¿Qué es un Smart TV? Características y tecnología de Smart TV explicadas
Por LG MX
En esta guía, descubrirás:
- Qué hace que un televisor sea inteligente y por qué el acceso a internet es tan importante
- Cómo funciona un Smart TV y cómo se comunica con otros dispositivos inteligentes
- Cómo sacarle el máximo partido a tu Smart TV aprendiendo qué apps y funciones son las más beneficiosas
- Consejos para elegir el Smart TV adecuado para tu hogar
Echa un vistazo a los televisores más recientes del mercado y verás que casi todos son inteligentes. Pero ¿qué es exactamente un Smart TV y por qué es tan popular? En esta completa guía de Smart TV, intentaremos responder a todas tus preguntas, desde cómo funciona un Smart TV y cuáles son sus mejores funciones hasta cómo elegir el Smart TV adecuado para ti. Sigue leyendo para saber más.
¿Qué es un Smart TV?
Un smart TV es cualquier televisor que se puede conectar a internet sin necesidad de un decodificador ni un dispositivo de streaming. Esto te da acceso a una amplia gama de aplicaciones y servicios de streaming, como Netflix y Amazon Prime.
Al igual que los smartphones, un smart TV también se puede conectar fácilmente a otros dispositivos inalámbricos, como un altavoz Bluetooth.
¿Cómo funcionan los Smart TVs?
Un smart TV necesita conectarse a internet, ya sea de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet. Los LG Smart TVs incluyen conectividad Wi-Fi integrada que se conecta a tu red Wi-Fi una vez que proporciones tu contraseña.
Nuestros controles remotos te permiten hablar con tu televisor mediante voz a texto, lo que te permite acceder al entretenimiento a tu manera. Un smart TV también puede comunicarse con otros dispositivos inteligentes, como Alexa, el Asistente de Google o tu smartphone, mediante Bluetooth, Wi-Fi o AirPlay. Puedes ver lo que quieras, como quieras.
Todos nuestros televisores inteligentes también se pueden controlar desde tu smartphone a través de nuestra aplicación ThinQ.
¿Necesitas Wi-Fi para un Smart TV?
No necesitas Wi-Fi para que un smart TV funcione, pero sí para acceder a todas sus funciones. Sin conexión a internet, puedes ver contenido a través de dispositivos conectados, como reproductores de Blu-ray, consolas de videojuegos o una antena de televisión.
Sin embargo, para ver series y películas en streaming desde aplicaciones como Netflix o descargar actualizaciones de software, tu smart TV debe estar conectado a Wi-Fi.
¿Qué hace exactamente un Smart TV?
Los Smart TVs son televisores avanzados que se conectan a internet y ofrecen una amplia gama de funciones que van más allá de las de un televisor tradicional. Algunas de las funciones comunes de los Smart TVs de LG incluyen:
1. Servicios de streaming: Los Smart TVs te permiten acceder a servicios de streaming populares como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube directamente en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales como un dispositivo de streaming o un decodificador.
2. Navegación web: Los Smart TVs incluyen navegadores web integrados que te permiten navegar por internet en la pantalla.
3. Aplicaciones: Los Smart TVs de LG cuentan con una tienda de aplicaciones dedicada donde puedes descargar e instalar diversas aplicaciones para tu entretenimiento, noticias, juegos, redes sociales y más.
4. Duplicación de pantalla: Todos nuestros Smart TVs son compatibles con la duplicación de pantalla para dispositivos como smartphones, tablets y portátiles, lo que te permite ver el contenido de estos dispositivos en la pantalla del televisor. Además, gracias a la compatibilidad con Chromecast y AirPlay integrados, puedes disfrutar de una experiencia de duplicación más fluida y mejorada.
5. Control por voz: Nuestros controles remotos para Smart TVs incluyen funciones de control por voz, lo que te permite buscar contenido mediante comandos de voz.
6. Conectividad: Los Smart TVs cuentan con múltiples opciones de conectividad, como Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB y Ethernet, lo que facilita la conexión de diversos dispositivos y periféricos. Con nuestros Smart TV, puedes conectar tu Xbox, PS5 o Nintendo Switch para disfrutar de la mejor experiencia de juego a través de HDMI.
