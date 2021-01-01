Skip to contentSkip to accessibility help
Underbygget QuadWash™-opvaskemaskine, energi A-10 %, med TrueSteam™ og 14 pladsindstillinger
Energiklassificering : DK
Funktioner

Specifikationer

SDU587HM

  • Visning forfra af sdu587hm
  • Visning forfra af åben sdu587hm
  • TrueSteam™
  • QuadWash™
  • Auto Open Dry
  • Visning fra oven af sdu587hm
  • Sprøjtearm og dampdyse
  • Visning fra oven åben med tallerken
  • Visning fra venstre side åben med tallerken
  • Visning fra siden af åben sdu587hm– nedre stativ
  • Visning fra siden af åben sdu587hm– øvre stativ
  • Visning fra højre side af åben sdu587hm
  • Visning fra siden af sdu587hm
  • Visning bagfra af sdu587hm
Nøglefunktioner

  • Energi A-10 %: Glæd dig over en opvaskemaskine, der hjælper dig til at leve et mere energieffektivt liv.
  • QuadWash™: 4 sprøjtearme med bevægelse i flere retninger gør, at vandet kan nå alle hjørner i tallerkenerne.
  • TrueSteam™: Adskillige dampstråler desinficerer tallerkenerne ved at opløse genstridig snavs og få glassene til at skinne.
  • Med Auto Open Dry åbnes lågen automatisk, når den er færdig, så tallerkenerne kan lufttørre naturligt.
Livsstilsbillede af en underbygget opvaskemaskine, der er installeret i et køkken med trædesign.

Livsstilsbillede af en underbygget opvaskemaskine, der er installeret i et køkken med trædesign.

Skinnende rent, hurtig klar til brug

Energieffektivitetsklasse A-10 %

Spar penge, og hold din tallerkner skinnende rene med en energieffektiv opvaskemaskine

TrueSteam™

Hygiejnisk glans, færre vandplatter

QuadWash™

Efterlader ingen beskidte tallerkener

LG ThinQ™ 

Tilslut for en smartere opvask

Energieffektivitet i topklasse

Specielt designede LG Inverter Direct Drive-motorer kan øge energieffektiviteten med 54 % og er certificeret som klasse A efter EU’s energieffektivitetsstandarder¹⁾. 

Indbygget LG-opvaskemaskine i et hvidt køkken, delvist åben. A-10 %-etiket angiver klasse A-10 % energieffektivitet.

Indbygget LG-opvaskemaskine i et hvidt køkken, delvist åben. A-10 %-etiket angiver klasse A-10 % energieffektivitet.

1) Energieffektivitet

-Sammenlignet med LG-model. Baseret på sammenligning af energiforbruget for Eco Course mellem LG-modellen DBC335 (klasse A) og DBC425 (klasse E) i henhold til LG’s interne test

 

TrueSteam™

Hygiejnisk glans, færre vandplatter

TrueSteam™ ²⁾ gør dine tallerkener virkeligt rene, reducerer vandpletter og desinficerer³⁾ dem.

Nærbillede af tallerkener i en LG-opvaskemaskine med udløst damp demonstrerer dampvask for pletfjerning og sanitet.

Nærbillede af tallerkener i en LG-opvaskemaskine med udløst damp demonstrerer dampvask for pletfjerning og sanitet.

2) TrueSteam™

-Testdato: 20.1.14

-Testagentur: TÜV Rheinland

-Testmodel: DFB22M, DFB22M1

-Testforhold: Spænding: 220±1 % V, frekvens 60±1 % Hz, temperatur 20±2 °C, fugtighed 65±5 %, vandforsyningens temperatur 15±2 °C, vandforsyningens tryk 240±20 kPa, rengøringsmiddel type B 24 g, intet skyllemiddel, standardtilstand

-Testmetode: For vandhårdhed på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm og 68 ppm tælles antallet af vandpletter afhængigt af, om en enhed til opblødning af vand benyttes. For 102 ppm, mål antallet af vandpletter under følgende forhold: (1) Kun med vandopblødning, (2) uden vandopblødning, (3) med vandopblødning og skyl, (4) med vandopblødning med damp og skyl, (5) med vandopblødning med damp, (6) kun damp uden vandopblødning

-Testresultater: Når hverken vandopblødning eller damp bruges, blev der formet 123 vandpletter. Ved brug af damp uden vandopblødning blev 19 vandpletter formet (84 % reduktion).

-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme vandopblødning og dampteknologi.

-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.

