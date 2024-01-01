En ultrabred 21:9 rammer balancen mellem fordybende skala og praktisk skrivebordsplads. For MOBA-, RPG- eller AAA-titler viser dette bredere format mere terræn og brugergrænseflade med et enkelt blik, mens kurvede skærme holder kanterne inden for synsvidde. UltraGear findes i et bredt udvalg af 21:9 skærme i forskellige størrelser, så du kan finde det rigtige format til din opsætning.

Foretrækker du en traditionelt stil? Se UltraGears omfattende sortiment af 16:9-skærme, der er bygget til præcision og hastighed. Vælg det billedformat, der passer til den måde, du spiller på.