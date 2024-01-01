About Cookies on This Site

662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklasse E , Smart Diagnosis™
GSBC40EPPE.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

662L Side by Side (Essence Matte Black), Energiklasse E , Smart Diagnosis™

GSBC40EPPE
Nøglefunktioner

  • Helt flade døre
  • Stor kapasitet
  • Smart Diagnosis™
  • LG Smart Inverter Compressor™
Mere

Hvad er bedst ved LG-kølefryseskabet?

Stilfuldt design med “lomme”-håndtag

Elegant designet til dit hjem

Smart Inverter™

Effektiv ydeevne, pålidelig holdbarhed

Fås også i forskellige farver

Essence Matte Black

Prime Silver

Hvid

Stilfuldt design med “lomme”-håndtag

Stilfuld og smart løsning

De rene linjer og skjulte hængsler gør, at dette kølefryseskab vil passe perfekt ind i dit køkken. “Lomme”-håndtaget har fået et helt nyt design. Nu er det blevet nemmere at åbne og lukke dit kølefryseskab.

Dette køleskab blev installeret i et køkken med sort og luksuriøs indretning for at understrege produktets samlede design.

*Bilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Friskhed

Oprethold friskheden af maden fra i går i længere tid

Nyd friske madvarer med LG's temperaturkontrol og køleteknologi, som holder dine madvarer friskere i længere tid.

Den øvre del af billedet viser høst af salat på en mark. Den nedre del af billedet er af en frisk salat på en rund tallerken. Grøntsagerne på disse to billeder er naturligt forbundne, som var de på ét og samme billede.

Hold madvarer friske i op til syv dage*

LinearCooling™ mindsker temperaturudsving, så de holder sig inden for ±0,5℃

Øverst vises en graf med diverse grøntsager. Denne graf viser temperaturen, og der er ingen udsving, hvilket forklarer, hvorfor LG Linear Cooling kan mindske temperaturforskellen i køleskabe.

Kold luft overalt: Friskere, hurtigere og mere effektivt

Multi-Air-Flow Systemerne sikrer optimal køleydeevne ved at omgive maden med kold luft fra forskellige vinkler, hvorved den holdes friskere og koldere.

Indeni køleskabet, som er fyldt med ingredienser, vises blå pile, der betyder kulde, nedenfor på begge sider og over det hele.

*Baseret på TUV-testresultater ved hjælp af LG's interne testmetode til måling af den tid, det tog at nå en vægtreduktionshastighed på 5 % for pak choi på hylden til friske madvarer i LGE LinearCooling™-modellen.

*Billedet er kun til illustrative formål og kan være forskelligt fra det faktiske produkt.

 

Smart måde at organisere fødevarerne på

Fleksibel friskhed

Organiser dine forskellige fødevarer, så de holder sig friske, på en fleksibel måde ved deres optimale temperatur, ved at adskille dem i opbevaringsområder.

Smart Inverter Compressor™

Holdbar og energibesparende

Den type effektivitet, du har forestillet dig – den intelligente LG Smart Inverter Compressor™ kontrollerer kølekravene indvendigt i dit køleskab og justerer sin hastighed, så den matcher, mens den kun bruger den nødvendige mængde energi. Hverken mere eller mindre.

Køleskabet er installeret i køkkenvæggen, og der ses en graf, som viser mindskning af energiforbruget ved hjælp af køleskabets smart inverter compressor.

*Baseret på KTL-testresultater, hvor KS C ISO 15502-energiforbruget blev sammenlignet på LGE-modellerne R-B601GM(LG's standard reciprokke compressor) og R-B602GCWP(Smart inverter compressor). Resultatet afhænger af de faktiske brugsforhold.

Energieffektiv og holdbar

LG Smart Inverter Compressor™ løfter energieffektivitet til et nye niveau for at hjælpe dig med at spare mere med ti års ro i sindet.

*Ti års garanti på Smart Inverter Compressor (kun reservedele).

Ofte stillede spørgsmål

Q.

1. Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab? 

A.

Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille eller justere temperaturen i køleskabet eller fryseren. Brug LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon til at fjernstyre temperaturindstillingen på modeller, der understøtter dette. 

Q.

2. Hvad bør du overveje, når du køber et kølefryseskab?

A.

