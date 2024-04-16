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MULTI V S, наружный блок, 4HP, R32

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MULTI V S, наружный блок, 4HP, R32

ZRUN040GSS0

MULTI V S, наружный блок, 4HP, R32

()
  • Наружный блок MULTI V S ZRUN040GSS0 от LG, 4HP. Он отличается длинной прямоугольной формой и оснащен большим встроенными поддоном.
Наружный блок MULTI V S ZRUN040GSS0 от LG, 4HP. Он отличается длинной прямоугольной формой и оснащен большим встроенными поддоном.

Основные характеристики

  • Снижение потенциала глобального потепления (GWP)
  • Компактный размер и небольшой вес
  • Устойчивая к коррозии черная пластина
  • Высокая эффективность
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Интеллектуальное управление нагрузкой

Чтобы сократить потребление энергии при эксплуатации, осуществляется автоматический контроль температуры хладагента в зависимости от температуры на улице. 

Оптимальный теплообменник

Эффективность повышается за счет наличия отдельных каналов теплообменника для охлаждения и нагрева благодаря использованию контура теплообменника, который выбирает наиболее оптимальный канал.

Надежные компоненты хладагента

Повышенная надежность Multi V S благодаря аккумулятору большого объема. Надежность оптимизируется за счет спиральной структуры и увеличения объема в 2 раза, в результате чего снижается спад давления.

Компактный размер и небольшой вес

Размер техники был уменьшен, что повышает ценность покупки, а также снижает стоимость установки и эксплуатации. 

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Все характеристики

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • № 1

    50 Hz 220-240 V~

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Расчетная (kW)

    12.1

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

  • Расчетная (kW)

    12.1

  • Максимум (kW)

    14.2

  • Максимум (Btu)/h)

    48400

МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

  • Расчетная (kW)

    4.26

МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (НАГРЕВАНИЕ)

  • Расчетная (kW)

    3.03

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • EER (расчетная) (W/W)

    2.84

  • COP (расчетная) (W/W)

    4.00

  • SEER (Wh/Wh)

    6.69

  • SCOP (Wh/Wh)

    3.87

  • Pdesign (@-10℃, нагревание) (kW)

    8.4

НАРУЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Propeller Fan

  • Расход воздуха (высокий) (m³/min x No.)

    60

  • Направление выхода (сторона / Top)

    Side

ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

  • Привод

    DC INVERTER

  • Производительная мощность (W x No.)

    124 x 1

КОМПРЕССОР

  • Тип

    LG Inverter Scroll

  • Рабочий объем цилиндра (cm³/rev)

    31.6

  • Мощность двигателя (W x No.)

    3198 x 1

  • Пусковой режим

    Inverter

  • Тип масла

    FW68D(PVE)

ТЕПЛООБМЕННИК

  • Тип

    Fin & Tube

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    950 x 834 x 330

  • Доставка (W x H x D) (mm)

    1147 x 919 x 461

ВЕС

  • Нетто (kg)

    64.7

  • Доставка (kg)

    73.7

КОРПУС

  • Цвет

    WARM GRAY

  • RAL (классический)

    RAL 7044

ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

  • Тип

    R32

  • Предварительно заряженный объем (kg)

    1.5

  • ПГП (потенциал глобального потепления)

    675

  • экв. t-CO₂

    1.013

  • Тип контроля

    Electronic Expansion Valve

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА

  • Жидкость (mm(inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • Газ (mm(inch))

    Φ15.88 (5/8)

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение / Heating (dB(A))

    51 / 55

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ)

  • Охлаждение / Heating (dB(A))

    67 / 71

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

  • Кабель связи (VCTF-SB) (mm² × cores)

    2C x 1.0 ~ 1.5

НОМЕР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ МОДУЛЕЙ

  • Макс. (Условный) (EA)

    8

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