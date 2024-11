CES 2022 Dipakai LG Paparkan Visi Inovasi

LAS VEGAS, Jan. 2, 2022— Pada pameran global tahunan bagi industri elektronik konsumer yang digelar secara virtual, CES 2022, LG Electronics (LG) memaparkan visi inovasinya bagi peningkatan gaya hidup dan di masa depan. Disampaikan dibawah judul LG World Premiere melalui CEO LG, William Cho, visi ini menegaskan langkah ragam inovasi LG untuk tahun ke depan dan upaya besar perusahaan dalam menciptakan pengalaman penggunaan lebih baik dan perhatiannya pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Hadir membawa berbagai produk inovatif terbarunya di CES 2022 dengan tema The Better Life You Deserve, LG menunjukkan tujuan besar perusahaan dalam meningkatkan berbagai aspek pada kehidupan sehari-hari melalui pendekatan inovasinya pada teknologi dan desain. Keseluruhan ini terangkum dalam penyampaian visi besarnya yang ditayangkan dalam format tiga film pendek. Ketiganya yaitu A Better Life for You, A Better Life for All dan A Better Life Tomorrow.

A Better Life for You: Menciptakan Nilai pada Tiap Gaya Hidup

Konsep LG pada peningkatan yang dilakukannya dalam berbagai perangkat elektronik pendukung rumah tangga menjadi fokus dalam film pendeknya yang pertama,A Better Life for You. Dengan peningkatan kemampuan mempelajari dan berkembang untuk menyesuaikan dengan gaya hidup penggunanya, peningkatan pada platformLG ThinQ dilakukan untuk meningkatkan kompatibilitas produk dengan lebih banyak fitur untuk memberikan kenyamanan lebih. Disisi lain, A Better Life for You menyajikan peningkatan pada solusi hiburan LG yang lebih terpersonalisasi, interaktif bagi pemiliknya untuk menikmati konten dalam layar lebih besar di rumah.

Mendukung visinya, dalam gelaran CES kali ini, LG salahsatunya memperkenalkanLG StanbyME. Berwujud media penampil nirkabel ditujukan sebagai perangkat pribadi yang dapat memberikan pengalaman menyaksikan konten yang jauh berbeda ketimbang TV tradisional.

Dalam CES 2022, LG juga mendebut LG PuriCare AeroTower sebagai solusi pemeliharaan udara dalam ruang yang lengkap. Dikatakan demikian karena tak hanya berfungsi sebagai pemurni udara, perangkat ini juga dilengkapi kipas dan penghangat ruang. Sementara dibagian lain yang tak kalah menariknya, LG tiiun menjadi solusi perusahaan bagi tren berkebun di perkotaan. Keberadaannya menjadi perangkat berkebun dalam ruang yang memberikan pengalaman bercocok tanam yang mudah, bersih dan dapat diandalkan untuk melakukannya sepanjang tahun.

A Better Life for All: Lebih Berkelanjutan, Lebih Terbuka

Komitmen LG untuk mengurangi dampak lingkungan dan membuat bisnisnya lebih memikirkan aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus dalam visi A Better Life for All. Inovasi pada penciptaan perangkat elektronik yang hemat energi tercermin dalam kulkas InstaView dengan salahsatu keunikannya pada pintu transparan. Disamping itu, LG juga meningkatkan penggunaan material daur ulang bagi packaging LG Soundbar dan mengurangi komponen berbahan dasar plastik dalam OLED TV.

Tak hanya itu, LG bahkan berancang-ancang untuk menggunakan lebih dari 600,000 ton plastik daur ulang dalam proses manufaktur dan peningkatan pada pemeliharaan limbah elektronik hingga delapan juta ton pada 2030.

Disisi lain, keterbukaan juga menjadi kunci pertumbuhan LG sebagai merek. Berkenaan dengan tujuan ini, LG telah mengambil komitmen untuk berinvestasi pada Accesibility Advisory Councils di banyak negara. Konsil yang beranggotakan para pakar dalam aksesibilitas dan penyandang disabilitas ini memiliki peran penting dalam memberikan masukan bagi LG untuk mengembangkan produk lebih inklusif dalam memberikan pengalaman penggunaan. Seperti halnya diwujudkan dalam ketersediaan perintah suara dan pelabelan dengan huruf Braile.

Untuk mendukung terjadinya lebih banyak inovasi yang mencakup keberlanjutan lingkungan dan lebih inklusif dalam 2022, LG menggelar LIFE’S GOOD AWARD. Penghargaan ini diberikan bagi berbagai ide yang berfokus pada salahsatu tonggak visinya yaitu Innovation for Earth dan Innovation for All. Peserta ditantang untuk memberikan ide yang berfokus pada pengurangan dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas manusia dan membuat produk LG lebih dapat diakses bagi semua orang dengan mengedepankan unsur ramah pengguna.

LG sendiri menyatakan telah menyiapkan hingga satu juta dollar Amerika Serikat sebagai hadiahnya. Detail terkait penghargaan ini dikatakan akan diberikan pada tahun depan.

A Better Life Tomorrow: Cetak Biru Bagi Masa Depan

Visi ketiga LG lebih memberikan fokusnya pada masa depan dan peran perusahaan dalam mewujudkan fantasi yang sebelumnya hanya terdapat dalam fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Salahsatunya dihadirkan melaluiCLOi. Ini adalah sebuah robot yang didukung kecerdasan buatan dan berfungsi sebagai jasa kurir pengantar dari pintu ke pintu. Selain itu, dalam pameran elektronik kelas dunia ini pula, LG menampilkan artis virtual dinamai Reah yang sedang mempersiapkan video musik terbarunya.

Yang juga patut menjadi perhatian dalam jajaran produk LG pada pameran CES tahun ini adalah LG OMNIPOD. Perangkat ini hadir sebagai konsep solusi LG yang mengaburkan batas antara rumah dan mobil. Menjadi pengembangan lebih lanjut dari konsep Connected Car yang dibawa LG pada CES 2020,LG OMNIPOD hadir seolah menjadi tambahan ruang personal baru saat di tengah perjalanan.

Hal ini karena perangkat solusi tersebut berfungsi selayak rumah kantor, pusat hiburan atau bahkan sebuah lounge yang menawarkan masa depan bekerja dari rumah tak mesti berarti benar-benar berada di rumah.

Mengambil lokasi didalam gerbang utama Central Hall padaLas Vegas Convention Center, LG menawarkan pengalaman lengkap baik bagi pengunjung langsung maupun yang menikmatinya secara daring melalui pengalaman interaktif dengan teknologi AR dan VR.

Hiburan dalam rumah LG akan tersaji dalam LG Virtual Studio yang terbagi dalam tiga zona yaituLG OLED on Metaverse, Ruang Pamer Virtual danLG OLED Art. Ketiga zona ini memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi dan memiliki pengalaman akan berbagai produk LG dengan lebih interaktif.

Pada belahan lain, perangkat elektronik pendukung rumah tangga LG terbaru dapat dinikmati melalui hall pameran virtual yang juga terbagi tiga. Ketiganya yaitu LG Home, LG Home by Objet Collection dan LG ThinQ. LG Homemenjadi area virtual bagi pengunjung untuk mengeksplorasi koleksi perangkat pendukung rumah tangga terkini yang termasuk didalamnya mesin cuci dan pengering dalam satu perangkat, PuriCare AeroTower dan LG tiiun.

Sedangkan pada zonaLG Home by Objet Collection, pengunjung dapat menikmatinya dengan pengalaman menata ruang sendiri mulai dari memilih pelapis dinding, lantai dan elemen desain interior lainnya dan membuatnya harmonis dengan koleksi premium perangkat LG.

Pada bagianLG ThinQ, pengunjung akan mendapatkan “tour” yang menampilkan seluruh fitur dan fungsi dari ekosistem pintar LG yang dapat diakses melalui peningkatan pada aplikasi LG ThinQ.

Untuk menikmati keriaan di sekitar visi besarnya ini, LG mengundang untuk dapat mengunjungi booth pamer LG yang dapat diakses pula secara virtual ataupun mengunjungi kanal YouTube LG untuk mendapatkan gambaran lebih dalam tentang produk LG yang segera melantai di pasaran dalam CES 2022.

