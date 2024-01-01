LG 31,5" Smart Monitor 4K UHD IPS til streaming 32U850SA med webOS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Prisvindende fortræffelighed
*CES Innovation Awards er baseret på beskrivende materialer, som er indsendt til dommerne. CTA har ikke verificeret nøjagtigheden af det indsendte eller af fremsatte påstande og har ikke testet det produkt, der har modtaget prisen.
Én skærm. Uendelige muligheder.
Kan tilpasses alle opgaver og miljøer med mange muligheder. Den er drevet af webOS, så du kan klare opgaver til hjemmekontoret uden en pc og nyde en overflod af indhold – en ubesværet balance mellem arbejde og underholdning. Nyd en stor 31,5" skærm og fantastisk 4K-billedkvalitet i dit eget rum.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ovenstående tastatur og mus følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
31,5" 4K UHD IPS-skærm
Fantastisk skærm til både arbejde og spil
4K UHD (3840x2160) IPS-skærm med HDR10 og op til 95 % DCI-P3-farveskala, der giver højt kontrastforhold og nøjagtige farver. Den lader dig opleve visuel fordybelse, fra underholdning til arbejde.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Lysstyrke: 400 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 95 % (Typ.)
webOS
Ubesværet kanal-surfing
Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apps såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apps såsom Sports, Game og LG Fitness og styr det hele nemt med en fjernbetjening. Det slanke hvide kabinets design, som har 3 sider praktisk taget uden kant, forbedrer fordybelsen, mens 2 x 5 W stereohøjtalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, mens du ser på skærmen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.
*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streaming-tjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.
*Tilbyder en række tilpassede apps og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og cloud-gaming for hver registrerede konto.
Nye opgraderinger i fem år med webOS Re:New Program
Få fordelene ved at have de seneste funktioner og den nyeste software med opdateringer – op til fire gange i løbet af fem år. webOS, som er en CES Innovation-prismodtager i kategorien cybersikkerhed, opretholder beskyttelsen af dit privatliv og dine data med hver opdatering
*webOS Re:New Program er planlagt til at blive udgivet i 2025 med webOS 24-versionen til LG Smart Monitor-modeller.
*Planen er, at LG Smart Monitor-modeller opdateres til webOS 26 og ikke webOS 25.
*Opdateringer og tidsplanen for visse funktioner, applikationer og tjenester kan afhænge af model og region.
*webOS-opgraderinger er tilgængelige fire gange i løbet af en fem års periode fra produktets lanceringsdato. Tilgængeligheden af funktioner og tidspunkter for frigivelse af opdateringer kan afhænge af modellen og regionen.
webOS
Home Office-klar uden en PC
Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og cloud-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og cloud-baserede programmer, helt uden brug af en PC.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Det ovenfor viste tastatur, mus, headset, kontrolenhed og webcam (Pogo-type) følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
Gaming Portal er nu åben
Gaming Portal er en gaming-friendly platform, der tilbyder en skræddersyet oplevelse med muligheder for at vælge menuer til gamepads eller fjernbetjeninger samt understøttelse af personlig gaming. Du kan spore rangeringer og point blandt spillere og få nem adgang til et bredt sortiment af spiltitler, fra AAA til sociale spil. Takket været partnerskaber med førende cloud-gamingtjenester såsom GeForce NOW, Amazon Luna og snart Xbox Cloud samt indbyggede webOS-appspil, kan du spille uden behov for eksterne konsoller eller enheder og få den ultimative gaming-oplevelse.
*Understøttelse af Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.
*Understøttelse af cloudspil og spil i Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.
*Visse gaming-tjenester kan kræve et abonnement og en gamepad.
Spil – Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate påLG’s Gaming Portal
Få adgang til legendariske titler og spil nye spil fra den første
dag gennem Xbox-appen, der er tilgængelig i LG’s Gaming Portal.
Start med at streame i dag, og løft niveauet for dine spil*.
Sports
Følg dine sportshold
Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Adgang til gaming-portalen afhænger af regionen. I regioner, hvor gaming-portalen ikke understøttes, omdirigeres brugerne til den eksisterende gaming-hub.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
*Internetforbindelse, Xbox Game Pass Ultimate-abonnement og en Bluetooth-kompatibel gaming-styreenhed er nødvendige. Xbox Cloud Gaming (Beta) kræver Game Pass Ultimate-abonnement og en understøttet enhed (begge sælges særskilt). Udvalgte regioner (xbox.com/regions), enheder (xbox.com/cloud-devices) og spil (xbox.com/play). Tilgængelig på udvalgte LG Smart Monitors, der understøtter webOS 24 og derover.
Lysstyrkekontrol
Strålende intelligens i ethvert lys
Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.
