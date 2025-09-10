About Cookies on This Site

LG 31,5" 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med touch-skærm og stativ på hjul
32U889SA EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

32U889SA-W
Frontvisning med fjernbetjening
+30 graders visning fra siden med skærmens højde justeret nedad
Visning forfra
Skærmen drejet 90 grader vist forfra
Vist fra siden med skærmens højde justeret nedad
-15 graders sidevisning
-30 graders sidevisning
-30 graders visning fra siden af skærm vippet +25 grader
-30 graders visning fra siden med skærmens højde justeret nedad
-30 graders visning fra siden med skærm vippet -25 grader og højde justeret nedad
Vist bagfra
vist +15 grader bagfra
+15 graders sidevisning
+15 graders visning fra siden med skærmens højde justeret nedad
Vist fra venstre side
Nøglefunktioner

  • 31,5" 4K UHD (3840x2160) IPS touch-skærm
  • Stativ på hjul, hvor skærmen kan vippes, drejes, justeres i højden og monteres lodret
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3xUSB-C (1op/2ned, PD 65 W), 2xHDMI
  • Understøttelse af Magic Remote og webcam (POGO) (sælges særskilt)
Mere

Prisvindende fortræffelighed

Computertilbehør

CES 2025 Innovation Awards

Prisvinder

Computertilbehør

Et billede af logoet for CES 2025 Honoree award

webOS Re:New Program

CES Innovation Awards – Honoree

i cybersikkerhed

Et billede af logoet for av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24 leverer en elegant, hurtig og brugervenlig smart-oplevelse, der føles frisk og velordnet”

Et billede af logoet for if design award

Vinder af iF Design Award

webOS 24 UX

Logo for LG Smart Monitor Swing.

Gnidningsfri fleksibilitet til både arbejde og sjov

Oplev fantastisk fleksibilitet på LG Smart Monitor med touch-skærm og et stativ på hjul, som giver ideel justering i forskellige vinkler og positioner. Få nem styring med touch-skærmen, en stor skærm på 31,5" og overvældende billedkvalitet i 4K til arbejde og underholdning.

Bilden visar en kvinna som använder en LG Smart Monitor Swing med ett barn, tre personer som delar ett skrivbord och tittar på en LG Smart Monitor Swing, en man som tittar på en LG Smart Monitor Swing-skärm med sin hund och en annan man som sköter sitt arbete på en LG Smart Monitor Swing.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

En kvinde arbejder på en LG Smart Monitor Swing i dette billede.

Fleksibilitet øger produktiviteten

Dette billede viser en kvinde og tre børn, der spiller på en LG Smart Monitor Swing.

31,5" 4K UHD IPS med touch-skærm

På det venstre billede ses LG Smart Monitor Swing på et kontor, hvor den viser diverse diagrammer, mens det højre indeholder en LG Smart Monitor Swing, som viser en film i et hjem.

webOS arbejde og sjov

Visning forfra af to LG Smart Monitor Swing-skærme, som viser webOS. Den ene står vandret og viser startskærmen, mens den anden står lodret og viser en vertikal video med en grænseflade til social medier.

Fleksibelt stativ på hjul

LG Smart Monitor Swing bruger en scene til ethvert behov

En kvinde arbejder på en illustration med en LG Smart Monitor Swing.
En dag med Swing for en arbejdende mor 
En mand holder et tastatur i den ene hånd, mens han rører ved skærmen på en LG Smart Monitor Swing med den anden hånd.
En dag med Swing for en person med et bijob 
En mand ser en video på en LG Smart Monitor Swing sammen med sin hund.
En indholdsskaber med Swing 
En live e-handelsvideo afspilles på en LG Smart Monitor Swing.
En dag med Swing for et lille firmateam 
En produktannonce afspilles på en LG Smart Monitor Swing i et stormagasin.
En dag med Swing for en butiksbestyrer 

31,5" 4K UHD IPS touch-skærm

Livagtige billeder lige ved hånden

Fordyb dig i levende farver og detaljer med vores 31,5" 4K UHD IPS-skærm. Den brugervenlige touch-skærm giver ubesværet kontrol med sin hurtige adgang til justeringer. Få klarere billeder og nøjagtige farver takket være en bred 95 % DCI-P3 farveskala og lysstyrke på 350 nits. Oplev forbløffende klarhed og livagtige billeder, som vækker dit indhold til live.

Dette billede viser en kvinde og tre børn, der spiller på en LG Smart Monitor Swing.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 350 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 95 % (Typ.).

Ubesværede justeringer, der kan tilpasses enhver visning

Der medfølger et fleksibelt stativ til vores smarte skærm, som har et fjederhængsel med vridning, der muliggør justering af hældning, svingning og højde samt brug af vandret tilstand, så du kan justere dets vinkler ubesværet. Den tykke, firkantede base sørger for stabilitet, og dens elegante gråhvide nuance passer gnidningsfrit ind i ethvert hjem eller på enhver arbejdsplads. 

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dette stativ er designet til at understøtte vægt på mellem 4 og 6,5 kg, og skader, som er resultatet af, at denne grænse overskrides, dækkes ikke af garantien.

