We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
LG 34" UltraGear™ OLED 160Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
Nøglefunktioner
- 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
- 160Hz refresh rate/ 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Udvid skærmarealet for gaming
Den 34" store WQHD-skærm (3440x1440) har en 34 % bredere visning, så gamere kan se flere detaljer i spillene.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver
Vores skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*1 ms Motion Blur Reduction forårsager sænket luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.
Skarpere, mere gnidningsfrit og hurtigere
Med FreeSync™ Premium-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.
A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.
Dynamic Action Sync
Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Black Stabiliser
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Sigtekorn
Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Fordybende spiloplevelse
Denne strømlinede skærm har en slank og næsten usynlig kant på 3 sider i det blændende præcise, livagtige billede uden distraktioner, hvor 5 W x 2 stereohøjtalere med MaxxAudio® fuldender det fantastiske gameplay.
A red racing car speeds down the road against the backdrop of a city lined with gorgeous, tall buildings, with an Ultra Gear monitor in front and a game controller on the lower left. The sound is expressed dynamically through MaxxAudio speakers on both sides of the monitor.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Ryddeligt, elegant design
Oplev sekskantet belysning og et design med tre sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning og højde. Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 34-inch WQHD (3440x1440) OLED display
- 160Hz refresh rate/ 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
34
Display - Opløsning
3440 x 1440
Display - Paneltype
VA
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krumning
1800R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
160
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
34
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
VA
Opløsning
3440 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
4000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Krumning
1800R
Farverum (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
160
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
240cd/m²
Kontrastforhold (min.)
3200:1
Størrelse [cm]
86.35
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
-
USB-opstrømsport
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
-
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
-
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
-
VRR
JA
Super Resolution+
-
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
JA
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
-
Automatisk inputskift
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
JA
Rich Bass
-
Højttaler
5W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Vægt i emballage [kg]
13kg
Vægt med stand [kg]
10kg
Vægt uden stand [kg]
5.8kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
-
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
Det siger folk
Produkt-
registrering
At registrere dit produkt hjælper dig til at få hurtigere support.
Produkt-
support
Find manual, fejlfinding og garanti til dit LG-produkt.
Manual og softwares
Find den nyeste product manuals og software til dit LG-produkt
Anmodning om reparation
Anmod nemt om reparation online.
Livechat
Chat med vores LG-produkteksperter for at få hjælp til dit køb, rabatter og tilbud i realtid.
Chat med LG Servicesupport med den mest populære messenger
Send os en e-mail
Send en e-mail til LG Servicesupport
Ring til os
Tal direkte med vores supportrepræsentanter.