LG 24" UltraGear™ 144 Hz (O/C) FHD IPS gaming-skærm | 24G411A med NVIDIA G-SYNCR-kompatibilitet, SRGB 99% (typ.)
24G411A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 24" UltraGear™ 144 Hz (O/C) FHD IPS gaming-skærm | 24G411A med NVIDIA G-SYNCR-kompatibilitet, SRGB 99% (typ.)

24G411A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 24" UltraGear™ 144 Hz (O/C) FHD IPS gaming-skærm | 24G411A med NVIDIA G-SYNCR-kompatibilitet, SRGB 99% (typ.)

24G411A-B
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
visning forfra af skærm, hvor foden er nede
vist fra siden
visning fra siden af en skærm, der er vippet
vist ovenfra
-15 graders visning fra oven
+15 graders visning fra oven
visning bagfra med lyset slukket
visning bagfra med lyset tændt
visning bagfra i perspektiv med lyset slukket
visning bagfra i perspektiv med lyset tændt
nærbillede af emblemet bagpå med lyset slukket
nærbillede af emblemet bagpå med lyset tændt
Nøglefunktioner

  • 24” FHD IPS (1920x1080)-skærm
  • 120 Hz opdateringshastighed (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
UltraGear™ 24g411a-gamingskærmen vist forfra.

UltraGear™ 24g411a-gamingskærmen vist forfra.

24" 144 Hz (O/C) FHD IPS
Gaming-skærm

UltraGear™ 24g411a-gamingskærmen vist forfra.

UltraGear™ 24g411a-gamingskærmen vist forfra.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

24" FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 120 Hz opdateringshastighed, 1 ms MRB, ultraslankt design

24" FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 120 Hz opdateringshastighed, 1 ms MRB, ultraslankt design

“Skærm” er skrevet med store bogstaver.

“Skærm” er skrevet med store bogstaver.

Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver

Vores IPS-skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmærker, som det var spiludviklernes intention.

Kampscene i rummet fra spil, der illustrerer levende farver med HDR, sRGB 99% på LG UltraGear IPS-skærmen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

IPS™-skærm

LG IPS™-skærmen viser farverne med enestående nøjagtighed og har en bred visningsvinkel.

HDR 10

HDR 10 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.

sRGB 99 % (typ.)

Med 99 % dækning af DCI-P3-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.

“Hastighed” er skrevet med store bogstaver.

“Hastighed” er skrevet med store bogstaver.

Scene fra et racerbilspil med en ekstremt hurtig reaktionstid og opdateringshastighed på 120 Hz.

Flydende bevægelser i spil
med opdateringshastighed på 120 Hz (O/C 144 Hz)

For at give dig en opdateringshastighed på 120 Hz (overklokket 144 Hz) med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hver billede.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

En gul racerbil ses, som accelererer fremad på skærmen, hvor det indre af en hvid firkantet kasse udtrykkes klart, mens det ydre er sløret.

Hurtige bevægelser,
der hjælper dig frem mod sejren

1 ms reduktion af bevægelsessløring* gnidningsfrit gameplay og reducerer sløring og efterslæb. De dynamiske og hurtige objekter midt i al mulig action kan give gamerne en konkurrencemæssig fordel.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*1 ms Motion Blur Reduction forårsager sænket luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.

Opdelt skærm, som viser en skærm i et hurtigt spil, hvilket illustrerer glattere og klarere billeder.

Logoer for NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium Pro.

Logoer for NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium Pro.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

“Brugbarhed” er skrevet med store bogstaver.

“Brugbarhed” er skrevet med store bogstaver.

LG Switch-app

Hurtig omskiftning

Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra faktisk brug.

*Søg i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.

Stort set kantløst design og en fod med slank base

Ultraslankt design. Svæver næsten

Få mere skærmplads og færre distraktioner med den ultraslanke kant og fodens slanke base, der optager minimal plads samt et design stort set uden kanter. Foden, som forekommer at svæve, forbedrer den rene og vægtløse æstetik, mens følelsen af at bruge en overgangsfri skærm giver en fordybende visuel oplevelse – ideelt til dobbelte opsætninger eller minimalistiske arbejdsområder.

Ikon for design uden kanter.

Design uden kanter

med fod, der har en slank base

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5~20º

Ikon for vægmontering.

Vægmontering

100 x 100

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra faktisk brug.

*Hældning (-5~20°), kan monteres på væggen (100x100).

Key Feature

  • 24” FHD IPS (1920x1080)-skærm
  • 120 Hz opdateringshastighed (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    23.8

  • Display - Opløsning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Display - Krumning

    -

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    23.8

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    1920 x 1080

  • Pixelafstand [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500:1

  • Krumning

    -

  • Farverum (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    1050:1

  • Farvebit

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Størrelse [cm]

    60.4

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    -

  • USB-opstrømsport

    -

  • USB-C (Strømforsyning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    JA

  • Overclocking

    JA

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    -

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    -

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Vægt i emballage [kg]

    4.6kg

  • Vægt med stand [kg]

    3.3kg

  • Vægt uden stand [kg]

    2.4kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    -

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    -

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

