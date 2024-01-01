We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hvordan vælger du den rigtige spilskærm?
At vælge en spilskærm handler ikke kun om specifikationer – det handler om at låse op for en helt ny oplevelse. Med lynhurtig OLED-grafik og glat, fordybende spil kan den rigtige skærm forvandle hver session. Uanset om du jagter sejre eller nyder fordybende, livagtige verdener, hjælper UltraGear dig med at vælge klogt og spille bedre. Udforsk det, der virkelig betyder noget, og find din fordel.
Hvilken skærmstørrelse og hvilket billedformat passer bedst til min spilstil?
LG UltraGear-skærme findes i forskellige størrelser, billedformater og krumninger, der passer til din spillestil. Denne vejledning hjælper dig med at vælge den rigtige model. Skærmstørrelse og -form handler ikke kun om skrivebordstilpasning – de påvirker, hvordan du ser, reagerer og spiller. Den rigtige opsætning forbedrer synlighed, respons og fordybelse på tværs af genrer, lige fra snigskyderi i FPS til at udforske RPG’er i en åben verden.
Hvordan påvirker opløsning og billedkvalitet din spiloplevelse?
Til fordybende AAA-spil som eventyr i den åbne verden eller filmiske RPG’er viser en OLED-skærm med høj opløsning og HDR dybere sorte nuancer, livagtige højdepunkter og ultrafine detaljer. Denne livagtige skærm får hver scene til at føles mere ekspansiv, ensartet og visuelt overvældende – perfekt til at udforske store verdener eller historierige miljøer.
Hvorfor er opdateringshastighed og reaktionstid vigtig i spil?
Til skydespil eller racerspil skal du vælge en skærm med en høj opdateringshastighed (f.eks. 480 Hz) og hurtig responstid (f.eks. 0,03 ms). Den holder bevægelsen klar og reducerer sløring, så du ikke går glip af nogen handling under hurtige scener.
Hvordan kan UltraGear understøtte både arbejde og leg?
Med LG Switch kan du skifte mellem optimerede indretninger til spil, multitasking eller oprettelse af indhold. Med webOS kan du gennemse eller streame direkte fra skærmen – ingen PC er nødvendig. Den høje PPI og raffinerede underpixelstruktur holder teksten skarp til læsning og skrivning, mens USB-C-, HDMI- og DisplayPort-understøttelse gør det nemt at tilslutte arbejdsenheder eller underholdningsudstyr.
*LG Switch kræver software og manuel download fra LG.com for at kunne bruges korrekt.
Hvilken skærmstørrelse og billedformat
passer bedst til min spilstil?
Hvorfor passer LG UltraGear-skærmstørrelser bedst til forskellige spilgenrer?
LG UltraGear findes i en bred vifte af skærmstørrelser – så du kan vælge den, der passer perfekt til din spillestil. For fordybende AAA-spil som titler med åben verden, racersimulatorer eller filmiske RPG’er kan større skærme fra 32” til 45” udvide dit synsfelt og hjælpe med at forbedre skalafølelsen – hvilket drager dig dybere ind i handlingen. For hurtige skydespil eller MOBA’er holder kompakte 24-27” skærme sigtekornet, minikortet og HUD inden for nem rækkevidde, så du kan reagere hurtigt med minimal øjenbevægelse. UltraGear findes i skærmstørrelser på tværs af hele spektret – find den, der passer bedst til din spillestil.
*FPS: førstepersonsskydespil, MOBA: kamparena for flere spillere på nettet
Hvorfor har LG UltraGear det ideelle billedformat til enhver spilstil?
En ultrabred 21:9 rammer balancen mellem fordybende skala og praktisk skrivebordsplads. For MOBA-, RPG- eller AAA-titler viser dette bredere format mere terræn og brugergrænseflade med et enkelt blik, mens kurvede skærme holder kanterne inden for synsvidde. UltraGear findes i et bredt udvalg af 21:9 skærme i forskellige størrelser, så du kan finde det rigtige format til din opsætning.
Foretrækker du en traditionelt stil? Se UltraGears omfattende sortiment af 16:9-skærme, der er bygget til præcision og hastighed. Vælg det billedformat, der passer til den måde, du spiller på.
Hvorfor er LG UltraGears 800R-krumning ideel til spil?
