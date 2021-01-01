We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraFine™evo Nano IPS Black 6K med Thunderbolt™ 5
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Ingen billeder inkluderet
6K med 224 ppi. Et bredere arbejdsområde, detaljeret klarhed
6K-skærmen (6144×3456, 224ppi) har op til 156 % flere pixels end standard 4K UHD (3840×2160) med ekstra plads på skærmen til at håndtere flere opgaver på én gang. Du kan arbejde med hele 4K-filer i deres oprindelige opløsning, mens du stadig har plads nok til tidslinjer, værktøjsbjælker og andre kreative værktøjer. Dens ultrahøje 224 ppi (pixels pr. tomme) leverer klarhed tæt på originalen og definerer detaljer, hvilket sikrer større nøjagtighed for professionelle skabere.
1) Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.
2) 6K-opløsning (6144 × 3456) leverer 21.233.664 pixels, som er ca. 21,23 millioner, hvilket giver 156 % flere detaljer sammenlignet med en 4K UHD-opløsning (3840 × 2160) med 8.294.400 pixels.
Professionel skærm. Professionel ydeevne.
En højtydende skærm, som er skræddersyet til krævende professionelle arbejdsgange, der leverer nøjagtige farver, et vidstrakt visuelt område og gnidningsfri kompatibilitet for at assistere folk, der arbejder med videoredigering, fotografer, 3d-kunstere, AI-skabere og webdesignere, mens den maksimerer produktiviteten på tværs af enhver opgave.
Kompatibilitet med den næste generation, drevet af Thunderbolt™ 5
Løft din arbejdsgang til et højere niveau med Thunderbolt™ 5 på 6K-skærme. Thunderbolt™ 5 sikrer kompatibilitet med den næste generation og understøtter gnidningsfrit vigtige arbejdsgange med 2x hurtigere overførsel**, 6K-daisychain og DisplayPort 2.1 båndbredde. For skabere, folk, som arbejder med redigering og AI-kunstnere, giver den mere kontrol med sine ubesværede forbindelsesmuligheder og multitasking med robust ydeevne og mulighed for skalering. Desuden giver 96 W strømforsyning hurtig, pålidelig opladning og forbedret produktivitet. Den er alt, du skal bruge for at kunne bygge bro til en fremtidssikret arbejdsgang med maksimal effektivitet.
*For at fungere korrekt skal det Thunderbolt 5-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.
*For at din enhed kan få adgang til alle funktioner, herunder 96 W-opladning og en opløsning på 6144 × 3456, skal den understøtte Thunderbolt 5 eller USB-C med DisplayPort 2.1.
*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler medfølger i pakken.
*Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner.
*1 DP-, 1 HDMI-, 1 USB-C-, 1 strøm- og 1 Thunderbolt-kabel medfølger i pakken.
*Daisychain-funktionalitet, opløsning og opdateringshastighed kan være begrænset i forhold til de forbundne Mac-computeres og pc'ers ydeevne.
**Thunderbolt™ 5 understøtter en skærmbåndbredde på op til 120 Gbps (1 vej) og leverer 2 x hurtigere ydeevne end Thunderbolt™ 4. Thunderbolt™ 5-ydeevnen er baseret på Intels officielle specifikationer.
For flere oplysninger henvises der til Intels officielle websted.
※ Bemærkning ※
Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.
*Minimumskrav: Intel 12th Gen eller nyere, Windows 11 eller nyere.
macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, som ikke er Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.
*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.
*1 DP-, 1 HDMI-, 1 USB-C-, 1 strøm- og 1 Thunderbolt-kabel medfølger i pakken.
*Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Dette produkt er ikke tilknyttet Apple og udbyder ikke nogen Apple-tjenester eller -garantier.
Professionel beherskelse af farver, pixel for pixel
Med Adobe RGB 99,5 % og DCI-P3 98 % (typ.) dækning, hvilket giver et bredere og mere nøjagtigt farveområde end standard sRGB-skærme. Ægte 10-bit dybde opfanger hver nuance med glatte overgange uden kanter, hvilket gør den ideel til kreativt arbejde i HDR og høj opløsning, som kræver præcision.
Et skærmbillede i fuld størrelse med et design-program, som viser levende farver.
Adobe RGB over 99,5%
Adobe RGB er en bredt anvendt farveskala i udskriftsrelaterede arbejdsgange, som giver skabere mulighed for at verificere farvenøjagtighed på tværs af digitale medier og udskriftsmedier på én skærm.
DCI-P3 98 %
Nøjagtig og livlig farveskala, som er ideel til videoredigering og farvegradering.
Ægte 10-bit farvedybde
Ægte 10-bit farvedybde giver nøjagtig og detaljeret farverepræsentation til indhold i HDR og høj opløsning, uden afhængighed af metoder med simuleret 8-bit + FRC.
*Lysstyrke: 450 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 98 % (typ.)
