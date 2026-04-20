I midten ses et buet symbol i lyserød og lilla, som repræsenterer LG AI-teknologi.

AI-drevet tøjvask

Mød LG AI Core-Tech
i vaskemaskine og tørretumbler

 

LG omdefinerede AI til “Affectionate Intelligence” (kærlig intelligens), hvilket fremhæver deres engagement i at udvikle empatisk og omsorgsfuld AI, der leverer enestående kundeoplevelser.

LG-køleskabet, -vaskemaskinen, -klimaanlægget og -opvaskemaskinen er centreret med diskret belysning. Nederst vises teksten “AI to the Core” med et LG AI-symbol i 2d.

Tiden har testet arven fra LG's førerposition, som er inkorporeret i LG Core-Tech, hjertet i LG Home Appliances, der har drevet innovation siden 1998. Core-Tech er født af banebrydende teknik inden for nøglekomponenter i LG-apparater og udvikler sig løbende gennem kompromisløs forskning og udvikling. LG H&A er drevet af Core-Tech og leverer brændstof til teknologi, der beriger liv og gør verden til et bedre sted for alle.

 

AI-teknologien er nu fusioneret med Core-Tech og har udviklet sig til AI Core-Tech. Denne fusion muliggør intelligent styring af nøglekomponenter, forbedrer energieffektiviteten, sikrer fin ydeevne og leverer personlige løsninger, der er skræddersyet til hver kundes behov.

Til venstre viser billedet spolerne på inverterens DD-motor, der er forbundet fra Jorden til Månen og måler 30.373.920 km - tilstrækkeligt til 40 rejser tur/retur. I midten vises spolerne, som vikles rundt om inverterens DD-motor. Til højre tilsluttes AI Core-Tech-chipsættet et elektronisk panel med et lilla lys, der strækker sig udad.

Milepæle inden for vaskemaskiner
AI Core-Tech

Den samlede længde af spolerne i inverterens DD-motor er lig med over 40 ture til månen, hvilket afspejler de utallige eksperimenter, der førte til spiralkernen. Ved at kombinere avanceret hardware med AI-teknologi fremstår AI DD™ som den revolutionerende AI Core-Tech til vaskemaskiner.

En LG-vaskemaskine vises med et gennemsigtigt billede af AI DD™-komponenten sammen med titlen “AI Core-Tech in Washing Machine” og AI DD™-emblemet med stiliserede 'DD-bogstaver, som repræsenterer AI Direct Drive-teknologi, vises mod en mørk baggrund med en lyserød og lilla kant.

En LG-vaskemaskine er placeret centralt med visning forfra, og det indvendige tromlelys er tændt.

AI DD™

 

AI DD™ kombinerer deep learning-teknologi med 6 Motion Direct Drive for at analysere stoftyper og optimere vaskeprogrammer. Dette avancerede system genererer seks unikke tromlebevægelser, som giver skræddersyet pleje af stoffer, forbedrer vaskeeffektiviteten og minimerer skader.

*AI-registrering aktiveres, når der er påfyldt mindre end 3 kg. 

*AI-registrering aktiveres ikke, når dampfunktionen er valgt. 

*AI-vask bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alt stof registreres] og egnet vaskemiddel. 

Et nærbillede af LG-vaskemaskinens kontrolpanel fremhæver betjeningsknapperne med en glødende effekt. Derefter zoomes der ud på billedet for at afsløre LG-vaskemaskinens fulde ydre i et minimalistisk rum. Der skiftes til en video, som viser vaskemaskinens indre, hvor et AI-chipsæt registrerer stoftyper. Scenen illustrerer derefter de seks bevægelsesfunktioner gennem dynamisk grafik.

*Det faktiske produkt kan variere fra det viste billede.

Et ikon for et blad, som er forbundet til et strømstik i lyserøde og lilla toner, der repræsenterer energieffektivitet.
Energieffektivitet

Spar mere med energiklasse A-55 %/A-40 %/A-30 %* med præcisionskontrol-vekselretterteknologi.

Et ikon af et skjold, hvor der står skrevet “10 år” indeni, vist i lyserøde og lilla toner, symboliserer holdbarhed.
Holdbarhed

Forenklet design med færre** dele, understøttet af ti års garanti for forbedret holdbarhed.***

Et ikon for en højttaler, der udsender lydbølger i lyserøde og lilla toner, hvilket symboliserer lav støj og vibration.
Lav støj og vibration

Lav støj med en direkte motorforbindelse, mens vibrationer reduceres med integrerede komponenter.

*55 %/40 %/30 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A som defineret i EU-forordning 2019/2014. Energiklasse A-55 % repræsenterer den højeste effektivitetsklassificering i vores nye AI-vaskemaskine. Fås på udvalgte modeller.

