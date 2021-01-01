About Cookies on This Site

LG 32" UltraFine™evo Nano IPS Black 6K med Thunderbolt™ 5
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 32" UltraFine™evo Nano IPS Black 6K med Thunderbolt™ 5

LG 32" UltraFine™evo Nano IPS Black 6K med Thunderbolt™ 5

visning forfra, hvor skærmen er justeret op i højden
vist forfra
15 graders visning fra siden med skærm, hvor hældning er justeret
visning forfra af skærm, hvor drejning er justeret
90 graders visning fra siden, hvor skærmen er justeret op i højden
90 graders sidevisning
90 graders visning fra siden med skærm, hvor hældning er justeret
vist ovenfra
vist bagfra
visning bagfra, hvor foden er skilt ad
nærbillede af fod
USP-kort: 6K med 224 ppi. Et bredere arbejdsområde, detaljeret klarhed
USP-kort: Professionel skærm. Professionel ydeevne.
USP-kort: Kompatibilitet med den næste generation, drevet af Thunderbolt™ 5
USP-kort: Fuldt udvalg af porte på en kraftfuld hub – fungerer med både Mac og pc
Nøglefunktioner

  • 32" 6K (6144 x 3456) opløsning
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C ned x2, USB-C op x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98 % (typ.), Adobe RGB 99,5 %, ægte 10-bit farvedybde
  • Kontrastforhold på 2.000:1
  • TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering
Mere
Skærm KompatibilitetBrugervenlighed
Den første 6K Thunderbolt™ 5-skærm nogensinde

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo for CES Innovation Award

CES Innovation Award – Honoree

I Computer Peripherals & Components 2025

Logo for Red Dot Design Award

Red Dot Design Award 2025

Vinder af produktdesign i Red Dot Design Award 2025

Ingen billeder inkluderet

6K med 224 ppi. Et bredere arbejdsområde, detaljeret klarhed

6K-skærmen (6144×3456, 224ppi) har op til 156 % flere pixels end standard 4K UHD (3840×2160) med ekstra plads på skærmen til at håndtere flere opgaver på én gang. Du kan arbejde med hele 4K-filer i deres oprindelige opløsning, mens du stadig har plads nok til tidslinjer, værktøjsbjælker og andre kreative værktøjer. Dens ultrahøje 224 ppi (pixels pr. tomme) leverer klarhed tæt på originalen og definerer detaljer, hvilket sikrer større nøjagtighed for professionelle skabere.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

1) Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

2) 6K-opløsning (6144 × 3456) leverer 21.233.664 pixels, som er ca. 21,23 millioner, hvilket giver 156 % flere detaljer sammenlignet med en 4K UHD-opløsning (3840 × 2160) med 8.294.400 pixels.

Professionel skærm. Professionel ydeevne.

En højtydende skærm, som er skræddersyet til krævende professionelle arbejdsgange, der leverer nøjagtige farver, et vidstrakt visuelt område og gnidningsfri kompatibilitet for at assistere folk, der arbejder med videoredigering, fotografer, 3d-kunstere, AI-skabere og webdesignere, mens den maksimerer produktiviteten på tværs af enhver opgave.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Kompatibilitet med den næste generation, drevet af Thunderbolt™ 5

Løft din arbejdsgang til et højere niveau med Thunderbolt™ 5 på 6K-skærme. Thunderbolt™ 5 sikrer kompatibilitet med den næste generation og understøtter gnidningsfrit vigtige arbejdsgange med 2x hurtigere overførsel**, 6K-daisychain og DisplayPort 2.1 båndbredde. For skabere, folk, som arbejder med redigering og AI-kunstnere, giver den mere kontrol med sine ubesværede forbindelsesmuligheder og multitasking med robust ydeevne og mulighed for skalering. Desuden giver 96 W strømforsyning hurtig, pålidelig opladning og forbedret produktivitet. Den er alt, du skal bruge for at kunne bygge bro til en fremtidssikret arbejdsgang med maksimal effektivitet.

2x Faster* Transfer

To gange hurtigere** overførsel

(Op til 80 Gbps)

96W Power Delivery

6K-daisychain

5K2K Display

96 W strømforsyning

*For at fungere korrekt skal det Thunderbolt 5-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.

*For at din enhed kan få adgang til alle funktioner, herunder 96 W-opladning og en opløsning på 6144 × 3456, skal den understøtte Thunderbolt 5 eller USB-C med DisplayPort 2.1.

*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler medfølger i pakken.

*Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner.

