LG 24" UltraGear™ 144 Hz (O/C) FHD IPS gaming-skærm | 24G411A med NVIDIA G-SYNCR-kompatibilitet, SRGB 99% (typ.)
Nøglefunktioner
- 24” FHD IPS (1920x1080)-skærm
- 120 Hz opdateringshastighed (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver
Vores IPS-skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmærker, som det var spiludviklernes intention.
Kampscene i rummet fra spil, der illustrerer levende farver med HDR, sRGB 99% på LG UltraGear IPS-skærmen.
*1 ms Motion Blur Reduction forårsager sænket luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.
Opdelt skærm, som viser en skærm i et hurtigt spil, hvilket illustrerer glattere og klarere billeder.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
Crosshair
Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.
LG Switch-app
Hurtig omskiftning
Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.
*Søg i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.
Stort set kantløst design og en fod med slank base
Ultraslankt design. Svæver næsten
Få mere skærmplads og færre distraktioner med den ultraslanke kant og fodens slanke base, der optager minimal plads samt et design stort set uden kanter. Foden, som forekommer at svæve, forbedrer den rene og vægtløse æstetik, mens følelsen af at bruge en overgangsfri skærm giver en fordybende visuel oplevelse – ideelt til dobbelte opsætninger eller minimalistiske arbejdsområder.
*Hældning (-5~20°), kan monteres på væggen (100x100).
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
23.8
Display - Opløsning
1920 x 1080
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Display - Krumning
-
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Mekanisk - Display position justeringer
Tilt
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
23.8
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
1920 x 1080
Pixelafstand [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1500:1
Krumning
-
Farverum (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
220cd/m²
Kontrastforhold (min.)
1050:1
Farvebit
sRGB 99% (CIE1931)
Størrelse [cm]
60.4
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
-
USB-opstrømsport
-
USB-C (Strømforsyning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
-
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
Super Resolution+
-
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
JA
Overclocking
JA
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
-
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Tilt
Vægbeslag [mm]
100 x 100
LYD
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Højttaler
-
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Vægt i emballage [kg]
4.6kg
Vægt med stand [kg]
3.3kg
Vægt uden stand [kg]
2.4kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(1ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
-
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
-
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
