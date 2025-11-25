About Cookies on This Site

UH5Q 系列 - 43 吋 UHD 標準顯示屏

43UH5Q-E
43UH5Q 的正視圖連填充圖像
43UH5Q 的正視圖
43UH5Q 的 -45 度側視圖
43UH5Q 的 -90 度側視圖
43UH5Q 的 +45 度側視圖
43UH5Q 的 +90 度側視圖
43UH5Q 的後視圖
43UH5Q 的俯視圖
43UH5Q 的'底視圖
檢視詳情
檢視詳情

主要功能

  • 解像度：3,840 x 2,160 (UHD)
  • 亮度：500 nit (Typ.)
  • 邊框闊度：11.4 mm (平均)
  • webOS 智能顯示平台
  • LG Shield
更多

配備 LG webOS 平台和升級保安功能的 UHD 標準顯示屏

在咖啡店內，牆上安裝了兩個標準顯示屏，每個顯示屏都生動地展示餐牌影像。

* 此頁面的所有影像僅供參考。

超高清解像度的
卓越畫質

透過超高清解像度，令內容的色彩及細節更生動逼真。此外，廣闊視角可呈現清晰的內容。

一致、纖薄的邊框設計

UH5Q 系列採用一致均衡的纖薄邊框，締造視覺和諧的顯示解決方案。其特殊設計可簡化零售環境中的安裝，同時提供真正身歷其境般的觀賞體驗。

方便的 webOS 平台

UH5Q 配備高性能 SoC，無需獨立媒體播放器即可執行多工處理。webOS 平台為應用程式開發工具提供了直觀的用戶介面，增強用家便利性，並包含 webOS 合作夥伴的應用程式，創造 SI 友好的環境。

 

* SoC：單晶片系統

** SI：系統整合商

 

針對空間利用的設計

UH5Q 採用纖薄邊框和簡單線材管理的設計，可節省空間。具有專用的隱藏式電源插口，可以緊貼牆壁安裝，與纖薄支架之間僅留約 13.5 mm 的空間。

 

* 由於每個尺寸選項造成的差別，產品影像與其實際外觀會略有不同。

耐用可靠

為適應商業環境最佳化，UH5Q 電源板上的部分敷形塗層，可避免其受到鹽分、灰塵、鐵粉及濕氣的影響，從而保證穩定的運作。此外，其以客戶為本的功能，如 IP5x 和衝擊監控*，可靠又令人滿意。

UH5Q 具有敷形塗層，即使在含鹽或潮濕的環境中也能保護顯示屏。

* 當產品受到物理衝擊時，會透過媒體控制器向管理員發出警示。

全面的保安功能

webOS 顯示屏的保安功能超越作業系統 (OS) 層面。LG Shield 採用五層防禦系統，涵蓋伺服器、應用程式、作業系統、系統和硬件，每層均為獨立運作，提供全面的防護，抵禦各種威脅。此外 webOS 平台也支援 ETSI EN 303 645 標準。

SuperSign 解決方案

SuperSign 是一個集成和直觀的內容管理解決方案，在您的空間中展示有創意和有組織的電子顯示屏內容，將客戶連接到一系列方便用戶體驗的服務。並設有多個版本，例如 SuperSign Cloud，請發掘並體驗最適合您的版本。

 

* SuperSign 需另行購買。

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    43"

  • 面板技術

    ADS

  • 背光類型

    Edge

  • 長寬比

    16:9

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 對比度

    1,200:1 (Typ.)

  • Dynamic CR

    1,000,000:1

  • 色域

    BT709 95%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178 X 178

  • 色深（色彩數目）

    10bit(D), 1.07Billion colors

  • 回應時間

    8m (G to G) (Typ.)

  • 表面處理（霧度）

    25%(Typ)

  • 壽命

    50,000Hrs (Min.)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 縱向/橫向

    Yes / Yes

連接性

  • HDMI 輸入

    Yes(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • DP 輸入

    Yes(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3

  • RS232C 輸入

    Yes (1), 4pin Phone-jack

  • RJ45(LAN) 輸入

    Yes (1)

  • 紅外線輸入

    Yes (1)

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A(2)

  • 音訊輸出

    Yes (1)

  • RS232C 輸出

    Yes (1), 4pin Phone-jack

  • 紅外線輸出

    No (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)

機械規格

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 11.4mm

  • 重量（屏身）

    9.4 kg

  • 包裝後的重量

    11.3 kg

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    971.7 x 561.0 x 29.7mm

  • VESA 標準安裝介面

    200 x 200

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1055.0 x 660.0 x 140.0mm

功能 - 硬件

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT（內置）

    Yes

  • 溫度感應器

    Yes

  • 自動亮度感應器

    Yes(Built-in for Europe only, sold separately in other regions)

  • 加速（陀螺儀）感應器

    Yes

  • 本機密鑰操作

    Yes

功能 - 軟件

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS8.0

  • 本機內容排定

    Yes

  • 共同管理

    Yes

  • USB Plug & Play

    Yes

  • 故障處理

    Yes

  • 啟動標誌圖像

    Yes

  • 無訊號影像

    Yes

  • RS232C 同步

    Yes

  • 本機網絡同步

    Yes

  • PIP

    Yes

  • PBP

    Yes (4)

  • Screen Share

    Yes

  • Video Tag

    Yes (4)

  • Play Via URL

    Yes

  • 旋轉螢幕

    Yes

  • 外部輸入旋轉

    Yes

  • 無間播放

    Yes

  • 圖塊模式設定

    Yes (Max. 15x15)

  • 設定數據複製

    Yes

  • SNMP

    Yes

  • ISM 方式

    Yes

  • 自動設定 ID

    Yes

  • 狀態投遞

    Yes

  • 控制管理員

    Yes

  • 已連接 Crestron

    Yes

  • 智能節能

    Yes

  • PM 模式

    Yes

  • 網絡喚醒

    Yes

  • 網絡準備

    Yes

  • BEACON

    Yes

  • HDMI-CEC

    Yes

  • SI 伺服器設定

    Yes

  • webRTC

    Yes

  • Pro:Idiom

    Yes

環境狀況

  • 操作溫度

    0°C to 40°C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    Built-In Power

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    222 BTU/Hr(Typ.), 423 BTU/Hr(Max)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 標準

    65W

音效

  • 喇叭（內置）

    Yes (10W X 2)

認證

  • 安全

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ERP / 能源之星

    Yes / Yes

軟件兼容性

  • SuperSign CMS

    Yes

  • SuperSign Control+

    Yes

  • SuperSign WB

    Yes

  • SuperSign Cloud

    Yes

  • Mobile CMS

    Yes

  • Connected Care

    Yes

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only)

  • 選購

    Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (LSW240A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L)

特殊功能

  • IP 級別

    IP5X

  • 敷形塗層（電源板）

    Yes (Partial space coating)