo. 1 año

Cookies publicitarias optout criteo.com La cookie de exclusión; si está presente, el usuario no será rastreado ni redirigido por Criteo en esa sesión de navegación 5 años

Cookies publicitarias zdi criteo.com La cookie de detección de bucle de transferencia; contiene un contador de las veces que el usuario pasa por una zona específica. 6 meses

Cookies analíticas _rtetUrl www.lg.com Cookies para almacenar la primera URL de referencia para páginas SPA 30 minutos

Cookies analíticas _rtetSessId www.lg.com uid de sesión (ID de sesión aleatorio propio de Beusable) 30 minutos

Cookies analíticas _rtetSessPageSeq www.lg.com La secuencia del usuario de la sesión anterior dentro de las páginas con código utilizable (comienza con 0 y aumenta secuencialmente)



=> si la sesión es válida (cuando el usuario sigue realizando acciones o se mueve a una página con código) el tiempo de validez sigue aumentando en 30 minutos



-> si la sesión está incrustada (cuando el usuario cierra el navegador o permanece quieto) máximo 30 minutos. 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utm_campaign www.lg.com UTM_campaign 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utm_content www.lg.com UTM_content 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utm_medium www.lg.com UTM_medium 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utm_source www.lg.com UTM_source 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utm_term www.lg.com UTM_term 30 minutos

Cookies analíticas _rtet_apply www.lg.com Identificación única del informe registrado en beusable 2 semanas, eliminado al volver a visitarlo una vez finalizada la prueba AB.

Cookies analíticas _rtet_ab_aid www.lg.com ID de la página donde se ejecuta la prueba A/B. 2 semanas, eliminado al volver a visitarlo una vez finalizada la prueba AB.

Cookies analíticas _rtet_ab_url www.lg.com URL en la página B de las pruebas A/B 2 semanas, eliminado al volver a visitarlo una vez finalizada la prueba AB.

Cookies analíticas _rtet_ab_ref www.lg.com el referente justo antes de ser redirigido debido a las pruebas A/B 2 semanas, eliminado al volver a visitarlo una vez finalizada la prueba AB.

Cookies analíticas _beu_utid www.lg.com ID único de UT 30 minutos

Cookies analíticas _beu_utssid www.lg.com ID de identificación de la sesión UT 30 minutos

Cookies estrictamente necesarias AWSALB prod-live-chat.sprinklr.com Balanceador de carga de aplicaciones AWS ELB 6 Días

Cookies estrictamente necesarias AWSALBCORS prod-live-chat.sprinklr.com Esta cookie es administrada por AWS y se utiliza para el equilibrio de carga. 6 Días

Cookies estrictamente necesarias qoo *.quantserve.com Valor de cookie que indica que el usuario actual ha optado por no participar en los servicios de quantcast 5 años

Cookies funcionales sp, d *.quantserve.com Un valor de una cookie de terceros establecida en el dominio quantserve.com. El valor de esta cookie es una codificación compacta de la membresía de la cookie mc en segmentos de retargeting e información sobre socios externos de Quantcast, como intercambios de publicidad. La cookie de terceros aparece en el navegador como una cookie denominada “d” 90 dias

Cookies analíticas qor *.quantserve.com Metadatos sobre la exclusión voluntaria de quantcast 5 años

Cookies publicitarias mc *.quantserve.com Un valor de una cookie de terceros establecida en el dominio quantserve.com, que es un dominio administrado por Quantcast; la cookie de terceros aparece en el navegador como una cookie denominada “mc” 400 dias

Cookies publicitarias _qca lg.com Un valor de una cookie propia establecida en un dominio que no es de Quantcast, como el dominio de un editor; la cookie de origen aparece en el navegador como una cookie denominada "__qca" 400 dias

Cookies analíticas FPID lg.com Esta cookie es una cookie de primer partido designada por el servidor, que es capaz de combinarse con UserAgent o el entorno de acceso del usuario. Proviene de la configuración en el administrador de etiquetas del lado del servidor que fuerza una cookie segura HttpOnly que reemplaza a una cookie accesible por JavaScript (_ga). Esta cookie se verifica en la comunicación HTTP entre el administrador de etiquetas de la web y el contenedor del administrador de etiquetas del lado del servidor, y se rastrea en el encabezado de la solicitud HTTP hacia el servidor. Se utiliza para distinguir usuarios únicos en el canal de datos del lado del servidor.

La información recopilada a través de esta cookie también se puede utilizar en combinación con sus datos de registro, para que podamos sugerirle contenido personalizado, incluida publicidad personalizada o marketing directo según sus intereses. 729 dias