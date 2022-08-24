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あなたの言葉がLGのノートPCの公式ステッカーになる！ 「#元気をもらえる魔法の言葉」ツイートキャンペーンを実施 2022年8月31日（水）まで
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、『「#元気をもらえる魔法の言葉」ツイートキャンペーン』を、本日2022年8月24日（水）から8月31日（水）まで実施します。
当社はこれまでも、「毎日を、前向きに。」というメッセージとともに、モバイルノートパソコンの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」（https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp）を運営するなど、“前進しつづける人”を応援する製品やサービスを提供しており、今回のキャンペーンもその一環として実施します。
応募方法は、期間中にTwitterアカウントでLGエレクトロニクス・ジャパン公式（@LGE_jp）をフォローの上、「#元気をもらえる魔法の言葉」と「#LGgram」のハッシュタグをつけて、あなたを前向きにする言葉を記載し、該当の投稿をリツイートするだけ。言葉が選ばれた2名様には、2万円分のJCBギフト券を進呈し、さらにその言葉をPC用のステッカーデザインにして、公式グッズに認定します。
また、キャンペーン参加者の中から抽選で10名様に5,000円分のJCBギフト券をプレゼントします。
詳細は、キャンペーンサイトや、Twitter公式アカウント（@LGE_jp）の投稿で発信していきますので、是非ご応募ください。
－ キャンペーン概要 －
|■応募期間：
|2022年8月24日（水）～8月31日（水）23:59まで
|■応募方法：
|①LGエレクトロニクス・ジャパン公式Twitterアカウント（@LGE_jp）をフォロー
②「#元気をもらえる魔法の言葉」と「#LGgram」のハッシュタグをつけて、自分が元気をもらえる言葉を記載し、該当の投稿をリツイート
|■賞品：
|言葉が選ばれた2名様には、2万円分のJCBギフト券を進呈し、言葉をPCステッカーにデザインのうえ、公式グッズに認定します。
また参加者の中から抽選で10名様に5,000円のJCBギフト券をプレゼントします。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20220824-lg-sticker-contest-campaign.html isCopied
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