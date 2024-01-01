About Cookies on This Site

LG 34" Smart Monitor kurvet WQHD-skærm til streaming med webOS

20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation
20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 34" Smart Monitor kurvet WQHD-skærm til streaming med webOS

34U601SA-W
Frontvisning med fjernbetjening
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Vist forfra fra venstre
Vist fra venstre side
Vist fra venstre side med hældning
Vist ovenfra
Vist bagfra
Vist fra højre side bagfra
Nærbillede af indgangsportene bagpå
Nærbillede lige på indgangsportene bagpå
Nærbillede af skærmens standerfod
Sidevisning af skærmstander
Nøglefunktioner

  • 34" kurvet 21:9 WQHD (3440x1440)-skærm
  • 300 nit (typ.) / Farvespektrum: sRGB 99 % / Kontrastforhold: 3000:1
  • 2 stk. 7 W stereohøjtalere
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
  • ThinQ-startskærm / Magic Remote-understøttelse
Mere

Prisvindende fortræffelighed

Et billede af logoet for CES 2025-white Honoree award

CES Innovation Awards – Honoree

webOS Re:New Program

i cybersikkerhed

Et billede af logoet for av forums

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 leverer en elegant, hurtig og brugervenlig smartoplevelse, der føles frisk og velordnet"

Et billede af logoet for if design award

Vinder af iF Design Award

webOS 24 UX

*CES Innovation Awards er baseret på beskrivende materialer, som er indsendt til dommerne. CTA har ikke verificeret nøjagtigheden af det indsendte eller af fremsatte påstande og har ikke testet det produkt, der har modtaget prisen.

LG Smart Monitor-logo.

Én skærm. Uendelige muligheder.

Kan tilpasses alle opgaver og miljøer med mange muligheder. Den er drevet af webOS, så du kan klare opgaver til hjemmekontoret uden en pc og nyde en overflod af indhold – en ubesværet balance mellem arbejde og underholdning. Den ultrabrede 34" 21:9-skærm giver masser af plads til multitasking og fordybende visning, hvilket gør den perfekt til både arbejde og leg.

En skærm i et hjemmekontor skifter mellem tre brugsformer: streaming af underholdning, professionelt design- og kodningsarbejde og en scene fra en biograffilm.

LG Smart Monitor logo.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ovenstående tastatur og mus følger ikke med i pakken (sælges separat).

Den viser en astronaut og et farverigt, abstrakt billede med livlige 4K UHD-farver.

34” 21:9 WQHD kurvet skærm

Et billede, som viser en smartskærms spejlingsfunktion.

Del dine enheders skærme

En kurvet skærm viser en livlig vinterscene med to personer i orange sneudstyr, der vises i et fotoredigeringsprograms brugerflade med farve- og histogramværktøjer, hvilket fremhæver sRGB 99 % og HDR-understøttelse.

HDR10 med sRGB 99 % (typ.)

Et billede, som viser LG Smart Monitors på et kontor og i et hjem.

webOS arbejde og sjov

Grafisk illustration med farverige lydbølgemønstre omkring teksten "7W x 2".

Indbyggede højtalere

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

34” 21:9 WQHD kurvet skærm

Fantastisk skærm til både arbejde og spil

Dens 34" ultrabrede WQHD-skærm med et format på 21:9 giver en bredere visning – hvilket er ideelt til multitasking, skabning af indhold og fordybende underholdning. 1800R's kurvede design omgiver dit synsfelt, så du får en biograflignende oplevelse, der trækker dig ind i hver scene.

En skærm på et skrivebord viser et videoredigeringsprogram med klip fra en film og farvegraderingsværktøjer i et hyggeligt hjemmekontor.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: sRGB 99 % (typ.).

HDR10 med sRGB 99 % (typ.)

Ud over skærmen: Se, hvad der er virkeligt.

Med understøttelse af branchestandarden HDR 10 og dækning af 99 % af sRGB-farvespektrummet frembringer skærmen livlige detaljer og kontrast. Uansetom du ser film eller redigerer billeder, sikrer den et nøjagtigt farveudtryk og livagtigt lys og skygger.

En skærm viser en fotoredigeringsbrugerflade med et billede af en farverig kondisko og tennisbolde, hvilket fremhæver sRGB 99 % og HDR-farvenøjagtighed.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: sRGB 99 % (typ.).

webOS

Ubesværet kanalsurfing

Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apper såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apper såsom Sports, Game og LG Fitness, og styr det hele nemt med en fjernbetjening. Designet med tre sider uden kant på det slanke hvide kabinet forbedrer fordybelsen, mens 2 stk. 7 W stereohøjtalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, når du ser på skærmen.

