UH5Q 系列 - 49 吋 UHD 標準顯示屏

UH5Q 採用纖薄邊框和簡單線材管理的設計，可節省空間。具有專用的隱藏式電源插口，可以緊貼牆壁安裝，與纖薄支架之間僅留約 13.5 mm 的空間。

* 由於每個尺寸選項造成的差別，產品影像與其實際外觀會略有不同。