UltraGears 800R-krumning holder skærmens afstand ensartet på tværs af dit synsfelt, hvilket reducerer forvrængning og forbedrer komforten. Kurvede skærme udvider synsfeltet ved at vikle billeder rundt i din periferi, hvilket øger fordybelsen i åbne verdener, racerløb eller filmiske titler og letter øjenbevægelsen i langvarige spil. Fladskærme kan give nøjagtig synlighed og rene linjer, hvilket er ideelt til FPS eller RTS, hvor præcision og justering betyder noget. UltraGear findes i flere krumningsgrader – vælg den krumning, der passer til dig.
*Beskrivelser af kurvede skærme er baseret på modeller med 800R-krumning.
Hvordan påvirker opløsning
og billedkvalitet din spiloplevelse?
Hvorfor skaber LG UltraGear spilskærme med høj opløsning som 5K2K og 4K?
Højere opløsning er altid bedre – den giver dig mulighed for at se mere af spilverdenen med skarpere, mere detaljerede billeder for dybere fordybelse. LG UltraGear findes i førsteklasses skærme med høj opløsning på op til 5K2K og 4K, hvilket giver dig mere skærmplads og klarhed. Men for at få mest muligt ud af det skal opløsningen stemme overens med dine PC-specifikationer og de spil, du spiller. 1080p er perfekt til konkurrenceprægede FPS-spil, mens 1440p balancerer klarhed og ydeevne. 4K viser ultraskarp grafik, og 5K2K ultrabred udvider din visning for ægte filmisk spil. Er du stadig usikker? Skærme med to tilstande gør det nemt at skifte.
Hvorfor er LG UltraGears høj-PPI-skærm ideel til spil?
Høj PPI betyder flere detaljer i hvert billede – uanset om du sigter i en FPS, udforsker udsigterne i en åben verden verden eller arbejder. LG UltraGears 45” modeller opnår ultrabred opløsning i 5K2K og pakker tætte pixels ind i et ekspansivt lærred for at vise klare billeder og en ren brugergrænseflade. Tætte pixelindretninger holder fine teksturer tydelige og tekst læselig, mens OLED’s belysning på pixelniveau og raffinerede underpixelstruktur minimerer sløring og farveskygger. Resultatet er præcis billedkvalitet, øjenkomfort og en fordybende synsoplevelse på tværs af alt indhold.
*Denne funktion er baseret på specifikationerne for model 45GX950A.
Hvordan leverer LG UltraGear OLED perfekt sort og farve til AAA-spil?
LG UltraGear OLED hjælper med at forbedre fordybelsen med dæmpning på pixelniveau for perfekt kontrast, dybe sorte nuancer og præcis belysningskontrol. WOLED forbedrer lysstyrken gennem teknologier som f.eks. Primary RGB Tandem (4. generation) og MLA+ (3. generation), hvilket hjælper med at fastholde sorte niveauer og farvegengivelse selv i lyse miljøer. Især med Primary RGB Tandem er 4. generation WOLED certificeret til Perfect Black, Perfect Color, 100 % Color Fidelity og Perfect Reproduction, hvilket sikrer en fejlfri visuel oplevelse, uanset om du spiller i et mørkt rum eller i dagslys.
*Denne funktion er baseret på specifikationerne for model 27GX700A.
*Billederne herover er simulerede og kun til illustrative formål.
**Blandt OLED-spilskærme. Billederne er simulerede og kun til illustrative formål.
Hvorfor betyder LG UltraGears farvenøjagtighed noget for spil?
LG UltraGear OLED-skærme er konstrueret til præcision med ultrabred DCI-P3 fra 95 % til 99 % (typ.) dækning eller 99 % af sRGB-farveskalaen, hvilket sikrer levende men nøjagtige farver på tværs af genrer – såsom Soul-lignende eller RPG’er med åben verden. UltraGear’s selvoplyste OLED-pixels og VESA DisplayHDR True Black 400/500-certificering bevarer rig kontrast og subtile gradienter. Uanset om du søger efter fjender i svagt lys eller følger med i filmisk historiefortælling, bringer UltraGear uovertruffen troskab til fordybende, pålideligt spil.
*Denne funktion er baseret på specifikationerne for model 27GX700A.
Hvorfor er opdateringshastighed og reaktionstid
vigtig i spil?
Hvordan optimerer LG UltraGear ydeevnen for fartbetonede spil?
UltraGear OLED-modeller har en opdateringshastighed på op til 480Hz og ultrahurtig reaktionstid på 0,03 ms (GtG) – aktiveret af OLED-teknologi – hvilket reducerer sløring og efterbilleder for jævnere og mere præcis bevægelse. Og for at holde bevægelsen flydende og uafbrudt understøtter UltraGear også AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync, hvilket sikrer spil uden hakken – selv under intense kampe eller hurtige kamerapanoreringer. Uanset om du stiger i rangordenen eller udforsker kort, forbliver du fokuseret og i kontrol.
