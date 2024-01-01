LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

**https://www.thunderbolttechnology.net/products*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.*For at fungere korrekt skal det Thunderbolt 5-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.*For at din enhed kan få adgang til alle funktioner, herunder 96 W-opladning og en opløsning på 5120×2160 ved 120 Hz, skal den understøtte Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler medfølger i pakken.
※ Bemærkning ※
1. Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.
*Minimumskrav: Intel 12th Gen eller nyere, Windows 11 eller nyere.
2. macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, som ikke er Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.
*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.