Underbygget QuadWash™-opvaskemaskine, energi A-10 %, med TrueSteam™ og 14 pladsindstillinger
SDU587HV
Nøglefunktioner
- Energi A-10 %: Glæd dig over en opvaskemaskine, der hjælper dig til at leve et mere energieffektivt liv.
- QuadWash™: 4 sprøjtearme med bevægelse i flere retninger gør, at vandet kan nå alle hjørner i tallerkenerne.
- TrueSteam™: Adskillige dampstråler desinficerer tallerkenerne ved at opløse genstridig snavs og få glassene til at skinne.
- Med Auto Open Dry åbnes lågen automatisk, når den er færdig, så tallerkenerne kan lufttørre naturligt.
Skinnende rent, hurtig klar til brug
Energieffektivitet i topklasse
Specielt designede LG Inverter Direct Drive-motorer kan øge energieffektiviteten med 54 % og er certificeret som klasse A efter EU’s energieffektivitetsstandarder¹⁾.
*Billedet ovenfor er kun til illustrative formål. Det kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
1) Energieffektivitet
-Sammenlignet med LG-model. Baseret på sammenligning af energiforbruget for Eco Course mellem LG-modellen DBC335 (klasse A) og DBC425 (klasse E) i henhold til LG’s interne test
TrueSteam™
Hygiejnisk glans, færre vandplatter
TrueSteam™ ²⁾ gør dine tallerkener virkeligt rene, reducerer vandpletter og desinficerer³⁾ dem.
2) TrueSteam™
-Testdato: 20.1.14
-Testagentur: TÜV Rheinland
-Testmodel: DFB22M, DFB22M1
-Testforhold: Spænding: 220±1 % V, frekvens 60±1 % Hz, temperatur 20±2 °C, fugtighed 65±5 %, vandforsyningens temperatur 15±2 °C, vandforsyningens tryk 240±20 kPa, rengøringsmiddel type B 24 g, intet skyllemiddel, standardtilstand
-Testmetode: For vandhårdhed på 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm og 68 ppm tælles antallet af vandpletter afhængigt af, om en enhed til opblødning af vand benyttes. For 102 ppm, mål antallet af vandpletter under følgende forhold: (1) Kun med vandopblødning, (2) uden vandopblødning, (3) med vandopblødning og skyl, (4) med vandopblødning med damp og skyl, (5) med vandopblødning med damp, (6) kun damp uden vandopblødning
-Testresultater: Når hverken vandopblødning eller damp bruges, blev der formet 123 vandpletter. Ved brug af damp uden vandopblødning blev 19 vandpletter formet (84 % reduktion).
-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme vandopblødning og dampteknologi.
-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.
3) Desinficerer
[Reducerer escherichia coli, salmonella typhimurium, listeria monocytogenes]
-Testdato: 21.9.1
-Testagentur: KTR (Korea Testing & Research Institute)
-Testrapportnummer: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913
-Testmodel: LG XD-opvaskemaskine med 14 pladser
-Testforhold: Opvaskemaskinen kørte i øko-, højtemperatur- og damptilstand. Kontamineret inokulum blev påført to risskåle og to suppeskåle med en indledende koncentration på omtrent (1,0*10^8) CFU/ml.
-Testmetode: Teststammerne blev præinkuberet på tryptisk sojaagar ved (35±1) ℃ i 18~24 timer og justeret til (1,0~9,9*10^8) CFU/ml vha. en steril saltopløsning. Steriliseret service (to risskåle og to suppeskåle) blev inokuleret med 0,2 ml af testopløsningen, tørret i én time og placeret i opvaskemaskinen.
-Testresultater: Under testforholdene blev escherichia coli, salmonella typhimurium og listeria monocytogenes reduceret med mere end 99,999 %.
-De testede modeller og DFC287HVS-modellen bruger samme dampteknologi.
-De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.
Spar forvask i hånden med dampvask
TrueSteam™ hjælper med at skylle tallerkener og tackle genstridig, indtørret mad.
Damp der når ud i flere hjørner
Stol trygt på, at ingen tallerkner bliver overset med TrueSteam™-teknologi.
Krystalklare tallerkener hver gang
TrueSteam™ gør tallerkenerne funklende rene, mens vandpletter reduceres med op til 84 %.
QuadWash™
Generel vask, skinnende rent
Fire sprøjtearme med flere bevægelser til at rengøre tallerkener første gang, mens Dual Zone Wash giver dig mulighed for at vælge forskellige trykniveauer for hvert stativ.