En general, los Smart TVs ofrecen una experiencia de visualización más interactiva y personalizada al combinar las funciones tradicionales de la televisión con las capacidades digitales modernas.
Funciones de Smart TV
Gracias a la conectividad a Internet, todo el entretenimiento que puedas necesitar lo podrás encontrar con unos pocos clics de tu control remoto o incluso mediante comandos de voz.
Acceso al mejor contenido de LG
Los Smart TVs facilitan aún más el acceso a una enorme biblioteca de contenido en línea. De hecho, los televisores LG ofrecen acceso a LG Content Store, donde puedes descargar aún más aplicaciones como Paramount+ y Twitch.
Canales LG gratuitos
Los Smart TVs LG también ofrecen numerosos canales de televisión gratuitos a través de LG Channels, sin necesidad de suscripción. Los espectadores pueden disfrutar de una variedad de películas y series de televisión de diversos géneros. Los Smart TVs LG también se pueden conectar a una barra de sonido para una experiencia visual más inmersiva.
Descubre más sobre cómo crear la configuración de TV ideal con nuestra guía para saber qué barra de sonido LG es la adecuada para ti.
Tu contenido en la pantalla grande
Con la duplicación de pantalla, puedes compartir fácilmente contenido desde otros dispositivos inteligentes, como tu PC, portátil, tableta o teléfono. Esto significa que puedes acceder a toda tu música, vídeos y fotos a través de tu televisor, sin necesidad de cables.
¿Cuál es la diferencia entre un Smart TV y un televisor normal?
La disponibilidad de canales y contenidos específicos puede variar según tu ubicación y el modelo de tu televisor.
La principal diferencia entre un smart TV y uno convencional es la conectividad a internet. Un smart TV puede acceder a varias aplicaciones de internet mediante una conexión wifi, mientras que un televisor convencional no puede conectarse a ella.
Descubre más sobre las ventajas de un smart TV frente a uno convencional con nuestra tabla comparativa:
Característica
LG Smart TV
TV Regular
Conexión Wi-fi
Sí, integrada.
No, requiere dispositivo externo.
Compartir pantalla
Sí, mediante Miracast, AirPlay, y Chromecast.
No, no suele ser compatible.
Tienda de contenido
Sí, LG Content Store con aplicaciones y juegos
No, depende de dispositivos externos
LG Channels
Sí, acceso a LG Channels
No
ThinQ
Sí, funciones inteligentes con IA
No
Control remoto por voz
Sí, con control remoto por voz. Modelos con procesador Alpha 9 o superior también admiten reconocimiento de voz de campo lejano.
No, control remoto estándar.
Navegador de internet
Sí
No
Servicios de streaming
Sí, aplicaciones integradas (Netflix, Amazon Prime, etc.)
No, requiere dispositivos externos.
Actualizaciones de software
Sí, con actualizaciones regulares por internet y un programa de renovación para mejoras continua.
No
Integración con hogar inteligente
Sí, se integra con dispositivos del hogar inteligente
No
Instalación de aplicaciones
Sí, desde LG Content Store
No
Conectividad Bluetooth
Sí
Puede no estar disponible
¿Cuáles son los beneficios de un Smart TV?
La posibilidad de conectarse a internet marca una gran diferencia, ya que los Smart TVs ahora ofrecen diversas funciones que mejoran la experiencia visual y simplifican tu vida. Estos son solo algunos de los beneficios de los Smart TVs.
Fácil acceso a una gran cantidad de contenido
Olvídate de aparatos voluminosos o dispositivos de streaming. Los Smart TVs te dan acceso instantáneo a plataformas de video bajo demanda como Netflix, YouTube y Prime Video. También puedes acceder a servicios de streaming de música y juegos en la nube.
