LG 34" Smart Monitor kurvet WQHD-skærm til streaming med webOS
34U601SA-W
()
Prisvindende fortræffelighed
*CES Innovation Awards er baseret på beskrivende materialer, som er indsendt til dommerne. CTA har ikke verificeret nøjagtigheden af det indsendte eller af fremsatte påstande og har ikke testet det produkt, der har modtaget prisen.
Én skærm. Uendelige muligheder.
Kan tilpasses alle opgaver og miljøer med mange muligheder. Den er drevet af webOS, så du kan klare opgaver til hjemmekontoret uden en pc og nyde en overflod af indhold – en ubesværet balance mellem arbejde og underholdning. Den ultrabrede 34" 21:9-skærm giver masser af plads til multitasking og fordybende visning, hvilket gør den perfekt til både arbejde og leg.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ovenstående tastatur og mus følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
34” 21:9 WQHD kurvet skærm
Fantastisk skærm til både arbejde og spil
Dens 34" ultrabrede WQHD-skærm med et format på 21:9 giver en bredere visning – hvilket er ideelt til multitasking, skabning af indhold og fordybende underholdning. 1800R's kurvede design omgiver dit synsfelt, så du får en biograflignende oplevelse, der trækker dig ind i hver scene.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: sRGB 99 % (typ.).
HDR10 med sRGB 99 % (typ.)
Ud over skærmen: Se, hvad der er virkeligt.
Med understøttelse af branchestandarden HDR 10 og dækning af 99 % af sRGB-farvespektrummet frembringer skærmen livlige detaljer og kontrast. Uansetom du ser film eller redigerer billeder, sikrer den et nøjagtigt farveudtryk og livagtigt lys og skygger.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: sRGB 99 % (typ.).
webOS
Ubesværet kanalsurfing
Takket være webOS har du ubesværet adgang til en bred vifte af indhold gennem apper såsom Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV og de gratis LG Channels. Få personlige anbefalinger, udforsk apper såsom Sports, Game og LG Fitness, og styr det hele nemt med en fjernbetjening. Designet med tre sider uden kant på det slanke hvide kabinet forbedrer fordybelsen, mens 2 stk. 7 W stereohøjtalere leverer krystalklar lyd, så du får den ultimative oplevelse, når du ser på skærmen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Indbyggede streamingtjenester og apper kan være forskellige fra land til land.
*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streamingtjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.
*Tilbyder en række tilpassede apper og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og spil i skyen for hver registrerede konto.
Nye opgraderinger i fem år med webOS Re:New Program
Få fordelene ved at have de seneste funktioner med opdateringer – op til fire gange i løbet af fem år. webOS, som er en CES Innovation-prismodtager i kategorien cybersikkerhed, beskytter din fortrolighed og dine data med hver opdatering
*webOS Re:New Program er planlagt til at blive udgivet i 2025 med webOS 24-versionen til LG Smart Monitor-modeller.
*Planen er, at LG Smart Monitor-modeller opdateres til webOS 26 og ikke webOS 25.
*Opdateringer og tidsplanen for visse funktioner, applikationer og tjenester kan afhænge af model og region.
*webOS-opgraderinger er tilgængelige fire gange i løbet af en fem års periode fra produktets lanceringsdato. Tilgængeligheden af funktioner og tidspunkter for frigivelse af opdateringer kan afhænge af modellen og regionen.
webOS
Home Office-klar uden en PC
Med webOS kan du bruge Remote PC til at fjernstyre din PC og sky-PC. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge forskellige tjenester til hjemmekontoret, herunder videomøder og skybaserede programmer, helt uden brug af en PC.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ovenfor viste tastatur, mus, hovedsæt og kontrolenhed følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Remote PC fås kun til PC'er med Windows 10 Pro eller en nyere version af Windows.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (sælges separat).
*Remote PC understøttes på Windows 10 Pro eller nyere versioner af Windows og er kompatibelt med tredjeparts-PC'er, som understøtter PC-fjernforbindelse, herunder gram.
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
Gaming Portal er nu åben
Gaming Portal er en spilvenlig platform, der giver en tilpasset oplevelse med muligheder for at vælge menuer for kontrolenheder eller fjernbetjeninger og understøttelse for personlige spilpræferencer. Du kan følge rangeringer og point blandt spillere og få nem adgang til et bredt sortiment af spiltitler, fra AAA til sociale spil. Takket været partnerskaber med førende spiltjenester i skyen såsom GeForce NOW, Amazon Luna og snart Xbox Cloud sammen med indbyggede webOS-appspil kan du spille uden behov for eksterne konsoller eller enheder og få den ultimative spiloplevelse.
