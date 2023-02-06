暹羅驚奇樂園，又名暹羅公園城或萱沙炎公園，是位於泰國曼谷的一座水上樂園。此樂園創立於 1980 年，設有許多遊樂設施，譬如人造海浪池、包含 5 次大翻轉的雲霄飛車以及 7 層樓高的滑水道。暹羅驚奇樂園酒店也設有展覽廳，可供公眾租用和舉辦音樂會、展覽等活動。展覽廳大樓有 2 個主要區域：接待區和展覽廳。園方需要為這些空間配備一套暖通空調系統，該系統不僅需要為寬闊的挑高空間供應冷氣，還必須擁有時尚美觀的設計。LG 的 MULTI V 5 Pro 系統憑藉強大的空調箱設備、設計精緻的室內機和全方位的控制系統，在暹羅驚奇樂園的相關招標中勝出。