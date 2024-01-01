About Cookies on This Site

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5
40U990A EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

40U990A EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 40" UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K med Thunderbolt™ 5

40U990A-W
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Sidevisning bagfra
Sidevisning bagfra af skærmen med hældning opad
Vist fra siden
Vist ovenfra
Vist bagfra
Sidevisning bagfra
Visning bagfra, hvor foden er skilt ad
Nærbillede af porte
USP-kort: Hovedbillede af produkt
USP-kort: 5K2K-skærm
USP-kort: Professionel skærm
USP-kort: VESA certified Display HDR 600
Nøglefunktioner

  • Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Mere
SkærmKompatibilitetBrugervenlighed

Prisvindende fortræffelighed

A full-size screen image with designing program showing vibrant colours.

Digital Trends Award-logo

Digital Trends 2025

Læserprisen for bedste skærmudvalg til gamere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet

Logo for LG UltraFine-skærm.

Logo for LG UltraFine-skærm.





Verdens første Thunderbolt™5 5K2K-skærm* Konstrueret til præcision

Visning forfra af UltraFine-skærmen med et billede af en pige, hvilket illustrerer, hvor nøjagtigt farver vises på den.

Visning forfra af UltraFine-skærmen med et billede af en pige, hvilket illustrerer, hvor nøjagtigt farver vises på den.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Fem forskellige billeder med tekst, som angiver UltraFines vigtigste funktioner

Ingen billeder inkluderet

5K2K-skærm. Skarpere, bredere, klarere.

5K2K Nano IPS1) Black-skærmen (5120x2160) har 33 % flere pixels2) end standard 4K UHD (3840x2160), hvilket giver et bredere synsfelt, så du kan se mere indhold og mindske behovet for at skifte mellem programmer. Dens høje opløsning leverer knivskarpe billeder og nøjagtige detaljer, hvilket gør den velegnet til professionel videoredigering, grafisk design og enhver type visuelt arbejde, hvor nøjagtighed er af afgørende betydning. Dens levende klarhed giver dig mulighed for at få øje på selv de mindste detaljer, uden hele tiden at skulle zoome eller panorere.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

1) Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

2) Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger med hinanden, hvilket resulterede i 8,29 millioner pixels for 4K UHD og 11,05 millioner pixels for 5K2K.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Nano IPS* Black

Nano IPS Black-teknologi styrer lyset, så det leverer dybere sort for biografagtig klarhed.

DCI-P3 99 %

Nøjagtig og levende farveskala, som er ideel til videoredigering og fotoretouchering på en naturlig måde.

VESA DisplayHDR™ 600

Da den er certificeret til VESA DisplayHDR™ 600-standarder, forbedrer den lysstyrken og farvenøjagtigheden for at levere mere livagtige billeder.

2000:1 kontrast

Et højt kontrastforhold gør skyggerne dybere og raffinerer highlights, selv i skiftende belysning.

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

Visning forfra af UltraFine-skærmen med et billede af en pige, hvilket illustrerer, hvor nøjagtigt farver vises på den.

Visning forfra af UltraFine-skærmen med et billede af en pige, hvilket illustrerer, hvor nøjagtigt farver vises på den.

Hver farvenuance, fuldstændig realiseret

VESA DisplayHDR™ 600 tilbyder kreative fagfolk lyse highlights, dybe skygger og nøjagtig farverepræsentation. Den forbedrer teksturer, elementer og det naturlige samspil mellem lys og skygger.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske oplevelse.

Det fulde farvespektrum, du forestillede dig

99 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen leverer en 25 % bredere farveskala end sRGB og dækker næsten alle de farver, som anvendes til udskrifts-, digitalt og tv-udsendelses-indhold. Fra levende til diskrete nuancer samt nøjagtig farvegengivelse giver mulighed for realistiske videoer og billeder.

Et skærmbillede i fuld størrelse med et design-program, som viser levende farver.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 450 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 99 % (typ.)

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

Et sort-hvidt billede med et kontrastforhold på 2000:1 af et bjerg, som illustrerer farver med en dybere sort end et kontrastforhold på 1000:1.

Kontrast 2000:1

Et sort-hvidt billede med et kontrastforhold på 1000:1 af et bjerg, som illustrerer dens sorte farveudtryk sammenlignet med et kontrastforhold på 2000:1.

Kontrast 1000:1

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, som bruger partikler i nanostørrelse på skærmens LED.

2000:1 dybere sort og fyldige skygger

Da kontrastforholdet påvirker den nøjagtige farverepræsentation, forbedrer Nano IPS Black kontrastforholdet fra standard IPS 1000:1 til 2000:1, hvilket giver levende farver og skarpere detaljer i objekter, skygger og baggrunde. Oplev dybere sort og fyldigere skygger med et vedvarende ensartet farveudtryk på skærmen fra kant til kant og en stærkere fornemmelse af realisme, som naturligt viderebringer dine visuelle outputs.

Beskyt dine øjne, bevar alle detaljer

Denne skærm er verificeret med TÜV Rheinlands 5-Star Eye Comfort-vurdering: Den nye Eye Comfort 3.0 opfylder de høje standarder for øjenkomfort. Den har høj opdateringshastighed, nøjagtig farvegengivelse og indbygget teknologi med lavt blåt lys, som kombinerer RGB-hardware- og softwarejusteringer for at mindske skadelige emissioner uden at gå på kompromis med farverne.

TÜV Rheinland-certificerings-id (Eye Comfort): 1111298743
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen.

