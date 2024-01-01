We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
13 kg Vaskemaskin(Essence White) - Energiklasse A, LCD-panel, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Smartere tøjvask til et bedre liv
Minimalistisk design
En informativ LCD-knap for nemmere betjening
Vask med A-30%
Spar på energiomkostningerne og nyd imponerende vaskeresultater
Mindre mikroplastspild
Blide bevægelser reducerer friktion, når du vasker
Tøjpleje med AI
Deep-learning AI DD™ registrerer typen af stof, så du får optimal pleje.
Designed til holdbarhed og brugervenlighed
*Relaterede billeder er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
**30 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A i henhold til EU-forordning 2019/2014
*De faktisk resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.
Mikroplastplejeprogram
Bæredygtig tøjvask med mikroplastprogrammet
Svinge- og tumblerbevægelser reducerer friktion, og mikroplastudledninger mindske med 60 %.
*Testet af Intertek i juli 2023. Mikroplastplejeprogram med en mængde på 3 kg (100 % polyester træningsjakke) sammenlignet med program til blandede stoffer (F4Y7EYPBW).
Sammenlignet ved at måle mængden af mikroplast filtreret gennem et 20㎛ filter.
*De faktiske resultater kan afhænge af tøjet og miljøet.
TurboWash™360°
Grundig vask på blot 39 minutter
Takket være TurboWash™360°, der bruger fire dyser til at vaske dit vasketøj, får du omhyggeligt vasket tøj på mindre end 39 minutter med en hurtigere vask, der ikke går på kompromis med resultatet.
*Testet af Intertek, baseret på IEC 60456: Udgave 5.0.
TurboWash39-program med 5 kg IEC-mængde sammenlignet med
Almindeligt bomuldsprogram med TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og
miljøet.
Deep-learning AI DD™
Optimeret vask og tøjpleje
AI Inverter DD™ registrerer stoffet og sammenligner resultatet med den indbyggede database med over 20.000 forskellige resultater for at give dig optimal tøjpleje.
*Testet af Intertek i januar 2023.
*Al-vaskeprogram med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W).
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.
*AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.
ezDispense™
Smarter og hurtigere vask med autodosering til op til 31 vaske-cyklusser
ezDispense™ registrerer vasketøjsmængden og bruger den optimale mængde vaskemiddel, der holder i op til 31 vaskecyklusser
Skuffen til vaskemiddel er åben, og der hældes vaskemiddel i den.
*Vask op til 31-vaskecyklusser, når du fylder vaskemiddel i begge afsnit.
*De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.
Optimeret vask
Programmer, som er optimeret til dine vaskevaner
Nemmere vask med færre trin. Din maskine vælger automatisk dine hyppigst anvendte programmer og vaskevalg, skræddersyet til dine behov og vaner.
*Efter ti vaske, indstilles standard programvalget til det mest brugte program.
*Når det samme valg er anvendt for et bestemt program tre gange i træk, vælges de også automatisk.
Steam™
Allergireduktion med damp
LG Steam™ vasker tøjet i dybden, reducerer støvmider og øger komforten.
Barnet og moderen ligger på sengen.
*Allergiprogrammet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) og reducerer husstøvmideallergener.
Smart Pairing™
Forbind vaskemaskine og tørretumbler
Med Smart Pairing™ kan tørretumbleren modtage programoplysninger fra din LG-vaskemaskine (wifi) og automatisk vælge et korrekt tørreprogram, som giver dit tøj den pleje, det fortjener.
*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.
Scent+
Vasketøj med frisk duft, der hænger som en mild brise
Nyd en frisk duft, der varer længe, med en mulighed, som indeholder skyllemiddel dybt inde i stoffet.
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.”
*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.
LG ThinQ™
Smarte husholdningsapparater
Forbind og betjen maskinen overalt
LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din vaskemaskine på en helt ny måde. Start din maskine ved blot at trykke på en knap.
Nem vedligeholdelse og overvågning
Hvad enten det drejer sig om daglig vedligeholdelse eller større opgaver, kan du nemt overvåge din vaskemaskines energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.
