LG 27" MyView Fuld HD IPS smart-monitor med webOS
27U511SA EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" MyView Fuld HD IPS smart-monitor med webOS

27U511SA EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 27" MyView Fuld HD IPS smart-monitor med webOS

27U511SA-W
frontvisning med fjernbetjening
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
vist i perspektiv
vist fra siden
vist bagfra
vist bagfra i perspektiv
nærbillede af porte
nærbillede af fod
frontvisning med fjernbetjening
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
vist i perspektiv
vist fra siden
vist bagfra
vist bagfra i perspektiv
nærbillede af porte
nærbillede af fod

Nøglefunktioner

  • 27" IPS-skærm med Full HD (1920x1080)
  • Slank og flad fod
  • Smart-monitor med webOS
  • ThinQ Home-kontrolpanel
  • Magic Remote-understøttelse
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
Mere
LG Smart Monitor – én skærm. Uendelige muligheder.

LG Smart Monitor – én skærm. Uendelige muligheder.

Én skærm. Uendelige muligheder.

LG Smart Monitor – i dit eget rum, med din egen skærm.

LG Smart Monitor – i dit eget rum, med din egen skærm.

I dit eget rum,
med din egen skærm

Oplev perfekt fordybelse fra en personlig skærm, anbragt i dit eget rum. Gør de små ting større og kom tættere på det, som er langt væk – forbind og naviger ubesværet.

*I 2024 blev vores branding af “LG SMART Monitor” ændret til “LG MyView Smart Monitor”. Afhængigt af købstidspunktet, kan den samme model være omtalt som LG SMART Monitor i kassen og vejledningen.

Arbejd smartere, spil bedre

LG Smart Monitor er designet til hjemmekontoret og underholdning. Se dit yndlingsindhold uden besvær med diverse streaming-apps, og skab øjeblikkeligt et hjemmekontormiljø, med eller uden en forbundet PC.

LG Smart Monitor.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.

Vælg din smag med webOS 23.

Vælg din smag med webOS 23

Arbejd uden en PC.

Arbejd uden en PC

Del dine enheders skærm

Del dine enheders skærm

Fuld HD IPS-display

Fuld HD IPS-display

Styr med ThinQ

Styr med ThinQ

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).

webOS 23 nyt hjem

Tilpassede opdagelser venter

Med webOS 23 kan du udforske adskillige typer indhold med indbyggede streamingtjenester såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube og Apple TV. Du kan også få skræddersyede anbefalinger om indhold og bruge indbyggede apps såsom Musik og Sport.

webOS 23 nyt hjem.

webOS 23 nyt hjem.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.

Nye brugergrænseflader

Find det hurtigt. Dyk ned i det.

Nem håndtering af apps og servicekort med det nye webOS 23. Og du kan åbne apps, du har brugt for nylig og tjekke beskeder hurtigt.

Hjemmekontor

Klar til hjemmekontoret

Få fjernadgang til PC og Cloud PC, og brug flere tjenester til hjemmekontoret, alt sammen uden en PC.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Disse medfølger ikke (skal købes separat).

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Musik

Skræddersyet til din smag

Nyd ubesværet tilpasset musik med to stereohøjttalere på hver 5 W. Du kan nemt søge efter musik og hurtigt tilgå nyligt afspillede sange. Den anbefaler også populære sange baseret på dine præferencer.

Sport

Følg dine favorithold

Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser de seneste nyheder om dit favoritsportshold, baseret på din profil.

AI-portner

Lytter til din smag

Aktivér en personlig AI-portner ved at trykke på knappen på Magic Remote, og du får anbefalinger af nøgleord, baseret på dine præferencer til enhver tid.

*Magic Remote-fjernbetjeningen medfølger ikke i pakken (skal købes ved siden af).

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*AI concierge: Anbefalede nøgleord afhænger af appen i forgrunden og af tidspunktet. Og nøgleordene i “Til dig”-tjenesten kan kun gives i lande, der understøtter NLP (Natural Language Processing) på deres modersmål.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

ThinQ Home-kontrolpanel

Nem styring af dine apparater

ThinQ Home-kontrolpanelet gør livet nemmere. Tjek og administrer nemt dine husholdningsapparaters status på én skærm med fjernbetjeningen.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.

