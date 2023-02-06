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暹羅驚奇樂園，又名暹羅公園城或萱沙炎公園，是位於泰國曼谷的一座水上樂園。此樂園創立於 1980 年，設有許多遊樂設施，譬如人造海浪池、包含 5 次大翻轉的雲霄飛車以及 7 層樓高的滑水道。暹羅驚奇樂園酒店也設有展覽廳，可供公眾租用和舉辦音樂會、展覽等活動。展覽廳大樓有 2 個主要區域：接待區和展覽廳。園方需要為這些空間配備一套暖通空調系統，該系統不僅需要為寬闊的挑高空間供應冷氣，還必須擁有時尚美觀的設計。LG 的 MULTI V 5 Pro 系統憑藉強大的空調箱設備、設計精緻的室內機和全方位的控制系統，在暹羅驚奇樂園的相關招標中勝出。
展覽廳概覽
融合強大功能與時尚設計
接待區
暹羅驚奇樂園對LG商用空調提出了一項獨特挑戰，不僅要為大型開放空間提供冷氣，同時還要具備時尚的外觀設計。整個展覽廳既有帶開放式天花板的區域，也有帶懸吊天花板的區域。LG 為帶開放式天花板的接待區採用了圓形嵌入式室內機，為空間打造高雅風格。LG 圓形嵌入式室內機還提供 360 度全方位氣流，即使在大型空間內也能確保加倍舒適。
接待區概覽
對於設有懸吊天花板的區域，LG 設計了隱藏式的吊隱空調系統，讓房間感覺更加開放，並增添優雅氣息。MULTI V 5 Pro 除了提供美觀設計與舒適性外，還能節省能源。
展覽廳
展覽廳概覽
展覽廳非常寬闊，可容納大量賓客，並採用挑高 10 公尺的天花板。這個空間用途多樣，從舉辦音樂會到藝術展覽等各式活動皆可。因此，該空間也要求即使在人潮擁擠時，氣流仍需要到達每個角落。
搭配 AC Smart 5 控制器的 AHU 系統
LG 提出以循環空調箱系統(AHU)搭配 AC Smart 5 控制器的方案，確保整個空間的賓客都感到舒適。功能強大的空調箱系統在任何季節都能提供適宜的溫度，同時具備節能運轉的特性。此外，智慧控制系統可監控整個暖通空調系統，並支援 Wi-Fi 連線功能，可進行詳細的運轉排程設定，並提供視覺化的樓層平面圖導覽。
從安裝到實施此專案，LG 提供了完整的空氣解決方案，並結合專業工程技術與現場及遠端支援服務，滿足客戶的各項需求。LG 不僅為客戶提供理想的空調解決方案，而且由始至終與客戶攜手合作，成為值得信賴的合作夥伴。
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