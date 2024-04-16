ARUM200LTE6

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MULTI V i, наружный блок, 20HP, R410А
MULTI V i, наружный блок, 20HP, R410А
Основные характеристики
- Инновация_мощная производительность и высокая эффективность, компактный дизайн, большой потенциал, гибкая комбинация с наружными блоками
- Интеллектуальность_AI Smart Care, управление расходом энергии с помощью ИИ, адаптация уровня шума, автонастройка и система удаленного обновления
- Интерактивность с другими решениями
Мощная производительность
MULTI V i обеспечивает стабильную среду даже в самых экстремальных условиях, при этом экономя энергию. Более эффективные охлаждение до 52°C и обогрев при -30°C. Отличная производительность при 45°C и -10°C.
Управление расходом энергии с помощью ИИ
Если настроить целевую мощность конкретной системы с MULTI V i, ИИ предсказывает энергопотребление и автоматически контролирует температуру для достижения целевого значения. Благодаря управлению расходом энергии с помощью ИИ можно снизить операционные расходы системы HVAC.
Все характеристики
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
№ 1
50 Hz 380-415 V 3N~
-
№ 2
60 Hz 380 V 3N~
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
-
Расчетная (kW)
56
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
-
Расчетная (kW)
56
-
Максимум (kW)
63
-
Максимум (Btu)/h)
215000
МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ)
-
Расчетная (kW)
17.54
МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (НАГРЕВАНИЕ)
-
Расчетная (kW)
12.64
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
-
EER (расчетная) (W/W)
3.19
-
COP (расчетная) (W/W)
4.43
-
SEER (Wh/Wh)
8.42
-
SCOP (Wh/Wh)
5.13
-
Pdesign (@-10℃, нагревание) (kW)
31.0
НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
-
Тип
Propeller fan
-
Расход воздуха (высокий) (m³/min x No.)
320 x 1
-
Направление выхода (сторона / Top)
Top
ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
-
Привод
Direct
-
Производительная мощность (W x No.)
900 x 2
КОМПРЕССОР
-
Тип
Hermetically Sealed Scroll
-
Рабочий объем цилиндра (cm³/rev)
62.1 x 2
-
Мощность двигателя (W x No.)
5,300 x 2
-
Пусковой режим
Inverter
-
Тип масла
FW68L(PVE)
ТЕПЛООБМЕННИК
-
Тип
Fin & Tube
РАЗМЕРЫ
-
Нетто (W x H x D) (mm)
1240 x 1745 x 760
-
Доставка (W x H x D) (mm)
1282 x 1919 x 802
ВЕС
-
Нетто (kg)
300
-
Доставка (kg)
310
КОРПУС
-
Цвет
Morning Gray / Dawn Gray
-
RAL (классический)
RAL 7038 / RAL 7037
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
-
Тип
R410A
-
Предварительно заряженный объем (kg)
16.0
-
ПГП (потенциал глобального потепления)
2,087.5
-
экв. t-CO₂
33.400
-
Тип контроля
EEV
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА
-
Жидкость (mm(inch))
Φ15.88 (5/8)
-
Газ (mm(inch))
Φ28.58 (1-1/8)
-
Газ низкого давления (рекуперация тепла) (mm(inch))
Φ28.58 (1-1/8)
-
Газ высокого давления (рекуперация тепла) (mm(inch))
Φ22.2 (7/8)
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение / Heating (dB(A))
62 / 63.5
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)
-
Охлаждение / Heating (dB(A))
86 / 89
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
-
Кабель связи (VCTF-SB) (mm² × cores)
0.75 ~ 1.5 x 2C
НОМЕР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ МОДУЛЕЙ
-
Макс. (Условный) (EA)
32(50)
-
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