*1 DP-, 1 HDMI-, 1 USB-C-, 1 strøm- og 1 Thunderbolt-kabel medfølger i pakken.

*Daisychain-funktionalitet, opløsning og opdateringshastighed kan være begrænset i forhold til de forbundne Mac-computeres og pc'ers ydeevne.

**Thunderbolt™ 5 understøtter en skærmbåndbredde på op til 120 Gbps (1 vej) og leverer 2 x hurtigere ydeevne end Thunderbolt™ 4. Thunderbolt™ 5-ydeevnen er baseret på Intels officielle specifikationer.

For flere oplysninger henvises der til Intels officielle websted.

※ Bemærkning ※

Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.

*Minimumskrav: Intel 12th Gen eller nyere, Windows 11 eller nyere.

macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, som ikke er Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.

*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.

Nærbillede af UltraFine-skærmens porte, som illustrerer dens forskellige kabelforbindelsesmuligheder.

Fuldt udvalg af porte, som gør den til en kraftfuld hub — fungerer både med Mac-computere og pc'er

LG UltraFine evo 6K-skærmen er kompatibel med Mac-computere og pc'er og lader dig frit forbinde en lang række enheder gennem sit komplette udvalg af porte, hvilket gør den til en kraftfuld hub.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*1 DP-, 1 HDMI-, 1 USB-C-, 1 strøm- og 1 Thunderbolt-kabel medfølger i pakken.

*Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Dette produkt er ikke tilknyttet Apple og udbyder ikke nogen Apple-tjenester eller -garantier.

Visning forfra af UltraFine-skærmen med et farverigt billede, hvilket illustrerer, hvor nøjagtigt farver vises på den. Nedenunder ses VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600-logoet.

Hver farvenuance, fuldstændig realiseret

VESA DisplayHDR™ 600 tilbyder kreative fagfolk lyse highlights, dybe skygger og nøjagtig farverepræsentation. Den forbedrer teksturer, elementer og det naturlige samspil mellem lys og skygger.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Professionel beherskelse af farver, pixel for pixel

Med Adobe RGB 99,5 % og DCI-P3 98 % (typ.) dækning, hvilket giver et bredere og mere nøjagtigt farveområde end standard sRGB-skærme. Ægte 10-bit dybde opfanger hver nuance med glatte overgange uden kanter, hvilket gør den ideel til kreativt arbejde i HDR og høj opløsning, som kræver præcision.

Et skærmbillede i fuld størrelse med et design-program, som viser levende farver.

Logo for Adobe RGB

Adobe RGB over 99,5% 

Adobe RGB er en bredt anvendt farveskala i udskriftsrelaterede arbejdsgange, som giver skabere mulighed for at verificere farvenøjagtighed på tværs af digitale medier og udskriftsmedier på én skærm.

Logo for DCI-P3 98 %

DCI-P3 98 %

Nøjagtig og livlig farveskala, som er ideel til videoredigering og farvegradering.

Logo for ægte 10-bit farver

Ægte 10-bit farvedybde

Ægte 10-bit farvedybde giver nøjagtig og detaljeret farverepræsentation til indhold i HDR og høj opløsning, uden afhængighed af metoder med simuleret 8-bit + FRC.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 450 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 98 % (typ.)

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

Et sort-hvidt billede med et kontrastforhold på 1000:1 af et bjerg, som illustrerer dens sorte farveudtryk sammenlignet med et kontrastforhold på 2000:1.

Kontrast 2000:1

Et sort-hvidt billede med et kontrastforhold på 2000:1 af et bjerg, som illustrerer farver med en dybere sort end et kontrastforhold på 1000:1.

Kontrast 1000:1

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

2000:1 dybere sort og fyldige skygger

Da kontrastforholdet påvirker den nøjagtige farverepræsentation, forbedrer Nano IPS Black kontrastforholdet fra standard IPS 1000:1 til 2000:1, hvilket giver levende farver og skarpere detaljer i objekter, skygger og baggrunde. Oplev dybere sort og fyldigere skygger med et vedvarende ensartet farveudtryk på skærmen fra kant til kant og en stærkere fornemmelse af realisme, som naturligt viderebringer dine visuelle outputs.

Øjenkomfort, certificeret af TÜV Rheinland

Med TÜV Rheinland Eye Comfort-certificeringen hjælper UltraFine evo 6K med at mindske blåt lys, så du får en behagelig oplevelse, når du ser på den, uden øjentræthed,

selv når du bruger den i mange timer ad gangen til at arbejde eller se forskellige medier på.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen.

