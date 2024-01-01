Skip to contentSkip to accessibility help
LG UltraGear™ 45" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1
45GX900A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG UltraGear™ 45" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1

45GX900A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG UltraGear™ 45" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1

45GX900A-B
Nøglefunktioner

  • 45" WQHD (3440x1440) OLED-skærm
  • 21:9 UltraWide er perfekt til gaming
  • 240 Hz opdateringshastighed/ 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design med elegant L-formet fod, der forhindrer kabelrod
SKÆRM HASTIGHED TEKNOLOGI
Billede med logo for UltraGear™ OLED GX9.

45" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm

Billede af UltraGear™ OLED 45GX900A-gaming-skærmen vist forfra.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Et overblik over LG UltraGear-monitorens funktioner, hvor fremvises dens 21:9 WQHD OLED-skærm med en opløsning på 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-certificering, ultrahurtig 0,03 ms (GtG)-reaktionstid og en opdateringshastighed på 240 Hz, DTS HeadPhone:X-stereohøjttalere med 7 W udgangseffekt for hver kanal og alsidige tilslutningsmuligheder gennem HDMI 2.1 og USB-C, som kan levere 65 W strøm.

SKÆRM

45" WQHD OLED

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

og DCI-P3 98,5 %

HASTIGHED

0,03 ms (GtG) reaktionstid

og 240 Hz opdateringshastighed

USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TEKNOLOGI

DTS HeadPhone:X

LG-kontakt

OnScreen Display

Tap anchor-skærm

UltraWide med dybsort OLED

Den 45" store WQHD (3440x1440) skærm giver et 34 % bredere udsyn end 16:9 standardskærme, med skarp og klar grafik på hele skærmen. Denne WQHD OLED repræsenterer mørkere skygger, lysere lys og livlige farver i spil i ethvert miljø.

Denne animerede skærm viser visningen vokse fra QHD til WQHD.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Billeder af planeter vises lysere og klarere på LG OLED-skærme.

Den mest lysstærke OLED**

Oplev forbløffende grafik med LG WOLED. Den er bygget på LG’s OLED-lederskab, omfatter Micro Lens Array+-teknologi (MLA+), giver op til 37,5 % lysere SDR, optimerer lyseffektivitet og minimerer tab. Det repræsenterer en standardlysstyrke på 275 nit (APL 100 %) og en maksimal lysstyrke på 1300 nit (APL 1,5 %), hvilket sikrer klare, livagtige farver for fordybende, nøjagtigt spil, selv i lyse omgivelser.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

**Blandt LG OLED-gaming-skærme med MLA+, er SDR-lysstyrken 37,5 % kraftigere end på vores tidligere modeller (27GR95QE, 45GR95QE) baseret på offentliggjorte specifikationer.

Mere bredde. Intet mindre.
21:9 UltraWide er perfekt til gaming

Den kurvede 21:9 OLED-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse i både spil og forskellig underholdning takket være det balancerede og optimerede billedformat.

Den kurvede 21:9 OLED-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse med et balancerede og optimerede billedformat.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Den ideelle krumning 800R

Fordyb dig i 800R-kurven på et skrivebord, som er designet til at udfylde dit naturlige synsfelt på en ensartet måde, med dig i midten af dens krumning. Med en ensartet synsvinkel på 90 grader på tværs af hele skærmen leverer den levende grafik uden forvrængning, mens du udforsker spiluniverset.

En animeret video overgår fra visning af en kurvet skærm forfra til ovenfra.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Synsoplevelsen afhænger af afstanden til skærmen og brugerens kropsholdning.

Dybere sort,
realistisk farve

Oplev uovertruffen dybde og livagtig realisme med Vesa DisplayHDR True Black 400, der giver et detaljeret sort udtryk, selv i de mørkeste scener. Med et kontrastforhold på 1,5M sørger DCI-P3 98,5 % (typisk) farveskala for, at farverne vises med realistiske detaljer – sådan som det var intentionen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*1,5M:1 er kontrastforholdet ved 25 % APL (gennemsnitligt billedniveau), som er opgivet i procent og angiver værdien mellem det sorte niveau og referenceniveauet for hvid. 

