About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 31,5" 4K UHD smart-skærm med webOS
32U721SA EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 31,5" 4K UHD smart-skærm med webOS

32U721SA EU (E).pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 31,5" 4K UHD smart-skærm med webOS

32U721SA-W
vist forfra
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
+30 graders sidevisning
Vist fra venstre side
Vist bagfra
vist -15 grader bagfra
Nærbillede bagfra
feature01
feature02
feature03
feature04
feature05
vist forfra
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
+30 graders sidevisning
Vist fra venstre side
Vist bagfra
vist -15 grader bagfra
Nærbillede bagfra
feature01
feature02
feature03
feature04
feature05

Nøglefunktioner

  • 31,5" 4K UHD (3840x2160) skærm
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65 W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ-startskærm / Magic Remote-understøttelse
  • Hældningsjusterbar fod
Mere
LG Smart Monitor-logo.

LG Smart Monitor-logo.

Én skærm.
Uendelige muligheder.

Kan tilpasses alle opgaver og miljøer med mange muligheder. Den er drevet af webOS, så du kan klare opgaver til hjemmekontoret uden en pc og nyde en overflod af indhold – en ubesværet balance mellem arbejde og underholdning. Nyd en stor 31,5" skærm og fantastisk 4K-billedkvalitet i dit eget rum.

Billedet viser en LG Smart Monitor på skrivebordet med arbejde og spil.

LG Smart Monitor-logo.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ovenstående tastatur og mus følger ikke med i pakken (sælges separat).

Den viser en astronaut og et farverigt, abstrakt billede med livlige 4K UHD-farver.

31,5" 4K UHD-skærm

Et billede, som viser en smart-skærms spejlingsfunktion.

Spejl din enhed

Et billede, som viser en smart-monitor, der er forbundet til en bærbar computer via USB-C, hvilket demonstrerer opladning og dataoverførsel.

Maksimer produktiviteten

Et billede, som viser LG Smart Monitors på et kontor og i et hjem.

webOS arbejde og sjov

31,5" 4K UHD-skærm

Fantastisk skærm til både arbejde og spil

4K UHD (3840x2160)-skærm med HDR 10 og op til 90 % DCI-P3-farveskala, som leverer høj kontrast og nøjagtige farver. Den lader dig opleve visuel fordybelse, fra underholdning til arbejde.

Den viser en astronaut og et farverigt, abstrakt billede med livlige 4K UHD-farver.

Den viser en astronaut og et farverigt, abstrakt billede med livlige 4K UHD-farver.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 250 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 90% (typ.)

webOS

Ubesværet kanal-surfing

Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apps såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apps såsom Sports, Game og LG Fitness og styr det hele nemt med en fjernbetjening. Designet med tre sider uden kant på det slanke hvide kabinet forbedrer fordybelsen, mens 2 x 5 W stereohøjttalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, når du ser på skærmen.

Et billede, som viser diverse indhold på WebOS.

Et billede, som viser diverse indhold på WebOS.

Et billede, som viser diverse indhold på WebOS.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.

*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streaming-tjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.

*Tilbyder en række tilpassede apps og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og cloud-gaming for hver registrerede konto.

webOS

Home Office-klar uden en PC

Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og cloud-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og cloud-baserede programmer, helt uden brug af en PC.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Det ovenfor viste tastatur, mus, headset, kontrolenhed og webcam (Pogo-type) følger ikke med i pakken (sælges separat).

*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Spil

Hop direkte ud i spillet

Ingen brug for en spillekonsol – spil gennem din LG Smart Monitor. Få adgang til cloud-spil direkte fra Home, og forbind hurtigt til streaming-apps og få gaming-indhold.

Musik

Udvalgt efter din musiksmag

Få tilpasset og fordybende musik med to stereohøjtalere på hver 5 W. Du kan nemt søge efter musik og hurtigt tilgå nyligt afspillede sange fra din streamingtjeneste. Den anbefaler også populære sange baseret på dine præferencer.

Sports

Følg dine sportshold

Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.

LG Fitness

Personlig hjemme-fitness

Omdan din stue til et personligt motionscenter med LG Fitness. Oplev en bred vifte af workouts, spor dine fremskridt og opnå dine mål – alt sammen i ro og mag fra din sofa.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Adgang til gaming-portalen afhænger af regionen. I regioner, hvor gaming-portalen ikke understøttes, omdirigeres brugerne til den eksisterende gaming-hub.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Lysstyrkekontrol

Strålende intelligens i ethvert lys

Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.

Billedet til venstre viser, at det bliver dag med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dynamisk tonekortlægning

Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast

Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.

Enkelt design

Optimer dit rum, og gør det mere stilfuldt

Kombinationen af det slanke hvide kabinets design med tre sider uden kant og den slanke, flade fod passer smukt ind i dit kontor eller hjem og optager minimal plads. Det muliggør en ideel visningsoplevelse gennem praktisk justering af hældningen.

