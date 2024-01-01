About Cookies on This Site

LG 32" UltraGear™ OLED 240 Hz 4K UHD-gamingskærm | 32GX870A med Dual-Mode, DCI-P3 98,5 % (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), DP 2.1
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 32" UltraGear™ OLED 240 Hz 4K UHD-gamingskærm | 32GX870A med Dual-Mode, DCI-P3 98,5 % (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), DP 2.1

32GX870A-B
Nøglefunktioner

  • 32" 4K UHD (3840x2160) OLED-skærm
  • Dual-mode med 240 Hz opdateringshastighed / 480Hz opdateringshastighed
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • 2 x HDMI™ 2.1 / 1 x DisplayPort 2.1 (med DSC)
Mere
Billede af UltraGear™ OLED 32gx870a-gamingskærm.

32" 4K UHD 240 Hz OLED Gaming-skærm med Dual-Mode

Billede af UltraGear™ OLED 32gx870a-gamingskærm.

Billede af UltraGear™ OLED 32gx870a-gamingskærm.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fem funktioner på gaming-skærme vist i et collage-layout. Øverst til venstre vises en scene fra et fantasy-spil med mærkaten “32" OLED 4K 3840x2160.” Øverst til højre vises futuristiske krigere, som kæmper under teksten “DCI-P3 98,5 % (typ.) og VESA DisplayHDR™ True Black 400.” Nederst til venstre fremhæves teksten “Dual-Mode 4K UHD 240 Hz – FHD 480Hz” med en opdelt fantasy-scene. Nederst i midten vises teksten “0,03 ms (GtG)” over et billede af en racerbil i høj hastighed. Nederst til højre ses teksten “DisplayPort 2.1” over grafik med et motorcykelløb.
Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

En 32" 4K OLED-gamingskærm med et fantasy-tema, hvor en kriger står foran et mystisk slotslandskab. Øverst ses teksten “4K-klarhed, der sørger for at du har kontrollen med OLED”, som reklamerer for fordelene ved visuel klarhed og detaljer. En medfølgende tekst fremhæver opløsningen på 3840x2160 og den fordybende billedkvalitet fra OLED-teknologi.

4K-Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen med OLED

Med dens utrolige 32” OLED 4K (3840x2160)-skærm kan UltraGear GX8 hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. OLED 4K bidrager til skarpere billeder, hvilket giver en mere medrivende oplevelse.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Billeder af planeter vises lysere og klarere på LG OLED-skærme.

OLED med MLA+

Den brillante OLED features Micro Lens Array+ (MLA+) teknologi, der forbedrer lysstyrke og ydeevne ved at optimere lysets effektivitet og minimere lystab. Dette resulterer i klare og farverige billeder med op til 37,5 % højere lysstyrke (SDR) sammenlignet med vores tidligere modeller med MLA.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores gaming-skærm understøtter et bredt farvespektrum, 98,5 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed fra VESA DisplayHDR™ True Black 400- og VESA ClearMR 13000-certificeringerne – hvilket giver reduceret bevægelsessløring og realistiske billeder, så du får en fordybende gaming-oplevelse.

Krigere med futuristiske rustninger i kamp med energivåben i en neonoplyst by.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Dual-Mode med valgmuligheder skifter mellem 480Hz og 240 Hz

Med VESA-certificeret Dual-Mode kan du ubesværet skifte mellem 4K UHD 240 Hz for grafisk imponerende spil og FHD 480Hz for hurtig action. Få Dual-Mode med valgmuligheder, og vælg let din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (240 Hz, 480Hz) gennem visningen på skærmen. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.

Gaming-skærm med Dual-mode viser to visuelle tilstande: Til venstre står en ridder i mørk rustning i en tåget skov under mærkatet “240 Hz 4K UHD”, og til højre farer en rød racerbil gennem en støvet racerbane under mærkatet “480Hz FHD”. Baggrunden blander kølige og varme toner for at fremhæve den høje opdateringshastigheds alsidighed.

Gaming-skærm med Dual-mode viser to visuelle tilstande: Til venstre står en ridder i mørk rustning i en tåget skov under mærkatet “240 Hz 4K UHD”, og til højre farer en rød racerbil gennem en støvet racerbane under mærkatet “480Hz FHD”. Baggrunden blander kølige og varme toner for at fremhæve den høje opdateringshastigheds alsidighed.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.

DP 2.1 – ventetiden er forbi

Den seneste DisplayPort 2.1 sætter en ny standard for næste generations gaming. Det er en avanceret grænseflade, som forventes introduceret med den næste generation af GPU'er og giver mulighed for højhastighedsspil ved 240 Hz i 4K UHD-opløsning. Derudover lader den sig forbinde uden problemer til de seneste konsoller og PC'er med multiporte, såsom HDMI 2.1 x2. USB-C understøtter skærm, dataoverførsel og 90 W enhedsopladning samtidigt, hvilket giver ubesværet understøttelse af en bærbar computer gennem ét enkelt kabel.

