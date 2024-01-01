About Cookies on This Site

LG 27" UltraGear™ fjerde gen. OLED 280 Hz QHD-gamingskærm│VESA DisplayHDR™ True Black 500
27GX700A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ fjerde gen. OLED 280 Hz QHD-gamingskærm│VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX700A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ fjerde gen. OLED 280 Hz QHD-gamingskærm│VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX700A-B
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
vist fra siden
visning bagfra med lyset tændt
visning bagfra med lyset slukket
vist bagfra i perspektiv
visning forfra af skærm, hvor foden er nede
+15 graders visning fra siden af en skærm, der er vippet
visning fra siden af en skærm, der er vippet
vist ovenfra
visning fra oven af en skærm med +30 graders hældning
visning fra oven af en skærm med -30 graders hældning
nærbillede af emblemet bagpå
nærbillede af porte
Nøglefunktioner

  • 27" QHD (2560x1440) OLED-skærm
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED med en opdateringshastighed på 280 Hz
  • 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Hexagon-belysningsdesign med pladsbesparende L-formet fod
Mere

Prisvindende fortræffelighed

Digital Trends Award-logo

Digital Trends 2025

Læserprisen for bedste skærmudvalg til gamere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet

Billede med logo for UltraGear™ OLED GX7.

Vores første fjerde generations OLED gaming- skærm med True Black 500

Billede af UltraGear™ OLED 27GX700A-gamingskærmen vist forfra.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

LG’s mest lysstærke OLED og perfekte visuelle oplevelse med verificeret perfekt sort, perfekt farve, 100 % farvenøjagtighed og perfekt gengivelse. Yderligere vigtige funktioner omfatter VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5 % og en ultrahurtig opdateringshastighed på 280 Hz med reaktionstid på 0,03 ms (GtG).
Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Afsløring af LG's mest lysstærke* fjerde generations OLED

Vi introducerer LG’s første gamingskærm drevet af fjerde generations OLED med revolutionerende Primary RGB Tandem-teknologi – der kan nå op til 1500 nits spids-lysstyrke for et synligt klarere gameplay. I hurtige eller solbelyste spilscener hjælper forbedret APL og reduceret ABL med at opretholde ensartet luminans uden at vigtige visuelle elementer bliver dæmpede. Dette næste generations OLED-tv med UL Verified Perfect Black og VESA DisplayHDR™ True Black 500 leverer den kontrast og klarhed, som gamere har brug for, så de kan reagere hurtigere, se mere og forblive fordybet i hver frame.

En professionel gaming-monitor viser en dramatisk fantasy-spilscene med en kappeklædt kriger, som står foran en sneklædt bjergkæde. Skærmen står på et elegant skrivebord i en højhuslejlighed med en skyline ved solnedgang i baggrunden. Skærmen er omgivet af højttalere, et tastatur, et headset, et ur og små actionfigurer, hvilket fremviser en fordybende og stilfuld gaming-opsætning.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Fra august 2025 er 27GX700A den af LG's modeller med WOLED før fjerde generations OLED, der har den højeste lysstyrke.

Næste generations OLED-brilliance

27GX700A er drevet af fjerde generations Primary RGB Tandem OLED og leverer med op til 1500 nits spids-lysstyrke mere lysstærke billeder med mindre strøm end OLED's fra den tredje generation. Dens avancerede 4-stack-RGB-struktur giver dybere kontrast, skarpere detaljer og fantastisk farvenøjagtighed. Oplev klarere skygger, intens fordybelse og visuel ensartethed i hver frame – konstrueret til seriøs gaming.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

UL-verificeret perfekt visuel oplevelse, ensartet i både lavt og kraftigt lys

Perfekt sort

Perfekt sort er UL-verificeret og giver ægte sorte niveauer, der forbedrer opfattet lysstyrke og kontrast, uanset om der er lyst eller mørkt omkring dig.

Perfekt farve og 100 % farvenøjagtighed

Perfekt farve og 100 % farvenøjagtighed giver et nøjagtigt farveudtryk, selv under skiftende lysforhold, fra lavt lys til miljøer med kraftigt omgivende lys.

Perfekt gengivelse

UL-verificeret perfekt gengivelse viser spillet på en måde, som er tro mod dets indhold, og farverne og detaljerne i både mørke og lyse omgivelser opretholdes i forhold til, hvad der var intentionen. Modsat statiske billedbaserede målinger, afspejler denne certificering nøjagtighed ved gengivelse af indhold fra den virkelige verden.

Tre certificeringsmærkater fremhæver LG OLED's ydeevne. UL-verificerede sorte niveauer under 0,24 nit op til 500 lux, UL-verificeret farve-ensartethed over 99 % op til 500 lux og Intertek-certificering for 100 % farvenøjagtighed op til 500 lux baseret på 125 farvemønstre.
Sammenligning side om side af ikke-WOLED og fjerde generations WOLED-skærmkvalitet, som viser lysstyrke, farver og klarhed i højre side, som er forbedret, med brug af fjerde generations WOLED-teknologi. Skærmen står på et skrivebord med en game-controller, et tastatur og et headset.

Dybere detaljer med VESA DisplayHDR™ True Black 500

Oplev uovertruffen dybde og livagtig realisme med VESA DisplayHDR™ True Black 500, der giver et detaljeret sort udtryk, selv i de mørkeste scener. Med DCI-P3 99,5 % farveskala vises farverne på skærmen med realistiske detaljer – så tæt på, hvad der oprindeligt var intentionen, som muligt.

