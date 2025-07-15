位於西班牙馬德里的Pozuelo學生住宅是一處高端的宅綜合體，專為容納 600 名學生而設計，為他們打造舒適且有助於生活與學習的理想環境。該住宅區以其高品質設施聞名，需配備一套能高效管理暖氣、冷氣與熱水需求的暖通空調系統，以涵蓋規模龐大且多元化的空間，包括個人房間、共用區域與休閒設施等。住宅區內設有多項設施，包括板網球場、健身房、社交共用空間與餐廳，致力於營造有利於生活與學習的優質環境。LG商用空調西班牙團隊因應這些需求，引入了 Multi V 空調系統與 Hydro Kit 熱水解決方案，確保在為整個住宅區提供極致舒適的同時，也達到最高能源效率。