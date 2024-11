Seri Baru TV LG Membawa Pembaruan Tampilan dan Pengalaman Penggunaan

LAS VEGAS, Jan. 3, 2022— LG Electronics (LG) memperkenalkan jajaran TV tercanggih terbarunya yang bakal siap di pasaran untuk periode 2022 . Termasuk TV OLED varian barunya, teknologi reproduksi gambar dan webOS yang ditingkatkan memberikan lebih banyak fitur pintar dan layanan yang ditujukan untuk meninggikan pengalaman menyaksikan dan penggunaan yang lebih baik dibanding sebelumnya.

LG OLED

Dengan prestasinya sebagai pemimpin dalam pasar TV premium sepanjang sembilan tahun dan pula memegang penghargaan CES Innovation Award selama delapan tahun berurutan, TV OLED LG pada tahun 2022 ini akan diperkenalkan dengan membawa panel tercanggihnya dalam seri OLED LG G2 yang membuatnya memiliki kelas tersendiri. Evolusi teknologi OLED dibawa LG pada kedua seri yaitu G2 dan varian tertentu pada varian seri C2 .

Evolusi teknologi ini ditujukan untuk memberikan tingkat kecerahan lebih tinggi yang menghasilkan gambar lebih realistis dengan detail mengagumkan. Bersanding dengan kekuatan panelnya, peningkatan pada prosesor pintarnya yang dinamai α (Alpha) 9 Gen 5 intelligent processor , teknologi Brightness Booster yang disematkan LG pada seri OLED G2 memberi tingkat kecerahan melalui algoritma lebih canggih.

Seri OLED G2 LG pada tahun 2022 ini hadir dengan pilihan bentang layar lebih beragam. Termasuk didalamnya 83 inci dan model OLEDpertama yang berbentang layar 97 inci . Keduanya hadir memperbesar pilihan bentang layar yang telah ada sebelumnya yaitu 55 inci , 65 inci dan 77 inci.

Seri OLED LG G2 tahun 2022 ini akan mempertahankan desain berjuluk Gallery Design yang dikenali dari kemampuannya untuk menempel di dinding dengan nyaris tanpa jarak.

Sementara seri OLED LG C2 dihadirkan sebagai seri dengan paling banyak pilihan bentang layar. Pada tahun 2022 ini, LG memperkenalkan varian baru dengan ukuran layar 42 inci yang ideal bagi kebutuhan gaming baik konsol maupun PC. Varian ini melengkapi pilihan bentang layar yang ada yaitu 48, 55, 65, 77 serta 83 inci.

Lebih Cepat, Makin Pintar

Searah dengan peningkatan pada layar, model TV terbaru LG di tahun ini juga menjanjikan kecepatan dan kecerdasan lebih tinggi. Hal ini tak lepas dari keberadaan prosesor pintar α 9 Gen 5 dengan kemampuan deep learning terbarunya yang berfokus meninggikan performa upscalling gambar dan memberi tampilan gambar pada layar dengan nuansa lebih tiga dimensi. Hal ini berkat kepintaran didalamnya yang mampu menciptakan jarak lebih jauh antara elemen gambar didepan dan gambar yang menjadi latarnya.

Prosesor α 9 Gen 5 j uga memperluas kapabilitas pada fitur AI Sound Pro . Kemampuan ini memberikan penggunanya nuansa audio lebih hidup serta memungkinkan speaker TV yqng terintegrasi untuk menghasilkan audio dalam nuansa virtual 7.1.2 surround sound.

Peningkatan Pengalaman Penggunaan

Bagian peningkatan pengalaman penggunaan pun menjadi titik perhatian LG dalam pengembangan jajaran TV premium terbarunya ini. Melalui peningkatan pada platform pintar miliknya, webOS , versi terbaru memperkenalkan menu profil personal yang membuat penggunanya dapat menikmati pengalaman menyaksikan yang lebih sesuai dengan kebiasaannya.

Melalui profil terpersonalisasi ini, pengguna dapat dengan lebih mudah mengakses layanan streaming favoritnya, mendapatkan rekomendasi konten berdasarkan tayangan yang ditonton sebelumnya dan mendapatkan notifikasi seketika saat ada kabar terbaru terkait dengan tim olahraga favoritnya. Untuk mengakses profil ini dapat melalui browser TV atau fasilitas NFC Magic Tap melalui smartphone. NFC Magic Tap dapat juga digunakan untuk mirroring tampilan tayangan pada layar smartphone ke TV LG.