**Forenklet sammenlignet med motorer adskilt af remme og remskiver.

***De ti års garanti gælder kun for Direct Drive-motoren.

En LG-tørretumbler vises med en gennemsigtig visning af AI Dual Inverter-komponenten sammen med titlen “AI Core-Tech in Dryer” og AI Dual Inverter-emblemet med et “D” i midten omgivet af to pile, som danner en løkke, vises mod en mørk baggrund med en lyserød og lilla kant.

En LG-tørretumbler er placeret midt i et minimalistisk og lyst rum.

AI DUAL Inverter™

 

Med AI registrerer den vægt og fugtniveauer endnu mere præcist, så tørringen kan udføres på et tilpasset tidspunkt og ved en tilpasset temperatur, med ti års garanti.*

*Ti års garanti på kompressor/motor – denne reservedelsgaranti gælder kun for kompressoren/motoren, og der opkræves et arbejdsgebyr. 

Et nærbillede af kontrolpanelet på en tørretumbler og en finger, som trykker på en betjeningsknap i højre side.

Et ikon af en mikrochip, hvor der står “AI” indeni, vises i lyserøde og lilla toner, som symboliserer AI-tørreteknologi.
AI Dry™

Optimer tørringen ved at justere stoftype og vasketøjsmængde for effektivt at spare energi og tid.*

Et ikon af et blad, som er forbundet til et strømstik i lyserøde og lilla toner, hvilket illustrerer energieffektiviteten af LG-tørretumbleren.
Energieffektivitet

Der spares energi med AI DUAL Inverter™, invertermotoren og en optimal programmeringsalgoritme.**

Et ikon med et speedometer i lyserøde og lilla toner, der symboliserer hurtigtørrende teknologi.
Hurtig tørring

AI DUAL Inverter™ komprimerer kølemidlet for at minimere varmetab og mindske tørretiden.***

*Testet af Intertek i juli 2024. Sammenlignet med bomuldsprogrammet viste Al Dry™-programmet en 32,1 % reduktion af tørretiden og et 9,1 % fald i energiforbruget med 3 kg blandet vasketøj bestående af bløde stoffer (slanke skjorter, bluser, funktionelle t-shirts, chiffon-nederdele, polyshorts osv.)(RH90X75V3N). Tøjets type og tykkelse samt miljøet kan øge vasketiden og energiforbruget, og resultaterne kan variere.

*AI-registrering aktiveres, når der er påfyldt mindre end 5 kg. AI Dry™ bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alt stof registreres].

**26 %/15 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A+++ som defineret i EU-forordning 392/2012. Når den er indstillet til Eco-program. Energiklasse A+++-26 % repræsenterer den højeste effektivitetsklassificering i vores nye AI-tørretumbler. Fås på udvalgte modeller.

***Testet af Intertek i juli 2024. TurboDry-program med 5 kg vasketøj (blandede skjorter, 100 % poly-t-shirt, 100 % bomulds-t-shirt) med indledningsvist 33 % ved en temperaturtilstand på 23℃. Tiden kan variere afhængigt af tøjet og miljøet.

***Tøjet tørrer muligvis ikke helt, afhængigt af dets tykkelse, vægt og karakteristika.

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvad bruges AI DD™-teknologi til i LG-vaskemaskiner?

A.

LG's AI DD™-maskiner bruger smart teknologi til at analysere dit vasketøjs vægt og stoftype individuelt. Resultatet? Maskinens automatiske optimering af vaskebevægelserne hjælper med at beskytte tøjet og sikre, at dit dyrebare tøj ser bedst muligt ud i længere tid. Takket være teknologi med seks bevægelser, der bruger AI, giver vaskemaskinen en effektiv vask med færre* bevægelige dele, designet til at få den til at holde længere og spare mere energi.

 

*Forenklet sammenlignet med motorer adskilt af remme og remskiver.

Q.

Hvordan fungerer AI-vaskeprogrammer?

A.

Normalt bør du tjekke plejemærket på dit tøj og vælge det vaskeprogram, som passer til det på din maskine. LG-vaskemaskiner med AI DD™*-funktion vil derefter automatisk veje dit vasketøj og registrere dets blødhed for at fastsætte et optimalt vaskemønster og justere vaskebevægelserne under vasken i overensstemmelse hermed. Hvis du forbinder din LG-vaskemaskine og tørretumbler, kan de samarbejde for at sikre, at et matchende program vælges på tørretumbleren, uden at du behøver at bekymre dig om at dreje knappen.

 

*AI-registrering aktiveres, når der er påfyldt mindre end 3 kg. 

*AI-registrering aktiveres ikke, når dampfunktionen er valgt. 

*AI-vask bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alt stof registreres] og egnet vaskemiddel. 

 

Q.

Hvad er AI Dry™-programmet?

A.

AI Dry™*-programmet er et program, der tørrer tøjet til dets optimale tilstand i henhold til dets egenskaber. Dette program registrerer vasketøjets vægt, materiale og fugtighed og indstiller automatisk den temperatur og tørretid, der egner sig bedst. 

 

*AI-registrering aktiveres, når der er påfyldt mindre end 5 kg. AI Dry™ bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alt stof registreres].

 