Håndfri vask med stemmeassistent
Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din vaskemaskine tage sig af resten.
*Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og mærker, der flytter sig, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.
*LG SmartThinQ er nu blevet omdøbt til LG ThinQ.
*Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Kontakt din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed.
*Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med.
*Stemmekontrol er kun aktiveret, når vaskemaskinen er tændt.
*Testet af Intertek i juli 2013. Antibakteriel effekt for P.aeruginosa i rustfrit stål mod indledende mængde i 12 dage.
Ofte stillede spørgsmål
Q.
Hvad er vaskemaskinens standard størrelse?
A.
Alle LG-vaskemaskiner har standardhøjde og -bredde. LG-vaskemaskiners dybde kan
afhænge af tromlestørrelsen/-kapaciteten.
Standardmålene er: bredde 600 mm x højde 850 mm x dybde 565-675 mm.
Q.
Hvad er den bedste kapacitet i kg til på en vaskemaskine?
A.
LG anbefaler en vaskemaskine med en tromlekapacitet på 8-9 kg for en husholdning i mellemstørrelse. Overvej en større model med 11-13 kg til en stor familie eller hvis
eller hvis dine vasketøjsmængder er særligt store. Større modeller kan også håndtere sengetøj op til king size. Husk, at LG's innovative teknologi betyder, at vores
husholdningsapparater kan tilbyde øget kapacitet i den samme størrelse vaskemaskine.
Q.
Hvordan vælger jeg en energieffektiv vaskemaskine?
A.
Tjek energimærket på din vaskemaskine, som viser fra A (bedst) til G (værst). Visse LG-vaskemaskiner har AAA-mærke* for energi-, omdrejnings- og
støjniveauer. Den AI, der findes i LG-maskiner giver dig også mulighed for at drage fordel af de bedst egnede vaskebevægelser til din mængde af vasketøj, hvorved dit
energiforbrug holdes på et minimum.
*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3) Resultatet
kan afhænge af brugsmiljøet.
Q.
Hvordan vælger jeg det rette vaskeprogram?
A.
Normalt bør du tjekke plejemærket på dit tøj og vælge det vaskeprogram, der passer til det på din maskine. LG-vaskemaskiner med AI DD
funktionen, og vejer derefter automatisk dit vasketøj og registrerer dets blødhed for at fastsætte et optimalt vaskemønter og justere vaskebevægelserne
mens der vaskes. Hvis du linker din LG-vaskemaskine til din tørretumbler, kan de arbejde sammen og sørge for, at det korrekte program er valgt
automatisk.
Q.
Hvordan kan jeg reducere støjen fra min vaskemaskine?
A.
Et naturligt sted at starte ville være at købe en LG-vaskemaskine med AAA-mærke for energi-, omdrejnings- og lydniveauer. Innovativt LG DirectDrive™
Motorteknologi, der reducerer antallet af bevægelige dele indeni dit produkt, hvilket reducerer den genererede støj
(og forlænger dens levetid på grund af mindre slid).
Når du installerer din vaskemaskine, skal du sørge for, at den er på en plan overflade og tjekke dette regelmæssigt. En vaskemaskine, som ikke er afbalanceret, kan bevæge sig eller vibrere, hvilket kan øge dens lydniveau. Anbringelse af antivibrationspuder under din vaskemaskine kan også hjælpe med at reducere støjen.
*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3)
Resultatet kan afhænge af brugsmiljøet.
Q.
Hvorfor er Deep-learning AI DD™ en fordel for mit vasketøj?
A.
LG's deep learning AI DD™-maskiner bruger smart teknologi til at analysere dit vasketøjs vægt og stoftype individuelt. Resultatet? Automatisk bevægelsesoptimering af din maskine resulterer i forbedret pleje af tøjet, så dit tøj ser bedre ud i længere tid. Motorer med DirectDrive™
giver teknologi med seks bevægelser for at opnå en effektiv vask med færre bevægelige dele, hvilket resulterer i en mere energieffektiv maskine, der holder i længere tid.