Stativ på hjul med en skjult adapter

Med dets solide rullehjul, kan du ubesværet flytte det hen, hvor du har brug for det, mens du glædes over, hvor glat, mobilt og stabilt det er. Og den skjulte adapter sørger for, at kablerne er gemt bort på en ordnet måde og giver et rent og organiseret look.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Den indbyggede adapter kan variere fra land til land.

Fleksibilitet øger produktiviteten

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

USB-C

Produktivitetshub med nem tilslutning

Tre USB-C-porte giver mulighed for skærm-output, overførsel af data samt opladning af enheder (op til 65 W), herunder understøttelse af din bærbare computer – alt sammen på én gang gennem ét kabel.

En bærbar computer er forbundet til en LG Smart Monitor Swing gennem USB-C. Den oplades gennem USB-C, mens den viser den samme skærm.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*For at fungere korrekt skal det USB-C-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen. Bemærk, at det varierer fra land til land, hvilke kabler, der medfølger.

LG Switch-app

Let at optimere med LG Switch

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og dit liv i almindelighed. Du kan hurtigt navigere og vælge smarte funktioner med tastaturet og musen, mens du gnidningsfrit skifter mellem din PC og webOS ved hjælp af genvejstaster. Desuden kan du nemt opdele skærmen i seks afsnit, ændre temaets design eller starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det.

Hurtig kontrol

Oplev hvor praktisk det er med Hurtig kontrol på LG Smart Monitor Swing, som giver nem adgang til menuer gennem enkle handlinger med et tastatur og en mus. Den gør det også muligt at skifte ubesværet mellem PC og webOS ved hjælp af genveje på tastaturet.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*LG Switch-appen er et program, som kun findes til PC.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkte spejling af dine enheders skærme

Del indhold nemt fra din smart-enhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder) eller Screen Share** (til Android-enheder). Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.

Den samme skærm bliver delt på både en LG Smart Monitor Swing, en bærbar computer, en tablet og en smartphone gennem AirPlay 2 og Screen Share.

*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.

*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-badget er et varemærke tilhørende Apple Inc.

*Screen Share : Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.

*Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.

webOS

Home Office-klar uden en PC

Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og cloud-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og cloud-baserede programmer, helt uden brug af en PC.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Det ovenfor viste tastatur, mus, headset, kontrolenhed og webcam (Pogo-type) følger ikke med i pakken (sælges separat).

*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

En ny opgradering hvert år i fem år
med det prisvindende webOS Re:New Program

Få fordelene ved at have de seneste funktioner og den nyeste software med årlige opdateringer – op til fire gange i løbet af fem år. webOS, som er en CES Innovation-prismodtager i kategorien cybersikkerhed, opretholder beskyttelsen af dit privatliv og dine data med hver opdatering.

*webOS Re:New Program er planlagt til at blive udgivet i 2025 med webOS 24-versionen til LG Smart Monitor-modeller.

*Planen er, at LG Smart Monitor-modeller opdateres til webOS 26 og ikke webOS 25.

*Opdateringer og tidsplanen for visse funktioner, applikationer og tjenester kan afhænge af model og region.

*webOS-opgraderinger er tilgængelige fire gange i løbet af en fem års periode fra produktets lanceringsdato. Tilgængeligheden af funktioner og tidspunkter for frigivelse af opdateringer kan afhænge af modellen og regionen.

webOS

Ubesværet kanal-surfing

Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apps såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apps såsom Sports, Game og LG Fitness og styr det hele nemt med en fjernbetjening eller berøring. Designet med tre sider uden kant på det slanke hvide kabinet forbedrer fordybelsen, mens 2 x 5 W stereohøjttalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, når du ser på skærmen.

Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apps såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apps såsom Sports, Game og LG Fitness og styr det hele nemt med en fjernbetjening eller berøring.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Indbyggede streamingtjenester og apps kan være forskellige fra land til land.

*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streaming-tjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.

*Tilbyder en række tilpassede apps og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og cloud-gaming for hver registrerede konto.

Spil

Hop direkte ud i spillet

Ingen brug for en spillekonsol – spil gennem din LG Smart Monitor. Få adgang til cloud-spil direkte fra Home, og forbind hurtigt til streaming-apps og få gaming-indhold.

Musik

Udvalgt efter din musiksmag

Få tilpasset og fordybende musik med to stereohøjtalere på hver 5 W. Du kan nemt søge efter musik og hurtigt tilgå nyligt afspillede sange fra din streamingtjeneste. Den anbefaler også populære sange baseret på dine præferencer.

Sports

Følg dine sportshold

Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.

LG Fitness

Personlig hjemme-fitness

Omdan din stue til et personligt motionscenter med LG Fitness. Oplev en bred vifte af workouts, spor dine fremskridt og opnå dine mål – alt sammen i ro og mag fra din sofa.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (skal købes ved siden af).

*Adgang til gaming-portalen afhænger af regionen. I regioner, hvor gaming-portalen ikke understøttes, omdirigeres brugerne til den eksisterende gaming-hub.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Lysstyrkekontrol

Strålende intelligens i ethvert lys

Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.