Menambah keseruannya, pengguna pun dapat melakukan mirroring tayangan dari satu TV pada layar TV lainnya dengan menggunakan fasilitas Room To Room Share . Fasilitas unik ini dapat digunakan baik bagi tayangan konten dari TV kabel maupun siaran via satelit melalui keterhubungan Wi-Fi tanpa perlu tambahan set-top-box .

Yang juga menjadi hal baru pada 2022 ini yaitu fitur Always Ready yang mengubah TV menjadi medianpenampil saat sedang tak digunakan. Dengan pengaturan mudah melalui menu SETTINGS, Always Ready diaktifkan via tombol power pada remote yang akan otomatis mengubah tampilan layar TV menjadi kanvas digital yang menampilkan karya seni, penunjuk waktu maupun memainkan musik.

Pada bagian lain, peningkatan ThinQ AI akan membuat TV LG tahun 2022 ini dapat menjadi smart home hubs yang menjadi pusat keterhubungan seluruh perangkat elektronik pintar milik penggunanya. Lebih dari sekedar perintah suara dan kompatibilitasnya untuk terhubung dengan perangkat yang didukung ThinQ , peningkatan ini juga menawarkan dukungan untuk Matter yang menjadi standar industri terbaru bagi keamanan dan konektivitas lebih baik bagi ekosistem smart home.

Kualitas Gambar Mengagumkan

Telah mendapatkan pengakuan dari konsumen, pakar teknologi dan berbagai nama besar dalam industri perfilman, TV OLED LG tahun 2022 ini ditujukan menunjukkan upaya perusahaan untuk kembali menaikkan standar bagi kualitas gambar. Panel yang digunakan telah mendapat sertifikasi dari Intertek sebagai agensi global untuk pengujian produk yang menunjukkan kemampuan OLED TV LG dalam reproduksi warna dengan capaian 100% color fidelity dan 100% color volume.

TV OLED LG juga memiliki keunikan pada kemampuan reproduksi gambar yang sangat mendekati warna sumber asal konten dan mengekspresikab seluruh warna dengan akurat tanpa pengaruh terang dan gelapnya latar gambar asal. Menambah panjang deret kemampuannya, TV OLED LG juga telah mendapat sertifikasi flicker-free yang menunjukkan kemampuan bebas dari gangguan kedipan layar dari lembaga internasional.

Disisi lain, sertifikasi lembaga TÜV Rheinland bahkan menetapkan TV OLED LG sebagai yang pertama didunia memenuhi ketentuan Eyesafe yang merupakan agensi standar kesehatan berbasis di Amerika Serikat.

Tiada Banding Untuk Gaming

Selain prestasinya dalam keseluruhan inovasi dan layar, TV OLED LG juga memegang gelar sebagai yang pertama dalam kemampuan gaming dalam tiap inovasinya. Mulai dari OLED TV pertama yang mendukung NVIDIA G-SYNC ® Compatible dan sebagai OLED TV 8K pertama yang mendemonstrasikan gaming 8K dengan kartu grafis NVIDIA ® GeForce RTX™ 30 Series .

Dengan kecepatan respon 1 milidetik dan input lag rendah serta kepemilikan port HDMI hingga empat unit yang mendukung berbagai fitur HDMI 2.1 , bukanlah hal mengherankan bila OLED TV LG menjadi pilihan ideal bagi penggemar game konsol maupun PC.

Ditambah lagi dukungan dari NVIDIA GeForce NOW dan Google Stadia cloud gaming platforms , pemain dapat langsung memainkan permainan yang diinginkannya dengan perangkat kendali yang kompatibel.

Pada seri OLED TV di tahun ini, pengguna akan semakin dimudahkan untuk menjelajah berbagai fitur spesifik pendukung gaming dan melakukan pengaturan layar secara langsung dari menu Game Optimizer.

Menu Game Optimizer juga menyediakan akses cepat pada mode Dark Room . Menjadi mode baru, memilihnya akan membuat TV menyesuaikan tingkat kecerahan layar untuk pengalaman gaming lebih baik saat lampu dalam ruang dimatikan.

Kenyamanan lebih diberikan via kemudahan pengaturan G- SYNC ® Compatible, FreeSync™ Premium dan variable refresh rate (VRR) yang dapat diakses lewat Game Optimizer . Sebagai tambahan kenyamanan, LG menambahkan mode sport melengkapi pilihan sebelumnya yaitu first-person shooter, role-playing dan real-time strategy.

