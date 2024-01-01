About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
[No.139 RHX1009NWB].pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

[No.139 RHX1009NWB].pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

RHX1009NWB
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Tørretumblere (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Nøglefunktioner

  • Auto Cleaning Condenser
  • Sensor Dry
  • Quick 30
  • Smart Diagnosis™
  • ThinQ -Wi-Fi
Mere
Video, hvor der zoomes ind på LG-tørretumbleren i vaskerummet med en LG-vaskemaskine.

Video, hvor der zoomes ind på LG-tørretumbleren i vaskerummet med en LG-vaskemaskine.

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

Alt, du forventer af en tørretumbler

Enkelt, ergonomisk design

Brugervenligt design med kernefunktioner

Sensorstyret tørring

Tørring i realtid med sensorer 

Spar energi

Effektiv tørreteknologi 

Nem vedligeholdelse

Auto Cleaning Condenser

Forbedret design

Enkel at bruge og med et elegant nyt design

Et nyt design af tørretumbleren, som forskønner ethvert rum, hvor den står.

Billede af en vaskemaskine og tørretumbler som indretning, side om side

*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Billede af en tørretumbler foran en grøn væg med en klassificering på A+++-4%, som vises ved siden af den.

Billede af en tørretumbler foran en grøn væg med en klassificering på A+++-4%, som vises ved siden af den.

Energieffektivitet

Spar energi, og få en lavere elregning

Vask tøj med A+++-4% energieffektivitet.

*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

*Program indstillet til øko-cyklus (halvt og helt fuld) for at teste i henhold til EN 61121 og forordning 932/2012.

*Med energieffektivitetsklasser på skalaen fra A+++ til D i henhold til EN 61121 og forordning 932/2012.

R290

Naturligt kølemiddel

LG-tørretumblere med R290 refrigerant har potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning end R134a.

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

*GWP : R290 = 3, R134a = 1.430

Sensorstyret tørring

Fortræffelig tørreevne

Registrerer mængden af fugt på tøjet og indstiller automatisk tørretiden.

Video, som illustrerer registrering af fugt på stofferne

Video, som illustrerer registrering af fugt på stofferne

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

*Er kun gældende for Sensor Dry-programmer.

Quick 30

Tør små mængder på blot 30 minutter

30 minutters tørring af små mængder – egnet til dem, der har travlt. 

Forstørret billede af panel og stoffer, som anbringes i tørretumbleren

*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

*Quick 30 er beregnet til op til 3 stykker stof/tøj (højst 1 kg) af polyamid, akryl eller polyester.

Allergy Care-program

Tøjet bliver renset i dybden, hvilket mindsker risikoen for allergier

Allergy Care-programmet mindsker antallet af levende støvmider, som kan forårsage allergier.

Billede af en ren teddybjørn og hvidt stof inden i tromlen på en tørretumbler.

*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

*Allergy Care-programmet, som er godkendt af BAF(British Allergy Foundation), reducerer allergener såsom husstøvmideallergener.

Auto Cleaning Condenser

Manuel rengøring af kondensatoren er ikke nødvendig

Ubesværet vedligeholdelse af Auto Cleaning Condenser med selvrensende teknologi.

*Produktbillederne på billedet eller i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

*Driftsmiljøet kan påvirke, hvor ren kondensatoren er.

*Hyppigheden, hvormed “auto-cleaning condenser” skal køres, kan afhænge af vasketøjets indledende fugtmængde.

Smart Pairing™

Synkroniserer automatisk tørretumblerindstillingerne

Oplysninger om programmet deles mellem vaskemaskinen og tørretumbleren, så du får en enkel, synergistisk vaske-/tørrecyklus.

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

*Brug af denne funktion kræver, at vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundne til wifi-netværket i dit hjem og registrerede i LG ThinQ™-smartappen.

2-i-1-filter

Det opgraderede filter opretholder god tørreydeevne

Et opgraderet dobbeltlagsfilter sørger for effektiv tørreydeevne og er nemt at rengøre.

Billede af et filter, der fjernes fra tørretumblerens tromle

Kontrollér filterets rengøringsproces

En video, som viser processen med rengøring af filteret

*Billederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

LG ThinQ™

Livet er enklere med nem kontrol

Få fjernadgang til tørretumbleren, og download nye programmer.

Styr vasketøjet når du vil, hvor du vil

LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din tørretumbler på en helt ny måde. Start maskinen med et tryk på en knap.

Nem vedligeholdelse og overvågning

Uanset, om det er for at vedligeholde tørretumbleren dagligt eller opnå kontrol med den, kan du på praktisk vis overvåge energiforbruget gennem LG ThinQ™-appen.