Billedet til venstre viser, at det bliver dag med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dynamisk tonekortlægning

Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast

Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.

LG Smart Monitor Swing-skærmen viser ThinQ Home Dashboard-grænsefladen.

ThinQ Home-kontrolpanel

Nem styring af dine apparater

ThinQ Home-kontrolpanelet gør livet nemmere. Tjek og administrer nemt status for dine LG-apparater og -enheder på én skærm med fjernbetjeningen.

*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere “LG ThinQ”-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din smartphone og forbinde til wifi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.

*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.

*Dette produkt er registreret som et tv i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.

*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.

Stemmekontrol med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smarte skærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kan en Magic Remote.

En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor Swing med en Magic Remote.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.

*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apps. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.

*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).

**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.

**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land. 

**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.

Produktivitet på tværs af arbejdspladser

Styrk virksomhedens effektivitet med en alsidig skærm

Oplev friheden til at designe din virksomhed. Dens alsidige funktioner, justerbare stativ og udvidede forbindelsesmuligheder gør det til den perfekte partner, som ubesværet tilpasser sig dine behov i ethvert arbejdsmiljø. Uanset, om du arbejder på kontoret, hos en kunde eller andetsteds, giver denne løsning dig mulighed for at arbejde smartere, hurtigere og mere effektivt.

Fire personer sidder rundt omkring et skrivebord, hvor de har et møde med brug af en LG Smart Monitor Swing.

Personligt kontor: Vores smarte skærm kan bruges som en alsidig løsning til præsentationer og møder på en mindre skala på dit personlige kontor.

En mand holder en frakke, mens en kvinde berører LG Smart Monitor Swing-skærmen for at vise oplysninger om frakken.

Lille virksomhed: Vores smarte skærm gør det nemt at samarbejde og udarbejde ideer på en effektiv måde.

En patient ligger i en hospitalsseng med to læger, der står bagved. Et LG Smart Monitor Swing er anbragt ved siden af lægen.

Hospital: Vores smarte skærm kan justeres, så patienter på en bekvem måde kan se deres testresultater, uden at skulle flytte sig.

En mand spiller golf på en indendørs golf-facilitet med en LG Smart Monitor Swing ved siden af sig, der viser data.

En golfbane på skærmen: Stil vores smarte skærm inden døre i det rum, hvor du har lyst, for at skabe dit eget golfområde.

En kvinder ser på et event-banner, der vises på en LG Smart Monitor Swing på en café.

Butik: Vores smarte skærme viser reklamevideoer eller event-bannere, hvilket gør dem til et effektivt redskab til at styrke din forretning med.

En man i VIP-loungen läser nyheteEn mand i VIP-loungen læser nyhederne på en LG Smart Monitor Swing.rna på en LG Smart Monitor Swing.

VIP-lounge: Vores smarte skærme fungerer som en privat skærm for ventende kunder i lounger, hvor den viser nyheder eller gennemgår dokumenter i VIP-loungen.

En mand i VIP-loungen læser nyhederne på en LG Smart Monitor Swing.

Hotelværelse: Vores smarte skærm hjælper dig med at være produktiv gennem det indbyggede webOS, der har dine foretrukne produktivitetsapps og -tjenester, så du kan arbejde ubesværet.

Et barn ser online undervisning på en LG Smart Monitor Swing i et rum.

Fjernundervisning: Vores store, smarte skærm har en høj opløsning og et fleksibelt stativ, så du kan fokusere helt på dine studier og din produktivitet derhjemme.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 95%

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    350

  • Display - Krumning

    Glare

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Display - Responstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Dreje/Pivot

Alle specifikationer

INFO

  • Produktnavn

    Smart

  • År

    2025

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Responstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Betragtningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    350

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 95%

  • Krumning

    Glare

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 90%

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    280

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Farvebit

    10bit

  • Størrelse [cm]

    80

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(3ea)

  • USB-C (Maks. opløsning ved Hz)

    3840x2160@60Hz

  • USB-C (Datatransmission)

    JA

  • USB-C (Strømforsyning)

    65W

  • USB-opstrømsport

    JA (USB-C, 1ea)

  • USB-nedstrømsport

    JA (USB-C, 2ea)

SMARTE FUNKTIONER

  • Fuld webbrowser

    JA

  • LG ThinQ®

    JA

  • Wi-Fi

    JA

LYD

  • Højttaler

    5W x2

  • Bluetooth-forbindelse

    JA

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Flimmerfri

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Dreje/Pivot

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    727.4 x 1302.3 x 420

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Vægt med stand [kg]

    21.2kg

  • Vægt uden stand [kg]

    6.1kg

  • Vægt i emballage [kg]

    28.8Kg

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,5 W

  • AC-indgang

    100~240Vac, 50/60Hz

  • DC-udgang

    20V, 9A

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • Adapter

    JA

  • HDMI (Farve/Længde)

    Hvid / 1.5m

  • Strømkabel

    JA

  • HDMI

    JA

  • USB-C

    JA (Korea) / NEJ (udlandet)

  • Fjernbetjening

    JA (Slim Remote)

  • Andre (Tilbehør)

    USB A til C-stik, brugerskrue 4 stk.

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

