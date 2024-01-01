We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklasse E , Smart Diagnosis™
Hvad er bedst ved LG-kølefryseskabet?
Fås også i forskellige farver
Stilfuldt design med “lomme”-håndtag
Stilfuld og smart løsning
De rene linjer og skjulte hængsler gør, at dette kølefryseskab vil passe perfekt ind i dit køkken. “Lomme”-håndtaget har fået et helt nyt design. Nu er det blevet nemmere at åbne og lukke dit kølefryseskab.
Dette køleskab blev installeret i et køkken med sort og luksuriøs indretning for at understrege produktets samlede design.
*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Friskhed
Oprethold friskheden af maden fra i går i længere tid
Nyd friske madvarer med LG's temperaturkontrol og køleteknologi, som holder dine madvarer friskere i længere tid.
Den øvre del af billedet viser høst af salat på en mark. Den nedre del af billedet er af en frisk salat på en rund tallerken. Grøntsagerne på disse to billeder er naturligt forbundne, som var de på ét og samme billede.
LinearCooling™ mindsker temperaturudsving, så de holder sig inden for ±0,5℃
Øverst vises en graf med diverse grøntsager. Denne graf viser temperaturen, og der er ingen udsving, hvilket forklarer, hvorfor LG Linear Cooling kan mindske temperaturforskellen i køleskabe.
Multi-Air-Flow Systemerne sikrer optimal køleydeevne ved at omgive maden med kold luft fra forskellige vinkler, hvorved den holdes friskere og koldere.
Indeni køleskabet, som er fyldt med ingredienser, vises blå pile, der betyder kulde, nedenfor på begge sider og over det hele.
*Baseret på TUV-testresultater ved hjælp af LG's interne testmetode til måling af den tid, det tog at nå en vægtreduktionshastighed på 5 % for pak choi på hylden til friske madvarer i LGE LinearCooling™-modellen.
*Billedet er kun til illustrative formål og kan være forskelligt fra det faktiske produkt.
Smart måde at organisere fødevarerne på
Fleksibel friskhed
Organiser dine forskellige fødevarer, så de holder sig friske, på en fleksibel måde ved deres optimale temperatur, ved at adskille dem i opbevaringsområder.
Smart Inverter Compressor™
Holdbar og energibesparende
Den type effektivitet, du har forestillet dig – den intelligente LG Smart Inverter Compressor™ kontrollerer kølekravene indvendigt i dit køleskab og justerer sin hastighed, så den matcher, mens den kun bruger den nødvendige mængde energi. Hverken mere eller mindre.
Køleskabet er installeret i køkkenvæggen, og der ses en graf, som viser mindskning af energiforbruget ved hjælp af køleskabets smart inverter compressor.
*Baseret på KTL-testresultater, hvor KS C ISO 15502-energiforbruget blev sammenlignet på LGE-modellerne R-B601GM(LG's standard reciprokke compressor) og R-B602GCWP(Smart inverter compressor). Resultatet afhænger af de faktiske brugsforhold.
Energieffektiv og holdbar
LG Smart Inverter Compressor™ løfter energieffektivitet til et nye niveau for at hjælpe dig med at spare mere med ti års ro i sindet.
*Ti års garanti på Smart Inverter Compressor (kun reservedele).
Ofte stillede spørgsmål
1. Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab?
Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille eller justere temperaturen i køleskabet eller fryseren. Brug LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon til at fjernstyre temperaturindstillingen på modeller, der understøtter dette.
2. Hvad bør du overveje, når du køber et kølefryseskab?
LG tilbyder en bred vifte af stilfulde og energieffektive kølefryseskabe med mange smart-funktioner. LG tilbyder det perfekte kølefryskeskab til ethvert hjem – fra rummelige modeller i amerikansk design eller med flere døre til InstaView™ Door-in-Door™-teknologi, kombinerede køleskabe/frysere og slanke modeller. Hvis du designer et køkken fra bunden, er det nemt at integrere din drømmemodel, og hvis du har eksisterende ubrugt plads, er der en god chance for, at din drømmemodel passer perfekt. Når du har besluttet dig for, hvilket kølefryseskab, der bedst passer til din livsstil, bør du se på, hvor meget det kan rumme, innovative køleteknologier, der kan holde din mad frisk i længere tid, praktiske funktioner såsom Total No Frost, en autorengørende UVNano-vand- og isdispenser, foldehylder og et FRESHConverter™-skuffesystem. Glem ikke, at tjekke energieffektivitet og produktgaranti.
