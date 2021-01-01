Underbygget QuadWash™-opvaskemaskine, energi A-10 %, med TrueSteam™ og 14 pladsindstillinger

2) TrueSteam™

-Testdato: 20.1.14

-Testagentur: TÜV Rheinland

-Testmodel: DFB22M, DFB22M1

-Testforhold: Spænding: 220±1 % V, frekvens 60±1 % Hz, temperatur 20±2 °C, fugtighed 65±5 %, vandforsyningens temperatur 15±2 °C, vandforsyningens tryk 240±20 kPa, rengøringsmiddel type B 24 g, intet skyllemiddel, standardtilstand

-Testmetode: For vandhårdhed på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm og 68 ppm tælles antallet af vandpletter afhængigt af, om en enhed til opblødning af vand benyttes. For 102 ppm, mål antallet af vandpletter under følgende forhold: (1) Kun med vandopblødning, (2) uden vandopblødning, (3) med vandopblødning og skyl, (4) med vandopblødning med damp og skyl, (5) med vandopblødning med damp, (6) kun damp uden vandopblødning

-Testresultater: Når hverken vandopblødning eller damp bruges, blev der formet 123 vandpletter. Ved brug af damp uden vandopblødning blev 19 vandpletter formet (84 % reduktion).

-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme vandopblødning og dampteknologi.

-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.

3) Desinficerer

[Reducerer escherichia coli, salmonella typhimurium, listeria monocytogenes]

-Testdato: 21.9.1

-Testagentur: KTR (Korea Testing & Research Institute)

-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Testmodel: LG XD-opvaskemaskine med 14 pladser

-Testforhold: Opvaskemaskinen kørte i øko-, højtemperatur- og damptilstand. Kontamineret inokulum blev påført to risskåle og to suppeskåle med en indledende koncentration på omtrent (1,0*10^8) CFU/ml.

-Testmetode: Teststammerne blev præinkuberet på tryptisk sojaagar ved (35±1) ℃ i 18~24 timer og justeret til (1,0~9,9*10^8) CFU/ml vha. en steril saltopløsning. Steriliseret service (to risskåle og to suppeskåle) blev inokuleret med 0,2 ml af testopløsningen, tørret i én time og placeret i opvaskemaskinen.

-Testresultater: Under testforholdene blev escherichia coli, salmonella typhimurium og listeria monocytogenes reduceret med mere end 99,999 %.

-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme dampteknologi.

-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.