Et billede, som viser diverse indhold på WebOS.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Indbyggede streamingtjenester og apper kan være forskellige fra land til land.

*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streamingtjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.

*Tilbyder en række tilpassede apper og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og spil i skyen for hver registrerede konto.

Nye opgraderinger i fem år med webOS Re:New Program

Få fordelene ved at have de seneste funktioner med opdateringer – op til fire gange i løbet af fem år. webOS, som er en CES Innovation-prismodtager i kategorien cybersikkerhed, beskytter din fortrolighed og dine data med hver opdatering

*webOS Re:New Program er planlagt til at blive udgivet i 2025 med webOS 24-versionen til LG Smart Monitor-modeller.

*Planen er, at LG Smart Monitor-modeller opdateres til webOS 26 og ikke webOS 25.

*Opdateringer og tidsplanen for visse funktioner, applikationer og tjenester kan afhænge af model og region.

*webOS-opgraderinger er tilgængelige fire gange i løbet af en fem års periode fra produktets lanceringsdato. Tilgængeligheden af funktioner og tidspunkter for frigivelse af opdateringer kan afhænge af modellen og regionen.

webOS

Home Office-klar uden en PC

Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og sky-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og skybaserede programmer, helt uden brug af en PC.

Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og sky-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og skybaserede programmer, helt uden brug af en PC.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).

*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (sælges separat).

*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Gaming Portal er nu åben

Gaming Portal er en spilvenlig platform, der giver en tilpasset oplevelse med muligheder for at vælge menuer for kontrolenheder eller fjernbetjeninger og understøttelse for personlige spilpræferencer. Du kan følge rangeringer og point blandt spillere og få nem adgang til et bredt sortiment af spiltitler, fra AAA til sociale spil. Takket været partnerskaber med førende spiltjenester i skyen såsom GeForce NOW, Amazon Luna og snart Xbox Cloud sammen med indbyggede webOS-appspil kan du spille uden behov for eksterne konsoller eller enheder og få den ultimative spiloplevelse.

En kurvet skærm viser et spilpanel med livlige spilikoner, herunder action, hovedbrud og spilapper i skyen. Kosmisk, glødende portalgrafik omgiver skærmen, hvilket forstærker science fiction-stemningen.

*Understøttelse af spil Portal kan være forskellig fra land til land.

*Understøttelse af spil i skyen og i Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.

*Visse spiltjenester kan kræve et abonnement og en gamepad.

Sports

Følg dine sportshold

Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.

Musik

Udvalgt efter din musiksmag

Få tilpasset og fordybende musik med to stereohøjtalere på hver 5 W. Du kan nemt søge efter musik og hurtigt tilgå nyligt afspillede sange fra din streamingtjeneste. Den anbefaler også populære sange baseret på dine præferencer.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (sælges separat).

*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.

Lysstyrkekontrol

Strålende intelligens i ethvert lys

Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.

Billedet til venstre viser, at det bliver dag, med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

To indbyggede 7 W højtalere

Fordybende lyd uden ekstra højtalere

Skærmen har 2 stk. indbyggede 7 W højtalere, som giver dig fordybende lyd til film, musik og andet multimedieindhold, og den understøtter også klare samtaler til video- og konferenceopkald uden behov for eksterne højtalere.

En skærm, der viser en tydelig filmscene, fulgt af en multitaskingskærm med en videokonference og aktiediagrammer i realtid, hvilket fremhæver fordybende lyd- og produktivitetsegenskaber.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Dynamisk tonekortlægning

Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast

Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.

LG Smart Monitor-skærmen viser ThinQ-startskærmens grænseflade.

ThinQ-startskærm

Nem styring af dine apparater

ThinQ-startskærmen gør livet nemmere. Tjek og administrer nemt status for dine LG-apparater og -enheder på én skærm med fjernbetjeningen.

*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din telefon og forbinde til wi-fi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.

*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.

*Dette produkt er registreret som et TV i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.

*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.

Stemmekontrol med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smartskærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kan en Magic Remote.

En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor med en Magic Remote.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.

*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apper. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.

*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).

**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.

**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land. 

**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkte spejling af dine enheders skærme 

Del indhold nemt fra din smartenhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder), Screen Share** (til Android-enheder) eller Google Cast***. Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.

*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.

*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-emblemet er et varemærke tilhørende Apple Inc.

