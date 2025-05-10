Una pantalla ultraancha de 21:9 ofrece el equilibrio perfecto entre una escala inmersiva y un espacio cómodo en el escritorio. En los títulos MOBA, RPG o AAA, este formato más amplio permite ver más terreno y la IU de un vistazo, y las pantallas curvas mantienen los bordes convenientemente a la vista. UltraGear ofrece una amplia gama de monitores 21:9 en varios tamaños, para que puedas encontrar el que se adapte mejor a tu configuración.

¿Prefieres un look tradicional? Descubre la amplia gama de monitores 16:9 de UltraGear, diseñados para ofrecer precisión y velocidad. Elige la relación de aspecto que se adapte mejor a tu forma de jugar.