Stilfuldt pladsbesparende design.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Hældning: -5-15˚

USB-C

Produktivitetshub med nem tilslutning

USB-C-porten giver mulighed for overførsel af data, herunder fra skærmen, samt opladning af tilsluttede enheder (op til 65 W), hvilket muliggør understøttelse af din bærbare computer samtidig via et enkelt kabel.

En bærbar computer er forbundet til en LG Smart Monitor gennem USB-C. Den oplades gennem USB-C, mens den viser den samme skærm.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

LG Smart Monitor-skærmen viser ThinQ Home Dashboard-grænsefladen.

ThinQ Home-kontrolpanel

Nem styring af dine apparater

ThinQ Home-kontrolpanelet gør livet nemmere. Tjek og administrer nemt status for dine LG-apparater og -enheder på én skærm med fjernbetjeningen.

*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere “LG ThinQ”-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din smartphone og forbinde til wifi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.

*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.

*Dette produkt er registreret som et tv i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.

*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.

Stemmekontrol med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smarte skærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kan en Magic Remote.

En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor med en Magic Remote.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.

*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.

*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).

**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.

**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land. 

**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkte spejling af dine enheders skærme

Del indhold nemt fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.

*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.

*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-badget er et varemærke tilhørende Apple Inc.

*Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.

*Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.

LG Switch-appen

Let at optimere med LG Switch

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og dit liv i almindelighed. Du kan hurtigt navigere og vælge smarte funktioner med tastaturet og musen, mens du gnidningsfrit skifter mellem din PC og webOS ved hjælp af genvejstaster. Desuden kan du nemt opdele skærmen i seks afsnit, ændre temaets design eller starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det.

Hurtig kontrol

Oplev hvor praktisk det er med Hurtig kontrol på LG Smart Monitor, som giver nem adgang til menuer gennem enkle handlinger.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*LG Switch-appen er et program, som kun findes til PC.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Multiporte

Flere forskellige grænseflader

Vores smart-monitor har 2xHDMI, 2xUSB og USB-C-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder. Den giver mulighed for en opsætning uden rod på skrivebordet, så udnyttelsen af pladsen er optimal.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Et billede af en smart-skærm kombineret med en fod.

En smartere oplevelse,
forbedret af Swing-foden

Vi introducerer en fod, der kan tages af, til en smart-skærm. Vores fleksible fod tilpasser den måde, du betragter skærmen på, med justering af hældning, svingning og højde samt mulighed for lodret tilstand. Den stabile base, den elegante overflade og hjulene sørger for stabilitet og mobilitet.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Afhængigt af, hvilken skærm, der er installeret, er skiftefunktionen (drejning) muligvis ikke tilgængelig.

*Denne fod følger ikke med i pakken og kan købes særskilt.

Key Feature

  • 31,5" 4K UHD (3840x2160) skærm
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65 W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ-startskærm / Magic Remote-understøttelse
  • Hældningsjusterbar fod
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 90%​

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    VA

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastforhold (typ.)

    3000 : 1​

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 90%​

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 80%

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastforhold (min.)

    2100:1

  • Størrelse [cm]

    80

FORBINDELSE

  • Lyd in

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • Indbygget KVM

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    INGEN

  • DisplayPort

    INGEN

  • Thunderbolt

    INGEN

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    INGEN

  • LAN (RJ-45)

    INGEN

  • Line out

    INGEN

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    INGEN

  • USB-nedstrømsport

    JA (USB-A, 2ea)

  • USB-opstrømsport

    JA (USB-C, 1ea)

  • USB-C (Strømforsyning)

    65W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    INGEN

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Farvesvaghed

    INGEN

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    INGEN

  • PIP

    INGEN

  • PBP

    INGEN

  • NVIDIA G-Sync™

    INGEN

  • Hw-kalibrering

    INGEN

  • Dynamisk handling synkronisering

    INGEN

  • Sort stabilisator

    INGEN

  • Sigtekorn

    INGEN

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    INGEN

  • Super Resolution+

    INGEN

  • Dolby Vision™

    INGEN

  • VESA DisplayHDR™

    INGEN

  • Mini-LED-teknologi

    INGEN

  • Nano IPS™-teknologi

    INGEN

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    INGEN

  • Overclocking

    INGEN

  • Brugerdefineret nøgle

    INGEN

  • Automatisk inputskift

    INGEN

  • Kamera

    INGEN

  • Mikrofon

    INGEN

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    INGEN

  • Rich Bass

    INGEN

  • Højttaler

    5W x2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    877 x 131 x 502

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    714.2 x 509.8 x 209.9

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    714.2 x 429.4 x 45.8

  • Vægt i emballage [kg]

    9.2kg

  • Vægt med stand [kg]

    6.6kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.3kg

INFO

  • Produktnavn

    Smart

  • År

    2025

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    0.5W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,5 W

  • AC-indgang

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    JA (Slim Remote)

  • Thunderbolt

    INGEN

  • USB A til B

    INGEN

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    INGEN

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    INGEN

  • LG UltraGear™ Studio

    INGEN

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    INGEN

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

Det siger folk

Find lokalt

Find a retailer.