**Screen Share: Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.

**Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.

***Google Cast: Understøttet på Android-telefon eller tablet med Android 9.0 eller nyere og iPhone eller iPad med iOS 16.0 eller nyere.

***Google Cast er et varemærke tilhørende Google LLC. Understøttede funktioner kan variere efter land.

LG Switch-app

Let at optimere med LG Switch

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og dit liv i almindelighed. Du kan hurtigt navigere og vælge smarte funktioner med tastaturet og musen, mens du gnidningsfrit skifter mellem din PC og webOS ved hjælp af genvejstaster. Desuden kan du nemt opdele skærmen i seks afsnit, ændre holdets design eller starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det.

Hurtig kontrol

Oplev hvor praktisk det er med hurtig kontrol på LG Smart Monitor, som giver nem adgang til menuer gennem enkle handlinger.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*LG Switch-appen er et program, som kun findes til PC.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Multiporte

Flere forskellige grænseflader

Vores smartskærm har to HDMI- og to USB-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder. Den giver mulighed for en opsætning uden rod på skrivebordet, så udnyttelsen af pladsen er optimal.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Elegant stander med slank fod

Elegant stander, som forhindrer kabelrod

En elegant L-formet stander er designet for ergonomisk komfort, og dens slanke fod hjælper med at maksimere din arbejdsplads.

Topvisning og nærbillede af en kurvet skærm på et rent skrivebord med en hvid stander, sort tastatur, mus og en kaffekop.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Et billede af en smartskærm kombineret med en fod.

En smartere oplevelse,
forbedret af Swing-standeren

En aftagelig fod til en smartskærm. Vores fleksible fod med justering af hældning, svingning og højde samt mulighed for lodret tilstand. Den stabile fod og hjulene sørger for stabilitet og mobilitet.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dette stativ er designet til at understøtte vægt på mellem 4 og 6,5 kg, og skader, som er resultatet af, at denne grænse overskrides, dækkes ikke af garantien.

*Afhængigt af, hvilken skærm, der er installeret, er skiftefunktionen (drejning) muligvis ikke tilgængelig.

*Denne fod følger ikke med i pakken (sælges separat).

v

Hold styr på dine ting medSwing-standerpladen

Swing-standerpladen har en funktionel højde og et praktisk sted til vigtige ting som din fjernbetjening, højtaler, bærbare computer eller spilkonsol.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse. 

*Skærmen, Swing-standeren og fjernbetjeningen følger ikke med i pakken (sælges separat). 

*Fjernbetjeningen medfølger LG Smart Monitor, som sælges separat.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    34

  • Display - Opløsning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Krumning

    1800R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    34

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    VA

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300

  • Kontrastforhold (typ.)

    3000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krumning

    1800R

  • Farverum (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    240

  • Kontrastforhold (min.)

    1500:1

  • Størrelse [cm]

    86.42

FORBINDELSE

  • Lyd in

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • Indbygget KVM

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    INGEN

  • DisplayPort

    INGEN

  • Thunderbolt

    INGEN

  • Hovedtelefonudgang

    JA

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Line out

    INGEN

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    INGEN

  • USB-nedstrømsport

    JA (2ea/ver2.0)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    INGEN

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Farvesvaghed

    INGEN

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    INGEN

  • PIP

    INGEN

  • PBP

    INGEN

  • NVIDIA G-Sync™

    INGEN

  • Hw-kalibrering

    INGEN

  • Dynamisk handling synkronisering

    INGEN

  • Sort stabilisator

    INGEN

  • Sigtekorn

    INGEN

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    INGEN

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    INGEN

  • Dolby Vision™

    INGEN

  • VESA DisplayHDR™

    INGEN

  • Mini-LED-teknologi

    INGEN

  • Nano IPS™-teknologi

    INGEN

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    INGEN

  • Overclocking

    INGEN

  • Brugerdefineret nøgle

    INGEN

  • Automatisk inputskift

    INGEN

  • Kamera

    INGEN

  • Mikrofon

    INGEN

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    INGEN

  • Rich Bass

    INGEN

  • Højttaler

    7W x2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Vægt i emballage [kg]

    9.0 kg

  • Vægt med stand [kg]

    6.8 kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.1 kg

INFO

  • Produktnavn

    Smart

  • År

    2025

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,5 W

  • AC-indgang

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    INGEN

  • DVI-D

    INGEN

  • D-Sub

    INGEN

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    JA (Slim Remote)

  • Thunderbolt

    INGEN

  • USB A til B

    INGEN

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    INGEN

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    INGEN

  • LG UltraGear™ Studio

    INGEN

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    INGEN

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk

