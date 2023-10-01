DUALCOOL PREMIUM AI Air Single Split Air Conditioner

*Billederne og videoerne ovenfor er iscenesatte og skabt med illustrative formål for at forbedre forståelsen. Der kan variationer i forhold til det faktiske miljø, hvor produktet er installeret.

"1)AI-luft

-AI-luft kan styres via fjernbetjening eller LG ThinQ.

-AI-luft fungerer både i køle- og opvarmningstilstand.

-Mens du bruger AI-luft, justeres blæserhastigheden og luftstrømningens retning automatisk i forhold til situationen, og AI-luft slås fra, når luftstrømningens retning er blevet ændret.

-Før du bruger AI-luft, anbefales det at tage et billede af rummet med LG ThinQ eller indstille klimaanlæggets placering og personen i rummet.

-Når AI-luft er aktiveret, registrerer radarsensoren placeringen af personen i rummet og aktiverer automatisk den direkte/indirekte luftstrømning.

-Radarsensorens registreringsafstand er op til 5 m, og der kan være forskel i registreringsafstanden afhængigt af produktets installation og brugsmiljø."

"2)Sensor til registrering af mennesker

-Denne funktion kan slås til/fra via fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

-”Sensoren til registrering af mennesker” er kun tilgængelig i køle- og opvarmningstilstand.

-Sensoren til registrering af mennesker har en rækkevidde på op til 5 m. Sensorens rækkevidde kan være kortere, afhængigt af brugsforholdene.

-Den tid, der går før sensoren begynder at registrere, om der ikke er nogen mennesker tilstede, kan indstilles fra 20 til 120 minutter med LG ThinQ (standard 20 minutter).

"

"3)Blød luft

-I tilstanden blød luft er luftudgangen i bunden lukket, og luftudgangen foran leverer indirekte luftstrømning.

-Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Kølig/blæserluft.

-I tilstanden AI-luft aktiveres funktionen Blød luft automatisk i forhold til rummets miljø.

-Hvis du ønsker at bruge funktionen Blød luft alene, kan den aktiveres manuelt med fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

-Luftstrømningstemperaturen kan kun indstilles i LG ThinQ, når du bruger tilstanden Blød luft – ikke i tilstanden AI-luft.

-Når du kun bruger tilstanden Blød luft, er 24 ℃ den laveste rumtemperatur, der kan indstilles."

"4)DUAL Vane

-Dato 2023.10.

-Testforhold: Testkammer med hjemmemiljø til LG-klimaanlæg, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-tilstand, Indendørs DB-indstilling (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ i køletilstand, Indendørs DB-indstilling (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ i opvarmningstilstand

-Testmetode: Måler den tid, det tager for den indledende gennemsnitlige rumtemperatur at falde med 5 ℃ (for køling)/ stige med 5 ℃ (for opvarmning).

-Testmodel: S3-M12KL2MB (tidligere LG-platform – enkelt vinge), S3-M121L1C0 (ny LG-platform – DUAL Vane)

-Testresultat: Den nye LG-platform(DUAL Vane) er 23 % hurtigere i køletilstand og 6 % hurtigere i opvarmningstilstand end tidligere LG-platforme (enkelt vinge) baseret på testforhold.

-Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold"

"5)22 % længere

-Dato: 2024.12, måleresultater i LG's center for klimaanlæg-forskning og -udvikling,

-Testforhold: Produktinstallationshøjde 2,0 m, luftstrømning i blæsertilstand, vingevinkel P1.

-Testmetode: Målinger blev foretaget med en sonde til måling af luftstrømning ved intervaller på 0,2 m fra 0,1 m til 1,7 m i højden. Den maksimale rækkevidde for luftstrømningen blev fastsat ved at måle luftstrømningens hastighed i 180 sekunder ved hvert punkt, som det blev antaget, at luftstrømningen var nået til, hvis hastigheden var over 0,25 m/s i mere end 50 % af tiden.