 

3) Desinficerer

[Reducerer escherichia coli, salmonella typhimurium, listeria monocytogenes]

-Testdato: 21.9.1

-Testagentur: KTR (Korea Testing & Research Institute)

-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Testmodel: LG XD-opvaskemaskine med 14 pladser

-Testforhold: Opvaskemaskinen kørte i øko-, højtemperatur- og damptilstand. Kontamineret inokulum blev påført to risskåle og to suppeskåle med en indledende koncentration på omtrent (1,0*10^8) CFU/ml.

-Testmetode: Teststammerne blev præinkuberet på tryptisk sojaagar ved (35±1) ℃ i 18~24 timer og justeret til (1,0~9,9*10^8) CFU/ml vha. en steril saltopløsning. Steriliseret service (to risskåle og to suppeskåle) blev inokuleret med 0,2 ml af testopløsningen, tørret i én time og placeret i opvaskemaskinen.

-Testresultater: Under testforholdene blev escherichia coli, salmonella typhimurium og listeria monocytogenes reduceret med mere end 99,999 %.

-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme dampteknologi.

-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.

Spar forvask i hånden med dampvask

TrueSteam™ hjælper med at skylle tallerkener og tackle genstridig, indtørret mad.

Damp der når ud i flere hjørner

Stol trygt på, at ingen tallerkner bliver overset med TrueSteam™-teknologi.

Krystalklare tallerkener hver gang

TrueSteam™ gør tallerkenerne funklende rene, mens vandpletter reduceres med op til 84 %.

QuadWash™

Generel vask, skinnende rent

Fire sprøjtearme med flere bevægelser til at rengøre tallerkener første gang, mens Dual Zone Wash giver dig mulighed for at vælge forskellige trykniveauer for hvert stativ.

Video med intense vandstråler fra opvaskemaskinens roterende arme.

Video med intense vandstråler fra opvaskemaskinens roterende arme.

EasyRack™Plus

Fleksibelt design inde i opvaskemaskinen

EasyRack™ Plus bruger tre justerbare stativer, foldetænder og lodret bevægelse, så den passer til tallerkener i alle størrelser. 

En person hæver opvaskemaskinestativet for at gøre plads til mere under det, og stiller stegepander i det nedre stativ.

En person hæver opvaskemaskinestativet for at gøre plads til mere under det, og stiller stegepander i det nedre stativ.

Højdejusterbart tredje stativ

Yderligere plads til genstande, der er svære at få til at passe, fra lange fade til små espressokopper.

Foldbart sidestativ

Sæt køkkenting i på din måde, uanset om det er en pande eller en stor skål.

Frontskærm

Hold øje med uret

Hold nemt styr på tiden med en skjult LED-skærm, der nedtæller den resterende programtid.

LG ThinQ™

Hold forbindelsen, forbliv skinnende ren

Få besked, når dit vaskeprogram er slut, gennem LG ThinQ™-appen⁴⁾.

En smartphone visar LG ThinQ™ i ett kök tillsammans med 3 appfunktioner: Ladda ner cykler, Aviseringar och Smart Diagnosis.

En smartphone visar LG ThinQ™ i ett kök tillsammans med 3 appfunktioner: Ladda ner cykler, Aviseringar och Smart Diagnosis.

4) LG ThinQ™

-ThinQ-funktionerne kan variere efter produktet og landet. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester. 

-Når du først etablerer forbindelse til opvaskemaskinen, skal det også være i det samme wi-fi-miljø, og efter det skal opvaskemaskinen altid køre inden for det registrerede wi-fi-miljø.

Hent flere måder at gøre rent på      

Med LG ThinQ™ kan du hente nye vaskeprogrammer for at få flere rengøringsmuligheder. (gryder og pander, kasseroller, glas og natpleje)

Rengør på din egen måde

Du kan personrette indstillingerne for din opvaskemaskine fra din smartenhed. 

Lavt lydniveau

Stille og fredelig rengøring

Med LG’s støjreduktionsteknologi bliver dine tallerkener gjort rene i stilhed, mens du slapper af i fred⁵⁾.

Man der holder et sovende barn, mens en stille opvaskemaskine kører i baggrunden

Man der holder et sovende barn, mens en stille opvaskemaskine kører i baggrunden

5) Lavt støjniveau

-Støjniveau: 41 dB eller lavere, baseret på LG’s interne testresultater.

-Baseret på interne testresultater (måling af lydstyrkeniveau) under indstillingerne ØKO-tilstand + energibesparing + AOD-valg (januar 2019).