Conéctese fácilmente con otros dispositivos
Ya no tendrás que preocuparte por los cables, ya que tus dispositivos inteligentes se pueden conectar entre sí de forma inalámbrica. Con la compatibilidad integrada con AirPlay y Chromecast, puedes ver fotos, transmitir música, ver vídeos e incluso jugar directamente desde tu teléfono, portátil, PC o tableta a tu televisor.
La búsqueda simplificada
¿Buscas una nueva serie o película para ver? Con un LG smart TV, puedes tocar el botón de voz en tu control remoto o usar el reconocimiento de voz de largo alcance para pedir recomendaciones. Gracias a la inteligencia artificial (LG ThinQ AI), el televisor entiende el tipo de contenido que ves y te ofrece una lista personalizada para elegir.
Controle su hogar inteligente
Accediendo al Panel de Control de tu televisor inteligente LG, puedes controlar dispositivos compatibles desde la comodidad de tu sofá. Esto significa que puedes encender una luz o revisar tu lavadora sin salir de la habitación.
Actualizaciones deportivas en tiempo real
Configura una Alerta Deportiva en un Smart TV LG y recibe actualizaciones en vivo de tus equipos y deportes favoritos, incluso mientras ves otros contenidos. Así sabrás cada vez que se marque un gol, incluso si no estás viendo el partido.
Mejor calidad de imagen
Numerosos Smart TVs LG seleccionados ahora incorporan el procesador alpha 9, incluido el LG OLED evo. Esta ingeniosa tecnología ayuda a eliminar el ruido y a optimizar el contraste y la saturación, lo que ofrece una imagen nítida y de alta calidad.
¿Cómo elegir el mejor Smart TV para tu hogar?
Si ha decidido invertir en un smart TV, hay muchos factores a tener en cuenta, desde seleccionar el tamaño de televisor adecuado para su habitación hasta decidir para qué lo utilizará principalmente.
Tamaño de la pantalla
Un televisor más grande no siempre es mejor, ya que depende del tamaño de la habitación. Existe una distancia óptima para ver pantallas de cualquier tamaño.
Al elegir el mejor televisor inteligente, el tamaño de la pantalla debe coincidir con el tamaño de la habitación y la distancia de visualización. Las pantallas más grandes (de 65" o más) son ideales para salas de estar espaciosas, mientras que los televisores más pequeños funcionan bien en dormitorios o espacios reducidos, especialmente porque la resolución 4K mantiene la claridad incluso de cerca.
Consulta nuestra guía de tamaños de televisores para obtener más consejos.
Calidad de imagen
Si buscas la mejor imagen posible, la tecnología más avanzada tiene un precio más elevado. Sin embargo, existe una amplia gama de smart TVs y puedes obtener más información sobre qué Smart TV LG comprar aquí.
Mirar vs jugar
Si usas tu Smart TV principalmente para ver series y películas, priorizar la resolución y la tecnología que mejora la calidad de la imagen debería ser fundamental. Pero si pasas horas jugando a tus videojuegos favoritos, es fundamental contar con un televisor con una alta frecuencia de actualización, como este LG QNED TV.
Preguntas frecuentes sobre Smart TVs
Esperamos que ahora comprendas mejor lo que ofrece un televisor inteligente, pero ¿cómo saber cuál es el adecuado para ti? Esta sección te ayudará a tomar una decisión informada.
¿Cómo puedo saber si un televisor es un Smart TV?
Para comprobar si tu televisor es inteligente, prueba a pulsar el botón Inicio o Menú en el control remoto. Si ves opciones de servicios de streaming populares o logotipos conocidos, como YouTube, tienes un smart TV. También puedes consultar el manual de usuario para obtener más información sobre las funciones del televisor.
¿Los smart TVs funcionan sin conexión a Internet?
La respuesta es sencilla: sí. Aunque no tengas internet, podrás ver canales de televisión a través de tu antena o decodificador de cable. Sin embargo, no podrás sacarle el máximo partido a tu televisor, ya que no podrás acceder a las funciones de un Smart TV, como servicios de streaming y aplicaciones.
Tampoco podrás reproducir música en streaming, conectarte con otros dispositivos inteligentes ni jugar en streaming a través de la tarjeta Nvidia GeForce Now, compatible con numerosos Smart TVs LG.