Billedet til venstre viser, at det bliver dag med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dynamisk tonekortlægning
Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast
Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.
USB-C
Produktivitetshub med nem tilslutning
USB-C-porten lader dig overføre data, herunder fra skærmen, samt oplade tilsluttede enheder (op til 90 W), hvilket muliggør understøttelse af din bærbare computer samtidig via et enkelt kabel.
En bærbar computer er forbundet til en LG Smart Monitor gennem USB-C. Den oplades gennem USB-C, mens den viser den samme skærm.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun den øverste USB-C-port understøtter PD (strømforsyning) og DP Alt-tilstand (DisplayPort-vekseltilstand).
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede videoopkaldstjenester. Det kan være nødvendigt at betale for separate tjenester, som ikke medfølger (skal købes ved siden af).
Kameradæksel til privatliv
Privatliv på et splitsekund
Privatlivsdækslet tildækker øjeblikkeligt kameralinsen med én berøring, hvilket hjælper dig med at beskytte dit privatliv, når du har brug for det.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere “LG ThinQ”-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din smartphone og forbinde til wifi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.
*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.
*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.
*Dette produkt er registreret som et tv i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.
*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.
Stemmekontrol med Magic Remote
Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smarte skærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kun en Magic Remote.
En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor med en Magic Remote.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.
*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.
*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).
**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.
**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land.
**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkte spejling af dine enheders skærme
Del indhold nemt fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.
*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.
*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-badget er et varemærke tilhørende Apple Inc.
*Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.
*Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.
Multiporte
Flere forskellige grænseflader
Vores smart-skærm har 2xHDMI og 3xUSB-C-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder. Den giver mulighed for en opsætning uden rod på skrivebordet, så udnyttelsen af pladsen er optimal.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun den øverste USB-C-port understøtter PD (strømforsyning) og DP Alt-tilstand (DisplayPort-vekseltilstand).
Ergonomisk design
Ryddeligt design med en elegant fod
Kombinationen af det slanke hvide kabinets design næsten uden kant og den flade, minimalistiske fod passer smukt ind i ethvert kontor eller hjem og optager minimal plads. Den giver den ideelle seeroplevelse med belejlig justering af drejning, højde og hældning.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 31,5" 4K UHD (3840x2160) IPS-skærm
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- 3xUSB-C (PD 90 W), 2xHDMI
- ThinQ-startskærm / Magic Remote-understøttelse
- Fod med justering af hældning/højde/drejning (i to retninger)
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
31.5
Display - Opløsning
3840 x 2160
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 95%
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400Farverum (min.)
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
31.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.18159 x 0.18159
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400Farverum (min.)
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 95%
Farverum (min.)
DCI-P3 90%
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
80
FORBINDELSE
Lyd in
INGEN
D-Sub
INGEN
Indbygget KVM
INGEN
DVI-D
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
INGEN
DisplayPort
INGEN
Thunderbolt
INGEN
USB-C
JA(3ea)
Hovedtelefonudgang
INGEN
LAN (RJ-45)
INGEN
Line out
INGEN
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
INGEN
USB-nedstrømsport
JA (USB-C, 2ea)
USB-opstrømsport
JA (USB-C, 1ea)
USB-C (Strømforsyning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
INGEN
Automatisk lysstyrke
JA
Farvesvaghed
INGEN
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
INGEN
PIP
INGEN
PBP
INGEN
NVIDIA G-Sync™
INGEN
Hw-kalibrering
INGEN
Dynamisk handling synkronisering
INGEN
Sort stabilisator
INGEN
Sigtekorn
INGEN
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
INGEN
Super Resolution+
INGEN
Dolby Vision™
INGEN
VESA DisplayHDR™
INGEN
Mini-LED-teknologi
INGEN
Nano IPS™-teknologi
INGEN
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
INGEN
Overclocking
INGEN
Brugerdefineret nøgle
INGEN
Automatisk inputskift
INGEN
Kamera
JA
Mikrofon
INGEN
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
INGEN
Rich Bass
INGEN
Højttaler
5W x2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
944 x 545 x 141
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
714 x 608.2 x 217
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
714 x 420.2 x 23.5
Vægt i emballage [kg]
10.8kg
Vægt med stand [kg]
7.7kg
Vægt uden stand [kg]
5.5kg
INFO
Produktnavn
Smart
År
2025
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,5 W
AC-indgang
100~240Vac, 50/60Hz
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
INGEN
DVI-D
INGEN
D-Sub
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
JA (Slim Remote)
Thunderbolt
INGEN
USB A til B
INGEN
USB-C
JA(3ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
INGEN
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
INGEN
LG UltraGear™ Studio
INGEN
OnScreen Control (LG Screen Manager)
INGEN
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