-Testmodel: S3-Q24121D0(LG ny platform – DUAL Vane)

-Testresultat: Under de foreslåede testforhold blev det bekræftet, at den maksimal rækkevidde for luftstrømningen var over 22 m.

-Rækkevidden for luftstrømningen på den tidligere platform fra LG med enkelt vinge (S3-W18KL33A) er op til 18 m.

-Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold."

"6)Komfort-luftfugtighedskontrol

-Luftstrømningen ændres automatisk i forhold til driftsmiljøet.

-Denne funktion kan bruges via fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

-Denne funktion kan kun indstille den ønskede temperatur(Luftfugtigheden styres automatisk)."

"7)Sleep Timer+

-Sleep Timer+ justerer automatisk temperaturen ved at analysere dine brugsmønstre, mens anlægget kører i dvaletilstand.

-For at bruge funktionen Sleep Timer+ skal du konfigurere den ved første brug med LG ThinQ.

-Sleep Timer+ kan kun bruges i køletilstand.

-Luftstrømningens styrke indstilles automatisk gennem analyse af brugsmønstre og kan justeres med LG ThinQ.

-Det indstillede temperaturinterval for Sleep Timer+ er 22~28 ℃."

"8)Opvarmningsydeevne

-Testdato: 2025.04

-Testinstitution: LG Air Conditioning Test Laboratory

-Testmodel: S3-W09121CA(9k Model), S3-W12121CA(12k Model)

-Testforhold: Indendørs DB 20,0 ℃(WB 15.0℃), udendørs DB -25 ℃, indstillet temperatur 29℃, høj vindhastighed (F5), Opvarmningstilstandsdrift

-Testmetode: Produktet kørte under de foreslåede testforhold, og dets gennemsnitlige ydeevne blev målt i 35 minutter i en stabil tilstand.

-Testresultater:

[Udendørs -25 ℃ forhold] Vurderet kapacitet for varme 3.200 W vs. 3.781 W(over 100 %, 9k Model) opvarmningsydeevne bekræftet.

Vurderet kapacitet for varme 4.000 W vs. 4.122 W(over 100 %, 12k Model) opvarmningsydeevne bekræftet.

-Opvarmningskapaciteten kan falde i takt med, at udendørstemperaturen falder.

-Resultaterne er baseret på LG's laboratorietest og kan afhænge af installations- og driftsforhold."

"9)Lav opvarmning

-Denne funktion er kun tilgængelig i opvarmningstilstand.

-Når produktet kører i lav opvarmningstilstand viser det “LH”.

-I lav opvarmningstilstand kan temperaturen indstilles til at være i intervallet 8~15 ℃ via ThinQ eller fjernbetjeningen, og luftstrømningen er fast ved høj hastighed.

-Under drift i lav opvarmningstilstand vil funktionen blive deaktiveret ved ændring af tilstand eller luftstrøm.

-Lav opvarmningstilstand-funktionen kan styres fra fjernbetjeningen eller LG ThinQ."

"10)AI kW-styring

-Funktionen “AI kW-styring” er tilgængelig i alle tilstande på nær opvarmningstilstand, herunder køle-, affugtnings-, dvale- og endda jettilstand.

-Den akkumulerede elektricitet overvåges i den indstillede periode, og ydeevnebegrænset drift (elforbrug) anvendes i den tilbageværende periode.

-Hvis den akkumulerede elektricitet øges til mere end den daglige brugstid, genberegnes den tilbageværende elektricitet til hver dag for produktets drift.

-Denne funktion kan kun bruges med LG ThinQ.

-Hvis den akkumulerede elektricitet i den indstillede periode overstiger målværdien, udløses funktionen og ændres til generel driftstilstand med en LG ThinQ-besked."

"11)Registrering af åbne vinduer

-Denne funktion er som standard slået fra, når du modtager produktet. -Denne funktion kan kun konfigureres med LG ThinQ.