*Specifikationen for 0,03 ms (GtG) responstid gælder for LG UltraGear OLED-modeller
*Billederne herover er simulerede og kun til illustrative formål.
Hvordan hjælper LG UltraGears dobbelttilstand dig med at skifte mellem forskellige opdateringshastigheder?
Nogle UltraGear-skærme understøtter dobbelttilstand, så du nemt kan skifte mellem to opdateringshastigheder – f.eks. understøtter 45GX950A 165 Hz ved 5K2K-opløsning og 330Hz ved WFHD-opløsning. Du kan ændre tilstande med det samme via den fysiske genvejstast eller menuen uden kabelombytning eller genstart. Det er som at have to skærme i én, klar til det spil, du spiller.
*Denne funktion er baseret på specifikationerne for model 45GX950A.
Hvorfor har LG UltraGear den nyeste DP-teknologi for maksimal spilydeevne?
UltraGear-skærme har den nyeste DisplayPort 2.1-teknologi, som giver betydeligt højere båndbredde end HDMI for højere ukomprimerede opløsninger og ultrahurtig opdateringshastighed – ideelt til avancerede GPU’er og PC-spil. DisplayPort 2.1 understøtter op til 80 Gbps båndbredde – mere end det dobbelte af HDMI 2.1 (op til 48 Gbps) – og langt ud over HDMI 2.0 (18 Gbps). Dette giver mulighed for højere billedhastigheder ved 4K og derover, med lavere forsinkelse og bedre stabilitet i krævende titler. HDMI 2.0 understøtter 4K ved 60 Hz, mens HDMI 2.1 muliggør 4K ved 120 Hz til næstegenerationskonsoller.
Hvordan kan UltraGear understøtte både arbejde og leg?
Hvordan forbedrer LG Switch multitasking for både arbejde og leg?
LG Switch hjælper med at forbedre multitasking ved at kombinere funktioner som personlig billedguide, delt skærm og videoopkald. Brugere kan finjustere visningsindstillinger for forskellige opgaver, opdele skærmen i brugerdefinerede indretninger til spil eller arbejde side om side og hurtigt deltage i videoopkald via genvej – alt sammen uden at afbryde deres arbejdsgang eller spil. Den giver en problemfri oplevelse, der er skræddersyet til både produktivitet og underholdning.
Hvordan giver LG UltraGear OLED skarpere og mere læsbar tekst?
LG UltraGear OLED udnytter høj pixeltæthed (PPI) og en forbedret underpixelstruktur for at vise skarp, læselig tekst. Uanset om du læser dokumenter, skriver e-mail eller surfer på internettet, forbliver tegn tydelige, selv ved små skriftstørrelser. Disse skærmteknologier understøtter visuel klarhed ved at forbedre kantdefinition og fastholde farvejustering, hvilket kan hjælpe med at reducere visuel støj. Du kan holde fokus under lange arbejds- eller studiesessioner – uden at gå på kompromis med klarheden, når det er tid til at skifte til spil.
*Denne funktion er baseret på specifikationerne for model 45GX950A.
*Billedet er til illustrative formål og sammenligner RWBG- og RGWB-underpixelstrukturer, hvilket kan påvirke opfattet tekstklarhed afhængigt af skærm og indhold.
Hvad gør LG UltraGear praktisk ved tilslutning af flere enheder?
UltraGear-skærme har mange porte – f.eks. USB-C, HDMI og DisplayPort – så du kan forbinde alt fra din spillekonsol til din bærbare computer. De understøtter også USB-funktionalitet, så du kan forbinde eksterne enheder som dit tastatur og din mus direkte til skærmen. Det betyder, at du ikke behøver at blive ved med at tilslutte og frakoble – skift nemt mellem arbejde og spil uden at ændre din skrivebordsopsætning.
Hvordan forbedrer webOS den daglige brug ud over spilskærmen?
LG UltraGear drevet af webOS giver dig mulighed for at streame videoer, surfe på internettet eller få adgang til produktivitetsapper uden at tænde din PC eller konsol. Når du ikke spiller, kan du udføre hurtige opgaver eller se video uden støj, varme eller strømforbrug fra et fuldt system. Den er ideel til let brug mellem spilsessioner eller under arbejdspauser – hvilket sparer tid, energi og besvær.