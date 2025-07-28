We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Was ist eigentlich ein Smart TV?
- Entdecken Sie, was einen Fernseher „smart“ macht und warum ein Internetzugang so wichtig ist
- Erfahren Sie, wie ein Smart TV funktioniert und wie er mit anderen smarten Geräten kommuniziert
- Finden Sie heraus, welche Apps und Funktionen am nützlichsten sind, und holen Sie das Beste aus Ihrem Smart TV heraus
- Wir beantworten die häufigsten Fragen rund um Smart TVs und helfen Ihnen herauszufinden, welches Gerät am besten zu Ihnen passt
Wenn Sie sich die neuesten Fernsehgeräte auf dem Markt anschauen, werden Sie schnell feststellen, dass fast alle Modelle „smart“ sind. Aber was genau ist ein Smart TV und warum sind diese Geräte so beliebt? In diesem umfassenden Leitfaden versuchen wir, alle Ihre Fragen zu beantworten – zum Beispiel, wie ein Smart TV funktioniert, welche Funktionen die nützlichsten sind und wie Sie herausfinden, welcher Smart TV für Sie am besten ist. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Was ist ein Smart TV?
Die Antwort ist ganz einfach: Ein Smart TV ist ein Fernsehgerät, das mit dem Internet verbunden werden kann. Dadurch können Sie auf eine Vielzahl von Apps und Streamingdiensten zugreifen und auf Knopfdruck ein ganzes Universum an Unterhaltungsmöglichkeiten geniessen.
Ähnlich wie Smartphones können sich auch Smart TVs mit anderen kabellosen Geräten verbinden, zum Beispiel Bluetooth-Lautsprechern.
Wie funktionieren Smart TVs?
Smart TVs müssen mit dem Internet verbunden werden – entweder kabellos oder über ein Ethernet-Kabel. Die Smart TVs von LG sind mit integrierter WLAN-Konnektivität ausgestattet, die Netzwerke in der Nähe erkennen. Sie müssen dann nur noch die Netzwerk-Anmeldedaten eingeben, in der Regel Ihr Passwort.
Smart TVs können über verschiedene Wireless-Protokolle wie WLAN und Bluetooth oder Airplay, wenn Sie Apple nutzen, auch mit anderen intelligenten Geräten kommunizieren.
Was können Sie mit einem Smart TV machen?
Dank der Internetverbindung können Sie alle Unterhaltungsangebote mit ein paar Klicks auf Ihrer Fernbedienung oder sogar per Sprachbefehl abrufen (keine Sorge, wir erklären Ihnen später, wie das funktioniert).
Zugang zu den besten Inhalten
Smart-TVs machen es noch einfacher, auf die enormen Mengen an Online-Inhalten zuzugreifen.
LG TVs bieten ausserdem Zugang zu einem Content Store, in dem Sie noch mehr Apps herunterladen können, darunter Zattoo und Twitch.1
Kostenlose TV-Sender über LG Channels
Über LG Channels können Sie mit einem LG Smart TV auch kostenlos auf viele TV-Sender zugreifen – ganz ohne Abonnement. So geniessen Sie jede Menge Filme und TV-Sendungen aus den unterschiedlichsten Genres.
Ihre Inhalte auf dem Big Screen
Mit LG Smart Share können Sie Inhalte auf anderen internetfähigen Geräten wie Ihrem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone ganz einfach und bequem freigeben. Das heisst, dass Sie über Ihr TV-Gerät auf Ihre gesamte Musik-, Video- und Fotobibliothek zugreifen können –und zwar ohne Kabel.
FAQs
Sie verstehen jetzt hoffentlich besser, was ein Smart TV so alles kann. Aber wie finden Sie heraus, welcher Smart TV der richtige für Sie ist? Der folgende Abschnitt soll Ihnen helfen, eine gut informierte Entscheidung zu treffen.
Funktionieren Smart TVs auch ohne Internetverbindung?
Ja. Auch ohne Internet können Sie über Ihre Antenne oder Ihren Kabelanschluss TV-Sender empfangen. Allerdings entgeht Ihnen auch so einiges, weil Sie ohne Internet nicht auf Smart-TV-Funktionen wie Streamingdienste und Apps zugreifen können.
Sie können auch keine Musik streamen, den TV mit anderen smarten Geräten verbinden oder Spiele über Nvidia GeForce, streamen, das mit einer Vielzahl von LG Smart TVs kompatibel ist.
Kann man Smart TVs auch mit anderen Geräten verbinden?
Das ist einer der grossen Vorteile von Smart TVs: Geräte wie Laptops, PCs, Smartphones, Tablets und Home-IoT-Geräte lassen sich ganz einfach verbinden. Bluetooth-Lautsprecher und -Soundbars können ebenfalls verbunden werden, ohne dass dafür Kabel nötig wären.2 Und auf dem Home Dashboard von LG ThinQ können Sie zusätzlich Ihre Home-IoT-Geräte im Auge behalten.
