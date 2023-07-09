We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Marina Living 建案位於巴塞隆納都會區，擁有超過430戶住宅，LG領先的多聯式變頻空調系統、Hydro Kit熱泵技術空調及熱水系統，對舒適的永續住宅盡一份心力。
這項卓越的建案坐落於風景如畫的巴塞隆納海岸線旁，包含2房、3房與4房的多種格局公寓。LG為該專案精心選用 Hydro Kit熱水解決方案，確保在不犧牲舒適度的前提下，實現最低能耗。
多合一供暖、冷房和提供熱水的解決方案
採用Hydro Kit熱泵解決方案作為的供暖、冷房和熱水(DHW)系統，事實證明是最適合Marina Living公寓這類位於溫暖海岸地區住宅的最佳選擇。Hydro Kit是專為LG VRF系統所設計的產品，能高效提供室內暖氣與熱水供應。此解決方案由連接至Hydro Kit的變頻多聯式室外機設備、Multi V S和室內空調設備組成，透過高靜壓與中靜壓風管全年維持最佳室內溫度，並符合最高永續標準。與傳統供暖系統相比，該方案採用熱泵技術，提供更卓越的冷暖效能。
建築物內安裝了 Multi V S
節省成本的靈活解決方案
Multi V S VRF 系統安裝與啟動簡易。其設計非常適合高樓層安裝，總管線長度可達80公尺，且支援高達30公尺的室內外機高差。此外，與其他需要使用多條管線的系統不同，該系統從每層樓往下僅需配備兩條冷媒管線，讓安裝更簡便。而家用熱水儲水箱配備內部線圈，可迅速且高效地加熱水源，其獨立運轉的設計也更方便更換，不會影響整體系統運作。
安裝於室內的 Hydro Kit
提升 Marina Living：量身打造的安裝方法和能源效率
藉由Multi V S和Hydro Kit的多功能組合，LG可針對Marina Living公寓各階段的特定需求，量身打造安裝方案。透過與Fitarq工程公司及建築公司VOPI 4和Certis的合作，公寓開發案得以精心設計，充分考量預算限制、使用模式及未來住戶的需求。
在涵蓋 89 套待售房屋的第一期，該方案除了提供熱水外，還提供地板下供暖系統。第2期與第3期分別包含115戶及101戶出租住宅，其中Hydro Kit僅用於熱水供應。第四期共興建70戶待售住宅，其中57戶採用熱泵熱水器 Therma V Split，專門用於供應熱水，其餘單元則仍然採用Hydro Kit作為熱水系統。
各期實施的解決方案
對於Marina Living公寓的業主和租戶而言，採用搭配Hydro Kit的VRF系統可大幅節省能源費用，其能源效率比傳統燃氣鍋爐高出多達四倍。此外，該系統也因其簡易的使用介面、直觀的控制以及具備Wi-Fi連線功能而廣受好評，使用者可透過LG ThinQ應用程式進行遠端控制。
Marina Living公寓成功引入永續且高效空調與供暖系統，透過提供舒適且環保的居住空間，顯著提升住戶的生活品質，從而成為這類專案的最佳例證。此住宅開發專案運用Hydro Kit熱水解決方案，充分展現了實現最佳能源效率、永續性與舒適生活的可行性。
了解更多 LG HVAC
聯絡我們
如需更多資訊，請與我們聯絡，我們將盡快與您取得聯繫。