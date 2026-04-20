Logo for LG AI Appliances med gradueret AI-tekst på en sort baggrund

Nytænkning af køkkenet
med LG AI Core-Tech

AI Core-Tech-chipsæt med glødende lilla kredsløb, der stråler udad på en mørk baggrund med printplader

Essensen af
LG AI Kitchen-apparater

Konstrueret til at fungere effektivt, reagere intuitivt og forenkle styringen i hverdagen.

Ikon for lyserød og lilla AI-chip på en mørk baggrund
Ydeevne, som tilpasser sig

Tilpasser sig dine daglige vaner med pålidelig ydeevne og skræddersyet køkkenpleje.

Ikon for lyserødt og lilla elektrisk stik på en mørk baggrund
Energieffektivitet

Administrerer automatisk strømforbruget i løbet af dagen, så du får smartere energibesparelser.

Lyserødt og lilla smart home-ikon, der er formet som et hus, på en mørk baggrund
Tilslutninger

Overvåg og styr dine køkkenapparater når som helst og hvor som helst med LG ThinQ-appen.

LG Refrigerator AI-logo med gradueret AI-tekst

AI helt ind i kernen,
optimal friskhed

AI Core-Tech koordinerer kølingen omkring dine opgaver – og hjælper dig med at bevare friskheden med naturlig præcision.

LG-køleskab med synlig illustration af drikkevareopbevaring og kølesystem, forbundet til et AI-processorikon

AI-inverter

Bygget til stabilitet,
finjusteret af AI

LG AI-inverterkompressoren er drevet af intelligent mønsteranalyse og finjusterer motorhastigheden for at give stabil, effektiv køling – hvilket giver præcis kontrol og varig pålidelighed.

Gennemsigtig lilla illustration af en AI-drevet køleskabskompressor, hvor ses de indvendige komponenter

Transparent glowing purple illustration of an AI-powered refrigerator compressor showing internal components

AI Fresh

Friskhed i spidsbelastningstidspunkter, klar på forhånd

Ved at analysere tre ugers brug sænker den temperaturen med 1 °C to timer før spidsbelastningstidspunktet – og holder maden frisk, når det virkelig betyder noget1).

Holdbarhed

Pålidelig ydeevne, som er bygget til at holde

LG’s AI-inverterkompressor er designet til at mindske nedetid og vedligeholdelse med holdbar teknik og smart diagnostik.

ThinQ™3)

Fuld adgang lige ved hånden

Lærer hvert mønster at kende for at give en ægte intelligent køkkenoplevelse.

Finjustering af temperatur og energi for nem pleje.

Lytter og reagerer i realtid for at give dig en problemfri hverdag.

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvad er LG AI Core-Tech?

A.

LG AI Core-Tech integrerer kunstig intelligens med nøgleteknologier såsom motorer og kompressorer. Dette muliggør intelligent styring af apparater og optimerer ydeevne, energieffektivitet og brugertilpasning.

Q.

Hvad er fordelene ved at bruge et LG AI-apparat?

A.

LG AI-apparater tilbyder smartere drift, større energibesparelser og personlig ydeevne. De gør hverdagens opgaver lettere ved at lære dine vaner at kende og automatisere nøglefunktioner, hvilket forbedrer din livsstil.

Q.

Er LG AI-køleskabe energieffektive?

A.

Ja, LG ThinQ™-køleskabe er designet til energieffektivitet. De tilbyder funktioner såsom energibesparende tilstande og avancerede kølesystemer, der opretholder ensartede temperaturer, hvilket hjælper med at reducere energiforbruget.

Ansvarsfraskrivelse

 

1)AI Fresh

-”Smart Fresh Air” er blevet omdøbt til “AI Fresh”. Dette er kun en navneændring og påvirker ikke produktets funktionalitet.

-For at bruge funktionen “AI Fresh” skal produktet forbindes til “LG ThinQ”-appen.

LG ThinQ™-appen er tilgængelig på kompatible Android- eller iOS-mobiltelefoner. Dette kræver en wifi-dataforbindelse på din telefon og i dit hjem samt produktregistrering med LG ThinQ™. Besøg lg.com/au/lg-thinq for funktioner, systemkompatibilitet og tilgængelighed af tjenester, som kan afhænge af land og model.

 

2)AI-sparetilstand

-AI-sparetilstanden kan justeres i to trin (op til 4,5 % for trin 1 og op til 20 % for trin 2), og besparelsernes omfang varierer afhængigt af produktets energiklasse og specifikationer.

-Omfanget af AI-energibesparelser for hvert trin kan variere afhængigt af de faktiske brugsforhold.

-De specifikke testdetaljer for spareraten er som følger:

1.Testmodel: M876AAA582

2.Testforhold: Fryser ved -18 °C, køleskab ved 3 °C, uden indhold

3. Installationsforhold: Værelsestemperatur på 25 °C, fugtighed på 55 %

4.Testmetode: 8 timers åbning, 16 timer uden åbning, samlede antal åbninger i løbet af åbningstimerne: Køleskab 28 gange, fryser 6 gange, energiresultater for hvert trin i AI-sparetilstanden over 3 dage konverteres til 24 timers energiforbrug og sammenlignes.

5. Når AI-sparetilstanden bruges, kan rimfjerningscyklussen og kompressorhastigheden justeres efter det omgivende miljø. Brug af trin 2 kan resultere i en stigning i den interne temperatur i fryseren og køleskabet.

6. Testresultaterne er godkendt af TÜV Rheinland Inc. med deres specifikke testmetode, men de kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø.

7. AI-sparetilstanden understøttes kun gennem LG ThinQ-appen, og LG ThinQ kan have nogle begrænsninger i forbindelse med understøttede miljøer og brugsmetoder.

-Videoen ovenfor er kun til illustrative formål. Tilgængeligheden af produkter med AI-sparetilstand kan variere fra land til land.

 

3)ThinQ™

-EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

-Ved brug af energisparetilstand Lv.2

