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位於西班牙馬德里的Pozuelo學生住宅是一處高端的宅綜合體，專為容納 600 名學生而設計，為他們打造舒適且有助於生活與學習的理想環境。該住宅區以其高品質設施聞名，需配備一套能高效管理暖氣、冷氣與熱水需求的暖通空調系統，以涵蓋規模龐大且多元化的空間，包括個人房間、共用區域與休閒設施等。住宅區內設有多項設施，包括板網球場、健身房、社交共用空間與餐廳，致力於營造有利於生活與學習的優質環境。LG商用空調西班牙團隊因應這些需求，引入了 Multi V 空調系統與 Hydro Kit 熱水解決方案，確保在為整個住宅區提供極致舒適的同時，也達到最高能源效率。
LG Multi V 5 HVAC 裝置安裝於 Student Experience Madrid Pozuelo 學生公寓。
客製化的解決方案專案開發
LG 以全面的技術研究啟動此專案，著重優化建築的能源效率，使該建築榮獲「A」級評。LG 的核心策略在於提供一套多功能系統，能同時整合暖房、冷房及生活熱水 (DHW) 製造。
LG Multi V S 空調設備安裝於學生住宅區的屋頂
為達成此目標，LG 採用了配備熱回收系統的 Multi V 變頻多聯式空調系統，特別適合學生宿舍大樓這類大型建築。此系統不僅能降低能效損失，更帶來顯著的永續能源效益。搭配安裝的 Hydro Kit 熱水系統則可以滿足住宅區內各式空間的特定需求，確保所有使用者皆享有一致舒適的環境。值得一提的是，結合 Multi V 與 Hydro Kit 的設計，讓大部分時間內幾乎可以零成本製造生活上需要使用的熱水。
兩張圖片展示一個房間，裡面有熱水器和一系列管線，突顯管路系統設置。
合作開發與卓越支援
在專案的開發、安裝和售後支援階段，LG 與Madrid Pozuelo 學生宿舍方緊密合作。LG 的理念強調客戶參與流程每個步驟的重要性，以充分了解並滿足其需求。這種合作模式對專案成功起到重要作用，確保所提供的暖通空調解決方案能完美符合該設施的獨特需求。
精巧的房間中設有一張床、一張書桌和一個小型廚房區域，專為高效生活和舒適性而設計。
LG西班牙商用空調專案經理Belén Puente :「Multi V 系統與 Hydro Kit 熱水解決方案的結合，使我們能以最高效的方式，為Madrid Pozuelo 學生宿舍大樓裡的所有設施提供冷氣、暖氣及生活熱水。這個專案展現了 LG 的努力與持續投入的決心，以提供最符合客戶需求的解決方案。」
學生宿舍大樓開發經理 Carlos Gómez y Recio 表達了他對此專案的滿意，並表示：「在見證品牌專業團隊安裝設備以及提供的售後服務後，我們對自己的選擇感到非常滿意。」
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