En tungt pansret kriger står i en mørk klippehule og svinger et glødende og flammende sværd. Foran krigeren flyder en massiv strøm af smeltet lava ned fra hulens loft og kaster et lyst, intenst og orange skær på tværs af scenen. Kontrasten mellem mørket i hulen og den blændende ild fremhæver spillet dramatiske og biografagtige visuelle stil.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Avancerede teknologier til øjenkomfort med fem UL-verificeringer

Takket være AGLR (anti-glare og lav refleksion) minimerer LG WOLED’s avancerede øjenkomfort-teknologier frustrerende refleksioner, så dine øjne ikke bliver trætte, samtidig med, at du får knivskarp gaming-ydeevne med ensartet klarhed. Med UL-verifikationer på vigtige områder – begrænsning af udsættelse for skadeligt blåt lys og forhindring af forstyrrelser fra flimrende lys – fremmer disse teknologier visuel komfort og bidrager til en mere glat gaming-oplevelse, uanset om du spiller i lyse omgivelser eller rum, som er oplyst af LED-lys.

En futurisk gaming-opsætning på et skrivebord med en stor skærm, der viser en pansret science fiction-karakter. På skrivebordet står der en controller, højttalere, et mekanisk tastatur og action-figurer. Flere UL- og Eyesafe-certificeringer for flimmerfri, intet genskin, lavt blåt lys og øjensikkerhed vises i bunden af billedet.

*Alle de viste billeder er simulerede og kun til illustrative formål.

*LG WOLED er verificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.

Beskyttelse af OLED via On-Screen Display

Gennem On-Screen Display kan du justere OLED-lysstyrke og aktivere beskyttelsesindstillinger for at forhindre efterbilleder eller fastbrændte billeder, så du kan nyde uovertruffen OLED-billedkvalitet i længere tid. Ydermere kan spillere også let tilpasse deres spilopsætning for optimal ydeevne.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Sådan bruges On-Screen Display

Få sømløs adgang til dine favoritfunktioner når du spiller eller søger. Lad os finde joysticket i midten af din skærm. Tryk på joystickknappen for at bringe hovedmenuen i spil-GUI’en.

Lysstyrke

Maksimal lysstyrke

OLED-skærmflytning

Dobbelttilstand

Lysstyrke

Lysstyrke

Maksimal lysstyrke

Maksimal lysstyrke

OLED-skærmflytning

OLED-skærmflytning

Dobbelttilstand

Dobbelttilstand

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Fastbrændt skærmbillede kan forekomme i en lysere tilstand.

Med lysets hastighed

Med lysets hastighed

Vores UltraGear™ OLED-skærm præsterer uden sidestykke med en opdateringshastighed på 280 Hz, der leverer ekstremt jævne billeder og skarpt gameplay uden efterbilleder, hvilket er en konkurrencemæssig fordel, når du spiller.

En LG UltraGear-gamingskærm viser en Formel 1-racerbil, som kører fremad med høj hastighed og en dynamisk bevægelsessløringseffekt. Nummeret “280 Hz” er overlejret på en prominent måde, som fremhæver skærmens ultrahurtige opdateringshastighed. Skærmen vises i en vinkel fra siden, hvor dens ydeevne og hastighedsorienterede design fremhæves.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige reaktionstid på 0,03 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “0,03 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, leverer ultraglat grafik uden rivning og lav forsinkelse, hvilket giver gaming-præcision og flydende billeder uden sidestykke.

Sammenligning af flydende spiloplevelse – det venstre billede er med skærmrivning, og det højre billede er uden.

Logoer for NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync og AMD FreeSync Premium Pro.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Det 4-polede hovedtelefonkabel er forbundet til skærmen.

4-polet hovedtelefonudgang

Plugin til fordybende
lydeffekt

Nyd dine spil, mens du snakker, ved nemt at forbinde til den 4-polede hovedtelefonudgang. Du kan også få endnu mere fordybelse gennem virtuel 3D-lyd med DTS Headphone:X.

*Headsets sælges separat.

Smartere kontrol, ubesværet skift med LG Switch

Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke som du vil have dem, og aktivér dernæst dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Appen lader dig også opdele skærmen i 11 layouts og starte din videoopkaldsplatform med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Denne video er kun til illustrative formål og afspejler muligvis ikke de faktiske produktspecifikationer for 27GX700A.

*LG Switch kræver software og manuel download fra LG.com for at kunne bruges korrekt.

Kompakt og elegant

Oplev vores hexagon-belysning og et design næsten uden kanter samt en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, højde og drejning. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30° ~ 30°

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5° ~ 15°

Ikon for justerbar højde.

Højde

110 mm

Ikon for design uden kanter.

Drejning

Mod uret

UltraGear™ 27gx700a-gamingkærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.

UltraGear™ 27gx700a-gamingkærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x2 

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1

med DSC

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    26.5

  • Display - Opløsning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltype

    OLED

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    280

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    26.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    OLED

  • Opløsning

    2560 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    280

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    1200000:1

  • Størrelse [cm]

    67.32

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Hovedtelefonudgang

    4-polet (lyd+mikrofon)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.0)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Hw-kalibrering

    Klar til hardwarekalibrering

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 500

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    820x183x532

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    605.2x579.3x249.1(Up) / 605.2x469.3x249.1(Down)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Vægt i emballage [kg]

    12.2kg

  • Vægt med stand [kg]

    9.0kg

  • Vægt uden stand [kg]

    4.8kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    2025

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB A til B

    JA

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