*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.
2000:1 dybere sort og fyldige skygger
Da kontrastforholdet påvirker den nøjagtige farverepræsentation, forbedrer Nano IPS Black kontrastforholdet fra standard IPS 1000:1 til 2000:1, hvilket giver levende farver og skarpere detaljer i objekter, skygger og baggrunde. Oplev dybere sort og fyldigere skygger med et vedvarende ensartet farveudtryk på skærmen fra kant til kant og en stærkere fornemmelse af realisme, som naturligt viderebringer dine visuelle outputs.
Øjenkomfort, certificeret af TÜV Rheinland
Med TÜV Rheinland Eye Comfort-certificeringen hjælper UltraFine evo 6K med at mindske blåt lys, så du får en behagelig oplevelse, når du ser på den, uden øjentræthed,
selv når du bruger den i mange timer ad gangen til at arbejde eller se forskellige medier på.
*TÜV Rheinland certificerings-ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154
Ingen billeder inkluderet
Slank fod, masser af justeringsmuligheder
Designet med fire sider, næsten helt ud til kanten, forbedrer fordybelsen, mens den slanke og minimalistiske L-formede fod sørger for et rent og ordnet arbejdsområde. Designet er raffineret fra enhver vinkel og integrerer visuel klarhed med ergonomisk fleksibilitet. Skærmen giver mulighed for justering af hældning, drejning og højde og kan roteres 90° i enhver retning med lodret tilstand, hvilket gør den velegnet til lange dokumenter, programmering eller surf på internettet.
Skift nemt, når du vil skabe
LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og leg. Tilpas ubesværet din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke med den personlige billedguide. Desuden kan du opdele skærmen i 11 muligheder og hurtigt starte din videoopkaldsplatform, hvilket gør det endnu mere praktisk.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen
Key Feature
- 32" 6K (6144 x 3456) opløsning
- Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C ned x2, USB-C op x1
- VESA DisplayHDR™600
- DCI-P3 98 % (typ.), Adobe RGB 99,5 %, ægte 10-bit farvedybde
- Kontrastforhold på 2.000:1
- TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
79.94
Display - Opløsning
IPS Black
Display - Paneltype
16:9
Display - Billedformatforhold
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Display - Farverum (typ.)
1.07B
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Display - Responstid
60
Mekanisk - Display position justeringer
100 x 100
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
79.94
Billedformatforhold
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Paneltype
16:9
Responstid
60
Opløsning
IPS Black
Pixelafstand [mm]
360
Betragtningsvinkel (CR≥10)
-
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Farverum (typ.)
1.07B
Farverum (min.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
450
Kontrastforhold (min.)
2000:1
Farvebit
1400:1
Størrelse [cm]
6144 x 3456
FORBINDELSE
Indbygget KVM
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
JA(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
DisplayPort
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
DP version
JA(1 ind/ud)
D-Sub (Maks. opløsning ved Hz)
-
DVI (Maks. opløsning ved Hz)
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
-
Mikrofon ind
-
RS-232
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Data transmission)
96W
Thunderbolt (Strømforsyning)
JA (1Op / 2Ned)
USB-nedstrømsport
JA
USB-opstrømsport
JA(USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)
USB-C (Datatransmission)
-
USB-C (Strømforsyning)
JA(6K/60Hz)
FUNKTIONER
HDR 10
-
Smart energibesparelse
-
PIP
JA
PBP
JA
NVIDIA G-Sync™
-
Hw-kalibrering
JA
Dynamisk handling synkronisering
-
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
-
Belysning
-
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
-
VRR
JA
Super Resolution+
-
Dolby Vision™
DisplayHDR™ 600
Mini-LED-teknologi
JA (IPS Black)
Overclocking
JA
Brugerdefineret nøgle
JA
RGB LED-belysning
2PBP
Kamera
-
Genvejstast
Klar til hardwarekalibrering
Frontsensor
JA
Fokusvisning
-
Patologimodus
JA
DICOM-kompatibel
JA
HDR-effekt
-
MEKANISK
Display position justeringer
100 x 100
Vægbeslag [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
OneClick Stand
Hældning/Højde/Drejning
LYD
Dolby Atmos
JA
DTS Headphone
-
Maxx Audio
-
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
9.5
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
937 X 183 X 490
Vægt i emballage [kg]
Mindre end 1,2 W
Vægt med stand [kg]
6
Vægt uden stand [kg]
14
INFO
Produktnavn
Y25
År
31.5
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,3 W
Strømforbrug (DC off)
100~240V (50/60Hz)
DC-udgang
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
-
DVI-D
JA(1ea)
D-Sub
-
HDMI
JA(1 ind/ud)
Strømkabel
-
Thunderbolt
JA (1 op / 2 ned)
USB A til B
-
USB-C
JA(1ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
-
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
Qubyx
JA
SMARTE FUNKTIONER
Andre
5W x 2
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
