Ansvarsfraskrivelse

1)AI Fresh

-”Smart Fresh Air” er blevet omdøbt til “AI Fresh”. Dette er kun en navneændring og påvirker ikke produktets funktionalitet.

-For at bruge funktionen “AI Fresh” skal produktet forbindes til “LG ThinQ”-appen.

LG ThinQ™-appen er tilgængelig på kompatible Android- eller iOS-mobiltelefoner. Dette kræver en wifi-dataforbindelse på din telefon og i dit hjem samt produktregistrering med LG ThinQ™. Besøg lg.com/au/lg-thinq for funktioner, systemkompatibilitet og tilgængelighed af tjenester, som kan afhænge af land og model.

2)AI-sparetilstand

-AI-sparetilstanden kan justeres i to trin (op til 4,5 % for trin 1 og op til 20 % for trin 2), og besparelsernes omfang varierer afhængigt af produktets energiklasse og specifikationer.

-Omfanget af AI-energibesparelser for hvert trin kan variere afhængigt af de faktiske brugsforhold.

-De specifikke testdetaljer for spareraten er som følger:

1.Testmodel: M876AAA582

2.Testforhold: Fryser ved -18 °C, køleskab ved 3 °C, uden indhold

3. Installationsforhold: Værelsestemperatur på 25 °C, fugtighed på 55 %

4.Testmetode: 8 timers åbning, 16 timer uden åbning, samlede antal åbninger i løbet af åbningstimerne: Køleskab 28 gange, fryser 6 gange, energiresultater for hvert trin i AI-sparetilstanden over 3 dage konverteres til 24 timers energiforbrug og sammenlignes.

5. Når AI-sparetilstanden bruges, kan rimfjerningscyklussen og kompressorhastigheden justeres efter det omgivende miljø. Brug af trin 2 kan resultere i en stigning i den interne temperatur i fryseren og køleskabet.

6. Testresultaterne er godkendt af TÜV Rheinland Inc. med deres specifikke testmetode, men de kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø.

7. AI-sparetilstanden understøttes kun gennem LG ThinQ-appen, og LG ThinQ kan have nogle begrænsninger i forbindelse med understøttede miljøer og brugsmetoder.

-Videoen ovenfor er kun til illustrative formål. Tilgængeligheden af produkter med AI-sparetilstand kan variere fra land til land.

3)ThinQ™

-EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

-Ved brug af energisparetilstand Lv.2

