LG 提供的解決方案是安裝最新一代 VRF 系統—Multi V i，其具備人工智慧功能。LG 顧問銷售經理 Wilco Henzen 表示：「為了節能，系統會根據天氣變化或房間使用狀況自動調整運轉模式。LG 的永續願景還呈現在其他層面，例如將舊有暖通空調系統中的零組件回收再利用於新一代設備中。」

Multi V i 系統效率極高，並支援熱能回收功能。Centercon 客戶經理 Martijn ter Braak 補充說：「這套系統的優勢在於可將一個空間抽出的熱能，轉用於加熱另一空間，透過這樣的熱能交換，我們能實現極高的效率表現。」

ERIKS 導入 LG Multi V i 系統的成功案例，展示智慧暖通空調解決方案在工業場域中達成節能與永續的潛力。該專案也突顯了 LG 在開發綠色科技方面的努力，並展現多方合作能有效完成複雜升級工程的成果。