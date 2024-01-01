We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
Alt, du forventer af en tørretumbler
Forbedret design
Enkel at bruge og med et elegant nyt design
Et nyt design af tørretumbleren, som forskønner ethvert rum, hvor den står.
Billede af en vaskemaskine og tørretumbler som indretning, side om side
*Program indstillet til øko-cyklus (halvt og helt fuld) for at teste i henhold til EN 61121 og forordning 932/2012.
*Med energieffektivitetsklasser på skalaen fra A+++ til D i henhold til EN 61121 og forordning 932/2012.
R290
Naturligt kølemiddel
LG-tørretumblere med R290 refrigerant har potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning end R134a.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*GWP : R290 = 3, R134a = 1.430
Sensorstyret tørring
Fortræffelig tørreevne
Registrerer mængden af fugt på tøjet og indstiller automatisk tørretiden.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
*Er kun gældende for Sensor Dry-programmer.
Quick 30
Tør små mængder på blot 30 minutter
30 minutters tørring af små mængder – egnet til dem, der har travlt.
Forstørret billede af panel og stoffer, som anbringes i tørretumbleren
*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*Quick 30 er beregnet til op til 3 stykker stof/tøj (højst 1 kg) af polyamid, akryl eller polyester.
Allergy Care-program
Tøjet bliver renset i dybden, hvilket mindsker risikoen for allergier
Allergy Care-programmet mindsker antallet af levende støvmider, som kan forårsage allergier.
Billede af en ren teddybjørn og hvidt stof inden i tromlen på en tørretumbler.
*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*Allergy Care-programmet, som er godkendt af BAF(British Allergy Foundation), reducerer allergener såsom husstøvmideallergener.
Auto Cleaning Condenser
Manuel rengøring af kondensatoren er ikke nødvendig
Ubesværet vedligeholdelse af Auto Cleaning Condenser med selvrensende teknologi.
*Produktbillederne på billedet eller i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
*Driftsmiljøet kan påvirke, hvor ren kondensatoren er.
*Hyppigheden, hvormed “auto-cleaning condenser” skal køres, kan afhænge af vasketøjets indledende fugtmængde.
Smart Pairing™
Synkroniserer automatisk tørretumblerindstillingerne
Oplysninger om programmet deles mellem vaskemaskinen og tørretumbleren, så du får en enkel, synergistisk vaske-/tørrecyklus.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
*Brug af denne funktion kræver, at vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundne til wifi-netværket i dit hjem og registrerede i LG ThinQ™-smartappen.
2-i-1-filter
Det opgraderede filter opretholder god tørreydeevne
Et opgraderet dobbeltlagsfilter sørger for effektiv tørreydeevne og er nemt at rengøre.
Billede af et filter, der fjernes fra tørretumblerens tromle
Kontrollér filterets rengøringsproces
En video, som viser processen med rengøring af filteret
*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
LG ThinQ™
Livet er enklere med nem kontrol
Få fjernadgang til tørretumbleren, og download nye programmer.
Styr vasketøjet når du vil, hvor du vil
LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din tørretumbler på en helt ny måde. Start maskinen med et tryk på en knap.
Nem vedligeholdelse og overvågning
Uanset, om det er for at vedligeholde tørretumbleren dagligt eller opnå kontrol med den, kan du på praktisk vis overvåge energiforbruget gennem LG ThinQ™-appen.
Håndfri tøjvask med stemmeassistent
Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din tørretumbler tage sig af resten.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*Smarte funktioner kan afhænge af land og model. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester.
*Understøttelse af smarte enheder til hjemmet, der er kompatible med Google Assistant, afhænger af landet og din smarte hjemmeopsætning.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
Key Feature
- Auto Cleaning Condenser
- Sensor Dry
- Quick 30
- Smart Diagnosis™
- ThinQ -Wi-Fi
Nøglespecifikationer
MATERIALE OG FINISH - Farve
Essence White
KAPACITET - Maks. tørrekapacitet (kg)
9
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 660
ENERGI - Energiklasse (Tørring)
A+++
EGENSKABER - DUAL Inverter HeatPump
Nej
EGENSKABER - Auto-rengøringskondensator
Ja
EGENSKABER - Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
EGENSKABER - Vendbar dør
Nej
SMART-TEKNOLOGI - Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Essence White
Dørtype
Klar hærdet glasdør
KAPACITET
Maks. tørrekapacitet (kg)
9
PROGRAMMER
AI-tørring
Nej
Allergivenlig pleje (tørretumbler)
Nej
Opfriskning af sengetøj
Nej
Stort Tøjstykke
Nej
Bomuld
Ja
Bomuld+
Nej
Finvask
Ja
Friskning af dunjakke
Nej
Download Programmer
Ja
Dyne
Nej
Syntetisk
Ja
Jeans
Nej
Blandet Tøj
Ja
Hurtig 30min
Nej
Hurtig tørring
Nej
Tørrehylde
Nej
Opfriskning
Nej
Hudpleje
Nej
Damp Hygiejne
Nej
Damp Opfriskning
Nej
Håndklæder
Nej
Varm Luft
Nej
Uld
Ja
Træningstøj (Sportstøj)
Ja
Lufttørring (kold luft)
Nej
Eco
Ja
Hurtig 40
Ja
Tidsstyret tørring
Ja
Turbo tørring
Nej
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
3-19 timer
Displaytype
Urskive + Fuld berørings knapper & LED Display
Indikator for lukket dør
Nej
Talindikator
18:88
EGENSKABER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Type
Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)
Auto-rengøringskondensator
Ja
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Dobbelt Tørring (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dobbelt fnugfilter
Ja
Indikator for tømning af vand
Ja
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Invertermotor
Ja
Auto-genstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vendbar dør
Nej
LoadSense
Ja
Sensortørring
Ja
Lys i tromle
Nej
Nivelleringsben
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Nej
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
660 x 890 x 702
Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)
1 115
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 660
Vægt (kg)
53,0
Vægt inklusive emballage (kg)
56,0
ENERGI
Energiklasse (Tørring)
A+++
PRODUKTDATABLAD (TØRRETUMBLER)
Automatisk tørretumbler
Ja
Tildelt EU-miljømærket
Nej
Kondenseringseffektivitetsklasse
A
Tændt tilstands varighed (min.)
