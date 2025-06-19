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ERIKS 是一家領先的工業服務供應商，擁有龐大的產品組合與全球營運規模，80 多年來一直致力於推動創新與永續發展。當他們面臨老舊的暖通空調系統系統問題時，選擇與 LG 合作，導入智慧節能的 Multi V i VRF 系統。本案例說明 ERIKS 如何擁抱前端科技，達到降低能源消耗並強化永續承諾的目標。
創新與永續的企業傳統
ERIKS 專注於為客戶優化與開發生產線、零件、機械與工程專案，提供專業的服務。其產品涵蓋動力傳動、密封與橡膠技術、工具、塑膠、墊片、軟管與流體技術等，總產品數量超過 90 萬項。ERIKS 擁有約 5,000 名員工，橫跨西歐與亞洲的 12 個國家，服務歷史超過 80 年。公司近年亦積極發展智慧化、數位化與永續性，協助工業走向未來。
ERIKS荷蘭的辦公大樓是公司總部辦公室與商業綜合體，屋頂上有暖通空調系統鳥瞰圖
尋求現代化與節能的暖通空調系統解決方案
ERIKS 的原有暖通空調系統已經老化，不僅效率低落，也導致能源消耗大幅提升。為了提升永續表現並降低能耗，ERIKS 委託安裝商 Koelplan、批發商 Centercon 以及 LG 共同規劃並導入全新節能的暖通空調系統。
現代辦公室會議室裡，專業人士工作場所中，由百葉窗透出自然光線。
屋頂上的LG暖通空調機組是荷蘭 Kleizen.nl MULTI V i 風力渦輪機節能冷卻系統
屋頂上LG暖通空調系統是荷蘭工業冷卻裝置平台商業通風裝置
智慧控制與熱能回收
LG 提供的解決方案是安裝最新一代 VRF 系統—Multi V i，其具備人工智慧功能。LG 顧問銷售經理 Wilco Henzen 表示：「為了節能，系統會根據天氣變化或房間使用狀況自動調整運轉模式。LG 的永續願景還呈現在其他層面，例如將舊有暖通空調系統中的零組件回收再利用於新一代設備中。」
Multi V i 系統效率極高，並支援熱能回收功能。Centercon 客戶經理 Martijn ter Braak 補充說：「這套系統的優勢在於可將一個空間抽出的熱能，轉用於加熱另一空間，透過這樣的熱能交換，我們能實現極高的效率表現。」
ERIKS 導入 LG Multi V i 系統的成功案例，展示智慧暖通空調解決方案在工業場域中達成節能與永續的潛力。該專案也突顯了 LG 在開發綠色科技方面的努力，並展現多方合作能有效完成複雜升級工程的成果。
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