-Støjniveau måles som et gennemsnit på tværs af det fulde opvaskemaskineprogram, inklusive forvask, hovedvask, skyl og tørring.

-Støjniveauer kan variere afhængigt af det aktive program og brugsforhold.

Innovativt design

Opvaskemaskinens indre af rustfrit stål.

Helt rustfrit stål

Opvaskemaskinen åbnes automatisk, når programmet er slut, for at lade indholdet tørre på en naturlig måde.

Auto Open Dry

*Produktbillederne og -videoerne er kun til illustrative formål og kan variere fra det faktiske produkt.

Dele og tilbehør

Se oplysninger om de dele, du modtager til montering

Kasserne på køkkenbordet.

Kasserne på køkkenbordet.

Illustration af tragt

Tragt

Ikonbillede for støjstrop (side)

Støjstrop (side)

Illustration af fugtbarrierebånd

Fugtbarrierebånd

Illustration af sidefastgøringsskruer

Sidefastgøringsskruer (Φ 4,5 x 12 mm)

Illustration af monteringsbeslag​

Monteringsbeslag​

Illustration af fastgøringsskruer til beslag

Fastgøringsskruer til beslag (Φ 4 x 12 mm)

Illustration af nederste afdækning

Nederste afdækning

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken slag rengøringsmiddel bør jeg bruge i min opvaskemaskine?

'For opvaskemaskiner bør du bruge rengøringsmidler, der er beregnet til maskinopvask, ikke generelle rengøringsmidler. Der er tre typer af sådanne rengøringsmidler: pulver, væske og tabletter. Hvert rengøringsmiddel kan have forskellige opløsningshastigheder og rengøringsegenskaber afhængigt af typen af rengøringsmiddel og fabrikanten, så tjek produktinformationen, og brug den anbefalede mængde rengøringsmiddel, der er angivet af fabrikanten baseret på den fyldte mængde og graden af tilsmudsning.

Skal jeg forvaske mine tallerkener, før jeg bruger opvaskemaskinen?

LG-opvaskemaskiner bruger den kraftige vandstrøm fra deres QuadWash™-tornadovaskearme sammen med TrueSteam™ til grundigt at rengøre din tallerkener uden behov for forvask. En let forvask med vand for at fjerne madrester fra tallerkenerne kan dog hjælpe med til at rengøre dem mere effektivt. Få mest muligt ud af din opvaskemaskines rengøringsegenskaber med forvask efter behov. Fjern blot madrester, og fyld din opvaskemaskine med det samme.

Hvordan kan jeg slippe af med vandpletter på mine tallerkener?

TrueSteam™-funktionen og vandopblødning i LG-opvaskemaskiner kan effektivt fjerne vandpletter fra tallerkener.Ydermere vil brugen af et skyllemiddel reducere overfladespændingen i vanddråber, hvilket er glimrende for at tørre tallerkener og forhindre pletter.Skyllemiddel tilføjes automatisk under tørring, hvis du løfter flappen på rengøringsmiddeldispenseren og fylder den til det maksimale niveau.

Hvad er den bedste måde at fylde min opvaskemaskine på?

Nederste kurv: Gryder og pander på hovedet, flade og dybe tallerkener og desserttallerkenerMidterste kurv: Glas, kopper, underkopper og vinglas Øverste kurv: Bestik såsom teskeer, dessertskeer, suppeskeer og gaflerNår du placerer tallerkener i kurvene, er det vigtigt at stille dem lidt på skrå, så vandet kan flyde ordentligt.TIP: hvis en stor gryde i den nederste kurv blokerer bakken, kan dette let ordnes med bakkens højdejustering.

Kan jeg sætte plastikbeholdere i min opvaskemaskine?

Ja, men kun vis de er lavet af varmeresistent plastik; almindelig plastik kan blive deformeret ved vask i høje temperaturer.

Hvad kan gøre ved madlugte efter brug?

Vi anbefaler, at filteret rengøres mindst hver 1-2 uger for at fjerne lugte.TIP: For at sterilisere indersiden af opvaskemaskinen skal du hælde 200 til 300 ml klar eddike i en lav skål, placere den i den øverste kurv og køre det automatiske program.

Kan denne opvaskemaskine installeres uden for hjemmet?

Dette produkt er et indendørs apparat og kun til hjemmebrug og må ikke bruges til kommercielle (caféer, osv.), industrielle eller laboratoriemæssige formål.

