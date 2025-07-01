About Cookies on This Site

LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

Nøglefunktioner

  • 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
  • 160Hz refresh rate/ 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ OLED GX6 Logo with UltraGear product image.

UltraGear™ OLED GX6 Logo with UltraGear product image.

34" WQHD 160Hz 1 ms MBR Kurvet gaming-skærm

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Udvid skærmarealet for gaming

Den 34" store WQHD-skærm (3440x1440) har en 34 % bredere visning, så gamere kan se flere detaljer i spillene.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver

Vores skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Racing game scene of extremely fast response and a rapid 160Hz refresh rate.

Flydende bevægelser i spil

For at give dig en opdateringshastighed på 160Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with the inside of the white square box being clearly expressed and the outside being blurred.

Hurtige bevægelser, der hjælper dig frem mod sejren

1 ms reduktion af bevægelsessløring* gnidningsfrit gameplay og reducerer sløring og efterslæb. De dynamiske og hurtige objekter midt i al mulig action kan give gamerne en konkurrencemæssig fordel.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*1 ms Motion Blur Reduction forårsager sænket luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.

Skarpere, mere gnidningsfrit og hurtigere

Med FreeSync™ Premium-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.

A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.

Dynamic Action Sync

Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Black Stabiliser

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Sigtekorn

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Usability is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Usability is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Fordybende spiloplevelse

Denne strømlinede skærm har en slank og næsten usynlig kant på 3 sider i det blændende præcise, livagtige billede uden distraktioner, hvor 5 W x 2 stereohøjtalere med MaxxAudio® fuldender det fantastiske gameplay.

A red racing car speeds down the road against the backdrop of a city lined with gorgeous, tall buildings, with an Ultra Gear monitor in front and a game controller on the lower left. The sound is expressed dynamically through MaxxAudio speakers on both sides of the monitor.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ryddeligt, elegant design

Oplev sekskantet belysning og et design med tre sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning og højde. Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.

Swivel adjustable icon.

Svingning

±30º

Tilt adjustable icon.

Hældning

-5~15º

Height adjustable icon.

Højde

110mm

Narrow bezels on 3 sides

Design uden kanter

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    34

  • Display - Opløsning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krumning

    1800R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    160

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    34

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    VA

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    4000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krumning

    1800R

  • Farverum (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    160

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    3200:1

  • Størrelse [cm]

    86.35

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    -

  • USB-opstrømsport

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    -

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    JA

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    -

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    JA

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    5W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Vægt i emballage [kg]

    13kg

  • Vægt med stand [kg]

    10kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.8kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    -

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