-“Registrering af åbne vinduer” er kun muligt i køle- og opvarmningstilstandene.

-Funktionen fungerer ved at registrere pludselige ændringer i rumtemperaturen indenfor et kort tidsrum (når temperaturen stiger med 1,5 ℃ eller falder med 2,5 ℃ i løbet af fem minutter).

-Som standard kører energisparetilstanden i 10 minutter og kan indstilles til op til 60 minutter med LG ThinQ."

"12)Al rengøring

-Al rengøring kan kun styres med LG ThinQ.

-Når du bruger funktionen Al rengøring, vil generering af kondensvand, Fryserengøring og Auto Clean+ køre i rækkefølge.

-På modeller med UV-funktion er UV-LED-lyset aktiveret, når Al rengøring kører.

-Funktionen kan deaktiveres ved at afbryde driften eller ændre tilstand/indstillinger med fjernbetjeningen.

-Driftstiden for funktionen Al rengøring kan afhænge af miljø- og brugsforhold."

"13)Auto Clean+

-Auto Clean+ justerer automatisk tørrefunktionen, når kølefunktionen slutter, og dette angives med de tilbageværende rester på produktet.

-Auto Clean+ kan automatisk køre i blæsertilstand i op til 20 minutter, afhængigt af det tidligere kølefunktionsbrugsmønster, for at fjerne fugt fra varmeveksleren.

-De interne tørreforhold afhænger af indendørsluftens temperatur og luftfugtighed.

-Du kan vælge luftstrømningens styrke med LG ThinQ, hvor luftstrømningen og tørretiden kan justeres.

-Auto Clean+ bliver aktiveret, når produktet bliver sendt til dig, og kan bruges uden yderligere indstillinger."

"14)Fryserengøring

-TÜV Rheinland Korea bekræfter, at fordamper-fryserengøringstilstanden på LG-klimaanlæg reducerer bakterier, baseret på testresultaterne fra de foreslåede testforhold. Rapport nr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Ifølge testrapporten viste dette testresultat, at Pseudomonas aeruginosa blev reduceret med 99 % hos et internationalt anerkendt laboratorie. Dette kan afhænge af det faktiske miljø.

-Testinstitution: TÜV Rheinland

-Testperiode: 2023. 04~05

-Testmodel: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Testbakterie: Op til 99 % reduktion af “Pseudomonas aeruginosa” bekræftet

-Denne funktion kan kun styres fra ThinQ.

-Afhængigt af miljøet, kan fryserengøringstilstand køre i op til 65 minutter."

"15)Plasmaster™ Ionizer++

-TÜV Rheinland har verificeret, at Plasmaster™ Ionizer++ fjerner op til 99,9 % af klæbende bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa) i et testrum med 30 ㎥. Den model, som blev testet, var SW09BAJWAN. Testen målte ikke effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier i klimaanlægget, og effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier kan være forskellig fra de faktiske brugsforhold.

-Intertek har verificeret, at Plasmaster™ Ionizer++ fjerner op til 99,9 % af klæbende bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa) i et testrum med 30 ㎥. Den model, som blev testet, var SW09BAJWAN. Testen målte ikke effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier i klimaanlægget, og effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier kan være forskellig fra de faktiske brugsforhold."

"16)Allergifilter

-Det BAF-verificerede allergifilter fjerner allergifremkaldende substanser, såsom husstøvmider, der svæver i luften.

[BAF Certification]

-Certificeringsautoritet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Certificeringskategori: Mindsker udsættelse for husstøvmide-allergener

-Udløsere: Svamp, husstøvmider, mug

-Licensnr.: 397 Gyldig indtil : 31. december 2025"

"17)LG ThinQ

-LG SmartThinQ hedder nu LG ThinQ.

-Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester.

-Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og bevægelsesmærker, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.

-Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med."