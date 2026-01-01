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97" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

97" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

OLED97GS40T.ESPR
Vista frontal de 97" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros OLED97GS40T.ESPR
Front view
Front view of LG Soundbar S60TR, subwoofer, and Rear Speakers
Vista frontal de 97" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros OLED97GS40T.ESPR
Front view
Front view of LG Soundbar S60TR, subwoofer, and Rear Speakers

Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.a
  • Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
  • Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
  • Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Front View

OLED97G5PSA

97" LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40TR

LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 11 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 11 AI Gen2. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 11 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 11 AI Gen2. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

El AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

LG AI Magic Remote con el botón de IA resaltado. Hay una representación gráfica de UI con íconos sobre cómo el botón de IA permite a los usuarios acceder a diferentes funcionalidades con IA. Los servicios incluyen AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard. Luego se muestra la funcionalidad cuando el cursor aparece sobre una interfaz, mostrando cómo se puede usar la cámara remota como ratón aéreo para simplemente apuntar y hacer clic.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su lengua materna.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

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Todas las especificaciones

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Especificaciones clave

General - Número de Canales

4.1

General - Potencia de salida

400 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

4.1

Potencia de salida

400 W

Número de altavoces

5 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Control de modo de la barra de sonido

Modo de sonido TV Compartir

WOW Interfaz

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

10,0 kg

Altavoces Traseros (2EA)

2,1 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Mando a distancia

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

Consumo de energía (Altavoz posterior)

20 W

Consumo en apagado (Altavoz posterior)

0.5 W ↓

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