En futuristisk motorcyklist kommer ud af en skærm med lysspor i livlige neonfarver og et DP 2.1-kabel i forgrunden.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*DP-, HDMI- og USB-kabler medfølger i pakken.

*Grafikkortet medfølger IKKE i pakken

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige reaktionstid på 0.03 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Ordet “TEKNOLOGI” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.

Et billeder viser en opdelt skærm med sammenligning af gaming-billeder med synkroniseringsteknologi deaktiveret i den venstre side og aktiveret i den højre. Til venstre er pilotens udsyn fra et futuristisk jetfly forvrænget med riven og hakken, mens den samme scene vises til højre, hvor den ser glat og flydende ud med lyse bevægelsesspor. Overskriften er “Certificeret med en bredt anvendt teknologi”, hvor AMD FreeSync™ Premium- og NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certificeringerne fremhæves.

Et vandret banner viser tre spilsynkroniseringscertificeringer fra venstre til højre. NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync og AMD FreeSync Premium Pro. Billedet fremhæver kompatibilitet med flere adaptive sync-teknologier, der giver et glattere gameplay.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Jævn bevægelse, spil uden ende

Vores skærm er certificeret med ClearMR 13000, og den præsterer bedre end kravene fra VESA-testen med en Clear Motion Ratio på over 12500. Den giver objekter de diskrete uskarpheder, som forekommer omkring kanterne på dem, når de er i bevægelse, og viser hurtig action med fine detaljer.

En scene fra et racerspil viser en lysegrøn sportsvogn i førerpositionen med flere biler, der følger efter, under AMD FreeSync Premium-funktionen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Fordyb dig i 2 x 7 W højttalere med DTS® Virtual:X™

Oplev stærk basdrevet lyd med 2 x 7 W højttalere med DTS® Virtual:X™, som forbedrer fordybelsen. For en mere personlig oplevelse kan du let tilslutte et headset via den 4-polede hovedtelefonudgang og høre realistisk 3D-lyd med DTS Headphone:X. Dette er en væsentlig fordel for FPS-spil, hvor holdkommunikation og retningsspecifik lyd er afgørende.

En elegant gaming-skærm på et moderne skrivebord viser et højhastigheds racerbilspil med to sportsvogne, hvor den ene er rød og den anden blå, der farer gennem en livagtig tunnel. Opsætningen er anbragt foran store vinduer med udsigt til en skyline ved solnedgang, hvor der ses en gaming-pc til højre og lydbølgegrafik, som illustrerer fordybende lydeffekter.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Headsets sælges separat.

Smartere kontrol, ubesværet skift fra LG Switch

Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke som du vil have dem, og aktivér dernæst dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Appen lader dig også opdele skærmen i 11 layouts og starte din videoopkaldsplatform med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.

Kort video demonstrerer LG UltraGears LG Switch-funktion med ubesværet skift mellem indgangskilder og forbedret brugerkontrol for en optimeret spiloplevelse i UltraGear-skærmudvalget for 2025.

*Denne video er kun til illustrative formål og afspejler muligvis ikke de faktiske produktspecifikationer for 32GX870A.

*LG Switch kræver software og manuel download fra LG.com for at kunne bruges korrekt.

Det 4-polede hovedtelefonkabel er forbundet til skærmen.

Plugin til fordybende
lydeffekt

Nyd dine spil, mens du snakker, ved nemt at forbinde til den 4-polede hovedtelefonudgang. Du kan også få endnu mere fordybelse gennem virtuel 3D-lyd med DTS Headphone:X.

*Headsets sælges separat.

Kompakt og elegant

Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads. Plus, USB type-C™ (PD 90 W), 2 indbyggede 7 W højtalere og DTS Headphone:X giver praktisk tilslutning og fordybende lyd for anvendelighed.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30° ~ 30°

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-8° ~ 15°

Ikon for justerbar højde.

Højde

110 mm

Ikon for drejning.

Drejning

Med uret

UltraGear™ 32gx870a-spilskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene på skærmen.
USB-C-ikon.

1 stk. USB type-C™ (PD 90 W)

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x2

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort2.1 x1

med DSC

Højtalerikon.

7 W x2 højttalere

med DTS® Virtual:X™

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

  • 32" 4K UHD (3840x2160) OLED-skærm
  • Dual-mode med 240 Hz opdateringshastighed / 480Hz opdateringshastighed
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • 2 x HDMI™ 2.1 / 1 x DisplayPort 2.1 (med DSC)
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    OLED

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    275

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    OLED

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    275

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastforhold (min.)

    1200000:1

  • Størrelse [cm]

    79.9

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    1EA

  • Hovedtelefonudgang

    4-polet (lyd+mikrofon)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-C (Strømforsyning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Hw-kalibrering

    Klar til hardwarekalibrering

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

LYD

  • Højttaler

    7W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 (OP) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (NED)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Vægt i emballage [kg]

    13.9㎏

  • Vægt med stand [kg]

    9.8㎏

  • Vægt uden stand [kg]

    5.6㎏

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    1EA

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

Det siger folk