*Understøttelse af spil Portal kan være forskellig fra land til land.
*Understøttelse af spil i skyen og i Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.
*Visse spiltjenester kan kræve et abonnement og en gamepad.
Sports
Følg dine sportshold
Støt dit hold med en tilpasset tjeneste. Den viser opdaterede oplysninger om dit favoritsportshold, baseret på din profil.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Det kræver en internetforbindelse og abonnement på relaterede streamingtjenester. Separate streamingtjenester kan kræve et betalt abonnement, hvilket ikke medfølger (sælges separat).
*Understøttede tjenester kan være forskellige fra land til land.
Lysstyrkekontrol
Strålende intelligens i ethvert lys
Lysstyrkekontrol registrerer lyskilderne i dit rum og justerer automatisk skærmens lysstyrke, så du får skarpe og klare billeder, uanset om det er dag eller nat.
Billedet til venstre viser, at det bliver dag, med funktionen til justering af lysstyrke, mens billedet til højre viser, at det bliver nat, med samme funktion.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
To indbyggede 7 W højtalere
Fordybende lyd uden ekstra højtalere
Skærmen har 2 stk. indbyggede 7 W højtalere, som giver dig fordybende lyd til film, musik og andet multimedieindhold, og den understøtter også klare samtaler til video- og konferenceopkald uden behov for eksterne højtalere.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Dynamisk tonekortlægning
Få en levende oplevelse med lysstyrke og kontrast
Få grafik, der ser ud, som det skal, med dynamisk tonekortlægning, der justerer lysstyrke og kontrast for optimale detaljer og realisme. Film og spil vækkes til live med ekstrem fordybelse og ensartet kvalitet i alt indhold.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Kun tilgængelig, når indgangskilden er et HDR-videosignal.
*For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din telefon og forbinde til wi-fi. For at få detaljerede brugsinstruktioner bedes du se appens hjælpeafsnit.
*Trådløst internet i hjemmet er påkrævet for at kunne registrere apparater i LG ThinQ-appen.
*De faktiske funktioner i LG ThinQ-appen kan afhænge af produktet og modellen.
*Dette produkt er registreret som et TV i LG ThinQ-appen. Du kan ændre det registrerede enhedsnavn i LG ThinQ-appen.
*Du kan bruge lystyrkekontrol, markør og strømfunktioner gennem LG ThinQ-appen.
Stemmekontrol med Magic Remote
Med ThinQ-appen kan du nemt fjernstyre gennem stemmekommandoer via Alexia, så din smartskærm er mere end blot en skærm. Den bliver et centralt knudepunkt for alle dine underholdnings- og produktivitetsbehov og løfter din samlede multimedieoplevelse. Til alt dette behøver du kan en Magic Remote.
En kvinde skruer op for lydstyrken på LG Smart Monitor med en Magic Remote.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*For at det kan fungere korrekt skal du forbinde din LG Smart Monitor til ThinQ-appen.
*De viste billeder kan være anderledes end i de egentlige apper. Tjenesterne kan afhænge af region/land eller app-versionerne.
*Du kan skifte sprog og regionale indstillinger for 22 sprog i 146 lande: Engelsk / koreansk / spansk / fransk / tysk / italiensk / portugisisk / russisk / polsk / tyrkisk / japansk / arabisk (saudi/UAE) / vietnamesisk / thai / svensk / taiwanesisk / indonesisk / dansk / hollandsk / norsk / græsk / israelsk (f.eks. USA/engelsk).
**Fjernbetjeningen medfølger i pakken.
**Magic Remote sælges særskilt og kan være forskellig fra land til land.
**Alexa-funktionalitet er tilgængelig. Der henvises til produktspecifikationerne for flere oplysninger.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkte spejling af dine enheders skærme
Del indhold nemt fra din smartenhed med din skærm ved hjælp af AirPlay 2* (til Apple-enheder), Screen Share** (til Android-enheder) eller Google Cast***. Med blot få tryk kan du forbinde med det samme og få en gnidningsfri lyd- og billedoplevelse på en større skærm.
*Apple og tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. Understøttede funktioner kan afhænge af lande og regioner.
*For at bruge AirPlay og HomeKit med denne skærm anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS. *Apple, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Works with Apple Home-emblemet er et varemærke tilhørende Apple Inc.