LG QNED Mini LED

Melanjutkan kepemimpinannya dalam pasar TV LCD , LG juga memperkenalkan perluasan pada lini QNED TV di tahun 2022 . Dengan mengedepankan teknologi Quantum Dot NanoCell , varian baru di tahun ini menawarkan reproduksi warna dengan 100 persen color volume.

Hal ini membuatnya dapat memberikan warna kaya dan akurasi tinggi baik dalam latar gambar gelap maupun terang berkat teknologi Precision Dimming. Seluruh model mulai dari seri QNED90 telah tersertifikasi memiliki konsistensi warna 100% yang membuat pemiliknya dapat menikmati kualitas gambar yanybsama setiap waktu dari sudut menonton yang lebar.

Pengalaman Interaktif

Pada tahun 2022 ini, LG juga membawa berbagai pembaruan untuk memberikan pengalaman interaktif. Diantara fitur dan layanan menarik ini yaitu:

LIVENow – aplikasi pemenang penghargaan ini menawarkan akses ke pertunjukan konser musik secara daring, pertandingan olahraga hingga berbagai pertunjukan langsung lainnya dengan membawa peluang lebih besar bagi penggunanya untuk merasa berpartisipasi langsung.

Melalui LIVENow , TV LG menjadi gerbang bagi pengalaman virtual baru yang menawarkan kesenangan menikmati konser dengan teman dan keluarga serta seluruh penggemar lainnya di dunia.

1M HomeDance – Bagi yang ingin berjoget layaknya K-Pop idols , TV LG dapat mengakomodasi melalui 1M HomeDance app . Tercipta via kolaborasi dengan 1MILLION Dance Studio , salahsatu tim koreografi of K-Pop kondang, aplikasi ini menawarkan tutorial yang membantu penggunanya untuk berjoget ala K- Pop idols.

Semakin menarik karena pengguna dapat sembari sesi latihannya melalui Camera Mode. Ataupun menyaksikannya kembali untuk menyempurnakan gerakannya.

LG Fitness – Menjadi platform kesehataj pertama LG, LG Fitness mendukung pengguna untuk mendapat gaya hidup sehat di rumah. Selain memberikan jenis latihan yang cocok, aplikasi ini juga memberi informasi catatan latihan yang telah dijalankan dan kemajuannya melalui dashboard khusus.

Independa – Ini merupakan solusi unik LG bagi pengguna untuk tetap dapat memberi perhatian pada anggota keluarga lainnya. Berbentuk layanan perawatan dan kesehatan jarak jauh, penggunaannya dapat dimanfaatkan untuk melakukan percakapan video dengan penyedia layanan kesehatan ataupun mendapat bantuan layanan dari fasilitas kesehatan yang tepat.

Melengkapinya, layanan ini dapat tersambung untuk memberikan notifikasi dan pengingat yang terintegrasi dengan webOS. Notifikasi pop-up juga akan muncul saat seseorang menghubungi dan pengguna dapat melakukan pengaturan untuk pengingat.

# # #

1 Units shipped in the 9-year period, 2013-2021 (Source: Omdia)





2 α (Alpha) 9 Gen 5 AI Processor available in the following models: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.



3 Brightness BoosterTM available in LG OLED G2 series only.





4 Content sharing (e.g. photos, music, videos) supported in compatible Android and iOS devices. Screen mirroring supported in compatible Android devices, with support in iOS devices to be added later in 2022.





5 Room To Room Share available via firmware upgrade in first half of 2022. Supports content from set-top boxes and terrestrial broadcasts only.





6 Always Ready available in OLED Z1, OLED G2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95, QNED Mini LED QNED90. Feature can be disabled from the TV settings menu.





7 Matter support available in second half of 2022.





8 LG OLED panel certified by Intertek for 100 percent color fidelity measured to CIE DE2000 with 125 color patterns. Certified by Intertek, LG’s OLED TVs can express 100 percent of the DCI-P3 spectrum across a 3D color space that covers the TVs’ full luminance range, according to IDMS 1.03C (cl. 5.31).





9 Certified by Intertek, LG QNED TVs deliver a high color consistency recorded as 100 percent by CIE DE2000 across 18 color patterns with a viewing angle of ±30°.





10 Independa app available on 2021-2022 TV models in Canada and US.