Sind alle TV-Geräte von LG "smart"?
Einige ältere Modelle sind nicht smart, alle aktuellen Modelle im LG Smart TV-Portfolio aber schon. Sie lassen sich also alle mit dem Internet verbinden und bieten jede Menge vorinstallierte Apps.
Wie finde ich den besten Smart TV für mein Zuhause?
Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, in einen Smart TV zu investieren, sollten Sie unterschiedliche Faktoren berücksichtigen – angefangen bei der passenden Gerätegrösse für den Raum bis hin zur Überlegung, wofür Sie den Smart TV vor allem nutzen möchten.
Bildschirmgrösse
Grösser ist nicht immer besser; die passende Bildschirmgrösse hängt nämlich von der Grösse des Raums ab: Es gibt für jede Bildschirmgrösse einen optimalen Betrachtungsabstand. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Bildqualität
Wenn Sie die bestmögliche Bildqualität haben wollen, brauchen Sie die neueste Technologie. Die hat aber in der Regel auch ihren Preis. Sie haben allerdings eine Vielzahl von Optionen, wenn es um Smart TVs geht. Was die Unterschiede zwischen NanoCell, QNED und OLED sind, erfahren Sie hier.
Schauen oder spielen?
Wenn Sie Ihren Smart TV in erster Linie nutzen möchten, um Serien und Filme anzusehen, sollten die Auflösung und eine Technologie, die die Bildqualität optimiert, das Wichtigste sein. Wenn Sie dagegen stundenlang Ihre Lieblingsgames spielen wollen, brauchen Sie ein Gerät mit einer hohen Bildwiederholrate – zum Beispiel diesen LG NanoCell TV.
Welche Smart-TV-Funktionen sind am nützlichsten?
Die Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden, macht einen Riesenunterschied. Smart TVs verfügen heute über eine Vielzahl von Funktionen, die für ein angenehmeres Seherlebnis sorgen und Ihr Leben ein bisschen einfacher machen. Hier sind einige der Vorzüge von Smart TVs.
Einfacher Zugang zu einer Fülle von Inhalten:
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie eine klobige Box aufstellen oder einen Streaming-Stick einstecken mussten. Mit einem Smart TV können Sie direkt auf Video-on-Demand-Seiten wie Netflix, Disney+, YouTube und Amazon Video zugreifen. Ausserdem haben Sie Zugang zu Musik-Streamingdiensten und Cloud-Gaming.
Einfach mit anderen Geräten verbinden
Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Kabel machen – smarte Geräte können sich ganz ohne Kabel miteinander verbinden. Das bedeutet, dass Sie Fotos anschauen, Musik streamen, Videos ansehen und sogar Spiele spielen können – direkt vom Smartphone, Laptop, PC oder Tablet auf Ihrem TV-Gerät.
Suchen war nie einfacher
Auf der Suche nach einer neuen Serie oder einem guten Film? Mit einem LG Smart TV können Sie einfach auf die Voice-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und nach Empfehlungen fragen. Dank der künstlichen Intelligenz von LG ThinQ AI weiss Ihr Smart TV, welche Inhalte Sie gerne ansehen, und liefert Ihnen eine personalisierte Liste, aus der Sie dann auswählen können.
Steuern Sie Ihr Smart Home
Über das Home Dashboard auf Ihrem LG TV können Sie alle intelligenten Geräte in Ihrem Zuhause bequem vom Sofa aus steuern. Machen Sie einfach das Licht an oder heizen Sie den Backofen vor, ohne den Raum zu verlassen.
Sport-News in Echtzeit
Richten Sie auf Ihrem LG Smart TV einen Sport-Alarm ein, um Live-Updates zu Ihren Lieblingsmannschaften und -sportarten zu erhalten, sogar wenn Sie gerade andere Inhalte anschauen. Auf diese Weise verpassen Sie kein Tor, auch wenn Sie das Spiel nicht ansehen.
Bessere Bildqualität
Mittlerweile sind eine Reihe von LG Smart TVs mit dem intelligenten Prozessor α11 Gen2 ausgestattet, darunter auch der LG OLED evo. Diese clevere Technologie hilft, Rauschen zu entfernen und Kontrast und Sättigung zu optimieren – das Ergebnis ist ein gestochen scharfes, hochwertiges Bild.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Fernseher sind, der sich ganz einfach und kabellos mit anderen Geräten verbinden lässt, eine herausragende Bildqualität liefert und Ihnen auf Knopfdruck Zugang zu einer riesigen Bibliothek an Inhalten bietet, ist ein Smart TV genau die richtige Wahl.
1 Die Verfügbarkeit von Inhalten und Apps kann je nach Land oder Region variieren. Für manche Apps ist ein separates Abonnement erforderlich.
2 Die Kompatibilität von LG Soundbars hängt vom Modus ab. Um die Soundbar zu aktivieren, muss sie mit einem Kabel an den Smart TV angeschlossen werden.