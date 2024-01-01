About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

37" 4K UHD 165 Hz kurvet spilskærm

20250718091901_37G800A_EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation
20250718091901_37G800A_EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

37" 4K UHD 165 Hz kurvet spilskærm

37G800A-B
Front view of 37” LG UltraGear™ Gaming Monitor, 4K UHD Display, 165Hz, 1ms (GtG), DCI-P3 95%, Black - 37G800A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Front view of 37” LG UltraGear™ Gaming Monitor, 4K UHD Display, 165Hz, 1ms (GtG), DCI-P3 95%, Black - 37G800A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Nøglefunktioner

  • 37” UHD 4K UHD (2560x1440)-skærm
  • DCI-P3 95 %, VESA DisplayHDR™ 600
  • 165 Hz opdateringshastighed
  • 1 ms (GtG) reaktionstid
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Næsten kantfrit design men en fuldt ud justerbar fod
Mere
Front image of the UltraGear™ 37g800a gaming monitor.



37" 4K UHD 165Hz Kurvet spilskærm

Front view of the LG UltraGear™ 37G800A gaming monitor on its hexagonal base, set in a futuristic, neon-lit corridor; the screen shows vivid purple and red swirls with the UltraGear logo at center.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Feature highlights of the LG UltraGear™ 37G800A gaming monitor. Top-left shows the monitor screen with text “37-inch 4K UHD 3840×2160.” Top-right features a curved display marked “1000R Curvature.” Bottom row highlights key specs with visuals: “165Hz” refresh rate with a racing scene, “1ms (GtG)” response time with a spacecraft image, and “HDMI 2.1” alongside HDMI cables.
The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Med klarhed bevarer du kontrollen på en 37" skærm

UltraGear kan med sin vidtstrakte 37" 4K UHD (3440x1440)-skærm hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. Den høje pixeltæthed bidrager til skarpere billeder og ekstra skærmrum, hvilket giver en mere engagerende oplevelse for dem, der sætter pris på både størrelse og opløsning.

Front view of the LG UltraGear™ 37G800A monitor displaying a futuristic sci-fi battle scene. Overlay text highlights the resolution and format: “37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160.”

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Side view of a monitor with a gaming archer character on the screen image.

Fordybende spiloplevelser gennem 1000R-krumning

1000R-krumningen giver en seeroplevelse, der føles mere komfortabel og fordybende; den milde krumning hjælper med at reducere synsforvridning i dit synsfelt. 

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores spilskærm understøtter et bredt farvespektrum og 95 % DCI-P3-dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 600, hvorved der opnås en realistisk spiloplevelse.

Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use. *Above feature may vary depending on real use conditions that the user is using. The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.
Side view of a monitor with a gaming archer character on the screen image.

Flydende bevægelser i spil

For at give dig en opdateringshastighed på 165 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, giver dig en helt ny spilpræstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms reaktionstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper spillere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Kompakt og elegant

Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet stander, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet, og at eliminere ubrugt plads. Plus, USB type-C™ (PD 65W), indbygget dobbelt 5 W højtalere og DTS Headphone:X giver praktisk tilslutning og fordybende lyd for brugbarhed.

Swivel adjustable icon.

Svingning

-30° ~ 30°

Tilt adjustable icon.

Hældning

-9° ~ 13°

Height adjustable icon.

Højde

110mm

Wallmount icon.

Vægmontering

100x100

Front and rear view of the UltraGear™ 37G800A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.
USB Type-C icon.

1 stk. USB type-C™ (PD 65W)

HDMI icon.

2 stk. HDMI™ 2.1

Displayport icon.

1 stk. DisplayPort 1.4

med DSC

Speaker icon.

2 stk. 5 W højtalere, DTS Headphone:X

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

  • 37” UHD 4K UHD (2560x1440)-skærm
  • DCI-P3 95 %, VESA DisplayHDR™ 600
  • 165 Hz opdateringshastighed
  • 1 ms (GtG) reaktionstid
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Næsten kantfrit design men en fuldt ud justerbar fod
Udskriv

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    36.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    VA

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.21042 x 0.21042mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    4000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 95%

  • Krumning

    1000R

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 90%

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    165

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    3000:1

  • Størrelse [cm]

    92.7

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA (1ea)

  • DP version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    4-polet (lyd+mikrofon)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/USB-C)

  • USB-C (Strømforsyning)

    65W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Højttaler

    5W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    980 x 600 x 282mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    815,6 x 642,3 x 286,3 mm (OP) / 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (NED)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6mm

  • Vægt i emballage [kg]

    18.25kg

  • Vægt med stand [kg]

    13.75kg

  • Vægt uden stand [kg]

    9.6kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA (1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk

Find lokalt

Find a retailer.