10
Energiklasse for tørring (kWh)
1,61
Energiklasse for tørring (Halv belastning) (kWh)
0,88
Energiforbrug om året (kWh)
194
Fuld belastning kondenseringseffektivitet (%)
91
Halv belastning kondenseringseffektivitet (%)
91
Støjniveau (lydeffektniveau) (dBA)
64
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,40
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
0,40
Standard tørreprogram
Bomuld, Strygetørt
Tid (min.) - (fuld belastning)
185
Tid (Min) - (Delvis belastning)
115
Vægtet kondenseringseffektivitet (%)
91
Vægtet programtid
145
EKSTRAINDSTILLINGER
Anti-krøl
Nej
Kondensatorpleje
Ja
Tromlepleje
Nej
Tørreniveau
3 niveauer
Favorit
Nej
Kortere tid
Nej
Længere tid
Nej
Hyldetørt
Nej
Tørring på tid
Nej
Wi-Fi
Ja
Bip til/fra
Nej
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Lys i tromle
Nej
Ekstern start
Ja
Damp
Nej
Tørretid
Ja
EAN-KODE
EAN-kode
8806096141922
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
Download-cyklus
Ja
Energiovervågning
Ja
Fjernstart og cyklusovervågning
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
VALGFRIT TILBEHØR
Afløbsslangesæt
Ja
Hyldemontering
Nej
Stabelsæt
Nej
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
Det siger folk
Ofte stillede spørgsmål
Q.
Hvordan vælger jeg en ny tørretumbler?
A.
Overvej følgende, når du vælger en tørretumbler :
1. Kapacitet baseret på, hvor stor din familie er
2. Energieffektivitet til din elregning
3. Tørreprogrammer, som passer til dine behov
4. Smarte funktioner og apps, såsom LG ThinQ
5. Installationsplads, som skal bruges til tørretumbleren
6. Pålidelighed og kvalitetsgarantitjenester
Q.
Kræver dette produkt yderligere installation til udluftning?
A.
LG-tørretumblere fungerer uden udluftning og kan bruges overalt uden pladsbegrænsninger.
Q.
Hvad har jeg brug for at vide, før jeg stabler min vaskemaskine og tørretumbler ovenpå hinanden?
A.
For at sikre, at din vaskemaskine og tørretumbler, som er stablet ovenpå hinanden, er sikre, pålidelige og nemme at bruge, skal du overveje følgende faktorer.
1. Kompatibilitet: Sørg først for, at vaskemaskinens og tørretumblerens modeller er kompatible med hinanden. LG-tørretumbleren må kun stå oven på LG-tromlevaskemaskiner. (Muligheder for dybde af vaskemaskine: 565, 615 mm)
2. Installationsområde: Undersøg størrelsen af området for at installere vaskemaskinen og tørretumbleren i serie. Sørg desuden for, at du har nok plads til at åbne dørene på vaskemaskinen og tørretumbleren.
3. Ekspertinstallation: Tørretumbleren kan fastgøres sikkert til LG-vaskemaskinen med et stablingssæt. Kun kvalificeret servicepersonel må stable og tjekke, at tørretumbleren er korrekt installeret.
Q.
Hvad er en tørretumblers typiske levetid?
A.
Produktets levetid kan variere afhængigt af flere faktorer, såsom produktkvalitet, hyppighed for brug og vedligeholdelse.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt i forhold til forlængelse af tørretumblerens levetid.
1. Rengør området rundt om filteret før og efter tørring, og hold Dual Lint-filteret rent ved at vaske det med vand.
2. Rens tørretumbleren indvendigt for støv, og udluft den ved at åbne lågen en smule før og efter brug.
3. Det anbefales at pleje kondensatoren og tromlen med Condenser Care- og Drum Care-funktionerne.
Q.
Hvilket tøj må jeg ikke komme i en tørretumbler?
A.
Kontrollér mærket med anvisninger om pleje af stoffet på dit tøj, og tør det i henhold til den anbefalede tørremetode.
Tør ikke følgende genstande:
- Genstande, som kan forårsage brand: Tøj med brændbare substanser, såsom voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, opløsningsmidler til kemisk rensning, petroleum osv. Elektriske tæpper, gulvtæpper
- Varmefølsomt tøj
Q.
Hvor længe tager det at tørre tøj i en tørretumbler med varmepumpe?
A.
Den tid, det tager at tørre tøjet i en tørretumbler med varmepumpe, kan afhænge af faktorer såsom typen af stof og vasketøjets vægt.
1. Stoftype: Tøj fremstillet af tunge materialer, såsom denim, tager længere tid at tørre end lettere stoffer, såsom polyester.
2. Vasketøjets vægt: Jo mere vasketøj, der er, jo længere tid tager det at tørre.