**Screen Share: Understøttes på Android eller Windows 10 og derover.
**Forbind din enhed til samme netværk som din skærm.
***Google Cast: Understøttet på Android-telefon eller tablet med Android 9.0 eller nyere og iPhone eller iPad med iOS 16.0 eller nyere.
***Google Cast er et varemærke tilhørende Google LLC. Understøttede funktioner kan variere efter land.
LG Switch-app
Let at optimere med LG Switch
LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og dit liv i almindelighed. Du kan hurtigt navigere og vælge smarte funktioner med tastaturet og musen, mens du gnidningsfrit skifter mellem din PC og webOS ved hjælp af genvejstaster. Desuden kan du nemt opdele skærmen i seks afsnit, ændre holdets design eller starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det.
Hurtig kontrol
Oplev hvor praktisk det er med hurtig kontrol på LG Smart Monitor, som giver nem adgang til menuer gennem enkle handlinger.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*LG Switch-appen er et program, som kun findes til PC.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.
Multiporte
Flere forskellige grænseflader
Vores smartskærm har to HDMI- og to USB-porte, der giver et optimalt billede og er kompatible med diverse enheder. Den giver mulighed for en opsætning uden rod på skrivebordet, så udnyttelsen af pladsen er optimal.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Elegant stander med slank fod
Elegant stander, som forhindrer kabelrod
En elegant L-formet stander er designet for ergonomisk komfort, og dens slanke fod hjælper med at maksimere din arbejdsplads.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dette stativ er designet til at understøtte vægt på mellem 4 og 6,5 kg, og skader, som er resultatet af, at denne grænse overskrides, dækkes ikke af garantien.
*Afhængigt af, hvilken skærm, der er installeret, er skiftefunktionen (drejning) muligvis ikke tilgængelig.
*Denne fod følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Skærmen, Swing-standeren og fjernbetjeningen følger ikke med i pakken (sælges separat).
*Fjernbetjeningen medfølger LG Smart Monitor, som sælges separat.
Key Feature
- 34" kurvet 21:9 WQHD (3440x1440)-skærm
- 300 nit (typ.) / Farvespektrum: sRGB 99 % / Kontrastforhold: 3000:1
- 2 stk. 7 W stereohøjtalere
- webOS
- AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
- ThinQ-startskærm / Magic Remote-understøttelse
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
34
Display - Opløsning
3440 x 1440
Display - Paneltype
VA
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300
Display - Krumning
1800R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Mekanisk - Display position justeringer
Tilt
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
34
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
VA
Opløsning
3440 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300
Kontrastforhold (typ.)
3000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Krumning
1800R
Farverum (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
240
Kontrastforhold (min.)
1500:1
Størrelse [cm]
86.42
FORBINDELSE
Lyd in
INGEN
D-Sub
INGEN
Indbygget KVM
INGEN
DVI-D
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
INGEN
DisplayPort
INGEN
Thunderbolt
INGEN
Hovedtelefonudgang
JA
LAN (RJ-45)
JA
Line out
INGEN
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
INGEN
USB-nedstrømsport
JA (2ea/ver2.0)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
INGEN
Automatisk lysstyrke
JA
Farvesvaghed
INGEN
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
INGEN
PIP
INGEN
PBP
INGEN
NVIDIA G-Sync™
INGEN
Hw-kalibrering
INGEN
Dynamisk handling synkronisering
INGEN
Sort stabilisator
INGEN
Sigtekorn
INGEN
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
INGEN
VRR
JA
Super Resolution+
INGEN
Dolby Vision™
INGEN
VESA DisplayHDR™
INGEN
Mini-LED-teknologi
INGEN
Nano IPS™-teknologi
INGEN
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
INGEN
Overclocking
INGEN
Brugerdefineret nøgle
INGEN
Automatisk inputskift
INGEN
Kamera
INGEN
Mikrofon
INGEN
MEKANISK
Display position justeringer
Tilt
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
INGEN
Rich Bass
INGEN
Højttaler
7W x2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Vægt i emballage [kg]
9.0 kg
Vægt med stand [kg]
6.8 kg
Vægt uden stand [kg]
5.1 kg
INFO
Produktnavn
Smart
År
2025
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,5 W
AC-indgang
100~240Vac, 50/60Hz
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
INGEN
DVI-D
INGEN
D-Sub
INGEN
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
JA (Slim Remote)
Thunderbolt
INGEN
USB A til B
INGEN
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
INGEN
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
INGEN
LG UltraGear™ Studio
INGEN
OnScreen Control (LG Screen Manager)
INGEN
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
