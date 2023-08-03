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docomo STYLE series
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約110×約50×約15.1mm（最厚部 18.7mm）
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質量
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約130g
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タッチボード
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約1.6インチ SQVGA 65,536色 TFT液晶（320×140ドット）
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メインディスプレイ
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約3.0インチ ワイドVGA 262,144色 TFT液晶（480×800ドット）
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サブディスプレイ
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約1.0インチ LED Matrix（17×5ドット）
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連続待受時間
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約400時間 / GSM 約220時間
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連続通話時間
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約210分 / GSM 約180分 / テレビ電話 約90分
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充電時間（ACアダプタ 01/02)
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約220分
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充電時間（DCアダプタ 01/02)
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約220分
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カメラ有効画素数（外側）
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約510万画素CMOS
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カメラ有効画素数（内側）
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約30万画素 CMOS
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ワンセグ連続視聴時間
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約150分（ECOモード : 約170分）
カメラ関連機能
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接写
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○
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フォトライト
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○
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静止画/最大撮影サイズ（外側）
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5M（1920×2560）
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静止画/最大撮影サイズ（内側）
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VGA（640×480）
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静止画/画質
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3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
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静止画/ファイル形式
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JPEG
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静止画/保存件数
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最大1,900枚※1
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静止画/デジタルズーム
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最大約2.0倍（10段階）
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静止画/手ブレ補正
-
○
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静止画/パノラマ撮影
-
○
-
静止画/顔検出機能
-
○
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静止画/オートフォーカス
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○
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静止画/バーコードリーダー
-
○
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動画/最大記録サイズ（外側）
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QVGA（320×240）
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動画/最大記録サイズ（内側）
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QVGA（320×240）
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動画/画質
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3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
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動画/ファイル形式
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MP4
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動画/録画時間
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最大約315分※1
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動画/デジタルズーム
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最大約1.3倍（10段階）
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動画/手ブレ補正
-
－
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動画/フレームレート
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最大15fps
メール関連機能
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受信メール保存件数
-
最大1,000件（10.0MB）
-
送信メール保存件数
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最大500件（5.0MB）
-
デコメ絵文字®
-
1,500種類
-
デコメアニメ®
-
○
¡モード関連機能
-
ブックマーク保存件数
-
最大100件
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画面メモ保存件数
-
最大50件
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iアプリ保存件数
-
最大100件
その他機能
-
電話帳
-
最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）
-
着うた®
-
○
-
着うたフル®
-
○
-
FOMAプラスエリア
-
○
-
きせかえツール®
-
○
-
着もじ®
-
○
-
iチャネル®
-
○
-
おサイフケータイ※2
-
○
-
microSD™※3（2GBまで）
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○
-
microSDHC™※3（8GBまで）
-
○
-
赤外線通信
-
○
-
マルチアクセス
-
○
-
マルチタスク
-
○
-
ドキュメントビューアー※4
-
○Word、Excel®、PowerPoint®
-
電子辞書
-
○（国語辞典/英和辞典/和英辞典）
サービス/機能対応表
-
iコンシェル/オートGPS
-
－/－
-
ケータイデータお預かりサービス※5
-
○
-
iアプリオンライン
-
－
-
iアプリタッチ
-
－
-
iウィジェット
-
－
-
ワンセグ
-
○
-
DCMX iD※2（おサイフケータイ）
-
○
-
GPS
-
○
-
マイエリア
-
－
-
HIGH-SPEED※6 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）
-
○/○
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WORLD WING（3G+GSM）
-
○
-
使いかたガイド
-
○
-
デコメ絵文字®
-
1,500種類
-
Music&Videoチャネル
-
○
-
ビデオクリップ
-
○
メモリーカード対応状況※
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microSD/microSDHC
-
2010年4月14日現在
-
LG Electronics株式会社
-
1GB、2GB、4GB
-
サンディスク株式会社
-
1GB、2GB、4GB、6GB、8GB
-
Panasonic株式会社
-
1GB、2GB、4GB、8GB
-
株式会社東芝
-
1GB、2GB、4GB、8GB
-
アイ・オー・データ機器
-
1GB、2GB、4GB
-
ELECOM
-
1GB、2GB、4GB
-
EZ-Memory
-
1GB、2GB
-
Princeton
-
1GB、2GB、4GB
通信事業者
-
docomo
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Yes
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月～日(年末年始は除く)
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月～日(年末年始は除く)
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