LG CreateBoard 的智慧檢視功能提供有效率的教學。兩份以上的教材可同時在同一螢幕上顯示，而不必重複按下 Alt-tab 鍵，因而讓教學變得更方便、更有效率。兩份教材可以並排顯示 (多重視窗模式)，或一份教材可以重疊在其他教材上 (子母畫面模式)。



* 多重視窗模式可能不適用於某些應用程式。

* PIP 模式適用於外部來源畫面。