*TÜV Rheinland certificerings-ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154

Ingen billeder inkluderet

Slank fod, masser af justeringsmuligheder

Designet med fire sider, næsten helt ud til kanten, forbedrer fordybelsen, mens den slanke og minimalistiske L-formede fod sørger for et rent og ordnet arbejdsområde. Designet er raffineret fra enhver vinkel og integrerer visuel klarhed med ergonomisk fleksibilitet. Skærmen giver mulighed for justering af hældning, drejning og højde og kan roteres 90° i enhver retning med lodret tilstand, hvilket gør den velegnet til lange dokumenter, programmering eller surf på internettet.

Ikon for kantløst design | Ikon for hældning | Ikon for højde | Ikon for drejning

4-sidet design næsten helt ud til kanten

Ikon for kantløst design | Ikon for hældning | Ikon for højde | Ikon for drejning

Hældning

-5° ~ 20°

Ikon for kantløst design | Ikon for hældning | Ikon for højde | Ikon for drejning

Højde

60mm

Ikon for kantløst design | Ikon for hældning | Ikon for højde | Ikon for drejning

Drejning

90°

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Skift nemt, når du vil skabe

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og leg. Tilpas ubesværet din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke med den personlige billedguide. Desuden kan du opdele skærmen i 11 muligheder og hurtigt starte din videoopkaldsplatform, hvilket gør det endnu mere praktisk.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen

En UltraFine-skærm er anbragt i et virtuelt rum med lydbølger, som kommer ud af dens nederste del og bevæger sig fremad. På skærmen ses en kvinde forfra, der er iført en rød rumdragt.

Praktisk indbygget lyd til arbejde og leg

To højttalere på 5 W leverer klar lyd til spil, videoopkald og film, så du kan opnå fordybelse uden brug af eksterne højttalere.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    79.94

  • Display - Opløsning

    IPS Black

  • Display - Paneltype

    16:9

  • Display - Billedformatforhold

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Display - Farverum (typ.)

    1.07B

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Display - Responstid

    60

  • Mekanisk - Display position justeringer

    100 x 100

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    79.94

  • Billedformatforhold

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Paneltype

    16:9

  • Responstid

    60

  • Opløsning

    IPS Black

  • Pixelafstand [mm]

    360

  • Betragtningsvinkel (CR≥10)

    -

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Farverum (typ.)

    1.07B

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    450

  • Kontrastforhold (min.)

    2000:1

  • Farvebit

    1400:1

  • Størrelse [cm]

    6144 x 3456

FORBINDELSE

  • Indbygget KVM

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    JA(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • DisplayPort

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • DP version

    JA(1 ind/ud)

  • D-Sub (Maks. opløsning ved Hz)

    -

  • DVI (Maks. opløsning ved Hz)

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • RS-232

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Data transmission)

    96W

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    JA (1Op / 2Ned)

  • USB-nedstrømsport

    JA

  • USB-opstrømsport

    JA(USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)

  • USB-C (Datatransmission)

    -

  • USB-C (Strømforsyning)

    JA(6K/60Hz)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    -

  • Smart energibesparelse

    -

  • PIP

    JA

  • PBP

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    -

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    -

  • Belysning

    -

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • Dolby Vision™

    DisplayHDR™ 600

  • Mini-LED-teknologi

    JA (IPS Black)

  • Overclocking

    JA

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • RGB LED-belysning

    2PBP

  • Kamera

    -

  • Genvejstast

    Klar til hardwarekalibrering

  • Frontsensor

    JA

  • Fokusvisning

    -

  • Patologimodus

    JA

  • DICOM-kompatibel

    JA

  • HDR-effekt

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    100 x 100

  • Vægbeslag [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • OneClick Stand

    Hældning/Højde/Drejning

LYD

  • Dolby Atmos

    JA

  • DTS Headphone

    -

  • Maxx Audio

    -

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    9.5

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Vægt i emballage [kg]

    Mindre end 1,2 W

  • Vægt med stand [kg]

    6

  • Vægt uden stand [kg]

    14

INFO

  • Produktnavn

    Y25

  • År

    31.5

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,3 W

  • Strømforbrug (DC off)

    100~240V (50/60Hz)

  • DC-udgang

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    -

  • DVI-D

    JA(1ea)

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1 ind/ud)

  • Strømkabel

    -

  • Thunderbolt

    JA (1 op / 2 ned)

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    -

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • Qubyx

    JA

SMARTE FUNKTIONER

  • Andre

    5W x 2

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