3. Hvilken størrelse kølefryseskab har jeg brug for?
Selvom det afhænger af din livsstil, er dette en god tommelfingerregel: Kombinerede køleskabe/frysere fra LG (kapacitet: 340-384 l) er normalt nok til en lille husholdning med 1-2 personer. Slanke Side-by-Side-modeller (506-508 l) passer til en familie med 3-4 personer. Til en større familie anbefaler vi det rummelige LG Multi-Door eller Side-by-Side (kapacitet 625-705 l). Modeller med flere døre giver ekstra plads til opbevaring af ting såsom fade eller tallerkner. Hos LG ønsker vi, at hver kunde finder det kølefryseskab, der passer bedst til deres behov, og derfor tilbyder vi et udvalg af størrelser inden for hvert område.
Key Feature
- Helt flade døre
- Stor kapasitet
- Smart Diagnosis™
- LG Smart Inverter Compressor™
Overblik
MÅL
Nøglespecifikationer
KAPACITET - Volumen total (l)
664
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
YDEEVNE - Energiforbrug (kWh/år)
352
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER - Energiklasse
E
YDEEVNE - Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
EGENSKABER - InstaView
Nej
EGENSKABER - Door-in-Door
Nej
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Nej
MATERIALE OG FINISH - Beklædning (dør)
Essence Matte Black
Alle specifikationer
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER
Produkttype
Side om side
Standard/moddybde
Borddybde
Energiklasse
E
KAPACITET
Volumen total (l)
664
Volumen fryser (l)
241
Volumen køleskab (l)
423
STYRING OG DISPLAY
Internt LED-display
Indvendigt topdisplay
Express Freeze
Ja
DIMENSIONER OG VÆGT
Emballagevægt (kg)
111
Produktvægt (kg)
101
Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)
1 790
Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)
1 750
Dybde med dør (mm)
735
Dybde uden dør (mm)
620
Produktdimensioner (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
EGENSKABER
Door Cooling+
Nej
Door-in-Door
Nej
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS- OG VANDSYSTEM
Ismaskine_Manuel
Nej
Vanddispenser
Nej
Is- og vanddispenser
Nej
Automatisk ismaskine
Nej
MATERIALE OG FINISH
Dør (materiale)
PCM
Beklædning (dør)
Essence Matte Black
Flad metalkanal (Metal Fresh)
Hvid (i kabinet)
Håndtag
Lommespray
YDEEVNE
Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
Energiforbrug (kWh/år)
352
Klimaklasse
T
Lydeffekt (dB)
36
Lydeffekt (klasse)
C
KØLESKABSRUM
Dørkurv_Gennemsigtig
4
Køleskabslys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
Dørkurv_Nytteboks/snack-rum
Nej
Grøntsagsskuffe
Ja (2)
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nej
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
EAN-KODE
EAN-kode
8806096051900
FRYSERRUM
Dørkurv_Gennemsigtig
4
Fryserlys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
Skuffe_Fryser
2 Transparent
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
Det siger folk
Produkt-
registrering
At registrere dit produkt hjælper dig til at få hurtigere support.
Produkt-
support
Find manual, fejlfinding og garanti til dit LG-produkt.
Manual og softwares
Find den nyeste product manuals og software til dit LG-produkt
Anmodning om reparation
Anmod nemt om reparation online.
Livechat
Chat med vores LG-produkteksperter for at få hjælp til dit køb, rabatter og tilbud i realtid.
Chat med LG Servicesupport med den mest populære messenger
Send os en e-mail
Send en e-mail til LG Servicesupport
Ring til os
Tal direkte med vores supportrepræsentanter.