Q.
Hvad er LG Quick Wash-funktionen?
A.
“LG's hurtige TurboWash™ 360˚-teknologi leverer omhyggeligt vasket tøj på blot 39 minutter med en vask, der er skræddersyet til dine behov.
Med kombinationen af 3D Multi Spray, der sprøjter stråler af vand fra alle vinkler og den intelligente inverterpumpe, der styrer vandstrålens styrke, opnås
en optimal balance mellem sprøjtekraft, vaskemiddel og cyklusbevægelser, der sparer dig kostbar tid, uden at gå på kompromis med vaskekvalitet eller pleje af stoffet.
Det er en hurtig vask, der giver et perfekt resultat på rekordtid.”
Q.
Hvad kan en smart vaskemaskine?
A.
LG-vaskemaskiner bruger kunstig intelligens til at optimere vaskebevægelserne for hver mængde vasketøj. Dyb læring baseret på intelligence fra tusinder
af store datavaske-events betyder, at vaskemaskinen automatisk registrerer stoffets egenskaber, såsom vægt og blødhed.
Resultatet? 10 %* bedre pleje af tøjet, så det ser pænere ud i længere tid. Du kan også tilgå LG's smarte vaskemaskiner med wifi,
der ligeledes kan styres med stemmegenkendelse eller LG ThinQ™-appen på din smartphone, som forbinder til din smarte vaskemaskine, uanset hvor du befinder dig. Fjernbetjen start
af din vaskemaskine med enten et tryk på en knap eller stemmeassistentstyring, modtag en besked, når vasken er færdig, udfør fejlfinding
Smart-diagnosticering og download af tilpassede forudindstillinger – alt sammen med ThinQ™-appen.
* Testet af Intertek i januar 2023.
*Al-vask med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W). Resultaterne kan afhængige af tøjet og miljøet.
* AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.
Q.
Hvad er dampfunktionen på LG-vaskemaskinen?
A.
LG's patenterede Steam™-teknologi (på udvalgte modeller) håndterer effektivt allergener. Allergy Care-funktionen damper tøjet i begyndelsen af vaskeprogrammet
for at løsne fibre og opløse allergener, herunder pollen og støvmider.
Q.
Hvordan fungerer autodoseringsfunktion?
A.
“LG ezDispense™-autodispenseringssystemet giver dig mulighed for at genpåfylde vaskemiddelbeholderen og lade vaskemaskinen klare arbejdet for dig.
Produktets teknologi registrerer dit vasketøjs vægt og fylder automatisk den nøjagtige mængde vaskemiddel i, som du har brug for – hver gang. Det fjerner risikoen
for overdosering, sparer tid og forlænger levetiden for dit tøj. Afsnittene til vaskemiddel og skyllemiddel kan til sammen indeholde 35 doseringer til vask. Bare luk lågen, og tryk på start.”
Q.
Fås vaskemaskinerne i forskellige farver?
A.
LG tilbyder flere forskellige farver, så du kan finde en vaskemaskine, der enten passer til eksisterende husholdningsapparater eller falder i din smag. Vælg mellem følgende farver: klassisk hvid, sort stål eller grafit.
