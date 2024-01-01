We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ fjerde gen. OLED 280 Hz QHD-gamingskærm│VESA DisplayHDR™ True Black 500
Prisvindende fortræffelighed
Digital Trends 2025
Læserprisen for bedste skærmudvalg til gamere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Afsløring af LG's mest lysstærke* fjerde generations OLED
Vi introducerer LG’s første gamingskærm drevet af fjerde generations OLED med revolutionerende Primary RGB Tandem-teknologi – der kan nå op til 1500 nits spids-lysstyrke for et synligt klarere gameplay. I hurtige eller solbelyste spilscener hjælper forbedret APL og reduceret ABL med at opretholde ensartet luminans uden at vigtige visuelle elementer bliver dæmpede. Dette næste generations OLED-tv med UL Verified Perfect Black og VESA DisplayHDR™ True Black 500 leverer den kontrast og klarhed, som gamere har brug for, så de kan reagere hurtigere, se mere og forblive fordybet i hver frame.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Fra august 2025 er 27GX700A den af LG's modeller med WOLED før fjerde generations OLED, der har den højeste lysstyrke.
Næste generations OLED-brilliance
27GX700A er drevet af fjerde generations Primary RGB Tandem OLED og leverer med op til 1500 nits spids-lysstyrke mere lysstærke billeder med mindre strøm end OLED's fra den tredje generation. Dens avancerede 4-stack-RGB-struktur giver dybere kontrast, skarpere detaljer og fantastisk farvenøjagtighed. Oplev klarere skygger, intens fordybelse og visuel ensartethed i hver frame – konstrueret til seriøs gaming.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
UL-verificeret perfekt visuel oplevelse, ensartet i både lavt og kraftigt lys
Perfekt sort
Perfekt sort er UL-verificeret og giver ægte sorte niveauer, der forbedrer opfattet lysstyrke og kontrast, uanset om der er lyst eller mørkt omkring dig.
Perfekt farve og 100 % farvenøjagtighed
Perfekt farve og 100 % farvenøjagtighed giver et nøjagtigt farveudtryk, selv under skiftende lysforhold, fra lavt lys til miljøer med kraftigt omgivende lys.
Perfekt gengivelse
UL-verificeret perfekt gengivelse viser spillet på en måde, som er tro mod dets indhold, og farverne og detaljerne i både mørke og lyse omgivelser opretholdes i forhold til, hvad der var intentionen. Modsat statiske billedbaserede målinger, afspejler denne certificering nøjagtighed ved gengivelse af indhold fra den virkelige verden.
Dybere detaljer med VESA DisplayHDR™ True Black 500
Oplev uovertruffen dybde og livagtig realisme med VESA DisplayHDR™ True Black 500, der giver et detaljeret sort udtryk, selv i de mørkeste scener. Med DCI-P3 99,5 % farveskala vises farverne på skærmen med realistiske detaljer – så tæt på, hvad der oprindeligt var intentionen, som muligt.
En tungt pansret kriger står i en mørk klippehule og svinger et glødende og flammende sværd. Foran krigeren flyder en massiv strøm af smeltet lava ned fra hulens loft og kaster et lyst, intenst og orange skær på tværs af scenen. Kontrasten mellem mørket i hulen og den blændende ild fremhæver spillet dramatiske og biografagtige visuelle stil.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Avancerede teknologier til øjenkomfort med fem UL-verificeringer
Takket være AGLR (anti-glare og lav refleksion) minimerer LG WOLED’s avancerede øjenkomfort-teknologier frustrerende refleksioner, så dine øjne ikke bliver trætte, samtidig med, at du får knivskarp gaming-ydeevne med ensartet klarhed. Med UL-verifikationer på vigtige områder – begrænsning af udsættelse for skadeligt blåt lys og forhindring af forstyrrelser fra flimrende lys – fremmer disse teknologier visuel komfort og bidrager til en mere glat gaming-oplevelse, uanset om du spiller i lyse omgivelser eller rum, som er oplyst af LED-lys.
En futurisk gaming-opsætning på et skrivebord med en stor skærm, der viser en pansret science fiction-karakter. På skrivebordet står der en controller, højttalere, et mekanisk tastatur og action-figurer. Flere UL- og Eyesafe-certificeringer for flimmerfri, intet genskin, lavt blåt lys og øjensikkerhed vises i bunden af billedet.
*Alle de viste billeder er simulerede og kun til illustrative formål.
*LG WOLED er verificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741
*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.
Beskyttelse af OLED via On-Screen Display
Gennem On-Screen Display kan du justere OLED-lysstyrke og aktivere beskyttelsesindstillinger for at forhindre efterbilleder eller fastbrændte billeder, så du kan nyde uovertruffen OLED-billedkvalitet i længere tid. Ydermere kan spillere også let tilpasse deres spilopsætning for optimal ydeevne.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Sådan bruges On-Screen Display
Få sømløs adgang til dine favoritfunktioner når du spiller eller søger. Lad os finde joysticket i midten af din skærm. Tryk på joystickknappen for at bringe hovedmenuen i spil-GUI’en.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Fastbrændt skærmbillede kan forekomme i en lysere tilstand.
Med lysets hastighed
Vores UltraGear™ OLED-skærm præsterer uden sidestykke med en opdateringshastighed på 280 Hz, der leverer ekstremt jævne billeder og skarpt gameplay uden efterbilleder, hvilket er en konkurrencemæssig fordel, når du spiller.
En LG UltraGear-gamingskærm viser en Formel 1-racerbil, som kører fremad med høj hastighed og en dynamisk bevægelsessløringseffekt. Nummeret “280 Hz” er overlejret på en prominent måde, som fremhæver skærmens ultrahurtige opdateringshastighed. Skærmen vises i en vinkel fra siden, hvor dens ydeevne og hastighedsorienterede design fremhæves.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige reaktionstid på 0,03 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “0,03 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, leverer ultraglat grafik uden rivning og lav forsinkelse, hvilket giver gaming-præcision og flydende billeder uden sidestykke.
Sammenligning af flydende spiloplevelse – det venstre billede er med skærmrivning, og det højre billede er uden.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
*Headsets sælges separat.
Smartere kontrol, ubesværet skift med LG Switch
Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke som du vil have dem, og aktivér dernæst dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Appen lader dig også opdele skærmen i 11 layouts og starte din videoopkaldsplatform med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Denne video er kun til illustrative formål og afspejler muligvis ikke de faktiske produktspecifikationer for 27GX700A.
*LG Switch kræver software og manuel download fra LG.com for at kunne bruges korrekt.
Kompakt og elegant
Oplev vores hexagon-belysning og et design næsten uden kanter samt en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, højde og drejning. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 27" QHD (2560x1440) OLED-skærm
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED med en opdateringshastighed på 280 Hz
- 0,03 ms (GtG) reaktionstid
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Hexagon-belysningsdesign med pladsbesparende L-formet fod
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
26.5
Display - Opløsning
2560 x 1440
Display - Paneltype
OLED
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
280
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
26.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
OLED
Opløsning
2560 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1500000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Farverum (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
280
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastforhold (min.)
1200000:1
Størrelse [cm]
67.32
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Hovedtelefonudgang
4-polet (lyd+mikrofon)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.0)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Hw-kalibrering
Klar til hardwarekalibrering
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
820x183x532
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
605.2x579.3x249.1(Up) / 605.2x469.3x249.1(Down)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Vægt i emballage [kg]
12.2kg
Vægt med stand [kg]
9.0kg
Vægt uden stand [kg]
4.8kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
2025
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB A til B
JA
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
