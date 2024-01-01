LG UltraGear™ 45" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

**Blandt LG OLED-gaming-skærme med MLA+, er SDR-lysstyrken 37,5 % kraftigere end på vores tidligere modeller (27GR95QE, 45GR95QE) baseret på offentliggjorte specifikationer.