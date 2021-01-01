LG 27" MyView Fuld HD IPS smart-monitor med webOS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*I 2024 blev vores branding af “LG SMART Monitor” ændret til “LG MyView Smart Monitor”. Afhængigt af købstidspunktet, kan den samme model være omtalt som LG SMART Monitor i kassen og vejledningen.
Arbejd smartere, spil bedre
LG Smart Monitor er designet til hjemmekontoret og underholdning. Se dit yndlingsindhold uden besvær med diverse streaming-apps, og skab øjeblikkeligt et hjemmekontormiljø, med eller uden en forbundet PC.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).
webOS 23 nyt hjem
Tilpassede opdagelser venter
Med webOS 23 kan du udforske adskillige typer indhold med indbyggede streamingtjenester såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube og Apple TV. Du kan også få skræddersyede anbefalinger om indhold og bruge indbyggede apps såsom Musik og Sport.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.
Nye brugergrænseflader
Find det hurtigt. Dyk ned i det.
Nem håndtering af apps og servicekort med det nye webOS 23. Og du kan åbne apps, du har brugt for nylig og tjekke beskeder hurtigt.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Disse medfølger ikke (skal købes separat).
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
Musik
Skræddersyet til din smag
Nyd ubesværet tilpasset musik med to stereohøjttalere på hver 5 W. Du kan nemt søge efter musik og hurtigt tilgå nyligt afspillede sange. Den anbefaler også populære sange baseret på dine præferencer.
Sport
Følg dine favorithold
Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser de seneste nyheder om dit favoritsportshold, baseret på din profil.
*Magic Remote-fjernbetjeningen medfølger ikke i pakken (skal købes ved siden af).
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede tjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*AI concierge: Anbefalede nøgleord afhænger af appen i forgrunden og af tidspunktet. Og nøgleordene i “Til dig”-tjenesten kan kun gives i lande, der understøtter NLP (Natural Language Processing) på deres modersmål.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
ThinQ Home-kontrolpanel
Nem styring af dine apparater
ThinQ Home-kontrolpanelet gør livet nemmere. Tjek og administrer nemt dine husholdningsapparaters status på én skærm med fjernbetjeningen.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
*Fjernbetjeningen er inkluderet i pakken.
*Sådan forbinder du til ThinQ Home-kontrolpanelet: Trin 1. Installer LG ThinQ-appen på din telefon, og tilmeld dine enheder. Trin 2. Forbind enheder, der kan tilmeldes LG ThinQ-appen, til ThinQ Home-kontrolpanelet.
*LG Smart Monitor bliver muligvis vist som “TV”, når der tilføjes en enhed i ThinQ-appen. I så fald kan du ændre produktnavnet. (Enhedsindstillinger → Rediger kaldenavn).
Brug din telefon som fjernbetjening
Med ThinQ-appen kan du bruge de vigtigste fjernbetjeningsfunktioner såsom tænd/sluk, kanalskifte og søgning efter indhold.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.
*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.
*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. , USA/engelsk).
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkte deling af dine enheders skærme
Nem deling af indhold fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Du kan også nyde fyldig lyd med Bluetooth-parring.
*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.
*Denne skærm er kompatibel med AirPlay 2 og HomeKit. iOS 12.3 eller senere eller macOS 10.14.5 eller senere er påkrævet.
**Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 8.1 og derover.
***Forbind din enhed til samme trådløse netværk som din skærm.
Fuld HD IPS-display
Levende farver, skarpt billede
27" Fuld HD (1920 x 1080) skærmen giver dig fantastisk billedkvalitet med farvenøjagtighed, visuel kontrast og skarphed. Desuden giver IPS-panelet dig mulighed for at nyde brede vinkler på op til 178 grader.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Enkelt design
Stilfuldt pladsbesparende design
Designet med tre sider med slank kant samt fodens slanke og flade form optager minimal plads og passer ind i dit kontor eller hjem. Og det muliggør en ideel visningsoplevelse gennem praktisk justering af hældningen.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Multiporte
Flere forskellige grænseflader
LG Smart Monitor har to USB- og to HDMI-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*HDMI-kabel medfølger i pakken.
Key Feature
- 27" IPS-skærm med Full HD (1920x1080)
- Slank og flad fod
- Smart-monitor med webOS
- ThinQ Home-kontrolpanel
- Magic Remote-understøttelse
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
27
Display - Opløsning
1920 x 1080
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250
Mekanisk - Display position justeringer
Vip
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
27
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Overfladebehandling
100
Opløsning
1920 x 1080
Pixelafstand [mm]
0.3114 x 0.3114
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastforhold (typ.)
1300:1
Farverum (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
Farverum (min.)
-
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
200
Kontrastforhold (min.)
910:1
Størrelse [cm]
68.6
FORBINDELSE
Lyd in
INGEN
D-Sub
INGEN
Indbygget KVM
INGEN
DVI-D
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
INGEN
DisplayPort
INGEN
Thunderbolt
INGEN
USB-C
INGEN
Hovedtelefonudgang
INGEN
LAN (RJ-45)
INGEN
Line out
INGEN
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
INGEN
USB-nedstrømsport
JA (USB-A, 2ea)
USB-opstrømsport
INGEN
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
INGEN
Automatisk lysstyrke
JA
Farvesvaghed
INGEN
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
INGEN
PIP
INGEN
PBP
INGEN
NVIDIA G-Sync™
INGEN
Hw-kalibrering
INGEN
Dynamisk handling synkronisering
INGEN
Sort stabilisator
INGEN
Sigtekorn
INGEN
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
INGEN
Super Resolution+
INGEN
Dolby Vision™
INGEN
VESA DisplayHDR™
INGEN
Mini-LED-teknologi
INGEN
Nano IPS™-teknologi
INGEN
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
INGEN
Overclocking
INGEN
Brugerdefineret nøgle
INGEN
Automatisk inputskift
INGEN
Kamera
INGEN
Mikrofon
INGEN
MEKANISK
Display position justeringer
Vip
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
INGEN
Rich Bass
INGEN
Højttaler
5W x2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
768 x 126 x 435
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
611.8 x 450.9 x 209.9
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
611.8 x 370.9 x 45.1
Vægt i emballage [kg]
7.3kg
Vægt med stand [kg]
5.6kg
Vægt uden stand [kg]
4.4kg
INFO
Produktnavn
Smart
År
2025
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,5 W
AC-indgang
100~240Vac, 50/60Hz
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
INGEN
DVI-D
INGEN
D-Sub
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
JA (Slank fjernbetjening)
Thunderbolt
INGEN
USB A til B
INGEN
USB-C
INGEN
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
INGEN
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
INGEN
LG UltraGear™ Studio
INGEN
OnScreen Control (LG Screen Manager)
INGEN
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
