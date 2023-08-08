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StorHub 趣存迷你倉於 2003 年率先在新加坡引入迷你倉概念，現已成為該行業在新加坡最大的營運商。StorHub 全心致力於提供優質且靈活的儲存解決方案，以滿足各種客戶的個人及商業需求。因此，StorHub 深知擁有高效且功能全面暖通空調系統的重要性，以確保客戶能夠在安全、舒適且氣候受控的環境中儲存物品。除此之外，公司需要一套功能正常、易於使用的系統，還有及時的維護和全面的供應商支援。考慮到這些因素，StorHub 與 LG 聯絡，希望提供適合其 大巴窯大樓的暖通空調解決方案建議。歡迎繼續閱讀，瞭解 LG Multi V 5 如何成為解決 StorHub 需求的理想選擇。
Geoffrey James 的圖片
節能並節省營運成本
位於大巴窯大樓的 StorHub 趣存迷你倉大樓全年全天候營業。因此，其暖通空調系統必須能有效地降低能源消耗和營運成本。
LG Multi V 5 室外機配備雙感應控制，可密切監控室外溫度和相對濕度，以便更準確地按需要調節冷房負載。
這有助於防止過冷和能源浪費。
另一項節能功能是 HiPORᵀᴹ（高壓回油）系統。與傳統系統讓機油回流至冷媒汲油管不同，HiPOR 系統可讓機油直接回流至壓縮機，從而降低壓縮機在不同運轉頻率下的壓力與能量損失。
整體而言，Multi V 5 的功能可以帶來高效的能源效率，有助於大幅降低建築物的能源消耗。
The LG Multi V 5 室外機
功能和易用性
LG Multi V 5 系統配備多項功能，提供便利的操作與無與倫比的實用性。
由於室外機設備持續暴露在潮濕和炎熱的環境下，因此耐用可靠的空調系統對 StorHub尤為重要。Multi V 5 採用的抗鏽蝕黑鰭片，具備抗腐蝕塗層，能有效延長散熱鰭片及空調系統的使用壽命。
由於全天候營業，StorHub 團隊需要能夠立即和遠端控制其空調系統，這項功能相當重要。Multi V 5 系統透過 AC Smart 5 提供方便的控制，而該系統可提供集中式遙控操作，使 StorHub 團隊能夠從世界各地使用和控制空調系統。藉由 AC Smart 5 系統，使用者也可以進行必要的系統監控檢查和遠端維護。
售後服務
為確保空調系統全年都能順暢且穩定地運轉，LG 為 StorHub 提供了完整的售後服務。
HVAC系統監控工具的圖片
LG 為 StorHub 配備了遠端全方位管理服務 (TMS) 團隊，持續監控空調系統的錯誤數據、產品運轉週期數據及控制數據。然後，利用所收集的資訊執行即時故障排除與日常監控等服務。LG 還為 StorHub 指派了專屬優先待命團隊，在發生任何重大問題和故障時，能在3小時內迅速回應。
Benny Chew 的圖片
除此之外，該團隊還會運用收集到的數據，為 StorHub 制定節能方案。使用者會收到如過度冷卻、室內隔熱不良，甚至人為操作錯誤等問題的通知。
正如 StorHub 致力於全年為客戶提供優質的儲存體驗一樣，LG 也為其 Multi V 5 空調系統的諮詢、安裝及售後階段，向 StorHub 提供全方位的支援。這包括由 LG 支援團隊提供的節能解決方案識別、備份和恢復操作，以及提供符合設施全天候營業需求的高效空調系統。
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