EasyRack™Plus
Fleksibelt design inde i opvaskemaskinen
EasyRack™ Plus bruger tre justerbare stativer, foldetænder og lodret bevægelse, så den passer til tallerkener i alle størrelser.
*Billedet ovenfor er kun til illustrative formål. Det kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
Frontskærm
Hold øje med uret
Hold nemt styr på tiden med en skjult LED-skærm, der nedtæller den resterende programtid.
*Billedet ovenfor er kun til illustrative formål. Det kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
LG ThinQ™
Hold forbindelsen, forbliv skinnende ren
Få besked, når dit vaskeprogram er slut, gennem LG ThinQ™-appen⁴⁾.
*Billedet ovenfor er kun til illustrative formål. Det kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
4) LG ThinQ™
-ThinQ-funktionerne kan variere efter produktet og landet. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester.
-Når du først etablerer forbindelse til opvaskemaskinen, skal det også være i det samme wi-fi-miljø, og efter det skal opvaskemaskinen altid køre inden for det registrerede wi-fi-miljø.
Lavt lydniveau
Stille og fredelig rengøring
Med LG’s støjreduktionsteknologi bliver dine tallerkener gjort rene i stilhed, mens du slapper af i fred⁵⁾.
*Billedet ovenfor er kun til illustrative formål. Det kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
5) Lavt støjniveau
-Støjniveau: 41 dB eller lavere, baseret på LG’s interne testresultater.
-Baseret på interne testresultater (måling af lydstyrkeniveau) under indstillingerne ØKO-tilstand + energibesparing + AOD-valg (januar 2019).
-Støjniveau måles som et gennemsnit på tværs af det fulde opvaskemaskineprogram, inklusive forvask, hovedvask, skyl og tørring.
-Støjniveauer kan variere afhængigt af det aktive program og brugsforhold.
Innovativt design
*Produktbillederne og -videoerne er kun til illustrative formål og kan variere fra det faktiske produkt.
Dele og tilbehør
Se oplysninger om de dele, du modtager til montering
Tragt
Støjstrop (side)
Fugtbarrierebånd
Sidefastgøringsskruer (Φ 4,5 x 12 mm)
Monteringsbeslag
Fastgøringsskruer til beslag (Φ 4 x 12 mm)
Nederste afdækning
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken slag rengøringsmiddel bør jeg bruge i min opvaskemaskine?
'For opvaskemaskiner bør du bruge rengøringsmidler, der er beregnet til maskinopvask, ikke generelle rengøringsmidler. Der er tre typer af sådanne rengøringsmidler: pulver, væske og tabletter. Hvert rengøringsmiddel kan have forskellige opløsningshastigheder og rengøringsegenskaber afhængigt af typen af rengøringsmiddel og fabrikanten, så tjek produktinformationen, og brug den anbefalede mængde rengøringsmiddel, der er angivet af fabrikanten baseret på den fyldte mængde og graden af tilsmudsning.
Skal jeg forvaske mine tallerkener, før jeg bruger opvaskemaskinen?
LG-opvaskemaskiner bruger den kraftige vandstrøm fra deres QuadWash™-tornadovaskearme sammen med TrueSteam™ til grundigt at rengøre din tallerkener uden behov for forvask. En let forvask med vand for at fjerne madrester fra tallerkenerne kan dog hjælpe med til at rengøre dem mere effektivt. Få mest muligt ud af din opvaskemaskines rengøringsegenskaber med forvask efter behov. Fjern blot madrester, og fyld din opvaskemaskine med det samme.
Hvordan kan jeg slippe af med vandpletter på mine tallerkener?
TrueSteam™-funktionen og vandopblødning i LG-opvaskemaskiner kan effektivt fjerne vandpletter fra tallerkener.Ydermere vil brugen af et skyllemiddel reducere overfladespændingen i vanddråber, hvilket er glimrende for at tørre tallerkener og forhindre pletter.Skyllemiddel tilføjes automatisk under tørring, hvis du løfter flappen på rengøringsmiddeldispenseren og fylder den til det maksimale niveau.
Hvad er den bedste måde at fylde min opvaskemaskine på?