Håndfri tøjvask med stemmeassistent

Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din tørretumbler tage sig af resten.

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

*Smarte funktioner kan afhænge af land og model. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester.

*Understøttelse af smarte enheder til hjemmet, der er kompatible med Google Assistant, afhænger af landet og din smarte hjemmeopsætning.

Titelmærke

Titelmærke

Forbedret design

LG-tørretumbler i stuen.

Passer til din indretning

Billede af en LG-tørretumbler.

Flad og minimalistisk

Forstørret billede af tørretumblerens drejeknap og panel

Enkel og nem kontrol

Billede af en vaskemaskine og tørretumbler som indretning, side om side.

Vaskemaskine og tørretumbler

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Key Feature

  • Auto Cleaning Condenser
  • Sensor Dry
  • Quick 30
  • Smart Diagnosis™
  • ThinQ -Wi-Fi
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • MATERIALE OG FINISH - Farve

    Essence White

  • KAPACITET - Maks. tørrekapacitet (kg)

    9

  • DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600 x 850 x 660

  • ENERGI - Energiklasse (Tørring)

    A+++

  • EGENSKABER - DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • EGENSKABER - Auto-rengøringskondensator

    Ja

  • EGENSKABER - Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • EGENSKABER - Vendbar dør

    Nej

  • SMART-TEKNOLOGI - Tørretumbler Smart Forbindelse

    Ja

  • SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specifikationer

MATERIALE OG FINISH

  • Farve

    Essence White

  • Dørtype

    Klar hærdet glasdør

KAPACITET

  • Maks. tørrekapacitet (kg)

    9

PROGRAMMER

  • AI-tørring

    Nej

  • Allergivenlig pleje (tørretumbler)

    Nej

  • Opfriskning af sengetøj

    Nej

  • Stort Tøjstykke

    Nej

  • Bomuld

    Ja

  • Bomuld+

    Nej

  • Finvask

    Ja

  • Friskning af dunjakke

    Nej

  • Download Programmer

    Ja

  • Dyne

    Nej

  • Syntetisk

    Ja

  • Jeans

    Nej

  • Blandet Tøj

    Ja

  • Hurtig 30min

    Nej

  • Hurtig tørring

    Nej

  • Tørrehylde

    Nej

  • Opfriskning

    Nej

  • Hudpleje

    Nej

  • Damp Hygiejne

    Nej

  • Damp Opfriskning

    Nej

  • Håndklæder

    Nej

  • Varm Luft

    Nej

  • Uld

    Ja

  • Træningstøj (Sportstøj)

    Ja

  • Lufttørring (kold luft)

    Nej

  • Eco

    Ja

  • Hurtig 40

    Ja

  • Tidsstyret tørring

    Ja

  • Turbo tørring

    Nej

STYRING OG DISPLAY

  • Forskydningstimer

    3-19 timer

  • Displaytype

    Urskive + Fuld berørings knapper & LED Display

  • Indikator for lukket dør

    Nej

  • Talindikator

    18:88

EGENSKABER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Type

    Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)

  • Auto-rengøringskondensator

    Ja

  • Signal for afslutning af cyklus

    Ja

  • Dobbelt Tørring (EcoHybrid)

    Nej

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Dobbelt fnugfilter

    Ja

  • Indikator for tømning af vand

    Ja

  • Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • Invertermotor

    Ja

  • Auto-genstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vendbar dør

    Nej

  • LoadSense

    Ja

  • Sensortørring

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Nivelleringsben

    Ja

  • Prægning, tromlen indvendig

    Nej

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Kassedimensioner (B x H x D mm)

    660 x 890 x 702

  • Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)

    1 115

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600 x 850 x 660

  • Vægt (kg)

    53,0

  • Vægt inklusive emballage (kg)

    56,0

ENERGI

  • Energiklasse (Tørring)

    A+++

PRODUKTDATABLAD (TØRRETUMBLER)

  • Automatisk tørretumbler

    Ja

  • Tildelt EU-miljømærket

    Nej

  • Kondenseringseffektivitetsklasse

    A

  • Tændt tilstands varighed (min.)

