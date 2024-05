LG anuncia resultados financeiros do segundo trimestre de 2022

SEUL, 1º de agosto de 2022— A LG Electronics Inc. (LG) anunciou que a empresa alcançou receitas recordes para um segundo trimestre e que isso é reflexo das fortes vendas dos eletrodomésticos LG em regiões importantes, bem como do crescimento lucrativo da unidade de peças automotivas, dada a recuperação do setor.

A LG registrou uma receita de KRW 19,5 trilhões no segundo trimestre de 2022, alta de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O lucro operacional foi de KRW 792,2 bilhões, queda de 12% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, fruto principalmente dos desafios na cadeia de suprimentos e do aumento dos custos de logística.

Considerando os efeitos da melhora do cenário pandêmico e econômico nos negócios, a LG está alavancando seu amplo portfólio de negócios, expandindo as vendas de produtos premium e de massa e ampliando sua atuação na área de peças automotivas e outras áreas B2B.

A LG Home Appliance & Air Solution Company registrou receita de KRW 8,07 trilhões no segundo trimestre, tornando-se a primeira unidade de negócio da LG a superar a marca de KRW 8 trilhões em um trimestre. O lucro operacional foi de KRW 432,2 bilhões. As receitas subiram 18% em relação ao segundo trimestre do ano anterior, o que se deveu em grande parte, à alta nas vendas de eletrodomésticos premium e em novas categorias – como a de produtos de higiene equipados com tecnologia de vapor – em regiões importantes da América do Norte e da América Latina. A unidade de negócio planeja manter esse ritmo tornando seus produtos premium mais competitivos e fortalecendo sua linha de produtos de massa.

A LG Home Entertainment Company registrou receitas de KRW 3,46 trilhões no segundo trimestre, com prejuízo operacional de KRW 18,9 bilhões decorrente do aumento dos investimentos em marketing realizados para responder aos desafios do mercado. O ponto central da estratégia da unidade de negócio será a gestão eficaz das despesas de marketing e o crescimento do segmento de TVs de alto padrão, especialmente em períodos de pico de vendas, como a Copa do Mundo da FIFA e os feriados.

As vendas da LG Vehicle Solutions Company no segundo trimestre totalizaram KRW 2,03 trilhões. Esse montante 19% superior ao do mesmo período de 2021 permitiu à unidade de negócio realizar lucro pela primeira vez em sua história. O aumento significativo nas vendas foi impulsionado pela resposta da LG à maior demanda das montadoras e à gestão eficiente de sua cadeia de suprimentos. Tendo em vista a nuvem de incerteza criada pela inflação e os riscos geopolíticos, a empresa continuará construindo fortes relacionamentos com montadoras globais e gerenciando intensamente sua estrutura de custos para ser ainda mais lucrativa.

A LG Business Solutions Company registrou uma receita sólida no segundo trimestre de KRW 1,54 trilhão, com lucro operacional de KRW 14,3 bilhões. As receitas subiram 19% em relação ao ano anterior, o que se deve, em grande parte, à recuperação do segmento B2B. A empresa pretende atuar de forma arrojada no segmento B2B, desenvolvendo soluções mais personalizadas e expandindo seu portfólio de produtos para ter um crescimento estável.

Operações descontinuadas: os resultados financeiros do segundo trimestre do negócio de painéis solares da LG, encerrado em junho conforme anunciado, estão sendo tratados como perdas de operações descontinuadas.





