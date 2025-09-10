We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 31,5" 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med touch-skærm og stativ på hjul
32U889SA-W
Prisvindende fortræffelighed
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
“webOS 24 leverer en elegant, hurtig og brugervenlig smart-oplevelse, der føles frisk og velordnet”
Gnidningsfri fleksibilitet til både arbejde og sjov
Oplev fantastisk fleksibilitet på LG Smart Monitor med touch-skærm og et stativ på hjul, som giver ideel justering i forskellige vinkler og positioner. Få nem styring med touch-skærmen, en stor skærm på 31,5" og overvældende billedkvalitet i 4K til arbejde og underholdning.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
LG Smart Monitor Swing bruger en scene til ethvert behov
31,5" 4K UHD IPS touch-skærm
Livagtige billeder lige ved hånden
Fordyb dig i levende farver og detaljer med vores 31,5" 4K UHD IPS-skærm. Den brugervenlige touch-skærm giver ubesværet kontrol med sin hurtige adgang til justeringer. Få klarere billeder og nøjagtige farver takket være en bred 95 % DCI-P3 farveskala og lysstyrke på 350 nits. Oplev forbløffende klarhed og livagtige billeder, som vækker dit indhold til live.
Dette billede viser en kvinde og tre børn, der spiller på en LG Smart Monitor Swing.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Lysstyrke: 350 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 95 % (Typ.).
Ubesværede justeringer, der kan tilpasses enhver visning
Der medfølger et fleksibelt stativ til vores smarte skærm, som har et fjederhængsel med vridning, der muliggør justering af hældning, svingning og højde samt brug af vandret tilstand, så du kan justere dets vinkler ubesværet. Den tykke, firkantede base sørger for stabilitet, og dens elegante gråhvide nuance passer gnidningsfrit ind i ethvert hjem eller på enhver arbejdsplads.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dette stativ er designet til at understøtte vægt på mellem 4 og 6,5 kg, og skader, som er resultatet af, at denne grænse overskrides, dækkes ikke af garantien.
Stativ på hjul med en skjult adapter
Med dets solide rullehjul, kan du ubesværet flytte det hen, hvor du har brug for det, mens du glædes over, hvor glat, mobilt og stabilt det er. Og den skjulte adapter sørger for, at kablerne er gemt bort på en ordnet måde og giver et rent og organiseret look.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Den indbyggede adapter kan variere fra land til land.
Fleksibilitet øger produktiviteten
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
USB-C
Produktivitetshub med nem tilslutning
Tre USB-C-porte giver mulighed for skærm-output, overførsel af data samt opladning af enheder (op til 65 W), herunder understøttelse af din bærbare computer – alt sammen på én gang gennem ét kabel.
En bærbar computer er forbundet til en LG Smart Monitor Swing gennem USB-C. Den oplades gennem USB-C, mens den viser den samme skærm.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*For at fungere korrekt skal det USB-C-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen. Bemærk, at det varierer fra land til land, hvilke kabler, der medfølger.
LG Switch-app
Let at optimere med LG Switch
LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og dit liv i almindelighed. Du kan hurtigt navigere og vælge smarte funktioner med tastaturet og musen, mens du gnidningsfrit skifter mellem din PC og webOS ved hjælp af genvejstaster. Desuden kan du nemt opdele skærmen i seks afsnit, ændre temaets design eller starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det.
Hurtig kontrol
Oplev hvor praktisk det er med Hurtig kontrol på LG Smart Monitor Swing, som giver nem adgang til menuer gennem enkle handlinger med et tastatur og en mus. Den gør det også muligt at skifte ubesværet mellem PC og webOS ved hjælp af genveje på tastaturet.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*LG Switch-appen er et program, som kun findes til PC.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkte spejling af dine enheders skærme
Del indhold nemt fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.
Den samme skærm bliver delt på både en LG Smart Monitor Swing, en bærbar computer, en tablet og en smartphone gennem AirPlay 2 og Screen Share.
*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.
*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-badget er et varemærke tilhørende Apple Inc.
*Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.
*Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.
webOS
Home Office-klar uden en PC
Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og cloud-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og cloud-baserede programmer, helt uden brug af en PC.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Det ovenfor viste tastatur, mus, headset, kontrolenhed og webcam (Pogo-type) følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
En ny opgradering hvert år i fem år
med det prisvindende webOS Re:New Program
Få fordelene ved at have de seneste funktioner og den nyeste software med årlige opdateringer – op til fire gange i løbet af fem år. webOS, som er en CES Innovation-prismodtager i kategorien cybersikkerhed, opretholder beskyttelsen af dit privatliv og dine data med hver opdatering.
*webOS Re:New Program er planlagt til at blive udgivet i 2025 med webOS 24-versionen til LG Smart Monitor-modeller.
*Planen er, at LG Smart Monitor-modeller opdateres til webOS 26 og ikke webOS 25.
*Opdateringer og tidsplanen for visse funktioner, applikationer og tjenester kan afhænge af model og region.
*webOS-opgraderinger er tilgængelige fire gange i løbet af en fem års periode fra produktets lanceringsdato. Tilgængeligheden af funktioner og tidspunkter for frigivelse af opdateringer kan afhænge af modellen og regionen.
webOS
Ubesværet kanal-surfing
Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apps såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apps såsom Sports, Game og LG Fitness og styr det hele nemt med en fjernbetjening eller berøring. Designet med tre sider uden kant på det slanke hvide kabinet forbedrer fordybelsen, mens 2 x 5 W stereohøjttalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, når du ser på skærmen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.
