¿Qué es un Smart TV? Características y tecnología de Smart TV explicadas

Los Smart TVs son televisores avanzados que se conectan a internet y ofrecen una amplia gama de funciones que van más allá de las de un televisor tradicional. Algunas de las funciones comunes de los Smart TVs de LG incluyen:

1. Servicios de streaming: Los Smart TVs te permiten acceder a servicios de streaming populares como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube directamente en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales como un dispositivo de streaming o un decodificador.

2. Navegación web: Los Smart TVs incluyen navegadores web integrados que te permiten navegar por internet en la pantalla.

3. Aplicaciones: Los Smart TVs de LG cuentan con una tienda de aplicaciones dedicada donde puedes descargar e instalar diversas aplicaciones para tu entretenimiento, noticias, juegos, redes sociales y más.

4. Duplicación de pantalla: Todos nuestros Smart TVs son compatibles con la duplicación de pantalla para dispositivos como smartphones, tablets y portátiles, lo que te permite ver el contenido de estos dispositivos en la pantalla del televisor. Además, gracias a la compatibilidad con Chromecast y AirPlay integrados, puedes disfrutar de una experiencia de duplicación más fluida y mejorada.

5. Control por voz: Nuestros controles remotos para Smart TVs incluyen funciones de control por voz, lo que te permite buscar contenido mediante comandos de voz.

6. Conectividad: Los Smart TVs cuentan con múltiples opciones de conectividad, como Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB y Ethernet, lo que facilita la conexión de diversos dispositivos y periféricos. Con nuestros Smart TV, puedes conectar tu Xbox, PS5 o Nintendo Switch para disfrutar de la mejor experiencia de juego a través de HDMI.

En general, los Smart TVs ofrecen una experiencia de visualización más interactiva y personalizada al combinar las funciones tradicionales de la televisión con las capacidades digitales modernas.