(Det må ikke installeres selv til forskningsformål i skolelaboratorier osv., da formålet er at rengøre kemikalier.)

Det er dog muligt at installere dette produkt til simpel fremvisning og ikke til faktisk brug.

Vil opvaskemaskinen passe i mit køkken?

De fleste moderne køkkener er designet omkring en branchestandard med et 60 cm bredt apparat, hvilket er nøjagtigt hvad LG’s 60 cm opvaskemaskiner er beregnet til. Denne standardstørrelse sikrer, at vores fritstående opvaskemaskiner passer sømløst ind i dit eksisterende køkken uden besvær.

Key Feature

  • Energi A-10 %: Glæd dig over en opvaskemaskine, der hjælper dig til at leve et mere energieffektivt liv.
  • QuadWash™: 4 sprøjtearme med bevægelse i flere retninger gør, at vandet kan nå alle hjørner i tallerkenerne.
  • TrueSteam™: Adskillige dampstråler desinficerer tallerkenerne ved at opløse genstridig snavs og få glassene til at skinne.
  • Med Auto Open Dry åbnes lågen automatisk, når den er færdig, så tallerkenerne kan lufttørre naturligt.
Alle specifikationer

GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER

  • Displaytype

    LED

  • Installationstype

    Underbygget

  • Paneltype

    Topstyring

  • Indstillinger for samlet plads

    14

UDSEENDE

  • Farver

    Mat sort

  • Statusindikatorer

    Nej

  • Indikator for resterende tid

    Nej

  • Karrets materiale

    Rustfrit stål

HYLDEFUNKTIONER

  • Bestikkurve

    Nej

  • Højdejusterbar 3. Rack

    Ja (justerbar)

CYKLUS/INDSTILLINGER

  • Auto

    Ja

  • Annuller

    Ja

  • Kontrollås

    Ja

  • Forsinket start

    Ja

  • Sart

    Ja

  • Download-cyklus

    Ja

  • Dobbeltzone

    Ja

  • Øko

    Ja

  • Energibesparende

    Ja

  • Hurtig

    Ja

  • Ekstra tør

    Ja

  • Halv belastning

    Ja

  • Kraftig

    Nej

  • Høj temp.

    Ja

  • Intensiv

    Ja

  • Maskinrengøring

    Maskinrens (damp)_3 sekunder-knap

  • Normal

    Nej

  • Antal muligheder

    8

  • Antal vaskecyklusser (programmer)

    10

  • Opfriskning

    Ja

  • Skyl

    Ja

  • Damp

    Ja

  • Turbo

    Ja

  • 3 i 1

    Nej

  • Dry Plus

    Nej

ENERGI/VAND YDEEVNE

  • Cyklus tid

    405

  • Ekspres cyklus tid

    56

  • Støjemissions klasse

    B

  • Støj niveau dB(A)

    43

  • Turbo cyklus tid

    78

  • Vandforbrug (L)

    9,5

  • Energieffektivitets klasse

    A

HOVEDFUNKTION

  • Smart Rack+™

    Ja (Øverste kurv_helt foldbar / Nederste kurv_helt foldbar)

  • Anti-bakteriel behandling

    Ja

  • Aqua-Stop

    Ja

  • Automatisk åbning af låge

    Ja

  • Dispenser til opvaskemiddel og afspændingsmiddel

    Ja

  • DirectDrive Motor™

    Ja

  • Inverter Direct Drive-motor

    Ja

  • Antal sprøjtearme

    3

  • QuadWash™

    Ja

  • SenseClean-vaskesystem

    Ja

  • Turbiditetssensor (snavs)

    Ja

  • TrueSteam™

    Ja

  • Vario-vaskesystem

    Ja

  • Vandblødgøringsmiddel

    Ja

MÅL/AFSTANDE/VÆGT

  • Justerbare ben (mm)

    60

  • Emballagemål - BxHxD (mm)

    683 x 840 x 654

  • Pakkevægt

    51

  • Produktdimensioner – B x H x D (mm)

    600 x 815 x 567

  • Produktvægt (kg)

    47

EFFEKT/VURDERING

  • Frekvens (Hz)

    50

  • Strømforbrug (W)

    1 600 - 1 800

  • Strømforsyning (V)

    220 - 240

SMART-TEKNOLOGI

  • NFC

    Nej

  • Proaktiv kundeservice

    Nej

  • Fjernbetjening

    Nej

  • Fjernovervågning

    Ja

  • Smart Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

Det siger folk

