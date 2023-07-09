藉由Multi V S和Hydro Kit的多功能組合，LG可針對Marina Living公寓各階段的特定需求，量身打造安裝方案。透過與Fitarq工程公司及建築公司VOPI 4和Certis的合作，公寓開發案得以精心設計，充分考量預算限制、使用模式及未來住戶的需求。

在涵蓋 89 套待售房屋的第一期，該方案除了提供熱水外，還提供地板下供暖系統。第2期與第3期分別包含115戶及101戶出租住宅，其中Hydro Kit僅用於熱水供應。第四期共興建70戶待售住宅，其中57戶採用熱泵熱水器 Therma V Split，專門用於供應熱水，其餘單元則仍然採用Hydro Kit作為熱水系統。