Avancerede øjenkomfort-teknologier
med tre UL-verifikationer

Takket være sin overflade med anti-glare minimerer LG WOLED’s avancerede øjenkomfort-teknologier frustrerende refleksioner, så dine øjne ikke bliver trætte, mens du får knivskarp gaming-ydeevne med ensartet klarhed. Med UL-verifikationer på vigtige områder – begrænsning af udsættelse for skadeligt blåt lys og forhindring af forstyrrelser fra flimrende lys – fremmer disse teknologier visuel komfort og bidrager til en mere glat gaming-oplevelse, uanset om du spiller i lyse omgivelser eller rum, som er oplyst af LED-lys.

Kurvet spilskærm, der viser en robotspilfigur i futuristiske omgivelser, med UL-certificeringer underneden.

*Alle de viste billeder er simulerede og kun til illustrative formål.

*LG WOLED er verificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051.

*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.

2 ÅRS FASTBRÆNDINGSGARANTI til UltraGear OLED-spilskærmen.

2 ÅRS GARANTI på UltraGear OLED-spilskærme

2 år fra købsdatoen og kun på interne og funktionelle dele, herunder OLED-skærmpanelet.

*Begrænset garanti. Vilkår og betingelser kan være forskellige fra land til land.

Tap anchor-hastighed.

Tap anchor-hastighed.

Scene fra et racerbilspil med en ekstremt hurtig reaktionstid på 0,03 ms (GtG) og opdateringshastighed på 240 Hz.

0,03 ms (GtG)-hastighed,
240 Hz glat gameplay

Giver dig en hurtig reaktionstid på 0,03 ms (GtG) og opdateringshastighed på 240 Hz med færre omvendte efterbilleder og krystalklar, flydende grafik. Dyk ned i mere fordybende spil for hver billede.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Alt-i-en-USB-C for reaktionsdygtig gaming

Forbind din bærbare computer til skærmen med et USB-C-kabel, som leverer op til 65 W, så du ikke har brug for en separat strømforsyning. Få WQHD-opløsning og en 240 Hz opdateringshastighed via DP 1.4 eller HDMI 2.1, hvilket sikrer, at dit spil ikke afbrydes.

En 45” spilskærm er anbragt midt på et skrivebord med diverse IT-udstyr omkring sig.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*For at fungere korrekt skal USB-C-kablet bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen.

*Den understøtter QHD med en opdateringshastighed på 240 Hz. For at fungere korrekt skal der bruges et grafikkort, som understøtter DP 1.4- eller HDMI 2.1-kabel.

*Grafikkortet medfølger IKKE i pakken.

*USB-C, DP- og HDMI-kabler medfølger i pakken.

Jævn bevægelse,
spil uden ende

Vores skærm er certificeret med ClearMR 13000, og den præsterer bedre end kravene fra VESA-testen med en Clear Motion Ratio på over 12500. Den giver objekter de diskrete uskarpheder, som forekommer omkring kanterne på dem, når de er i bevægelse, og viser hurtig action med fine detaljer.

Billede af en grøn bil, der kører på en racerbane.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Avancerede spilfunktioner

•Lav latenstid reducerer signalforsinkelse for reaktion i realtid.

•Black Stabilizer oplyser mørke scener, hvilket hjælper spillere med at se fjender og detaljer.

•Sigtekorn forbedrer præcision for dødelig nøjagtighed. 

•FPS-tæller viser din billedrate i realtid.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Sigtekornsfunktionen er ikke tilgængelig, når FPS-tælleren er aktiveret.

*FPS-tælleren kan vise en værdi, der overstiger skærmens maksimale opdateringshastighed.

*FPS (billeder per sekund)-tæller: Måler billeder per sekund.

Dyk ned i en verden med spil til pc og konsoller.

LG UltraGear™-skærme giver glat og reaktionsdygtigt gameplay til både pc og konsoller, uanset om du hopper ud i lynhurtig action eller udforsker store, åbne verdener. Med HDMI 2.1-understøttelse har de fleksibel kompatibilitet – fra tastaturer og mus til joysticks – sammen med flydende bevægelser, lav forsinkelse og livlige detaljer, som giver en optimeret gaming-oplevelse på tværs af flere forskellige genrer og platforme.