*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streaming-tjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.
*Tilbyder en række tilpassede apps og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og cloud-gaming for hver registrerede konto.
Spil
Hop direkte ud i spillet
Ingen brug for en spillekonsol – spil gennem din LG Smart Monitor. Få adgang til cloud-spil direkte fra Home, og forbind hurtigt til streaming-apps og få gaming-indhold.
Sports
Følg dine sportshold
Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).
*Adgang til gaming-portalen afhænger af regionen. I regioner, hvor gaming-portalen ikke understøttes, omdirigeres brugerne til den eksisterende gaming-hub.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
Lysstyrkekontrol
Strålende intelligens i ethvert lys
Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.
Billedet til venstre viser, at det bliver dag med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dynamisk tonekortlægning
Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast
Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.
*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere “LG ThinQ”-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din smartphone og forbinde til wifi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.
*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.
*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.
*Dette produkt er registreret som et tv i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.
*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.
Stemmekontrol med Magic Remote
Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smarte skærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kan en Magic Remote.
En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor Swing med en Magic Remote.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.
*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.
*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).
**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.
**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land.
**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.
Produktivitet på tværs af arbejdspladser
Styrk virksomhedens effektivitet med en alsidig skærm
Oplev friheden til at designe din virksomhed. Dens alsidige funktioner, justerbare stativ og udvidede forbindelsesmuligheder gør det til den perfekte partner, som ubesværet tilpasser sig dine behov i ethvert arbejdsmiljø. Uanset, om du arbejder på kontoret, hos en kunde eller andetsteds, giver denne løsning dig mulighed for at arbejde smartere, hurtigere og mere effektivt.
Personligt kontor: Vores smarte skærm kan bruges som en alsidig løsning til præsentationer og møder på en mindre skala på dit personlige kontor.
Lille virksomhed: Vores smarte skærm gør det nemt at samarbejde og udarbejde ideer på en effektiv måde.
Hospital: Vores smarte skærm kan justeres, så patienter på en bekvem måde kan se deres testresultater, uden at skulle flytte sig.
En golfbane på skærmen: Stil vores smarte skærm inden døre i det rum, hvor du har lyst, for at skabe dit eget golfområde.
Butik: Vores smarte skærme viser reklamevideoer eller event-bannere, hvilket gør dem til et effektivt redskab til at styrke din forretning med.
VIP-lounge: Vores smarte skærme fungerer som en privat skærm for ventende kunder i lounger, hvor den viser nyheder eller gennemgår dokumenter i VIP-loungen.
Hotelværelse: Vores smarte skærm hjælper dig med at være produktiv gennem det indbyggede webOS, der har dine foretrukne produktivitetsapps og -tjenester, så du kan arbejde ubesværet.
Fjernundervisning: Vores store, smarte skærm har en høj opløsning og et fleksibelt stativ, så du kan fokusere helt på dine studier og din produktivitet derhjemme.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 31,5" 4K UHD (3840x2160) IPS touch-skærm
- Stativ på hjul, hvor skærmen kan vippes, drejes, justeres i højden og monteres lodret
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- 3xUSB-C (1op/2ned, PD 65 W), 2xHDMI
- Understøttelse af Magic Remote og webcam (POGO) (sælges særskilt)
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
31.5
Display - Opløsning
3840 x 2160
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 95%
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
350
Display - Krumning
Glare
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Display - Responstid
5ms (GtG at Faster)
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Dreje/Pivot
INFO
Produktnavn
Smart
År
2025
DISPLAY
Størrelse [tommer]
31.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Responstid
5ms (GtG at Faster)
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.18159 x 0.18159
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Betragtningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
350
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 95%
Krumning
Glare
Farverum (min.)
DCI-P3 90%
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
280
Kontrastforhold (min.)
700:1
Farvebit
10bit
Størrelse [cm]
80
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(3ea)
USB-C (Maks. opløsning ved Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Datatransmission)
JA
USB-C (Strømforsyning)
65W
USB-opstrømsport
JA (USB-C, 1ea)
USB-nedstrømsport
JA (USB-C, 2ea)
SMARTE FUNKTIONER
Fuld webbrowser
JA
LG ThinQ®
JA
Wi-Fi
JA
LYD
Højttaler
5W x2
Bluetooth-forbindelse
JA
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Automatisk lysstyrke
JA
Flimmerfri
JA
Læsertilstand
JA
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Dreje/Pivot
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
727.4 x 1302.3 x 420
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
900 x 617 x 337
Vægt med stand [kg]
21.2kg
Vægt uden stand [kg]
6.1kg
Vægt i emballage [kg]
28.8Kg
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,5 W
AC-indgang
100~240Vac, 50/60Hz
DC-udgang
20V, 9A
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
Adapter
JA
HDMI (Farve/Længde)
Hvid / 1.5m
Strømkabel
JA
HDMI
JA
USB-C
JA (Korea) / NEJ (udlandet)
Fjernbetjening
JA (Slim Remote)
Andre (Tilbehør)
USB A til C-stik, brugerskrue 4 stk.
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
Lignende produkter