LG tilbyder en bred vifte af stilfulde og energieffektive kølefryseskabe med mange smart-funktioner. LG tilbyder det perfekte kølefryskeskab til ethvert hjem – fra rummelige modeller i amerikansk design eller med flere døre til InstaView™ Door-in-Door™-teknologi, kombinerede køleskabe/frysere og slanke modeller. Hvis du designer et køkken fra bunden, er det nemt at integrere din drømmemodel, og hvis du har eksisterende ubrugt plads, er der en god chance for, at din drømmemodel passer perfekt. Når du har besluttet dig for, hvilket kølefryseskab, der bedst passer til din livsstil, bør du se på, hvor meget det kan rumme, innovative køleteknologier, der kan holde din mad frisk i længere tid, praktiske funktioner såsom Total No Frost, en autorengørende UVNano-vand- og isdispenser, foldehylder og et FRESHConverter™-skuffesystem. Glem ikke, at tjekke energieffektivitet og produktgaranti.

Q.

3. Hvilken størrelse kølefryseskab har jeg brug for?

A.

Selvom det afhænger af din livsstil, er dette en god tommelfingerregel: Kombinerede køleskabe/frysere fra LG (kapacitet: 340-384 l) er normalt nok til en lille husholdning med 1-2 personer. Slanke Side-by-Side-modeller (506-508 l) passer til en familie med 3-4 personer. Til en større familie anbefaler vi det rummelige LG Multi-Door eller Side-by-Side (kapacitet 625-705 l). Modeller med flere døre giver ekstra plads til opbevaring af ting såsom fade eller tallerkner. Hos LG ønsker vi, at hver kunde finder det kølefryseskab, der passer bedst til deres behov, og derfor tilbyder vi et udvalg af størrelser inden for hvert område.

Key Feature

  • Helt flade døre
  • Stor kapasitet
  • Smart Diagnosis™
  • LG Smart Inverter Compressor™

Overblik

Udskriv

MÅL

GSBC40EPPE.AEPQEUR

Nøglespecifikationer

  • KAPACITET - Volumen total (l)

    664

  • DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D, mm)

    913 x 1 790 x 735

  • YDEEVNE - Energiforbrug (kWh/år)

    352

  • GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER - Energiklasse

    E

  • YDEEVNE - Kompressor type

    Intelligent inverter kompressor (BLDC)

  • EGENSKABER - InstaView

    Nej

  • EGENSKABER - Door-in-Door

    Nej

  • SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

  • MATERIALE OG FINISH - Beklædning (dør)

    Essence Matte Black

Alle specifikationer

GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER

  • Produkttype

    Side om side

  • Standard/moddybde

    Borddybde

  • Energiklasse

    E

KAPACITET

  • Volumen total (l)

    664

  • Volumen fryser (l)

    241

  • Volumen køleskab (l)

    423

STYRING OG DISPLAY

  • Internt LED-display

    Indvendigt topdisplay

  • Express Freeze　

    Ja

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Emballagevægt (kg)

    111

  • Produktvægt (kg)

    101

  • Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)

    1 790

  • Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)

    1 750

  • Dybde med dør (mm)

    735

  • Dybde uden dør (mm)

    620

  • Produktdimensioner (B x H x D, mm)

    913 x 1 790 x 735

EGENSKABER

  • Door Cooling+

    Nej

  • Door-in-Door

    Nej

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nej

IS- OG VANDSYSTEM

  • Ismaskine_Manuel

    Nej

  • Vanddispenser

    Nej

  • Is- og vanddispenser

    Nej

  • Automatisk ismaskine

    Nej

MATERIALE OG FINISH

  • Dør (materiale)

    PCM

  • Beklædning (dør)

    Essence Matte Black

  • Flad metalkanal (Metal Fresh)

    Hvid (i kabinet)

  • Håndtag

    Lommespray

YDEEVNE

  • Kompressor type

    Intelligent inverter kompressor (BLDC)

  • Energiforbrug (kWh/år)

    352

  • Klimaklasse

    T

  • Lydeffekt (dB)

    36

  • Lydeffekt (klasse)

    C

KØLESKABSRUM

  • Dørkurv_Gennemsigtig

    4

  • Køleskabslys

    Top LED

  • Hylde_Hærdet glas

    3

  • Dørkurv_Nytteboks/snack-rum

    Nej

  • Grøntsagsskuffe

    Ja (2)

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Pure N Fresh

    Nej

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096051900

FRYSERRUM

  • Dørkurv_Gennemsigtig

    4

  • Fryserlys

    Top LED

  • Hylde_Hærdet glas

    3

  • Skuffe_Fryser

    2 Transparent

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

