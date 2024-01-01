We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraGear™ OLED 240 Hz 4K UHD-gamingskærm | 32GX870A med Dual-Mode, DCI-P3 98,5 % (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), DP 2.1
Nøglefunktioner
- 32" 4K UHD (3840x2160) OLED-skærm
- Dual-mode med 240 Hz opdateringshastighed / 480Hz opdateringshastighed
- DisplayHDR™ True Black 400
- 0,03 ms (GtG) reaktionstid
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- 2 x HDMI™ 2.1 / 1 x DisplayPort 2.1 (med DSC)
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores gaming-skærm understøtter et bredt farvespektrum, 98,5 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed fra VESA DisplayHDR™ True Black 400- og VESA ClearMR 13000-certificeringerne – hvilket giver reduceret bevægelsessløring og realistiske billeder, så du får en fordybende gaming-oplevelse.
Krigere med futuristiske rustninger i kamp med energivåben i en neonoplyst by.
Dual-Mode med valgmuligheder skifter mellem 480Hz og 240 Hz
Med VESA-certificeret Dual-Mode kan du ubesværet skifte mellem 4K UHD 240 Hz for grafisk imponerende spil og FHD 480Hz for hurtig action. Få Dual-Mode med valgmuligheder, og vælg let din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (240 Hz, 480Hz) gennem visningen på skærmen. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.
*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.
DP 2.1 – ventetiden er forbi
Den seneste DisplayPort 2.1 sætter en ny standard for næste generations gaming. Det er en avanceret grænseflade, som forventes introduceret med den næste generation af GPU'er og giver mulighed for højhastighedsspil ved 240 Hz i 4K UHD-opløsning. Derudover lader den sig forbinde uden problemer til de seneste konsoller og PC'er med multiporte, såsom HDMI 2.1 x2. USB-C understøtter skærm, dataoverførsel og 90 W enhedsopladning samtidigt, hvilket giver ubesværet understøttelse af en bærbar computer gennem ét enkelt kabel.
En futuristisk motorcyklist kommer ud af en skærm med lysspor i livlige neonfarver og et DP 2.1-kabel i forgrunden.
*DP-, HDMI- og USB-kabler medfølger i pakken.
*Grafikkortet medfølger IKKE i pakken
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige reaktionstid på 0.03 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.
Et billeder viser en opdelt skærm med sammenligning af gaming-billeder med synkroniseringsteknologi deaktiveret i den venstre side og aktiveret i den højre. Til venstre er pilotens udsyn fra et futuristisk jetfly forvrænget med riven og hakken, mens den samme scene vises til højre, hvor den ser glat og flydende ud med lyse bevægelsesspor. Overskriften er “Certificeret med en bredt anvendt teknologi”, hvor AMD FreeSync™ Premium- og NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certificeringerne fremhæves.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Jævn bevægelse, spil uden ende
Vores skærm er certificeret med ClearMR 13000, og den præsterer bedre end kravene fra VESA-testen med en Clear Motion Ratio på over 12500. Den giver objekter de diskrete uskarpheder, som forekommer omkring kanterne på dem, når de er i bevægelse, og viser hurtig action med fine detaljer.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
Fordyb dig i 2 x 7 W højttalere med DTS® Virtual:X™
Oplev stærk basdrevet lyd med 2 x 7 W højttalere med DTS® Virtual:X™, som forbedrer fordybelsen. For en mere personlig oplevelse kan du let tilslutte et headset via den 4-polede hovedtelefonudgang og høre realistisk 3D-lyd med DTS Headphone:X. Dette er en væsentlig fordel for FPS-spil, hvor holdkommunikation og retningsspecifik lyd er afgørende.
En elegant gaming-skærm på et moderne skrivebord viser et højhastigheds racerbilspil med to sportsvogne, hvor den ene er rød og den anden blå, der farer gennem en livagtig tunnel. Opsætningen er anbragt foran store vinduer med udsigt til en skyline ved solnedgang, hvor der ses en gaming-pc til højre og lydbølgegrafik, som illustrerer fordybende lydeffekter.
*Headsets sælges separat.
Smartere kontrol, ubesværet skift fra LG Switch
Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke som du vil have dem, og aktivér dernæst dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Appen lader dig også opdele skærmen i 11 layouts og starte din videoopkaldsplatform med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.
*Denne video er kun til illustrative formål og afspejler muligvis ikke de faktiske produktspecifikationer for 32GX870A.
*LG Switch kræver software og manuel download fra LG.com for at kunne bruges korrekt.
*Headsets sælges separat.
Kompakt og elegant
Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads. Plus, USB type-C™ (PD 90 W), 2 indbyggede 7 W højtalere og DTS Headphone:X giver praktisk tilslutning og fordybende lyd for anvendelighed.
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
31.5
Display - Opløsning
3840 x 2160
Display - Paneltype
OLED
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
275
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
31.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
OLED
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
275
Kontrastforhold (typ.)
1500000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Farverum (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
250
Kontrastforhold (min.)
1200000:1
Størrelse [cm]
79.9
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
2.1 (DSC)
USB-C
1EA
Hovedtelefonudgang
4-polet (lyd+mikrofon)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-C (Strømforsyning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Hw-kalibrering
Klar til hardwarekalibrering
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100
LYD
Højttaler
7W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
973x183x544
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 (OP) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (NED)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Vægt i emballage [kg]
13.9㎏
Vægt med stand [kg]
9.8㎏
Vægt uden stand [kg]
5.6㎏
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
1EA
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