Nederste kurv: Gryder og pander på hovedet, flade og dybe tallerkener og desserttallerkenerMidterste kurv: Glas, kopper, underkopper og vinglas Øverste kurv: Bestik såsom teskeer, dessertskeer, suppeskeer og gaflerNår du placerer tallerkener i kurvene, er det vigtigt at stille dem lidt på skrå, så vandet kan flyde ordentligt.TIP: hvis en stor gryde i den nederste kurv blokerer bakken, kan dette let ordnes med bakkens højdejustering.
Kan jeg sætte plastikbeholdere i min opvaskemaskine?
Ja, men kun vis de er lavet af varmeresistent plastik; almindelig plastik kan blive deformeret ved vask i høje temperaturer.
Hvad kan gøre ved madlugte efter brug?
Vi anbefaler, at filteret rengøres mindst hver 1-2 uger for at fjerne lugte.TIP: For at sterilisere indersiden af opvaskemaskinen skal du hælde 200 til 300 ml klar eddike i en lav skål, placere den i den øverste kurv og køre det automatiske program.
Kan denne opvaskemaskine installeres uden for hjemmet?
Dette produkt er et indendørs apparat og kun til hjemmebrug og må ikke bruges til kommercielle (caféer, osv.), industrielle eller laboratoriemæssige formål.
(Det må ikke installeres selv til forskningsformål i skolelaboratorier osv., da formålet er at rengøre kemikalier.)
Det er dog muligt at installere dette produkt til simpel fremvisning og ikke til faktisk brug.
Vil opvaskemaskinen passe i mit køkken?
De fleste moderne køkkener er designet omkring en branchestandard med et 60 cm bredt apparat, hvilket er nøjagtigt hvad LG’s 60 cm opvaskemaskiner er beregnet til. Denne standardstørrelse sikrer, at vores fritstående opvaskemaskiner passer sømløst ind i dit eksisterende køkken uden besvær.
Key Feature
Alle specifikationer
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER
Displaytype
LED
Installationstype
Underbygget
Paneltype
Topstyring
Indstillinger for samlet plads
14
UDSEENDE
Farver
Prime Silver
Statusindikatorer
Nej
Indikator for resterende tid
Nej
Karrets materiale
Rustfrit stål
HYLDEFUNKTIONER
Bestikkurve
Nej
Højdejusterbar 3. Rack
Ja (justerbar)
CYKLUS/INDSTILLINGER
Auto
Ja
Annuller
Ja
Kontrollås
Ja
Forsinket start
Ja
Sart
Ja
Download-cyklus
Ja
Dobbeltzone
Ja
Øko
Ja
Energibesparende
Ja
Hurtig
Ja
Ekstra tør
Ja
Halv belastning
Ja
Kraftig
Nej
Høj temp.
Ja
Intensiv
Ja
Maskinrengøring
Maskinrens (damp)_3 sekunder-knap
Normal
Nej
Antal muligheder
8
Antal vaskecyklusser (programmer)
10
Opfriskning
Ja
Skyl
Ja
Damp
Ja
Turbo
Ja
3 i 1
Nej
Dry Plus
Nej
ENERGI/VAND YDEEVNE
Cyklus tid
405
Ekspres cyklus tid
56
Støjemissions klasse
B
Støj niveau dB(A)
43
Turbo cyklus tid
78
Vandforbrug (L)
9,5
Energieffektivitets klasse
A
HOVEDFUNKTION
Smart Rack+™
Ja (Øverste kurv_helt foldbar / Nederste kurv_helt foldbar)
Anti-bakteriel behandling
Ja
Aqua-Stop
Ja
Automatisk åbning af låge
Ja
Dispenser til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
Ja
DirectDrive Motor™
Ja
Inverter Direct Drive-motor
Ja
Antal sprøjtearme
3
QuadWash™
Ja
SenseClean-vaskesystem
Ja
Turbiditetssensor (snavs)
Ja
TrueSteam™
Ja
Vario-vaskesystem
Ja
Vandblødgøringsmiddel
Ja
MÅL/AFSTANDE/VÆGT
Justerbare ben (mm)
60
Emballagemål - BxHxD (mm)
683 x 840 x 654
Pakkevægt
51
Produktdimensioner – B x H x D (mm)
600 x 815 x 567
Produktvægt (kg)
47
EFFEKT/VURDERING
Frekvens (Hz)
50
Strømforbrug (W)
1 600 - 1 800
Strømforsyning (V)
220 - 240
SMART-TEKNOLOGI
NFC
Nej
Proaktiv kundeservice
Nej
Fjernbetjening
Nej
Fjernovervågning
Ja
Smart Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
Det siger folk