Ingen billeder inkluderet

Verdens første Thunderbolt™5 5K2K-skærm**

Thunderbolt™ 5 gør det muligt at producere kommercielt indhold såsom dokumentarvideoer, film og spil på en uovertruffen 5K2K-skærm. Den har også dataoverførsler til forbundne enheder, som er dobbelt så hurtige som Thunderbolt™ 4, og giver mulighed for opladning af din bærbare computer (op til 96 W) gennem ét kabel, der sørger for stabilitet, skalerbarhed og sikkerhed.

Ikon for hurtigere overførsel

To gange hurtigere* overførsel

(Op til 80 Gbps)

Ikon for strømforsyning

96 W strømforsyning

Ikon for 5K2K-skærm

5K2K-skærm

En UltraFine-skærm er anbragt med en programskærm på den ved siden af en mindre skærm, en pc og en lagringsenhed, forbundet med kabler, som viser dens mange forbindelsesmuligheder.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.*For at fungere korrekt skal det Thunderbolt 5-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.*For at din enhed kan få adgang til alle funktioner, herunder 96 W-opladning og en opløsning på 5120×2160 ved 120 Hz, skal den understøtte Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler medfølger i pakken.

※ Bemærkning ※

1. Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.

*Minimumskrav: Intel 12th Gen eller nyere, Windows 11 eller nyere.

2. macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, som ikke er Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.

*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.

Den produktive arbejdsstation

Thunderbolt™ 5 og DisplayPort understøtter 5K2K-daisychain for at give en strømlinet opsætning. Så du kan forbinde to skærme og en bærbar computer for at forbedre produktiviteten.

To UltraFine-skærme anbragt side om side, forbundet til hinanden med en bærbar computer. Arbejdsstationen viser, hvor gnidningsfrit alle enhederne er forbundet.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*1 DP-, 1 HDMI-, 1 USB-C-, 1 strøm- og 1 Thunderbolt-kabel medfølger i pakken.

Nærbillede af UltraFine-skærmens porte, som illustrerer dens forskellige kabelforbindelsesmuligheder.

Nærbillede af UltraFine-skærmens porte, som illustrerer dens forskellige kabelforbindelsesmuligheder.

Flere opsætninger med flere porte

Forbind bærbare computer, kameraer, tablets eller eksterne lagringsenheder gennem alsidige porte såsom Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1, og USB-C. Få glat og stabil ydeevne uden ekstra adaptere og splittere.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ingen billeder inkluderet

En UltraFine-skærm er anbragt i et virtuelt rum med lydbølger, som kommer ud af dens nederste del og bevæger sig fremad. På skærmen ses en kvinde forfra, der er iført en rød rumdragt.

Mærk hvert beat og hver scene

Dyk ned i dit indhold, og lad begivenhederne omringe dig. To indbyggede 10 W højttalere med fyldig bas og AMD FreeSync-teknologi sørger for, at hver scene vises med dybere lyd og glattere billeder.

Dyk ned i dit indhold, og lad begivenhederne omringe dig. To indbyggede 10 W højttalere med fyldig bas og AMD FreeSync-teknologi sørger for, at hver scene vises med dybere lyd og glattere billeder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

AMD FreeSync Premium

Med FreeSync Premium-teknologi hjælper den med at opnå gnidningsfri og flydende bevægelser, når lyden mixes, mens hurtige spil eller film i opløsning gennemgås, ved at mindske rivning og hakken.

Skift nemt, når du vil skabe

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og leg. Tilpas uden besvær din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke med den personlige billedguide. Desuden kan du opdele skærmen i 11 muligheder og hurtigt starte din videoopkaldsplatform, hvilket gør det endnu mere praktisk.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen

Ryddeligt, slankt design

Et design med tre sider næsten uden kant og den L-formede fod, som sørger for, at der er ryddeligt, parret med en base, som har fuld justering af svingning, hældning og højde. Den er skabt til at spare plads på skrivebordet og gøre din arbejdsgang effektiv, og så kan den hjælpe dig med at bevare fokus i længere tid, mens du redigerer videoklip og retoucherer diverse billeder.

Virtually Borderless Design

Design uden kanter

Swivel

Svingning

±20°

Tilt

Hældning

（-5°〜20°）

Height

Højde

（130mm）

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

  • Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    39.7

  • Display - Opløsning

    5120 x 2160

  • Display - Paneltype

    IPS Black

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Display - Krumning

    2500R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    120

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Lutning/Höjd/Vridning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    39.7

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    IPS Black

  • Opløsning

    5120 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.1815 x 0.1815 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.06B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    2000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Krumning

    2500R

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    120

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    1400:1

  • Størrelse [cm]

    100.859cm

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    JA(UHD/120Hz)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    2.1 (UHBR 13.5)

  • Thunderbolt

    JA(In 1st / Ut 1st)

  • USB-C

    JA (1 Upp / 4 Ner)

  • Hovedtelefonudgang

    4-pole (Mic + Sound)

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    96W

  • USB-nedstrømsport

    USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps

  • USB-opstrømsport

    JA(via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)

  • USB-C (Strømforsyning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    JA (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    -

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™600

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    JA

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Lutning/Höjd/Vridning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    JA

  • Højttaler

    10W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    1206 * 534 * 201 mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    947.7 * 614.3 * 260 mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    947.7 * 419.8 * 106.3 mm

  • Vægt i emballage [kg]

    17.8 kg

  • Vægt med stand [kg]

    14.1 kg

  • Vægt uden stand [kg]

    9.2 kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraWide

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre än 1,2 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Inbyggd effekt

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    JA(In 1ea / Out 1ea)

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    JA (1Upp / 4Ner)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