*Sådan forbinder du til ThinQ Home-kontrolpanelet: Trin 1. Installer LG ThinQ-appen på din telefon, og tilmeld dine enheder. Trin 2. Forbind enheder, der kan tilmeldes LG ThinQ-appen, til ThinQ Home-kontrolpanelet.

*LG Smart Monitor bliver muligvis vist som “TV”, når der tilføjes en enhed i ThinQ-appen. I så fald kan du ændre produktnavnet. (Enhedsindstillinger → Rediger kaldenavn).

Brug din telefon som fjernbetjening

Med ThinQ-appen kan du bruge de vigtigste fjernbetjeningsfunktioner såsom tænd/sluk, kanalskifte og søgning efter indhold.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.

*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.

*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. , USA/engelsk).

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkte deling af dine enheders skærme

Nem deling af indhold fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Du kan også nyde fyldig lyd med Bluetooth-parring.

*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.

*Denne skærm er kompatibel med AirPlay 2 og HomeKit. iOS 12.3 eller senere eller macOS 10.14.5 eller senere er påkrævet.

**Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 8.1 og derover.

***Forbind din enhed til samme trådløse netværk som din skærm.

Fuld HD IPS-display

Levende farver, skarpt billede

27" Fuld HD (1920 x 1080) skærmen giver dig fantastisk billedkvalitet med farvenøjagtighed, visuel kontrast og skarphed. Desuden giver IPS-panelet dig mulighed for at nyde brede vinkler på op til 178 grader.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Enkelt design

Stilfuldt pladsbesparende design

Designet med tre sider med slank kant samt fodens slanke og flade form optager minimal plads og passer ind i dit kontor eller hjem. Og det muliggør en ideel visningsoplevelse gennem praktisk justering af hældningen.

Stilfuldt pladsbesparende design.

Stilfuldt pladsbesparende design.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Multiporte

Flere forskellige grænseflader

LG Smart Monitor har to USB- og to HDMI-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*HDMI-kabel medfølger i pakken.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    27

  • Display - Opløsning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Vip

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    27

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Overfladebehandling

    100

  • Opløsning

    1920 x 1080

  • Pixelafstand [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastforhold (typ.)

    1300:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99%(CIE1931)

  • Farverum (min.)

    -

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastforhold (min.)

    910:1

  • Størrelse [cm]

    68.6

FORBINDELSE

  • Lyd in

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • Indbygget KVM

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    INGEN

  • DisplayPort

    INGEN

  • Thunderbolt

    INGEN

  • USB-C

    INGEN

  • Hovedtelefonudgang

    INGEN

  • LAN (RJ-45)

    INGEN

  • Line out

    INGEN

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    INGEN

  • USB-nedstrømsport

    JA (USB-A, 2ea)

  • USB-opstrømsport

    INGEN

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    INGEN

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Farvesvaghed

    INGEN

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    INGEN

  • PIP

    INGEN

  • PBP

    INGEN

  • NVIDIA G-Sync™

    INGEN

  • Hw-kalibrering

    INGEN

  • Dynamisk handling synkronisering

    INGEN

  • Sort stabilisator

    INGEN

  • Sigtekorn

    INGEN

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    INGEN

  • Super Resolution+

    INGEN

  • Dolby Vision™

    INGEN

  • VESA DisplayHDR™

    INGEN

  • Mini-LED-teknologi

    INGEN

  • Nano IPS™-teknologi

    INGEN

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    INGEN

  • Overclocking

    INGEN

  • Brugerdefineret nøgle

    INGEN

  • Automatisk inputskift

    INGEN

  • Kamera

    INGEN

  • Mikrofon

    INGEN

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Vip

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    INGEN

  • Rich Bass

    INGEN

  • Højttaler

    5W x2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    768 x 126 x 435

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    611.8 x 450.9 x 209.9

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    611.8 x 370.9 x 45.1

  • Vægt i emballage [kg]

    7.3kg

  • Vægt med stand [kg]

    5.6kg

  • Vægt uden stand [kg]

    4.4kg

INFO

  • Produktnavn

    Smart

  • År

    2025

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,5 W

  • AC-indgang

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    JA (Slank fjernbetjening)

  • Thunderbolt

    INGEN

  • USB A til B

    INGEN

  • USB-C

    INGEN

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    INGEN

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    INGEN

  • LG UltraGear™ Studio

    INGEN

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    INGEN

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