En kurvet gaming-skærm viser et racerbilspil med en rød superbil i en neonoplyst storby. Andre spilscener flyder rundt på skærmen. En hvid konsol-controller er anbragt foran, hvilket fremhæver at der spilles på konsollen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

**Billedformatunderstøttelse afhænger af konsollen. Juster dine skærmindstillinger for at sikre optimal gameplay-ydeevne.

Tap anchor-teknologi

Tap anchor-teknologi

Nærbillede af en skærmfod med et tilsluttet hovedtelefonkabel og logo for DTS Headphone X.

4-polet hovedtelefonudgang

Plugin til fordybende lydeffekt

Nyd dine spil med gnidningsfri stemmechat via hovedtelefonudgangen med fire poler. Oplev fuld fordybelse med den virtuelle 3D-lyd, der drives af DTS Headphone:X, mens de indbyggede 7 W x 2 højttalere med Depth-Sound-teknologi giver en kraftfuld og dynamisk lydoplevelse.

*Headsets sælges separat.

Blokbaseret, nøjagtig lysstyrkekontrol gør mørke områder mørkere og lyse områder lysere, hvorved der opnås et uovertruffent detaljeniveau.

Sømløst spil med LG Switch

LG Switch-appen optimerer din skærm til både spil og hverdagslivet. Tilpas din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke uden besvær, og anvend derefter dine indstillinger med en genvejstast med det samme. Desuden kan du opdele skærmen i 11 muligheder og hurtigt starte din videoopkaldsplatform, hvilket gør det endnu mere praktisk.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Vejledning til LG Switch-appen

Juster let din skærmindstillinger med LG Switch-appen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Beskyttelse af OLED via On-Screen Display

Gennem On-Screen Display kan du justere OLED-lysstyrke og aktivere beskyttelsesindstillinger for at forhindre efterbilleder eller fastbrændte billeder, så du kan nyde overlegen OLED-billedkvalitet i længere tid. Ydermere kan spillere også let tilpasse deres spilopsætning for optimal ydeevne.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ryddeligt, elegant design

Den ryddelige L-fod og det elegante design er formet til at spare skrivebordsplads og minimere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv. Oplev sekskantet belysning og et design med fire sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fuldt justerbar fod med justering for svingning, hældning og højde.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

Ikon for justerbar højde.

Højde

Ikon for design uden kanter.

Design uden kanter

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

  • 45" WQHD (3440x1440) OLED-skærm
  • 21:9 UltraWide er perfekt til gaming
  • 240 Hz opdateringshastighed/ 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design med elegant L-formet fod, der forhindrer kabelrod
Nøglespecifikationer

  • Størrelse [tommer]

    44.5

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Paneltype

    OLED

  • Krumning

    800R

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Responstid

    0.03ms (GTG)

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    44.5

  • Paneltype

    OLED

  • Overfladebehandling

    Anti-Glare, Low-Reflection of the front polarizer

  • Responstid

    0.03ms (GTG)

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.303 x 0.303

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Betragtningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500000:1

  • Krumning

    800R

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    1200000:1

  • Farvebit

    10bit

  • Størrelse [cm]

    113

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    4-polet (lyd+mikrofon)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-C (Datatransmission)

    JA

  • USB-C (Maks. opløsning ved Hz)

    3440x1440@240Hz

  • USB-C (Strømforsyning)

    65W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hw-kalibrering

    HW Calibration Ready

  • Sort stabilisator

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Sort 400

  • RGB LED-belysning

    Hexagon Lighting

  • HDR-effekt

    JA

LYD

  • Højttaler

    7W x 2

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • DC-udgang

    20V 13.5A

TILBEHØR

  • Adapter

    JA

  • Kalibreringsrapport (Papir)

    JA

  • DisplayPort

    JA

  • HDMI

    JA (ver 2.1)

  • HDMI (Farve/Længde)

    Sort / 1.8m

  • Strømkabel

    JA

  • USB-C

    JA

STANDARD

  • UL (cUL)

    JA

  • CE

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