¿Es posible conectar smart TVs a otros dispositivos?
Esta es una de las principales ventajas de un televisor inteligente, ya que permite conectar fácilmente dispositivos como portátiles, PC, smartphones, tablets y dispositivos IoT domésticos. Los altavoces y barras de sonido Bluetooth también se pueden conectar fácilmente sin necesidad de cables.² Además, con LG ThinQ, los dispositivos IoT domésticos se pueden supervisar fácilmente desde el Panel de Control.
¿Puedo duplicar la pantalla en un smart TV?
¡Sí, puedes! Descubre cómo hacerlo con nuestra guía para compartir y duplicar pantalla.
¿Todos los televisores LG son smart TVs?
Aunque algunos modelos antiguos no sean inteligentes, la gama actual de LG Smart TV que ofrece LG Reino Unido son todos Smart TVs. Por lo tanto, todos pueden ejecutar aplicaciones y conectarse a internet.
¿Cuál es el mejor smart TV LG 4K?
Si buscas el mejor smart TV 4K de LG, aquí tienes algunas opciones destacadas:
• LG G5 OLED (2025): Con aprendizaje profundo de IA mejorado y algoritmos avanzados de amplificación de luz, el procesador Alpha11 AI 4K Gen2 analiza la pantalla en tiempo real, optimizando los colores y el brillo para una visualización más vibrante. También realiza 4K AI Super Upscaling, ofreciendo imágenes más nítidas en plataformas de streaming como Netflix y Apple TV+.
• LG C5 OLED (2025): Equipado con el procesador Alpha 9 AI 4K Gen8, este televisor refina cada escena con AI Super Upscaling, reduciendo el ruido y mejorando la resolución para una imagen más fluida y realista.
• LG QNED92 (2025): Un televisor Mini LED premium con Dynamic QNED Color Pro, imágenes nítidas y realistas. El nuevo procesador Alpha AI optimiza webOS 25, ofreciendo una experiencia de visualización mejorada en un diseño elegante y delgado con Precision Dimming. • LG QNED85 (2025): Televisor LED premium con Dynamic QNED Color para una calidad de imagen excepcional. Con el nuevo procesador Alpha AI, webOS 25 ofrece una experiencia de Smart TV intuitiva, mientras que la atenuación local avanzada mejora el contraste con un diseño elegante.
*AI Picture Pro no es compatible con contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*La calidad de imagen del contenido escalado varía según la resolución de la fuente.
*Precision Dimming Pro se aplica a los modelos QNED92 de 85/75/65 pulgadas, y Precision Dimming se aplica a los modelos QNED92 de 55 pulgadas.
*La tecnología Precision Dimming se aplica a los modelos QNED85 de 100 pulgadas y la atenuación local avanzada se aplica a los modelos QNED85 de 86/75/65/55/50 pulgadas.
¿Cuáles son las mejores funciones de un smart TV?
En resumen, un televisor inteligente ofrece las siguientes ventajas:
• Conectividad a internet sencilla
• Amplia biblioteca de contenido en línea
• Conexión inalámbrica a otros dispositivos inteligentes
• Compartir contenido desde tu teléfono a la pantalla grande
• Mejor calidad de imagen
• Recomendaciones personalizadas
• Actualizaciones deportivas en tiempo real
¡Y mucho más!
Si buscas un televisor que se pueda conectar fácilmente a otros dispositivos de forma inalámbrica, que ofrezca una calidad de imagen excepcional y te dé acceso a una enorme biblioteca de contenido con solo pulsar un botón, un televisor inteligente es la opción ideal.
Descubre más sobre cómo usar un televisor inteligente en nuestra guía de consejos y trucos para Smart TV.
1 La disponibilidad del contenido y las aplicaciones puede variar según el país o la región. Se requiere una suscripción independiente para algunas aplicaciones.
2 La compatibilidad de las barras de sonido LG varía según el modo. Se debe conectar un cable de alimentación para activar la barra de sonido.