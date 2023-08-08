StorHub 趣存迷你倉於 2003 年率先在新加坡引入迷你倉概念，現已成為該行業在新加坡最大的營運商。StorHub 全心致力於提供優質且靈活的儲存解決方案，以滿足各種客戶的個人及商業需求。因此，StorHub 深知擁有高效且功能全面暖通空調系統的重要性，以確保客戶能夠在安全、舒適且氣候受控的環境中儲存物品。除此之外，公司需要一套功能正常、易於使用的系統，還有及時的維護和全面的供應商支援。考慮到這些因素，StorHub 與 LG 聯絡，希望提供適合其 大巴窯大樓的暖通空調解決方案建議。歡迎繼續閱讀，瞭解 LG Multi V 5 如何成為解決 StorHub 需求的理想選擇。