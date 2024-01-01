37" 4K UHD 165 Hz kurvet spilskærm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Med klarhed bevarer du kontrollen på en 37" skærm
UltraGear kan med sin vidtstrakte 37" 4K UHD (3440x1440)-skærm hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. Den høje pixeltæthed bidrager til skarpere billeder og ekstra skærmrum, hvilket giver en mere engagerende oplevelse for dem, der sætter pris på både størrelse og opløsning.
Front view of the LG UltraGear™ 37G800A monitor displaying a futuristic sci-fi battle scene. Overlay text highlights the resolution and format: “37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160.”
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores spilskærm understøtter et bredt farvespektrum og 95 % DCI-P3-dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 600, hvorved der opnås en realistisk spiloplevelse.
Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, giver dig en helt ny spilpræstation.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms reaktionstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium Pro og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.
Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper spillere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Kompakt og elegant
Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet stander, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet, og at eliminere ubrugt plads. Plus, USB type-C™ (PD 65W), indbygget dobbelt 5 W højtalere og DTS Headphone:X giver praktisk tilslutning og fordybende lyd for brugbarhed.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 37” UHD 4K UHD (2560x1440)-skærm
- DCI-P3 95 %, VESA DisplayHDR™ 600
- 165 Hz opdateringshastighed
- 1 ms (GtG) reaktionstid
- VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Næsten kantfrit design men en fuldt ud justerbar fod
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
36.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
VA
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.21042 x 0.21042mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
4000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 95%
Krumning
1000R
Farverum (min.)
DCI-P3 90%
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
165
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Kontrastforhold (min.)
3000:1
Størrelse [cm]
92.7
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA (1ea)
DP version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
4-polet (lyd+mikrofon)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/USB-C)
USB-C (Strømforsyning)
65W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Højttaler
5W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
980 x 600 x 282mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
815,6 x 642,3 x 286,3 mm (OP) / 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (NED)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6mm
Vægt i emballage [kg]
18.25kg
Vægt med stand [kg]
13.75kg
Vægt uden stand [kg]
9.6kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA (1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