    10

  • Energiklasse for tørring (kWh)

    1,61

  • Energiklasse for tørring (Halv belastning) (kWh)

    0,88

  • Energiforbrug om året (kWh)

    194

  • Fuld belastning kondenseringseffektivitet (%)

    91

  • Halv belastning kondenseringseffektivitet (%)

    91

  • Støjniveau (lydeffektniveau) (dBA)

    64

  • Strømforbrug(W) – slukket tilstand

    0,40

  • Strømforbrug(W) – tændt tilstand

    0,40

  • Standard tørreprogram

    Bomuld, Strygetørt

  • Tid (min.) - (fuld belastning)

    185

  • Tid (Min) - (Delvis belastning)

    115

  • Vægtet kondenseringseffektivitet (%)

    91

  • Vægtet programtid

    145

EKSTRAINDSTILLINGER

  • Anti-krøl

    Nej

  • Kondensatorpleje

    Ja

  • Tromlepleje

    Nej

  • Tørreniveau

    3 niveauer

  • Favorit

    Nej

  • Kortere tid

    Nej

  • Længere tid

    Nej

  • Hyldetørt

    Nej

  • Tørring på tid

    Nej

  • Wi-Fi

    Ja

  • Bip til/fra

    Nej

  • Børnesikring

    Ja

  • Slut på forskydning

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Ekstern start

    Ja

  • Damp

    Nej

  • Tørretid

    Ja

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096141922

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Ja

  • Tørretumbler Smart Forbindelse

    Ja

  • Download-cyklus

    Ja

  • Energiovervågning

    Ja

  • Fjernstart og cyklusovervågning

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

VALGFRIT TILBEHØR

  • Afløbsslangesæt

    Ja

  • Hyldemontering

    Nej

  • Stabelsæt

    Nej

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nej

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

Det siger folk

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvordan vælger jeg en ny tørretumbler?

A.

Overvej følgende, når du vælger en tørretumbler :
1. Kapacitet baseret på, hvor stor din familie er
2. Energieffektivitet til din elregning
3. Tørreprogrammer, som passer til dine behov
4. Smarte funktioner og apps, såsom LG ThinQ
5. Installationsplads, som skal bruges til tørretumbleren
6. Pålidelighed og kvalitetsgarantitjenester

Q.

Kræver dette produkt yderligere installation til udluftning?

A.

LG-tørretumblere fungerer uden udluftning og kan bruges overalt uden pladsbegrænsninger.

Q.

Hvad har jeg brug for at vide, før jeg stabler min vaskemaskine og tørretumbler ovenpå hinanden?

A.

For at sikre, at din vaskemaskine og tørretumbler, som er stablet ovenpå hinanden, er sikre, pålidelige og nemme at bruge, skal du overveje følgende faktorer.
1. Kompatibilitet: Sørg først for, at vaskemaskinens og tørretumblerens modeller er kompatible med hinanden. LG-tørretumbleren må kun stå oven på LG-tromlevaskemaskiner. (Muligheder for dybde af vaskemaskine: 565, 615 mm)
2. Installationsområde: Undersøg størrelsen af området for at installere vaskemaskinen og tørretumbleren i serie. Sørg desuden for, at du har nok plads til at åbne dørene på vaskemaskinen og tørretumbleren.
3. Ekspertinstallation: Tørretumbleren kan fastgøres sikkert til LG-vaskemaskinen med et stablingssæt. Kun kvalificeret servicepersonel må stable og tjekke, at tørretumbleren er korrekt installeret.

Q.

Hvad er en tørretumblers typiske levetid?

A.

Produktets levetid kan variere afhængigt af flere faktorer, såsom produktkvalitet, hyppighed for brug og vedligeholdelse.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt i forhold til forlængelse af tørretumblerens levetid.
1. Rengør området rundt om filteret før og efter tørring, og hold Dual Lint-filteret rent ved at vaske det med vand.
2. Rens tørretumbleren indvendigt for støv, og udluft den ved at åbne lågen en smule før og efter brug.
3. Det anbefales at pleje kondensatoren og tromlen med Condenser Care- og Drum Care-funktionerne.

Q.

Hvilket tøj må jeg ikke komme i en tørretumbler?

A.

Kontrollér mærket med anvisninger om pleje af stoffet på dit tøj, og tør det i henhold til den anbefalede tørremetode.
Tør ikke følgende genstande:
- Genstande, som kan forårsage brand: Tøj med brændbare substanser, såsom voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, opløsningsmidler til kemisk rensning, petroleum osv. Elektriske tæpper, gulvtæpper
- Varmefølsomt tøj

Q.

Hvor længe tager det at tørre tøj i en tørretumbler med varmepumpe?

A.

Den tid, det tager at tørre tøjet i en tørretumbler med varmepumpe, kan afhænge af faktorer såsom typen af stof og vasketøjets vægt.
1. Stoftype: Tøj fremstillet af tunge materialer, såsom denim, tager længere tid at tørre end lettere stoffer, såsom polyester.
2. Vasketøjets vægt: Jo mere vasketøj, der er, jo længere tid tager det at tørre.

Find lokalt

Find a retailer.