Key Feature
- Minimalistisk design
- TurboWash™360°
- Mikroplastik-plejeprogram
- Deep-learning AI DD™
Nøglespecifikationer
Maks. vaskekapacitet (kg)
13
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 615
Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
ezDispense
Ja
Damp
Ja
Krøllepleje
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Essence White (blank)
Dørtype
Sort tonet hærdet glascover
KAPACITET
Maks. vaskekapacitet (kg)
13
PROGRAMMER
Dyne
Ja
Bomuld
Ja
Dampprogram til babytøj
Ja
AI Vask
Ja
Allergivenlig Pleje (vaskemaskine)
Ja
Automatisk Vask
Nej
Sengetøj
Ja
Kold Vask
Ja
Farvepleje
Nej
Bomuld +
Nej
Mørkt
Nej
Finvask
Ja
Dunjakke
Ja
Syntetisk
Ja
Eco 40-60
Ja
Skånevask
Nej
Hygiejne
Nej
Intensiv 60
Nej
Blandet Tøj
Ja
Udendørs
Nej
Quick 14 (Hurtig 14)
Ja
Hurtigvask 30min
Nej
Hurtigvask
Nej
Hurtig vask+tør
Nej
Opfrisk
Nej
Skylning+Centrifugering
Ja
Stille Vask
Ja
Hudpleje
Nej
Ærmer og kraver
Ja
Kun centrifugering
Ja
Sportstøj (Aktivtøj)
Ja
Pletbehandling
Nej
Forfriskende Damp
Nej
Rengøring af Tromlen
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nej
TurboWash 59
Nej
Vask+Tørring
Nej
Uld (Håndvask/Uld)
Ja
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
3-19 timer
Displaytype
Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display
Indikator for lukket dør
Ja
Talindikator
LCD
EGENSKABER
AI DD
Ja
Type
Frontbetjent vaskemaskine
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Centum System
Nej
Tilføj enhed
Ja
ezDispense
Ja
Auto-genstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Skumdetektionssystem
Ja
LoadSense
Ja
Damp
Ja
Lys i tromle
Nej
Steam+
Nej
Nivelleringsben
Ja
Rustfrit stål tromle
Ja
TurboWash360˚
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Ja
Vibrationsensor
Ja
Tromleløfter
Sølvfarvet lifter i rustfrit stål
Vandtilførsel (varmt/koldt)
Kun koldt
Vandniveau
Auto
Valgbar maksimal centrifugeringshastighed (RPM)
1400
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
660x890x705
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 615
Vægt (kg)
73,0
Vægt inklusive emballage (kg)
77,0
Produktdybde fra bagbeklædning til dør (D' mm)
655
Produktdybde med døren åben i 90˚ (D'' mm)
1 145
ENERGI
Energiklasse (vask)
A
EKSTRAINDSTILLINGER
Wi-Fi
Ja
Tilføj enhed
Ja
Bip til/fra
Ja
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Vaskemiddelniveau
Nej
Lys i tromle
Nej
Forvask
Ja
Ekstern start
Ja
Skyl
Skyl+ og stop / Skyl og stop / Skyl++ / Skyl+ / Standard / Nej
Skyl + centrifugering
Ja
Skyl+
Ja
Skyllemiddelniveau
Nej
Centrifugering
1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering
Damp
Ja
Temp.
Kold/20/30/40/60/95℃
Tromlerengøring
Ja
TurboWash
Ja
Vask
Ja
Krøllepleje
Nej
ColdWash
Nej
ezDispense Dyse Rensning
Nej
EAN-KODE
EAN-kode
8806096505205
PRODUKTARK (VASKECYKLUS)
Energiforbrug pr. 100 cyklusser (kWh)
39
Tildelt EU-miljømærket
Ja
Tændt tilstands varighed (min.)
5
Eco 40-60 (Fuld belastning)
0,885
Eco 40-60 (Halv belastning)
0,470
Eco 40-60 (Kvart belastning)
0,208
Energiklasse
A
Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
Støjniveau for centrifugering (lydeffektniveau) (dBA)
71
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,5
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
2,0
Centrifugeringsevne – effektklasse
B
Centrifugeringsevne – fugtindhold (%)
53,9
Standardprogram (kun vask)
Eco 40-60
Tid (min.) - (fuld belastning)
240
Tid (Min) - (Halv belastning)
180
Tid (Min) - (Kvart belastning)
140
Vaskekapacitet (kg)
13
Vandforbrug pr. cyklus (ℓ)
46
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
Download-cyklus
Ja
Energiovervågning
Ja
Fjernstart og cyklusovervågning
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Tromlerengøring
Ja
Vaskemaskine Smart Forbindelse
Ja
VALGFRIT TILBEHØR
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
