We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UH5Q 系列 - 55 吋 UHD 標準顯示屏
配備 LG webOS 平台和升級保安功能的 UHD 標準顯示屏
在咖啡店內，牆上安裝了兩個標準顯示屏，每個顯示屏都生動地展示餐牌影像。
* 此頁面的所有影像僅供參考。
超高清解像度的
卓越畫質
透過超高清解像度，令內容的色彩及細節更生動逼真。此外，廣闊視角可呈現清晰的內容。
一致、纖薄的邊框設計
UH5Q 系列採用一致均衡的纖薄邊框，締造視覺和諧的顯示解決方案。其特殊設計可簡化零售環境中的安裝，同時提供真正身歷其境般的觀賞體驗。
方便的 webOS 平台
UH5Q 配備高性能 SoC，無需獨立媒體播放器即可執行多工處理。webOS 平台為應用程式開發工具提供了直觀的用戶介面，增強用家便利性，並包含 webOS 合作夥伴的應用程式，創造 SI 友好的環境。
* SoC：單晶片系統
** SI：系統整合商
針對空間利用的設計
UH5Q 採用纖薄邊框和簡單線材管理的設計，可節省空間。具有專用的隱藏式電源插口，可以緊貼牆壁安裝，與纖薄支架之間僅留約 13.5 mm 的空間。
* 由於每個尺寸選項造成的差別，產品影像與其實際外觀會略有不同。
耐用可靠
為適應商業環境最佳化，UH5Q 電源板上的部分敷形塗層，可避免其受到鹽分、灰塵、鐵粉及濕氣的影響，從而保證穩定的運作。此外，其以客戶為本的功能，如 IP5x 和衝擊監控*，可靠又令人滿意。
UH5Q 具有敷形塗層，即使在含鹽或潮濕的環境中也能保護顯示屏。
* 當產品受到物理衝擊時，會透過媒體控制器向管理員發出警示。
全面的保安功能
webOS 顯示屏的保安功能超越作業系統 (OS) 層面。LG Shield 採用五層防禦系統，涵蓋伺服器、應用程式、作業系統、系統和硬件，每層均為獨立運作，提供全面的防護，抵禦各種威脅。此外 webOS 平台也支援 ETSI EN 303 645 標準。
SuperSign 解決方案
SuperSign 是一個集成和直觀的內容管理解決方案，在您的空間中展示有創意和有組織的電子顯示屏內容，將客戶連接到一系列方便用戶體驗的服務。並設有多個版本，例如 SuperSign Cloud，請發掘並體驗最適合您的版本。
* SuperSign 需另行購買。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
55"
面板技術
ADS
背光類型
Edge
長寬比
16:9
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
1,200:1 (Typ)
Dynamic CR
1,000,000:1
色域
BT709 95%
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 X 178
色深（色彩數目）
10bit(D), 1.07Billion colors
回應時間
8m (G to G)
表面處理（霧度）
25%(Typ)
壽命
50,000Hrs (Min.)
運作時間（小時/日）
24/7
縱向/橫向
Yes / Yes
連接性
HDMI 輸入
Yes(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP 輸入
Yes(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
RS232C 輸入
Yes (1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
Yes (1)
紅外線輸入
Yes (1)
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
音訊輸出
Yes (1)
RS232C 輸出
Yes (1), 4pin Phone-jack
紅外線輸出
No (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
機械規格
邊框色彩
Black
邊框闊度
Even bezel : 11.4mm
重量（屏身）
14.3 kg
包裝後的重量
18.1 kg
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1240.1 x 711.9 x 29.7mm
VESA 標準安裝介面
300 x 300
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1360.0 x 810.0 x 152.0mm
功能 - 硬件
內部記憶體 (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT（內置）
Yes
溫度感應器
Yes
自動亮度感應器
Yes(Built-in for Europe only, sold separately in other regions)
加速（陀螺儀）感應器
Yes
本機密鑰操作
Yes
功能 - 軟件
操作系統版本 (webOS)
webOS8.0
本機內容排定
Yes
共同管理
Yes
USB Plug & Play
Yes
故障處理
Yes
啟動標誌圖像
Yes
無訊號影像
Yes
RS232C 同步
Yes
本機網絡同步
Yes
PIP
Yes
PBP
Yes (4)
Screen Share
Yes
Video Tag
Yes (4)
Play Via URL
Yes
旋轉螢幕
Yes
外部輸入旋轉
Yes
無間播放
Yes
圖塊模式設定
Yes (Max. 15x15)
設定數據複製
Yes
SNMP
Yes
ISM 方式
Yes
自動設定 ID
Yes
狀態投遞
Yes
控制管理員
Yes
已連接 Crestron
Yes
智能節能
Yes
PM 模式
Yes
網絡喚醒
Yes
網絡準備
Yes
BEACON
Yes
HDMI-CEC
Yes
SI 伺服器設定
Yes
webRTC
Yes
Pro:Idiom
Yes
環境狀況
操作溫度
0°C to 40°C
操作濕度
10 % to 80 %
電源
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
耗電量
BTU（英國熱單位）
351 BTU/Hr(Typ.), 525 BTU/Hr(Max)
智能節能 (70%)
72W
DPM
0.5W
關機
0.5W
最大
154 W
標準
103W
音效
喇叭（內置）
Yes (10W X 2)
認證
安全
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
ERP / 能源之星
Yes / Yes
軟件兼容性
SuperSign CMS
Yes
SuperSign Control+
Yes
SuperSign WB
Yes
SuperSign Cloud
Yes
Mobile CMS
Yes
Connected Care
Yes
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only)
選購
Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L)
特殊功能
IP 級別
IP5X
敷形塗層（電源板）
Yes (Partial space coating)