有機ELテレビ・液晶テレビ　一部モデルの出荷価格改定のお知らせ

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、2022年9月1日（木）より、有機ELテレビと液晶テレビの一部モデルにおいて、下記の通り出荷価格を改定します。

昨今、原材料費や物流コストが上昇し続けている中、生産性の向上や物流の合理化等に努めてきましたが、今後、製品価格を維持することは難しいと判断し、出荷価格を改定することを決定しました。

当社は引き続き、より良い製品をお客様にご提供できますよう一層の努力をして参りますので、何卒、ご理解を賜ると共に、今後とも当社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

■ 価格改定実施日： 2022年9月1日（木）から

■ 改定率： 現行出荷価格の約3～10％値上げ

■ 対象製品： 有機ELテレビ、液晶テレビの一部モデル

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。